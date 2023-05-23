План строительства в Румынии модульного ядерного реактора получил финансовую поддержку в размере 275 миллионов долларов

Мы гордимся тем, что Nova Power & Gas, компания группы E-INFRA, является частью такого важного проекта, проекта по замене старой угольной электростанции на завод с самыми современными технологиями в области атомных электростанций - малыми модульными реакторами.

Энергетический модуль NuScale, на котором базируются американские атомные электростанции VOYGR, представляет собой реактор с водой под давлением, в котором все компоненты для выработки пара и теплообмена объединены в единый блок мощностью 77 МВт. Это первый проект ММР, получивший одобрение Комиссии по ядерному регулированию США. Компания предлагает 12-модульную электростанцию VOYGR-12 мощностью 924 МВт, а также четырехмодульную VOYGR-4 (308 МВт) и шестимодульную VOYGR-6 (462 МВт) и другие конфигурации в зависимости от потребностей заказчика.Первый в Европе подобный проект американская компания NuScale в данный момент начала реализовывать в Румынии, в 90 километрах от Бухареста. Недавно объявленная денежная сумма в поддержку проекта включает гарантии от банка США EXIM на сумму до 99 миллионов долларов от программы EXIM Engineering Multiplier Program.Финансирование будет поддерживать закупку материалов с длительным сроком изготовления, предварительные инженерные и проектные работы второго этапа, предоставление опыта управления проектом, определение характеристик объекта и нормативный анализ, а также разработку графика и бюджетной сметы для конкретного объекта для выполнения проекта.EXIM и Международная финансовая корпорация развития США также обнародовали информацию о заинтересованности для «потенциальной финансовой поддержки до 3 миллиардов долларов США и 1 миллиарда долларов США, соответственно, для развертывания проекта». Это объявление было частью плана лидеров G7 по «мобилизации 600 миллиардов долларов США в виде инвестиций в инфраструктуру в рамках Партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям».NuScale и RoPower Nuclear, находящиеся в совместном владении румынских компаний Nuclearelectrica и Nova Power and Gas, в настоящее время проводят исследование фазы 1 FEED для анализа предпочтительной площадки для первой электростанции VOYGR-6 SMR, которая является бывшей угольной электростанцией в Румынии. Новое финансирование поддержит исследование фазы 2, которое также инициирует процесс получения разрешений и лицензий для проекта.Теофил Мурешан, генеральный директор E-INFRA, сказал:Кроме этого, компания Nuclearelectrica заявила, что партнерами, участвующими в финансировании проекта, являются Японский банк международного сотрудничества, DS Private Equity (Корея), EXIM Bank Romania, Nuclearelectrica, Nova Power & Gas, Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), DFC и US EXIM. Он отметил, что участие ENEC было первой совместной мерой после меморандума о взаимопонимании, подписанного Nuclearelectrica и ENEC в марте.