Посетивший освобождённый Артёмовск Денис Пушилин подтвердил решение о восстановлении города

Спасибо бойцам «Вагнера» за выполненную сложнейшую боевую задачу на вверенном участке, теперь уже вновь российский город Артемовск будем восстанавливать. Опыт есть, команда есть, поддержка со всей России есть – справимся

Освобожденный от ВСУ Артемовск будут восстанавливать, город получит новую жизнь. Об этом заявил ВРИО главы ДНР Денис Пушилин, посетивший сегодня этот населенный пункт.Глава республики поблагодарил бойцов ЧВК "Вагнер" за освобождение города заявив, что они выполнили сложнейшую задачу, выбив подразделения украинской армии из Артемовска. Также он поставил все точки в вопросе названия города, подтвердив, что он останется Артемовском, а не Бахмутом. По словам Пушилина, в республике имеется указ о том, что все названия районов и населенных пунктов в ДНР возвращаются к 11 мая 2014 года. Поэтому останется Артемовск.Также глава ДНР осмотрел территорию города, заодно подняв над ним флаг республики. Он отметил, что разрушений в городе очень много, но принято решение его восстановить, благо опыт уже есть, сейчас республика восстанавливает Мариуполь. Но говорить о начале восстановления пока рано, по западным районам продолжает бить украинская артиллерия, потом еще предстоят работы по разминированию. Только после этого будут прибывать руководители служб, что бы оценить объемы предстоящих работ.- заявил Пушилин.Кроме того, принято решение о восстановлении предприятий, ранее работавших в городе. Речь идет не только про добычу соли, но и про другие.