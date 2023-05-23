Зампред Совбеза РФ: Поставки Западом оружия Киеву увеличивают вероятность ядерного апокалипсиса

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Запад увеличивает вероятность ядерного апокалипсиса, поставляя украинской армии все более мощные и разрушительные виды вооружений.Кроме того, Медведев добавил, что ответственность за террористическую атаку на ряд населенных пунктов в Белгородской области России лежит как на украинском руководстве, так и на спонсорах киевского режима в США, странах Евросоюза и Великобритании.По словам зампреда Совбеза, Запад прямо и непосредственно ответственен за это и другие проявления украинского терроризма, а сделанные украинским руководством заявления о якобы непричастности к нападению на территорию Белгородской области, совершенному диверсионно-разведывательной группой, являются ложью.Медведев также подчеркнул, что украинских террористов, в составе ДРГ напавших на несколько населенных пунктов в Белгородской области, необходимо сразу уничтожать "как крыс", не беря их в плен.Ранее в Госдепартаменте США назвали поставки украинской армии американских истребителей четвертого поколения F-16 приоритетом для Вашингтона. Предполагается, что поставки могут начаться уже в течение ближайших месяцев. Первыми о своей готовности отправить Киеву имеющиеся на вооружении американские истребители F-16 заявили власти Нидерландов. Вслед за Нидерландами с высокой долей вероятности поставки украинской армии современных истребителей могут одобрить также правительства других стран Запада.