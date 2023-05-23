В Белгородской области отменён режим КТО, теперь нужно выучить уроки

Несмотря на все противоречивые заявления, которые делаются по поводу ситуации в приграничных районах Белгородской области, вполне понятно, что киевский режим как минимум попытался реализовать ту угрозу, о которой он сам и твердил в течение всего последнего времени. Речь идёт об угрозах «быстрого и неожиданного контрнаступления, которое окажется ошеломляющим». В военном плане атаки Белгородской области «ошеломляющими» назвать достаточно сложно, однако только не тем россиянам, которые в атакованных врагом районах проживают.
Стоит напомнить, что буквально несколько недель назад украинские чиновники, в том числе отставные, угрожали России захватить тот или иной населённый пункт на территории России и диктовать на этом основании условия. Причём под территорией России подразумевалась та, которая относилась к РФ и до вхождения в состав новых регионов.
А буквально 10-12 дней назад военкоры сообщали об активности украинских сил на севере Харьковской области. Происходило это в тот самый день, когда ВСУ заняли некоторые площади на флангах под Артёмовском и пытались развить успех, пойдя в «наступ». Тогда же «Военное обозрение» информировало читателей о том, что есть все признаки начала украинского контрнаступления на нескольких направлениях, в том числе в виде атак наших позиций в Запорожской области.
Сегодня вполне однозначно можно говорить, что особым преувеличением те заявления не были.
Действительно, всё это звенья одной цепи. Украинское командование пыталось предотвратить потерю Бахмута на фоне визита Зеленского в Европу и на фоне готовящейся встречи с Байденом в Японии. Для этого пошло движение на Бахмутских флангах, для этого были атаки по направлению Орехов-Пологи (Запорожская область), для этого в качестве отвлечения работало перемещение сил и средств неподалёку от границы с Белгородской областью.
Но предотвратить потерю Бахмута войскам киевского режима не удалось, соответственно, не удалось Зеленскому предстать в той же Хиросиме в «мантии победителя».
В Артёмовске украинские войска были разгромлены, частично отступив по, кстати, почему-то не заминированным (уж если не диверсионными группами, то дистанционно) дорогам. Соответственно, необходимость кого-то отвлекать своей динамикой на севере Харьковской области у ВСУ отпала, а потому и был отдан приказ прорываться в «узком» месте – уже, что называется, без особых хитростей. Прорвались. Устроив не только фотосессию, но и настоящий бой. И ведь саму группу, которая вошла на территорию Грайворонского городского округа, сложно назвать в привычной военной терминологии диверсионной. Хотя бы потому, что это был полноценный войсковой сводный отряд с поддержкой артиллерии, на бронетехнике, хорошо вооружённый и оснащённый, оснащённый в том числе и получаемыми в режиме реального времени натовскими разведданными (фото со спутников стран НАТО, которые из-под Грайворона стали публиковать буквально через час после начала событий, это фактически доказывают). Отряд не скрывался, а шёл напролом. Взял пограничный пункт, продвинулся в сёла.
И цель ведь не только наделась побольше медийного шума, но и всё же попытаться реализовать замысел по захвату населённого пункта. Судя по всему, план был в том, чтобы в случае удачной для боевиков попытки прорыва с территории Сумской области занять Грайворон, дождаться основных сил, а на этом фоне попытаться прорвать границу уже с территории Харьковской области – от Волчанска, например, в сторону Шебекино. Двойной удар в направлении административного центра региона.
Попытка атаки сходу в конечном итоге провалилась. Но… Во-первых, есть раненые граждане России (и одна скончавшаяся при эвакуации пожилая женщина). Во-вторых, есть повод снова задуматься о том, насколько крепки замки на наших границах. И всё это даёт повод снова и снова говорить о необходимых выводах, о необходимости грамотно учить уроки. Ведь после случая с прорывом ДРГ противника в Климовском районе Брянской области оказалось, что уроки если и выучены, то даже не на тройку.
Что на данный момент?
Продолжает поступать информация о том, что в Грайворонском городском округе украинские боевики были разгромлены – до 70 уничтожены. Но в то же время приходят сведения о продолжении роста концентрации сил и средств противника на сопредельных участках – в Сумской и Харьковской областях. Значит, вполне могут снова попытать порвать там, где тонко. Или уже нигде на тонко? - Хотелось бы верить.
Губернатор Белгородской области тем временем сообщает о том, что на территории региона режим КТО (контртеррористической операции) отменён. Опубликован соответствующий документ. И опять же, хотелось бы рассчитывать на то, что отмена КТО не станет для противника сигналом к тому, что можно свою вылазку повторить.