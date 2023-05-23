Власти Франции заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности со стороны стран НАТО

Французские власти заявили о готовности заключить с Украиной соглашения, предполагающие предоставление этой стране гарантий безопасности. Участниками соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности помимо Франции также могут стать США, Великобритания и Германия.Как сообщает американское издание Wall Street Journal, на ближайшем саммите НАТО, который пройдет в июле текущего года в Вильнюсе, вероятно будет сделано заявление о формировании совета НАТО - Украина. Таким образом у украинских властей появится право собирать заседания совета НАТО и обращаться к входящим в альянс странам с запросами о поддержке. Однако, несмотря на это, как подчеркнул президент Польши Анджей Дуда, прием Украины в НАТО до завершения вооруженного конфликта на ее территории невозможен.Однако, вместе с этим предполагается, что вместо членства в военном блоке НАТО США планируют предложить предоставление гарантий безопасности по израильской модели. Для Израиля со стороны США предусмотрены поставки американских вооружений на значительные суммы, при этом без каких-либо обязательств оказывать этой стране военную помощь в случае внешней агрессии.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления в японской Хиросиме на саммите стран так называемой "большой семерки" заявил о стремлении Украины на саммите НАТО в Вильнюсе получить окончательное решение касательно предоставления Западом гарантий безопасности.