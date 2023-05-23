Военное обозрение
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В Белгородской области отменён режим КТО, теперь нужно выучить уроки

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В Белгородской области отменён режим КТО, теперь нужно выучить уроки

Несмотря на все противоречивые заявления, которые делаются по поводу ситуации в приграничных районах Белгородской области, вполне понятно, что киевский режим как минимум попытался реализовать ту угрозу, о которой он сам и твердил в течение всего последнего времени. Речь идёт об угрозах «быстрого и неожиданного контрнаступления, которое окажется ошеломляющим». В военном плане атаки Белгородской области «ошеломляющими» назвать достаточно сложно, однако только не тем россиянам, которые в атакованных врагом районах проживают.


Стоит напомнить, что буквально несколько недель назад украинские чиновники, в том числе отставные, угрожали России захватить тот или иной населённый пункт на территории России и диктовать на этом основании условия. Причём под территорией России подразумевалась та, которая относилась к РФ и до вхождения в состав новых регионов.

А буквально 10-12 дней назад военкоры сообщали об активности украинских сил на севере Харьковской области. Происходило это в тот самый день, когда ВСУ заняли некоторые площади на флангах под Артёмовском и пытались развить успех, пойдя в «наступ». Тогда же «Военное обозрение» информировало читателей о том, что есть все признаки начала украинского контрнаступления на нескольких направлениях, в том числе в виде атак наших позиций в Запорожской области.

Сегодня вполне однозначно можно говорить, что особым преувеличением те заявления не были.

Действительно, всё это звенья одной цепи. Украинское командование пыталось предотвратить потерю Бахмута на фоне визита Зеленского в Европу и на фоне готовящейся встречи с Байденом в Японии. Для этого пошло движение на Бахмутских флангах, для этого были атаки по направлению Орехов-Пологи (Запорожская область), для этого в качестве отвлечения работало перемещение сил и средств неподалёку от границы с Белгородской областью.

Но предотвратить потерю Бахмута войскам киевского режима не удалось, соответственно, не удалось Зеленскому предстать в той же Хиросиме в «мантии победителя».

В Артёмовске украинские войска были разгромлены, частично отступив по, кстати, почему-то не заминированным (уж если не диверсионными группами, то дистанционно) дорогам. Соответственно, необходимость кого-то отвлекать своей динамикой на севере Харьковской области у ВСУ отпала, а потому и был отдан приказ прорываться в «узком» месте – уже, что называется, без особых хитростей. Прорвались. Устроив не только фотосессию, но и настоящий бой. И ведь саму группу, которая вошла на территорию Грайворонского городского округа, сложно назвать в привычной военной терминологии диверсионной. Хотя бы потому, что это был полноценный войсковой сводный отряд с поддержкой артиллерии, на бронетехнике, хорошо вооружённый и оснащённый, оснащённый в том числе и получаемыми в режиме реального времени натовскими разведданными (фото со спутников стран НАТО, которые из-под Грайворона стали публиковать буквально через час после начала событий, это фактически доказывают). Отряд не скрывался, а шёл напролом. Взял пограничный пункт, продвинулся в сёла.



И цель ведь не только наделась побольше медийного шума, но и всё же попытаться реализовать замысел по захвату населённого пункта. Судя по всему, план был в том, чтобы в случае удачной для боевиков попытки прорыва с территории Сумской области занять Грайворон, дождаться основных сил, а на этом фоне попытаться прорвать границу уже с территории Харьковской области – от Волчанска, например, в сторону Шебекино. Двойной удар в направлении административного центра региона.

Попытка атаки сходу в конечном итоге провалилась. Но… Во-первых, есть раненые граждане России (и одна скончавшаяся при эвакуации пожилая женщина). Во-вторых, есть повод снова задуматься о том, насколько крепки замки на наших границах. И всё это даёт повод снова и снова говорить о необходимых выводах, о необходимости грамотно учить уроки. Ведь после случая с прорывом ДРГ противника в Климовском районе Брянской области оказалось, что уроки если и выучены, то даже не на тройку.

Что на данный момент?

Продолжает поступать информация о том, что в Грайворонском городском округе украинские боевики были разгромлены – до 70 уничтожены. Но в то же время приходят сведения о продолжении роста концентрации сил и средств противника на сопредельных участках – в Сумской и Харьковской областях. Значит, вполне могут снова попытать порвать там, где тонко. Или уже нигде на тонко? - Хотелось бы верить.

Губернатор Белгородской области тем временем сообщает о том, что на территории региона режим КТО (контртеррористической операции) отменён. Опубликован соответствующий документ. И опять же, хотелось бы рассчитывать на то, что отмена КТО не станет для противника сигналом к тому, что можно свою вылазку повторить.
Автор:
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27 комментариев
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  1. Некто_Какоевич
    Некто_Какоевич Сегодня, 18:16
    +1
    Режим КТО отменили, но расслабляться нельзя! Нужно быть готовыми к новым атакам и не забывать, что противник мог оставить на нашей территории схроны с ПЗРК и взрывными устройствами, чтобы ими впоследствии воспользовались предатели из "наших".!
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 18:46
      +7
      Короче все разговоры о подготовке к контрнаступлению ВСУ пустой брех.
      Судя по тому что случилось на границе, ни хрена нашими должностными лицами не сделано и не собираются делать ничего.
      Страшно думать, что будет на южном направлении когда всу попрут реально.
      Когда вообще будут посадки за преступное бездействие?
      1. Некто_Какоевич
        Некто_Какоевич Сегодня, 18:55
        +1
        Мне всё чаще вспоминается анекдот про "откуда в *опе шоколад?"
        1. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер Сегодня, 18:57
          0
          Да, ситуация как бы навевает такую параллель.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:09
      0
      Они опять придут,в Брящине или в Белгородской области не в этом суть. Регион то преграничный,значит и меры защиты должны быть максимально возможными. А тут всё как всегда-они напали а мы даже с воздуха ситуацию мониторить не можем. У нас кроме патриотизма не хватает совсем ничего-то нужной техники,не отрядов самообороны,не ответственности местных властей. Допустим врага выбили,но чтобы дежавю не было через пару дней нужно самим идти вперёд и двигать границы вглубь ук-роины. Понимают ли в МО,Генштабе,в кремле что иначе нам свои земли не защитить?У нас нету иного пути решения проблемы кроме как идти вперёд смещая границы с и строя новые настоящие укрепрайоны.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:13
      0
      мать актера Канахина узнала своего утырка на видео позирующего вместе с боевиками вторгнувшимися в Белгородскую область, раз узнала значит лишать ее российского гражданства и все его крысиное гнездо, депортация и национализвция имущества. Только так с террористами можно бороться, она ведь мразь еще и пособия поди получала в РФ am
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:20
    +8
    Вчера ввели, сегодня отменили.

    Те 10 млрд руб, про которые пишут, действительно были выделены на строительство оборонительных сооружений и обеспечение безопасности граждан Белгородской области?
    Если были выделены, то были ли получены и освоены (т.е. использованы)?
    Если были освоены, то что не так было сделано при освоении 10 млрд рублей?
    Не нужно искать крайних в том, что уже произошло. Нужно рукопопых перемещать туда, где они окажутся компетентны.
    1. Kuziming
      Kuziming Сегодня, 18:29
      0
      Лучше бы дорогу канавой перекопали.
      1. Oberst_71
        Oberst_71 Сегодня, 18:42
        +2
        вот и я думаю. как не заминировать дорогу или перекопать
    2. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 18:46
      +3
      это не рукопопость,это импотенция властей,при чём,на всех уровнях.....
    3. valera75
      valera75 Сегодня, 19:04
      0
      Цитата: Fangaro
      Те 10 млрд руб, про которые пишут, действительно были выделены на строительство оборонительных сооружений и обеспечение безопасности граждан Белгородской области?

      Мне кажется дай 10лярдов северокорейским добровольцам,что хотели воевать против нацистов,и остальных иностранных желающих за нас воевать,они бы уже взяли Киев и соседние 3-5 областей smile
  3. Сергей Фараонов
    Сергей Фараонов Сегодня, 18:26
    +2
    Ни чего не меняется, второй год война,а всё бла,бла,бла,бла. Походу нынешняя барыжная власть не способна защищать страну, они больше по танковым биатлонам спецы.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:27
    +11
    В Белгородской области отменён режим КТО, теперь нужно выучить уроки
    . Такое впечатление, что наши, какие то даже не второгодники, паталогические любители скакать по граблям!
    Причём, скачут одни, а расплачиваются другие...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:35
      +9
      А будет и третий случай, вот увидите.
      Опять выводов не сделают. Знаете почему я так думаю?
      Так из рапортов - согласно официальным сообщениям все хорошо и успешно закончилось, так и должно быть, никто не виноват, это все террористы такие бяки.
  5. kravch67k
    kravch67k Сегодня, 18:32
    -1
    Кто отменил КТО? Вот в чем вопрос... ЗУБЫ ДРАКОНА на базу за ненадобностью ( или бесполезностью) .
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:37
    +9
    опять же, хотелось бы рассчитывать на то, что отмена КТО не станет для противника сигналом к тому, что можно свою вылазку повторить


    Я больше чем уверен, что укрофашисты нарушат нашу границу, и не раз! Не считаясь с потерями! Почему?
    1) Той охраны границы, которая была при СССР не существует.
    2). Погранвойск у РФ нет.
    3). Имидж и шумиха укрофашистам нужна как воздух, чтобы сша и гейропа не прекратили финансировать этих самых фашистов. В случае прекращения финансирования фашисты обречены, и они об этом прекрасно знают!
    1. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 19:18
      0
      Вот вот, верните погранвайска в том виде какие они были с заставами. Хотя там погранзаставы не помогут у ВСУ есть оружие до 200 км могут стрелять, там наступать надо
  7. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 18:40
    +2
    Войну надо выигрывать, какие "уроки", ** вашу мать! Уроки надо было проводить до 2014 года.
  8. Комментарий был удален.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 18:49
      +1
      Ну так у нас сво, должна быть уже продуманна охрана границы, всё же если начали, то надо быть готовым во всё оружие так сказать.
      1. ratoborets
        ratoborets Сегодня, 18:56
        +1
        Лучшая охрана границы – отодвинуть ее до Днепра, взяв под контроль все Левобережье Днепра. Остальное, как показывают обстрелы Луганска, Мариуполя, Бердянска западными ракетами Storm Shadow неэффективно.
        Ну так у нас сво, должна быть уже продуманна охрана границы, всё же если начали, то надо быть готовым во всё оружие так сказать.

        Думаю, что на ВО почти все с вами согласны ... кроме украинского ципсо.
  9. иван2022
    иван2022 Сегодня, 18:47
    +3
    Главный урок : никакого смысла в вылазке ДРГ ВСУ нет. Они положили десятки разведчиков-диверсантов просто ради фотосессии. Отморозь на всю голову, что начальники, что подчинённые. И как таких сумели воспитать?
  10. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 18:56
    -1
    Там наступать надо, делать линию разграничения в 100 км. У нашего министерства обороны не хватает солдат, им же сразу говорили проводите большую мобилизацию и закрывайте все дыры. Речь шла о 5 миллионах человек
  11. Аскет
    Аскет Сегодня, 18:57
    +4
    Режим КТО в Белгородской области отменен.
    Теперь самое главное хотя бы в этот раз СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ, принять необходимые меры, кого надо — наказать, кого надо — наградить, а не как у нас обычно наказать невиновных и наградить непричастных.
    Если не принять меры — это повторится опять и мы ещё раз всей страной будем смотреть на это недоразумение, испытывая испанский стыд на радость всяким Шариям. Это недопустимо.

    На фото — боевики украинской ДРГ, уничтоженные, предположительно, в районе Козинки

    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 19:17
      0
      Даже нет ни малейшего сомнения, что повторится.
      Пол года!!!!!!! Об этом говорили и получилось как всегда.
      Безответственность, верхам на некомпетентности, вот сегодня что можно сказать о тех, кто должен такие рейды не допускать.
  12. valera75
    valera75 Сегодня, 19:01
    0
    Цитата: иван2022
    Они положили десятки разведчиков-диверсантов просто ради фотосессии. Отморозь на всю голову, что начальники, что подчинённые. И как таких сумели воспитать?

    Воспитали грамотно и так как надо.Потому чт отам была сплошная вырусь:Вася,Петя,Костя,Иван и все они из всяких Алтайских краев,Сибири,Питера и прочих мест России.Они россиянами,пусть и мразями и тварями но россиянами,хотели убивать россиян.
  13. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:07
    +1
    Уничтожить всех скакуасов ядерной бомбардировкой - пусть оставшиеся бегут в Польшу, Канаду или еще куда-то там и подыхают от лучевой болезни да рожают уродов. А на территории Украины еще лет 50 ни каких военных баз НАТО не будет, да и вообще никого не будет. Просто представьте себе 50 лет спокойной жизни без предательства хоохлов. Ради такого можно рискнуть.
    Хм... Наверное сейчас многие скажут что так нельзя, что сами хоохлы не виноваты, это у них царь такой плохой и т.д. Знаете что... жалость к врагу во время войны сродни предательству, своей этой жалостью вы губите русских и спасаете тех кто их убивает.
  14. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 19:14
    0
    Никакие уроки не будут выучены.
    Пол года учили , учили и получилось, как всегда.