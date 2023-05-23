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Германия намерена подготовить до конца года ещё девять тысяч военных для украинской армии

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Германия намерена подготовить до конца года ещё девять тысяч военных для украинской армии

Германия продолжит подготовку украинских военных, до конца года Киев получит еще 9 тысяч обученных немецкими военными инструкторами всушников. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.


Глава немецкого военного ведомства прибыл в Брюссель на встречу с министрами обороны стран Евросоюза, и перед заседанием рассказал о планах Берлина по подготовке украинских военных. По словам Писториуса, Германия сейчас лидирует по количеству подготовленных для ВСУ военных и обещает подготовить еще 9 тысяч до конца года. При этом он не стал уточнять, каким именно специальностям немцы будут обучать украинцев.

До конца года в Германии, которая лидирует среди всех стран ЕС в процессе подготовки украинских военных, пройдут обучение до 9 тысяч солдат

- заявил он.

В настоящее время на территории ФРГ реализуется несколько программ подготовки военных ВСУ, самая массовая из них - это тренировочная миссия Евросоюза (EUMAM), запущенная в ноябре прошлого года. В рамках этой миссии украинские новобранцы проходят начальную военную подготовку, их обучают базовым навыкам обращения с оружием, также проводят стрелковую подготовку, медицинскую и инженерную.

Кроме того, на полигонах Бундесвера проходят подготовку экипажи боевых машин пехоты и тяжелой бронетехники, включая танки Leopard 2 и Leopard 1, а также расчеты зенитных комплексов западного производства. Если Польша выступает в качестве главного логистического хаба для Украины, то Германия является основным центром подготовки ВСУ.
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14 комментариев
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 17:38
    -3
    Германия продолжит подготовку украинских военных, до конца года Киев получит еще 9 тысяч обученных немецкими военными инструкторами всушников. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Помнится, как в бытность министром обороны Германии фон дер Ляйен, или когда ее уже сменила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, писали про бОООльшие проблемы у Бундесвера, когда на занятиях военные вместо оружия используют черенки от лопат. Вот смеху тогда это вызвало.

    Если они и укровояк так обучать будут, то, как выразился на днях один депутат, "флаг им в руки и геморой в голову"!
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:55
      0
      Цитата: alystan
      Если они и укровояк так обучать будут

      Бундесвер обучает вояк укровермахта:

      Характерно, что от их тупости - даже резиновые автоматы на пол-шестого.
      А вообюще там много прикольного, былд например шкандаль, как укроп сфоткал приклееный к двери их барака в Германии листок - и от широты души выложил в сеть, мол, обижают могучих защитников отечества!

      По итогу возбухли немцы, но строго наоборот - нахрена мы учим фашистов. которым отдельно надо напоминать, что нацизм в германии уголовно наказуем? Их мол сажать надо, а не предупреждать - они нарушают закон!
      ПиСи: на листке -
      Уважаемые обучающиеся из Украины! В Германии за демонстрацию свастики или других символов, связанных с фашизмом (например, знаки СС), можно получить приговор до трех лет лишения свободы или крупный штраф
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:40
        0
        Для этих 9 тысяч укрофашистов публичная демонстрация нацистской символики в Германии может служить спасительной соломинкой в виде трех лет заключения, вместо писториуса на Украине. am
        В интернете есть видео, как группенфюрер Шольц зигует перед Зеленским. Саня во Флориде выкладывал это видео.
  2. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 17:39
    -1
    До конца года в Германии, которая лидирует среди всех стран ЕС в процессе подготовки украинских военных,

    Спасибо фрицы ,огромное за нашу доброту ,ви умеете "благодарить" ..
    Вы бы свою армию подучили и нормально вооружили ..Чему вы этих наследников "полицаев" можете научить ? Мародерствовать и охрянять концлагеря ?
    Спасибо СВО ,маски со всех сброшены ..Вперед Россия ,придется повторить !
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:43
    +1
    Не впервой маргиналов под ружье ставить... вспомнили бытность....
    1. alystan
      alystan Сегодня, 18:16
      0
      Под ружье еще ничего, а вот как быть в случае поставить под подноску снарядов? belay

  4. КостикХвостик
    КостикХвостик Сегодня, 17:46
    +1
    Сколько же в ЕС их суммарно готовят? Германия, Испания, Польша, Прибалтика, Франция, плюс ВБ - там счёт на тысячи. Италия, Чехия, Норвегия и т.п. - сотни.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:04
    +1
    Если верить Конашенкову, то 9 тысяч - это расходник меньше, чем на 3 недели.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 18:20
      +1
      Цитата: Румaтa
      Если верить Конашенкову, то 9 тысяч - это расходник меньше, чем на 3 недели.

      Ну а у музыкантов еще меньше срок живучисти ,таких в плен не берут вообще ,если узнают где обучались
    2. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 18:32
      -1
      Кроме Германии их готовят Британия, Польша, Франция, Испания и еще несколько стран. Так что "расходник на 3 недели" превращается в перманентную войну, если они будут получать бесконечные поставки вооружений (хоть и малыми дозами) и располагать резервом для мобилизации с закрытыми границами.

      Нужно перекрывать поставки. Как минимум на Левобережье.
  6. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 18:17
    +1
    Кто то минусует массово ))) ципсов банда зашла опять ? bully
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:24
      +1
      Погоди, скоро каникулы начнутся, тогда вообще такой тут паноптикум будет))) А для ципсоты рано. они по своей привычке вечером вылезают - жены на трассу, мужья - тоже на работу laughing Над этим давно ржут, мол у хохломы семейный подряд - вся активность только ночью
      1. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 18:49
        +1
        Цитата: Bingo
        Погоди, скоро каникулы начнутся, тогда вообще такой тут паноптикум будет)))

        Да помню ,вроде кусают мелко ,но массово ..
        Цитата: Bingo
        А для ципсоты рано. они по своей привычке вечером вылезают - жены на трассу, мужья - тоже на работу Над этим давно ржут, мол у хохломы семейный подряд - вся активность только ночью

        Точно подметили ночью работают обычно ..))) Вечером все нормально, утром зайдешь мама мия все в минусах laughing
        Грешным делом думаешь ,что власть сменилась и пора пулемет "Максим" бежать выкапывать из под сарая ..И занимать оборону hi wink
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:45
    0
    Сразу вспомнился анекдот про парашютистов:
    -Готов?
    -Готов!
    -Пошел.
    -Готов?
    -Готов!
    -Пошел.
    -Готов?
    -Не готов!
    -Пошел...........Готов!