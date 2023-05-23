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Зампред Совбеза РФ: Поставки Западом оружия Киеву увеличивают вероятность ядерного апокалипсиса

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Зампред Совбеза РФ: Поставки Западом оружия Киеву увеличивают вероятность ядерного апокалипсиса

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Запад увеличивает вероятность ядерного апокалипсиса, поставляя украинской армии все более мощные и разрушительные виды вооружений.


Кроме того, Медведев добавил, что ответственность за террористическую атаку на ряд населенных пунктов в Белгородской области России лежит как на украинском руководстве, так и на спонсорах киевского режима в США, странах Евросоюза и Великобритании.

По словам зампреда Совбеза, Запад прямо и непосредственно ответственен за это и другие проявления украинского терроризма, а сделанные украинским руководством заявления о якобы непричастности к нападению на территорию Белгородской области, совершенному диверсионно-разведывательной группой, являются ложью.

Медведев также подчеркнул, что украинских террористов, в составе ДРГ напавших на несколько населенных пунктов в Белгородской области, необходимо сразу уничтожать "как крыс", не беря их в плен.

Ранее в Госдепартаменте США назвали поставки украинской армии американских истребителей четвертого поколения F-16 приоритетом для Вашингтона. Предполагается, что поставки могут начаться уже в течение ближайших месяцев. Первыми о своей готовности отправить Киеву имеющиеся на вооружении американские истребители F-16 заявили власти Нидерландов. Вслед за Нидерландами с высокой долей вероятности поставки украинской армии современных истребителей могут одобрить также правительства других стран Запада.
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26 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:21
    +1
    Да блин, что поставки Ф-16 БУДУТ. причем в ЛЮБОМ случае - уже давно было ясно. Сейчас вопрос в том. как нам придумать на это ответ.
    1. Ганкутсу_
      Ганкутсу_ Сегодня, 17:25
      +3
      Взять синий карандаш. Красный они не понимают уже.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 17:27
        +5
        Цитата: Ганкутсу_
        Взять синий карандаш. Красный они не понимают уже.
        не...там тольк радужный приемлют,инвалидный,трансгендерный, с чернотой.а медведев задолбал своей псевдопатриотикой.
      2. rotkiv04
        rotkiv04 Сегодня, 17:46
        +3
        Цитата: Ганкутсу_
        Взять синий карандаш. Красный они не понимают уже.

        а если чертить две жирных красных полосы?
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 17:55
      -1
      Цитата: Bingo
      Да блин, что поставки Ф-16 БУДУТ. причем в ЛЮБОМ случае - уже давно было ясно. Сейчас вопрос в том. как нам придумать на это ответ.

      Ну один из ответов ,это привлечь военных наемников из других стран ,те же северокорейцы Дисциплина жесткая ,неприхотливы и ненависть к сша зашкаливает .И еще один старый добрый приемчик ..Разместить ракеты (Кинжалы ,Цирконын и т.д.) наа Кубе ,Венесуэле и т.д. Возможно они там УЖЕ ЕСТь ! И быть наглее ,хватит уже либеральничать ..Порт Одессы раздолбать к чертям оттуда идет много вооружения и Россия не может все контролировать .
      1. Sumotori_380
        Sumotori_380 Сегодня, 18:02
        +6
        С какого перепугу вы решили, что Кубе это интересно?
      2. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 18:26
        +3
        Цитата: Zemaan
        Цитата: Bingo
        Да блин, что поставки Ф-16 БУДУТ. причем в ЛЮБОМ случае - уже давно было ясно. Сейчас вопрос в том. как нам придумать на это ответ.

        Ну один из ответов ,это привлечь военных наемников из других стран ,те же северокорейцы Дисциплина жесткая ,неприхотливы и ненависть к сша зашкаливает .И еще один старый добрый приемчик ..Разместить ракеты (Кинжалы ,Цирконын и т.д.) наа Кубе ,Венесуэле и т.д. Возможно они там УЖЕ ЕСТь ! И быть наглее ,хватит уже либеральничать ..Порт Одессы раздолбать к чертям оттуда идет много вооружения и Россия не может все контролировать .

        Одесса однозначно должна быть в составе РФ и не только она, там еще есть исконно русские земли, но пока мы сидим на месте, при Суровикине еще как то ползли вперед, но видимо кому то не нравилось продвижение наших войск вперед.
  2. Адрей
    Адрей Сегодня, 17:29
    +5
    Запад (кстати, кто это?) в очередной раз (привычно) содрогнулся laughing
  3. bandabas
    bandabas Сегодня, 17:34
    +2
    Главного кремлёвского телеграмщика давно пора отправить из московской хаты на Белгородчину. Так сказать поближе к комментариям и народу. А. Ну это же не йотафоны рекламировать и на пару с чубайсами сколково осваивать.
    1. Альф
      Альф Сегодня, 18:48
      0
      Цитата: bandabas
      Ну это же не йотафоны рекламировать и на пару с чубайсами сколково осваивать.

      Больше ни на что не пригоден. А...еще часы двигать и милицию переименовывать...
  4. spirit
    spirit Сегодня, 17:34
    +8
    Айфон главный диванный воин всея Руси!!!Даже на этом ресурсе столько не угрожают ядерной войной Америки)
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 17:46
      +9
      Цитата: spirit
      Айфон главный диванный воин всея Руси!!!Даже на этом ресурсе столько не угрожают ядерной войной Америки)

      Зачет laughing good ! Если бы он на ВО писал коменты, давно бы уже был генералиссимусом laughing
      1. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 18:08
        +4
        Ахахаххаахахах, зачётно. Он бы тут многому понабрался.
      2. Альф
        Альф Сегодня, 18:49
        +3
        Цитата: Адрей
        давно бы уже был генералиссимусом

        Дважды старшим генераллиссимусом...
    2. Трямс
      Трямс Сегодня, 17:46
      +2
      ахах
      я как раз хочу предложить ему зарегаться тут и научиться полководить уже по-настоящему)
      1. Альф
        Альф Сегодня, 18:50
        +2
        Цитата: Трямс
        я как раз хочу предложить ему зарегаться тут и научиться полководить уже по-настоящему)

        Да ну его на xрен, тут своих неадекватов хоть в три ряда строй...
  5. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 17:52
    +1
    Видимо запад считает, что ракет недостаточно, чтобы нанести ощутимый урон странам нато(а значит и использовать бессмысленно), а отсюда следует вывод, что за этим ударом должна следовать наземная операция. А эта уже вообще бессмысленно...
  6. Hanurik
    Hanurik Сегодня, 17:55
    +1
    Чем меньше дела, тем больше слов.
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  7. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 18:00
    +1
    Байден же сказал, что риска ядерной войны нет
  8. Даник
    Даник Сегодня, 18:00
    +5
    Когда же пустая болтовня прекратится. Неужели сами не понимают, что уже все смеются над ними. И внутри страны и вне ее.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 18:50
      +1
      Цитата: Даник
      Когда же пустая болтовня прекратится. Неужели сами не понимают, что уже все смеются над ними.

      Хрен его знает, кто там над ними смеётся, но рейтинг ВВП выше 80%...
      Хотя, я бы этим процентам не доверял...
      В марте 2024 года сможем в очередной раз убедиться, кто чем болтает...
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 18:03
    -2
    Пора взрывать ядерный боеприпас . Хоть на Новой Земле.
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 18:22
      +1
      Цитата: Pavel57
      Пора взрывать ядерный боеприпас . Хоть на Новой Земле.

      А почему не в Грайвороне? Повод вроде есть? Тогда точно все вздрогнут не по детски.
      Сарказм, если кто не понял.
  10. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:25
    +1
    Вероятность ядерного апокалипсиса. ВЕРОЯТНОСТЬ. Потому Западу и пофиг. Триггер на ядерный удар должен иметь 100%, только тогда его будут воспринимать всерьез.
  11. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 18:28
    +2
    Если восстановить российскую армию в количестве и составе советской армии хотя бы какой она была на 91 год то никакой вероятности ядерного апокалипсиса не будет. И пограничные войска восстановить какие были в советское время, и не было бы этого бардака в Белгородской области.
    Отказались от социализма и мирного неба, вот и получили капитализм и войну плюс развал страны.
    Про экономические успехи и повышение возраста выхода на пенсию я уж молчу. soldier
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:45
    +1
    Это что же за бестолковость такая?!
    Только немой политик не «трубит» о том, что Запад будет поставлять вооружение укронацистам до тех пор, пока они существуют в природе.
    Какие планы у России по поводу уничтожения нацистов и нацистского руководства Киева?
    * * *
    Простите, но в бытность моей службы была интересная загадка, почему нельзя расстрелять миллиардное население, если отстреливать по одному человеку в секунду. Не хочу никого обидеть, поэтому скажу. что миллиард секунд - приблизительно 32 года. Поэтому население успевает самовоспроизводиться. Подобная ситуация и на Украине...
    Если в некогда пятидесяти миллионной стране было хотя бы 10 миллионов нацистов (каждый пятый), то уничтожая по 100 000 за 224 дня потребуется больше 30 лет...Не возникло никаких ассоциаций?!
    Может быть, пора переходить к оружию, которое способно увеличить количество летальных исходов для нацистов в единицу времени?
    * * *
    Сегодня сообщение об уничтожении ДРГ удивило...В кои-то времена...Только кроме звуков, формирующих слова и букв, составляющих предложения, желательно (в XXI-м веке) информировать население фотографическими изображениями и видео высокого разрешения...Очень это успокаивает и даёт надежду, что не одни дубы произрастают в верхах...