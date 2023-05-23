Германия намерена подготовить до конца года ещё девять тысяч военных для украинской армии

До конца года в Германии, которая лидирует среди всех стран ЕС в процессе подготовки украинских военных, пройдут обучение до 9 тысяч солдат

Германия продолжит подготовку украинских военных, до конца года Киев получит еще 9 тысяч обученных немецкими военными инструкторами всушников. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.Глава немецкого военного ведомства прибыл в Брюссель на встречу с министрами обороны стран Евросоюза, и перед заседанием рассказал о планах Берлина по подготовке украинских военных. По словам Писториуса, Германия сейчас лидирует по количеству подготовленных для ВСУ военных и обещает подготовить еще 9 тысяч до конца года. При этом он не стал уточнять, каким именно специальностям немцы будут обучать украинцев.- заявил он.В настоящее время на территории ФРГ реализуется несколько программ подготовки военных ВСУ, самая массовая из них - это тренировочная миссия Евросоюза (EUMAM), запущенная в ноябре прошлого года. В рамках этой миссии украинские новобранцы проходят начальную военную подготовку, их обучают базовым навыкам обращения с оружием , также проводят стрелковую подготовку, медицинскую и инженерную.Кроме того, на полигонах Бундесвера проходят подготовку экипажи боевых машин пехоты и тяжелой бронетехники, включая танки Leopard 2 и Leopard 1, а также расчеты зенитных комплексов западного производства. Если Польша выступает в качестве главного логистического хаба для Украины, то Германия является основным центром подготовки ВСУ.