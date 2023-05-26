Мастера меча: смертельное искусство Ренессанса

Всадник убивает пикинера. Пехотинец убивает всадника. Иллюстрация из книги «Искусство атлетики» Паулюс Гектора Майра. Второй том из Баварской государственной библиотеки (Мюнхен), на латинском языке



восхищаясь все сильнее. – По всем данным, меня ждала смерть.

А мой прием был совершенно неправилен и пригоден

лишь на крайний случай. Я стыжусь, что применил

его с таким превосходным фехтовальщиком.

Слова эти перемешивались со звоном клинков,

с выпадами и ударами, все усиливавшими уважение

Лампурда к Сигоньяку. Этот человек признавал в мире

только искусство фехтования и людей расценивал

соответственно их умению владеть

Сигоньяк в его глазах начал приобретать значительный вес.

– Будет ли нескромностью с моей стороны, сударь,

спросить у вас имя вашего учителя?

Все лучшие мастера могли бы гордиться таким учеником.

– Меня обучал фехтованию старый солдат, по имени Пьер,

– ответил Сигоньяк, которого забавляла эта болтовня. –

Вот, кстати, его любимый удар, – сказал барон, делая выпад. – Великолепный удар! – воскликнул бретер,восхищаясь все сильнее. – По всем данным, меня ждала смерть.А мой прием был совершенно неправилен и пригоденлишь на крайний случай. Я стыжусь, что применилего с таким превосходным фехтовальщиком.Слова эти перемешивались со звоном клинков,с выпадами и ударами, все усиливавшими уважениеЛампурда к Сигоньяку. Этот человек признавал в миретолько искусство фехтования и людей расценивалсоответственно их умению владеть оружием Сигоньяк в его глазах начал приобретать значительный вес.– Будет ли нескромностью с моей стороны, сударь,спросить у вас имя вашего учителя?Все лучшие мастера могли бы гордиться таким учеником.– Меня обучал фехтованию старый солдат, по имени Пьер,– ответил Сигоньяк, которого забавляла эта болтовня. –Вот, кстати, его любимый удар, – сказал барон, делая выпад.

Теофиль Готье «Капитан Фракасс» Теофиль Готье «Капитан Фракасс»



Миниатюра из манускрипта Фиоре деи Либери «Flos Duellatorium in Armis». (Париж, начало XV в.). Национальная библиотека Франции, Париж



Разворот еще одного издания книги Фиоре деи Либери. Увы, нарисовано не очень-то красиво! Ок. 1415 г. Библиотека Пирпонта Моргана, Нью-Йорк



Иллюстрация из книги «Золотурнер Фехтбух» – одного из самых редких средневековых немецких боевых трактатов. Содержание включает в себя описание приемов боя лангеншвертом (длинным мечом), кинжалом, полакса и сюда же включена атлетическая борьба. Он также содержит некоторые советы по конному бою. Центральная библиотека Золотурна в Золотурне, Швейцария



Очень примитивная иллюстрация из «Фехтбуха Баумана» (иногда называемого «Кодексом Валлерштейна») представляет собой немецкое руководство по фехтованию, составленное Паулюсом Гектором Майром в 1556 году. Университетская библиотека Аугсбурга, Германия



Там же показаны и приемы борьбы…



Рисунки сражающихся рыцарей в доспехах из «Фехтбуха Баумана» также весьма схематичны и примитивны…



Титульный лист второго тома книги «Искусство атлетики» Паулюса Гектора Майра из Баварской государственной библиотеки (Мюнхен), на латинском языке…



Дуэль на боевых серпах. Иллюстрация из фехтовального трактата Пауля Гектора Майра, 1550 г. Негр тут появился не случайно. В одном из комментариев к материалу о каракке «Мэри Роуз» зашла речь о неграх в Европе, и в частности в Англии. И да, как видите, они там не только были, но и удостоились чести попадать в фехтовальные трактаты середины XVI в. Баварская государственная библиотека, Мюнхен



«Опера Нова» – вот так выглядел это уже печатный трактат. Есть в библиотеках Милана, Модены, Падуи, Леона. Свободно доступна электронная версия



Новый итальянский турнир с барьером. Иллюстрация из двухтомника Пауля Гектора Майра



Сражающиеся рыцари. Иллюстрация из двухтомника Пауля Гектора Майра



Фехтующие на кинжалах… Иллюстрация из двухтомника Пауля Гектора Майра



Фехтующие на… дубинах. Иллюстрация из двухтомника Пауля Гектора Майра