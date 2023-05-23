Экс-госсекретарь США Киссинджер убежден, что Украина и Россия сядут за стол переговоров до конца 2023 года

Теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места, я думаю, к концу года. Мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах

Бывший глава Госдепа США, ветеран американской и международной политики Генри Киссинджер, которому в конце мая исполнится сто лет, вновь высказался по поводу конфликта на Украине. В интервью американскому телеканалу CBS News он заявил, что уже до конца этого года Россия и Украина сядут за стол переговоров. Произойдет это, по словам экс-госсекретаря, благодаря тому, что к процессу мирного урегулирования российско-украинского противостояния подключился Китай.— уверен американский политик.Это уже не первый случай, когда Киссинджер делает громкие и, как он видимо считает, чуть ли не пророческие заявления по поводу происходящего на Украине. Причем его свежие заявления порою противоречат собственным высказываниям, сделанным ранее.Так Киссинджер неоднократно объяснял в публичном поле, что именно расширение НАТО на восток и попытки принять в альянс Украину буквально заставили российское руководство начать специальную военную операцию для обеспечения безопасности страны. Но в недавнем большом интервью британскому журналу The Economist экс-глава американского госдепа резко поменял свою позицию. Он объявил, что Украину именно сейчас следует принять в НАТО, потому что только так воюющую западными вооружениями страну с нестабильной плохо предсказуемой властью можно держать в узде.Такое решение, уверен пожилой политик, остановит киевские власти от попыток развязывания нового военного противостояния с Россией после того, как завершится нынешний конфликт. Москве же, считает Киссинджер, следует отказаться от побед 2014 года, в противном случае страна погрузится в бесконечные гражданские войны и окончательно утратит роль европейского государства.Политологи отмечают, что сейчас в США, помимо Киссинджера, в живых остаются еще семь более молодых бывших госсекретарей. Но почему-то именно высказывания самого пожилого из ветеранов американской дипломатии охотнее всего цитируют и обсуждают, причем не только в западной, но и российской прессе. При этом, говоря о сроках переговоров Москвы и Киева, Киссинджер совершенно не берет во внимание, что президент Зеленский уже отверг китайские мирные инициативы и продолжает настаивать на своей «формуле» условий для переговоров, которая совершенно неприемлема для России.