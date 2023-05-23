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План строительства в Румынии модульного ядерного реактора получил финансовую поддержку в размере 275 миллионов долларов

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План строительства в Румынии модульного ядерного реактора получил финансовую поддержку в размере 275 миллионов долларов

Энергетический модуль NuScale, на котором базируются американские атомные электростанции VOYGR, представляет собой реактор с водой под давлением, в котором все компоненты для выработки пара и теплообмена объединены в единый блок мощностью 77 МВт. Это первый проект ММР, получивший одобрение Комиссии по ядерному регулированию США. Компания предлагает 12-модульную электростанцию VOYGR-12 мощностью 924 МВт, а также четырехмодульную VOYGR-4 (308 МВт) и шестимодульную VOYGR-6 (462 МВт) и другие конфигурации в зависимости от потребностей заказчика.


Первый в Европе подобный проект американская компания NuScale в данный момент начала реализовывать в Румынии, в 90 километрах от Бухареста. Недавно объявленная денежная сумма в поддержку проекта включает гарантии от банка США EXIM на сумму до 99 миллионов долларов от программы EXIM Engineering Multiplier Program.

Финансирование будет поддерживать закупку материалов с длительным сроком изготовления, предварительные инженерные и проектные работы второго этапа, предоставление опыта управления проектом, определение характеристик объекта и нормативный анализ, а также разработку графика и бюджетной сметы для конкретного объекта для выполнения проекта.

EXIM и Международная финансовая корпорация развития США также обнародовали информацию о заинтересованности для «потенциальной финансовой поддержки до 3 миллиардов долларов США и 1 миллиарда долларов США, соответственно, для развертывания проекта». Это объявление было частью плана лидеров G7 по «мобилизации 600 миллиардов долларов США в виде инвестиций в инфраструктуру в рамках Партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям».

NuScale и RoPower Nuclear, находящиеся в совместном владении румынских компаний Nuclearelectrica и Nova Power and Gas, в настоящее время проводят исследование фазы 1 FEED для анализа предпочтительной площадки для первой электростанции VOYGR-6 SMR, которая является бывшей угольной электростанцией в Румынии. Новое финансирование поддержит исследование фазы 2, которое также инициирует процесс получения разрешений и лицензий для проекта.

Теофил Мурешан, генеральный директор E-INFRA, сказал:

Мы гордимся тем, что Nova Power & Gas, компания группы E-INFRA, является частью такого важного проекта, проекта по замене старой угольной электростанции на завод с самыми современными технологиями в области атомных электростанций - малыми модульными реакторами.

Кроме этого, компания Nuclearelectrica заявила, что партнерами, участвующими в финансировании проекта, являются Японский банк международного сотрудничества, DS Private Equity (Корея), EXIM Bank Romania, Nuclearelectrica, Nova Power & Gas, Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), DFC и US EXIM. Он отметил, что участие ENEC было первой совместной мерой после меморандума о взаимопонимании, подписанного Nuclearelectrica и ENEC в марте.
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6 комментариев
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  1. ZVOнарь
    ZVOнарь Сегодня, 21:11
    +4
    Тем временем, эстонская разведка считает, что ЧВК "Вагнер" в скором времени может начать штурм Бахмута
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 21:24
      0
      Цитата: ZVOнарь
      Тем временем, эстонская разведка считает, что ЧВК "Вагнер" в скором времени может начать штурм Бахмута

      Это штырлицы в ней, сама же Эстонская разведка предполагает скорый выход Украины из СССР.
  2. Tusv
    Tusv Сегодня, 21:22
    0
    Компания предлагает 12-модульную электростанцию VOYGR-12 мощностью 924 МВт, а также четырехмодульную VOYGR-4 (308 МВт) и шестимодульную VOYGR-6 (462 МВт) и другие конфигурации в зависимости от потребностей заказчика.

    Суммарно, как Кольская АЭС
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:25
    0
    Мы гордимся тем, что

    ...что технологию. не существующую даже в опытной модели, по привычке отрабатывают на цыганах, говорят, до этого тоже в концлагерях на них опыты ставили, традиция - дело такое.
    Ну пока говорить вообще не о чем, кроме одного - в нормальных странах опыты проводят на лабораторных животных
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 21:36
      0
      Цитата: Bingo
      ...что технологию. не существующую даже в опытной модели, по привычке отрабатывают на цыганах,

      Почему не существует в природе? Ломоносов по сходной технологии охлаждения ужо год как Певек электричеством и теплом обеспечивает. Правда не за счет цыган, а белых медведях и моржей
  4. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 21:26
    0
    [quot DS Private Equity (Корея), EXIM Bank Romania, Nuclearelectrica, Nova Power & Gas, Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), DFC и US EXIMe][/quote]
    Казлы... Как то сидел такой американец вальяжный, штаны на стол закинул,,, Друг мой сказал : " Бомба там!* Так этот америкошка быстро ноги в руки сделал.