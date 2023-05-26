Мастера меча: смертельное искусство Ренессанса

Всадник убивает пикинера. Пехотинец убивает всадника. Иллюстрация из книги «Искусство атлетики» Паулюс Гектора Майра. Второй том из Баварской государственной библиотеки (Мюнхен), на латинском языке
– Великолепный удар! – воскликнул бретер,
восхищаясь все сильнее. – По всем данным, меня ждала смерть.
А мой прием был совершенно неправилен и пригоден
лишь на крайний случай. Я стыжусь, что применил
его с таким превосходным фехтовальщиком.
Слова эти перемешивались со звоном клинков,
с выпадами и ударами, все усиливавшими уважение
Лампурда к Сигоньяку. Этот человек признавал в мире
только искусство фехтования и людей расценивал
соответственно их умению владеть оружием.
Сигоньяк в его глазах начал приобретать значительный вес.
– Будет ли нескромностью с моей стороны, сударь,
спросить у вас имя вашего учителя?
Все лучшие мастера могли бы гордиться таким учеником.
– Меня обучал фехтованию старый солдат, по имени Пьер,
– ответил Сигоньяк, которого забавляла эта болтовня. –
Вот, кстати, его любимый удар, – сказал барон, делая выпад.
Теофиль Готье «Капитан Фракасс»
восхищаясь все сильнее. – По всем данным, меня ждала смерть.
А мой прием был совершенно неправилен и пригоден
лишь на крайний случай. Я стыжусь, что применил
его с таким превосходным фехтовальщиком.
Слова эти перемешивались со звоном клинков,
с выпадами и ударами, все усиливавшими уважение
Лампурда к Сигоньяку. Этот человек признавал в мире
только искусство фехтования и людей расценивал
соответственно их умению владеть оружием.
Сигоньяк в его глазах начал приобретать значительный вес.
– Будет ли нескромностью с моей стороны, сударь,
спросить у вас имя вашего учителя?
Все лучшие мастера могли бы гордиться таким учеником.
– Меня обучал фехтованию старый солдат, по имени Пьер,
– ответил Сигоньяк, которого забавляла эта болтовня. –
Вот, кстати, его любимый удар, – сказал барон, делая выпад.
Теофиль Готье «Капитан Фракасс»
История и культура. Известно, что в XV и XVI вв. и рукописные манускрипты, и печатные книги по боевым искусствам пользовались большой популярностью. Интересно, что эти книги под общим названием Fechtbuch («книги о боях» или «книги по фехтованию») в большинстве своем делали упор на пешем бою без доспехов, но при этом с использованием длинных мечей. В 1410 году болонский мастер Фиоре деи Либери выпустил систематизированный труд «Flos Duellatorium in Armis» («Цветок тех, кто сражается с оружием»), который стал значительным вкладом в литературу о боевых искусствах XV века, причем сохранились целых три издания этой книги.
Миниатюра из манускрипта Фиоре деи Либери «Flos Duellatorium in Armis». (Париж, начало XV в.). Национальная библиотека Франции, Париж
Разворот еще одного издания книги Фиоре деи Либери. Увы, нарисовано не очень-то красиво! Ок. 1415 г. Библиотека Пирпонта Моргана, Нью-Йорк
Fechtbuch Ганса Тальхоффера, охватывающий среди прочего фехтование на мечах, судебные бои, бои на кинжалах и борьбу, также выпускался несколько раз с 1440 по 1460 год. Известны такие книги, как «Кодекс Валлерштейна», анонимные рукописи «Гладиаторий» и «Голиаф», а также «Золотурнер Фехтбух». К сожалению, эта рукопись сохранилась лишь фрагментарно: из первоначальных 62 листов осталось всего 30, в том числе 57 иллюстраций. Существует также анонимная работа XV века, посвященная использованию средневековой секиры – «Игры с топором».
Иллюстрация из книги «Золотурнер Фехтбух» – одного из самых редких средневековых немецких боевых трактатов. Содержание включает в себя описание приемов боя лангеншвертом (длинным мечом), кинжалом, полакса и сюда же включена атлетическая борьба. Он также содержит некоторые советы по конному бою. Центральная библиотека Золотурна в Золотурне, Швейцария
Король Португалии Дом Дуарте I также отметился на этом поприще и в 1420-х годах написал несколько трактатов по фехтованию. В Англии имеются два малоизвестных произведения XV века по фехтованию на мечах – документы MS 3542 и MS 39564. Итальянец Филиппо Вади в 1480-х годах написал еще одну крупную работу о боях того периода, на которую сильно повлияла работа Фиоре. Несколько книг о боевых искусствах написал и испано-итальянский рыцарь Пьетро Монте в 1480-х и 1490-х годах, в том числе и первую опубликованную книгу о борьбе.
Очень примитивная иллюстрация из «Фехтбуха Баумана» (иногда называемого «Кодексом Валлерштейна») представляет собой немецкое руководство по фехтованию, составленное Паулюсом Гектором Майром в 1556 году. Университетская библиотека Аугсбурга, Германия
Там же показаны и приемы борьбы…
Рисунки сражающихся рыцарей в доспехах из «Фехтбуха Баумана» также весьма схематичны и примитивны…
Ганс Чиннер подготовил работу, иллюстрированную цветными картинками, посвященную приемам боя на кинжалах и в доспехах. Ну а красочно раскрашенное руководство Ханса Вурма под названием «Борцовская книга» (ок. 1500) содержит целый ряд иллюстрированных борцовских приемов того периода.
Около 1512 года художник Альбрехт Дюрер создал красивую и прекрасно иллюстрированную работу, демонстрирующую многочисленные приемы и фехтования, и борьбы. Сохранилось несколько изданий работы Йорга Вильхальма, в том числе большое рукописное цветное издание 1523 года, в котором представлено множество приемов использования длинного меча, как без доспехов, так и в доспехах.
Титульный лист второго тома книги «Искусство атлетики» Паулюса Гектора Майра из Баварской государственной библиотеки (Мюнхен), на латинском языке…
Около 1540 года Паулюс Гектор Майр составил огромный и прекрасно иллюстрированный двухтомник по искусству владения оружием. Причем в нем демонстрировались приемы владения мечом, посохом, кинжалом и даже… «боевым серпом». Интересно, что этот трактат насчитывает более… двенадцати сотен страниц текста и иллюстраций! Трудно себе представить более капитально изданный труд!
Дуэль на боевых серпах. Иллюстрация из фехтовального трактата Пауля Гектора Майра, 1550 г. Негр тут появился не случайно. В одном из комментариев к материалу о каракке «Мэри Роуз» зашла речь о неграх в Европе, и в частности в Англии. И да, как видите, они там не только были, но и удостоились чести попадать в фехтовальные трактаты середины XVI в. Баварская государственная библиотека, Мюнхен
Работа Ди Антонио Манчолино 1531 года является первым известным итальянским печатным руководством по фехтованию. Одним из наиболее значительных мастеров 1500-х годов был болонский учитель Акилле Маррозо. Его «Новая опера»* (полное название: «Новая работа болонца Акилле Мароццо, главного мастера искусства оружия») 1536 года считается первым текстом, в котором подчеркивается использование укола с использованием тонкого сужающегося к острию клинка. Однако его работы касались лишь традиционного боевого оружия того времени.
«Опера Нова» – вот так выглядел это уже печатный трактат. Есть в библиотеках Милана, Модены, Падуи, Леона. Свободно доступна электронная версия
В 1548 году испанский рыцарь Хуан Кишада де Реайо написал малоизвестный текст о конном бое, отражающием традиционные методы XV века. В 1550 году флорентийский мастер и современник Мароццо Франческо Альтони написал свой собственный текст по фехтованию, в котором оспаривались некоторые идеи Мароццо. Объемная работа Анджело Виджанни 1551 года «Ло Шермо», которую часто относят к 1570-м годам, также была обращена на использование колющего клинка.
А трактат Камилло Агриппы 1553 года стал одним из первых, в котором основное внимание уделялось использованию укола вместо удара в гражданском фехтовании. Трактат Агриппы, который считается еще одним из наиболее значительных произведений итальянского фехтовального искусства 1500-х годов, также представляет собой переход от военного к гражданскому фехтованию на мечах и использованию длинной и тонкой шпаги.
Новый итальянский турнир с барьером. Иллюстрация из двухтомника Пауля Гектора Майра
Голландский художник Мартинус Хемскрек в 1552 году проиллюстрировал текст «Фехтен и Ринген» несколькими гравюрами на дереве с изображением короткого меча, двуручного меча и рукопашной борьбы. Немецкий мастер Иоахим Мейер в 1570 году выпустил большое и чрезвычайно хорошо иллюстрированное учебное пособие, которое представляет собой одну из самых ярких работ по фехтованию XVI века. Работа охватывала множество приемов использования холодного оружия и сочетала в себе некоторые итальянские и немецкие элементы.
Джейкоб Сутор позже выпустил боевое руководство в 1612 году, которое в основном представляло собой обновленную версию более ранней работы Мейера. В 1570 году Джакомо Ди Грасси опубликовал книгу «Его истинное искусство защиты» по фехтованию того времени, посвященную приемам гражданской самообороны. Английская версия этой книги впервые появилась в 1594 году.
Сражающиеся рыцари. Иллюстрация из двухтомника Пауля Гектора Майра
Работа итальянца Джироламо Кавалькабо 1580 года, посвященная технике меча и кинжала, в последующие десятилетия несколько раз переводилась на немецкий и французский языки. В 1595 году Винченцио Савиоло выпустил «Практику в двух книгах», одно из наиболее популярных руководств по фехтованию позднего Возрождения. Метод Савиоло отражает изменение формы используемого гражданского оружия.
Фехтующие на кинжалах… Иллюстрация из двухтомника Пауля Гектора Майра
Джованни Антонио Ловино в 1580 году написал большой и подробный трактат по фехтованию на рапирах, а также на мечах и разных других видах холодного оружии. Правда, до нас дошли лишь некоторые части его трактата. Другие итальянские трактаты позднего Возрождения включают работы таких мастеров, как Джованни Делл’Агочи (1572), Камилло Палладини (ок. 1580), Альфонсо Фаллопия (1584), Николетто Гиганти (1606), Сальватора Фабриса (1606), а затем и Франческо Альфьери (1640).
Почти все они отражают переход от военных мечей и шпаг к гражданским дуэльным рапирам. В 1610 году была впервые опубликована книга Ридольфо Капо Ферро «Гран Симулакро», считающегося великим итальянским мастером владения рапирой и отцом современного фехтования.
Фехтующие на… дубинах. Иллюстрация из двухтомника Пауля Гектора Майра
Херонимо Де Карранса написал свою книгу об испанском фехтовании «Философия оружия» в 1569 году. Причем она стала одним из двух основных руководств, сформировавших испанскую школу фехтования. Другим великим испанским мастером того времени был дон Луис П. де Нарваес, чья «Книга величия меча» (1599) по содержанию несколько отличалась от книги Каррансы.
Книга Нарваеса – еще одно из двух основных руководств по испанскому фехтованию того времени. Несколько испанских мастеров в 1600-х годах выпустили книги по фехтованию, переписывая книги Каррансы или Нарваеса и отдавая предпочтение либо тому, либо другому. В 1640 году Мендес де Кармона, мастер фехтования из Севильи, написал «Книгу истинной ловкости оружия», обнаруженную лишь сравнительно недавно.
Молодой итальянский солдат и фехтовальщик Фредерико Гислиеро в 1587 году представил работу «Реголе», а около 1600 года дон Педро де Эредиа выпустил «Беседу о вооружении» – иллюстрированный цветными миниатюрами манускрипт, посвященный технике фехтования на рапирах. Интересно, что Эредиа был капитаном кавалерии и членом военного совета короля Испании. Его работы характеризует прагматичный стиль изложения, лишенный философских рассуждений Каррансы и Нарваэса. Руководство Эредии свидетельствует, что испанская школа не была ни единой, ни монолитной.
Неопубликованную рукопись 1640 года Мендеса де Кармоны «Книга истинного владения оружием» тоже ввели в научный оборот сравнительно недавно. Но, пожалуй, самым сложным и богато иллюстрированным текстом по фехтованию эпохи Возрождения является текст Жирара Тибо д'Анвера «Академия шпаги» (ок. 1630), написанный на французском языке фламандским мастером, обучавшим искусству фехтования на рапирах.
Единственные истинно французские тексты по фехтованию, известные со времен Возрождения – это текст Анри де Сен-Дидье, написанный им в 1573 году, «Трактат, содержащий секреты единого меча» и «Боевой меч» Франсуа Данси (1623).
«Мастер меча» Джордж Сильвер опубликовал свои «Парадоксы защиты», отстаивая прежде всего традиционную английскую культуру боя на мечах, в 1599 году. Годом позже он написал свои «Краткие инструкции по моим парадоксам защиты». Его работа является основным источником информации об английских боевых искусствах эпохи Возрождения и любимым трудом для изучения современниками, исследующими историческое фехтование.
Сильвер подробно описал применение короткого меча и шпаги, баклера, посоха и кинжала. В 1614 году Джордж Хейл написал «Частную школу защиты», описал английские фехтовальные школы того времени, а также дал рекомендации по использованию рапиры. В 1617 году Джозеф Светнэм написал трактат о рапирах и шпагах под названием «Школа благородной и достойной науки защиты».
Фехтовальщик африканского происхождения, владеющий ранней рапирой или «боковым мечом». Иллюстрация из книги «De arte Атлетика» Паулюса Гектора Майра, опубликованной в Аугсбурге, Германия, ок. 1542 г.
Так что работ, посвященных искусству фехтования в XVI–XVII вв. было создано очень много. Кто-то складывал книги, основываясь на личном опыте, а кто-то, не стесняясь, заимствовал текст из ранее вышедших книг. Например, многие немецкие учителя фехтования в начале 1600-х годов переписывали итальянские тексты. Причем нередко разные виды оружия объединялись в одной книге совершенно произвольным образом. Например, голландец Йоханнес Георгиус Паша в 1657 году написал пособие по фехтованию на рапирах, куда включил обширный материал о фехтовании на пиках и… приемы рукопашного боя.
В 1616 году испанец Атанасио де Айала сформировал краткий текст, посвященный применению посоха, а Бонавентура Пистофило из Болоньи в 1627 году написал трактат, который был посвящен использованию полакса. Антонио Квинтино 1613 году выпустил книгу «Драгоценности мудрости». В ней 16 страниц посвящались фехтованию, а дальше шли материалы о… борьбе с животными.
До 1620 года Джован Баттиста Гайани написал две книги по фехтованию верхом на лошадях. Так что для людей того времени не было никаких затруднений с получением информации по фехтованию, изложенной в печатных и рукописных книгах. Причем можно не сомневаться, что обращение к не изученным ранее коллекциям старинных книг, которые лишь недавно стали доступны научной общественности, неизбежно выявят ещё большее количество подобных руководств-источников.
Так что для исследований фехтовального искусства более благодатного времени, нежели эпоха Возрождения, просто не найти!
* Есть перевод этой книги на русский язык.
Продолжение следует…