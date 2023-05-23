Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти Франции заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности со стороны стран НАТО

37
Власти Франции заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности со стороны стран НАТО

Французские власти заявили о готовности заключить с Украиной соглашения, предполагающие предоставление этой стране гарантий безопасности. Участниками соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности помимо Франции также могут стать США, Великобритания и Германия.


Как сообщает американское издание Wall Street Journal, на ближайшем саммите НАТО, который пройдет в июле текущего года в Вильнюсе, вероятно будет сделано заявление о формировании совета НАТО - Украина. Таким образом у украинских властей появится право собирать заседания совета НАТО и обращаться к входящим в альянс странам с запросами о поддержке. Однако, несмотря на это, как подчеркнул президент Польши Анджей Дуда, прием Украины в НАТО до завершения вооруженного конфликта на ее территории невозможен.

Однако, вместе с этим предполагается, что вместо членства в военном блоке НАТО США планируют предложить предоставление гарантий безопасности по израильской модели. Для Израиля со стороны США предусмотрены поставки американских вооружений на значительные суммы, при этом без каких-либо обязательств оказывать этой стране военную помощь в случае внешней агрессии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления в японской Хиросиме на саммите стран так называемой "большой семерки" заявил о стремлении Украины на саммите НАТО в Вильнюсе получить окончательное решение касательно предоставления Западом гарантий безопасности.
Использованы фотографии:
Pixabay
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
37 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:10
    -1
    и что на эту новость нам скажут уважаемые "успокоители" ?
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 18:14
      +15
      Однако, вместе с этим предполагается, что вместо членства в военном блоке НАТО США планируют предложить предоставление гарантий безопасности по израильской модели. Для Израиля со стороны США предусмотрены поставки американских вооружений на значительные суммы, при этом без каких-либо обязательств оказывать этой стране военную помощь в случае внешней агрессии.
      А сейчас США и их шестерки что-то другое делают? Что собственно поменяется?
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 18:16
      +7
      Что тут можно сказать? Украина це Израиль!
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 18:26
      0
      Миллион обеспокоенностей выразят вот и все. Народ то верит и верит, верит и видимо будет верить.....
    4. zloybond
      zloybond Сегодня, 18:32
      +8
      Да успокоители ладно.... раньше информационные войска петушились, при упоминании, что скоро Окраина получит боевое летальное оружие.
      - Тут же в бой вступали информационные штурмовые отряды, вешали ярлыки, клеймили всех, кто говорил, что скоро дело дойдет до пушек, танков, ракет.... Сколько было визгу, что Окраина никогда-никогда не получит танки, ракеты...
      Не ну я понимаю, работа такая, начальники, кураторы.... но мозг.... он то должен работать hi
      Теперь вот F-16.....
      Но до сих пор юридически мы так и не приняли решение, что это террористическое нацистское государство.... И "некоторые" умудряются лобызать ручки тем, кто этих нацистов поддерживает. hi
    5. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 18:32
      +2
      А что изменилось, к чему вам "успокоители"?
      1. Михаил Драбкин
        Михаил Драбкин Сегодня, 19:01
        +1

        —-Без перелома ситуации - Россия получит и F16, и беспилотную зону, и дальнобойные ракеты, и захват приграничных территорий… Эта война уже стоит $5 миллиардов в месяц, что сопоставимо с военной помощью Украине. И продолжает расти.

        —-Россия как та лягушка, воду в которой ее варят нагревают потихоньку, чтобы проверить реакцию.

        —-К сожалению, ясно одно: не будучи готовыми к серьезным потерям - ситуацию не изменить.
        1. Vrotkompot
          Vrotkompot Сегодня, 19:24
          0
          Что вы предлагаете, в чем смысл вашего опуса?
    6. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:57
      +1
      Нужно форсировать операцию,терретории изымать из состава ук-роины,а то натовщина войдёт на западенщину,и мы получим вечный головняк.
    7. Tusv
      Tusv Сегодня, 19:14
      0
      Цитата: Владимир80
      и что на эту новость нам скажут уважаемые "успокоители" ?

      Те же яйца, что и сейчас, только в профиль. Израиль кстати уже давно нервно курит в сторонке с очень смешной поддержкой от США. Всего в 4 гигабакса
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:13
    +2
    Кончатся шароварные, отправят поляков с прибалтами. Зе просто успокаивают что не он один сгинет.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 18:32
      +6
      Цитата: Nexcom
      Кончатся шароварные, отправят поляков с прибалтами. Зе просто успокаивают что не он один сгинет.

      Там скоро по всей европе шароваров начнут собирать как баранов и отправлять на восточный фронт ..Прибалты уже начали ,но пока в свою армию принимают принудительно ..Ну а потом ТУДЫ !
      Ну а у России ,что до последнего укранацика ,так до последнего .оружия у нас хватит и ресурсов
      .У нас выхода уже нет другого ! Мы прекрасно понимаем ,что они с нашими семьями начнут творить в случае поражения России !
      Маски у них сброшены и уже в открытую говорят о ненависти исторической к России и русским .И это хорошо ,враг открыл лицо оскаленное волчье и шакалье
    2. Ехим
      Ехим Сегодня, 19:08
      0
      В прибалтике основная масса народа кто помоложе, да по умнее уже давно в западной европе трудятся. Там убыль населения. Стариков только если загнать на войну)
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:16
    +13
    Янукович шутку про гарантии Франции оценил. Россия тоже, про Минские... Лягушки. а не пошли бы вы? Квакать в свое болото
    Кстати, там ничего нового - обязуемся давать оружие. но воевать - нахрен, свиномордые, нахрен
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:23
      +2
      "Белым арийским хозяевам" и неположено воевать напрямую - шестерки их будут отдуваться.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 18:31
        +4
        Дык про хозяев - это не к лягушкам...
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 18:41
      0
      Цитата: Bingo
      Кстати, там ничего нового - обязуемся давать оружие. но воевать - нахрен, свиномордые, нахрен

      Кстате да !!! Зеленский заикнулся ,типо дайте нам наемников ваших ..,на что запад резко высказался вооружение даем ,деньги даем и т.д. Вон собирайте своих орущих по всей ЕС шаровары халявщиков ,вот вам и бойцы ..
  4. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 18:18
    +4
    Все интересней и интересней. Многоходовка однако, да тов. Маузер?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:22
    +1
    Власти Франции заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности со стороны стран НАТО
    . И что это было?
    За всякие их гарантии, их надёжность, можно не обсуждать и так понятно... а чего там ещё, в тех гарантиях есть???
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:27
      +1
      Ну как что есть, обнимут при встрече, бахнут в десна, пообещают поставку техники и обучение мобилизованных...
      Сомневаюсь что там есть обещание что французы высадят парашютный десант для защиты Неньки....
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:04
        0
        Какое то количество отмороженные и у них найдётся, но... на новую "шарлемань" их не наберётся.
  6. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 18:25
    +1
    планируют предложить предоставление гарантий безопасности по израильской модели.

    Вон оно что ...Россия прям испугалась wassat
    Не надорвите пупок США ..Окраина ,это не Израиль ,они вас выдоят по полной уже 150 лярдов за год скушали и не подавились и еще рот раззевают !!!!
  7. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:26
    +4
    Украина и без всякого права обращается за поддержкой к членам альянса. Да ещё и с наглостью,будто сама его основала.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:27
    +4
    what Будут делать тоже что и до сего дня. Но звучит грозно "гарантии безопасности". Особенно "грозно" это звучит уст Франции. sad В лягушатнике заквакали.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:28
    0
    Кто и какие может дать " гарантии" стране где 80 процентов населкния, отстают в умственном развитии? Это отсталость называется- разулизм. И как можно садиться за стол переговоров,с этой страной? Хитропопость и изворотливость этого народа уже тема анекдотов.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 18:41
      +2
      Холопы и должны быть недоумками. Нафига им мудрые работники? Продались за кружевные труселя как индейцы за бусы. У матрасов методы одни только "плюшки" для аборигенов разные.
  10. Томпсон
    Томпсон Сегодня, 18:28
    0
    Ну что...если сейчас, та привет третья мировая!
    А на потом и откладывать нельзя, а то тоже будет третья мировая!
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:29
    0
    WSJ со ссылкой на источники ранее сообщила о готовности США и союзников выступить гарантами безопасности для Киева. МИД Франции в ответ заявил, что Париж готов согласовать такое соглашение с Киевом и странами — партнерами по НАТО

    То есть не власти Франции, а американская газетенка со ссылкой на анонимные источники что-то там написала. И что, каждую блевотину от каждой желтой газетенки будем обсуждать?
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:29
    +2
    Спасибо за расшифровку,тем же самым они сейчас и занимаются.Пусть хоть по межгалактическому варианту ,самое главное они не вешают ядерный зонтик над Украиной. Потому что боятся.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:58
      -1
      самое главное они не вешают ядерный зонтик над Украиной. Потому что боятся

      а если сделают такой "зонтик" - то мы.... то мы ... то мы в твиттере им ответим!!!!
      1. NotPetya
        NotPetya Сегодня, 19:08
        0
        а если сделают такой "зонтик" - то мы.... то мы ... то мы в твиттере им ответим!!!!

        И это будет не абы кто, а целый Медведев!
  13. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 18:40
    +1
    Надо объявить что накачка НАТО оружием Украины не гарантирует безопасность Франции и остальных стран НАТО. Что Путин сам носит ядерный чемоданчик, тренируется на нём, и спит положив его под подушку. bully soldier
  14. Roust
    Roust Сегодня, 18:57
    +1
    Если не будет руины, то и гаранты пойдут все дружно на...
  15. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 18:59
    0
    Уже в Минске гарантии два раза предоставляли, как и гарантии Януковичу (тогда законному Президенту Украины).
    Единственные гарантии, которые Запад может предоставить, что они будут использовать все возможности, чтобы пакостить и вредить России.
  16. alystan
    alystan Сегодня, 19:01
    0
    Французские власти заявили о готовности заключить с Украиной соглашения, предполагающие предоставление этой стране гарантий безопасности. Участниками соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности помимо Франции также могут стать США, Великобритания и Германия.

    Ну это ведь не все НАТО, та же Венгрия не позволит так своевольно трактовать Устав блока.
    Может Макрону задание "свыше" спустили, либо он опять в самостоятельность "играет", желая добиться вожделенного лидерства в ЕС?
  17. Репеллент
    Репеллент Сегодня, 19:06
    +1
    ... поставки американских вооружений на значительные суммы, при этом без каких-либо обязательств оказывать этой стране военную помощь в случае внешней агрессии...

    А собственно, что, кроме того, что уже есть, тут пообещили?
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 19:12
      +2
      Цитата: Репеллент
      ... поставки американских вооружений на значительные суммы, при этом без каких-либо обязательств оказывать этой стране военную помощь в случае внешней агрессии...

      А собственно, что, кроме того, что уже есть, тут пообещили?

      Обещания Макрона - они как обещание синоптиков... Ну, Вы поняли.

      hi