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Посетивший освобождённый Артёмовск Денис Пушилин подтвердил решение о восстановлении города

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Посетивший освобождённый Артёмовск Денис Пушилин подтвердил решение о восстановлении города

Освобожденный от ВСУ Артемовск будут восстанавливать, город получит новую жизнь. Об этом заявил ВРИО главы ДНР Денис Пушилин, посетивший сегодня этот населенный пункт.


Глава республики поблагодарил бойцов ЧВК "Вагнер" за освобождение города заявив, что они выполнили сложнейшую задачу, выбив подразделения украинской армии из Артемовска. Также он поставил все точки в вопросе названия города, подтвердив, что он останется Артемовском, а не Бахмутом. По словам Пушилина, в республике имеется указ о том, что все названия районов и населенных пунктов в ДНР возвращаются к 11 мая 2014 года. Поэтому останется Артемовск.

Также глава ДНР осмотрел территорию города, заодно подняв над ним флаг республики. Он отметил, что разрушений в городе очень много, но принято решение его восстановить, благо опыт уже есть, сейчас республика восстанавливает Мариуполь. Но говорить о начале восстановления пока рано, по западным районам продолжает бить украинская артиллерия, потом еще предстоят работы по разминированию. Только после этого будут прибывать руководители служб, что бы оценить объемы предстоящих работ.

Спасибо бойцам «Вагнера» за выполненную сложнейшую боевую задачу на вверенном участке, теперь уже вновь российский город Артемовск будем восстанавливать. Опыт есть, команда есть, поддержка со всей России есть – справимся

- заявил Пушилин.

Кроме того, принято решение о восстановлении предприятий, ранее работавших в городе. Речь идет не только про добычу соли, но и про другие.
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21 комментарий
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:45
    +1
    Вот и ладно. Решили и постановили - городу быть. Россия восстановит. hi
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:48
      +1
      Теперь это территория России и не вижу в чем тут новость. Однозначно восстанавливать надо.
      И да, надо понимать, что это совсем не просто - и дефицит бюджета значительный, и "старые" регионы далеко не все как сыр в масле катаются, и деньги нужны на то же проведения СВО, и многое другое.
      Но это наша земля и мы в ответе и за людей, которые на ней живут, и за территорию.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:18
        0
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Теперь это территория России и не вижу в чем тут новость.

        Может... к окулисту?
    2. Zhan
      Zhan Сегодня, 19:04
      +1
      hi А сколько предстоит ещё работы сапёрам, а ещё прифронотовая зона. Смотрю на развалины Артёмовска по тем кадрам что проскакивают, жутко становится. Там не один год работы.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:18
      0
      Да подождите вы с восстановлением, давайте популизм отделять от реальной помощи людям, как вы предлагаете жить на территории в паре километров от линии фронта куда ежедневно прилеты идут со стороны ВСУ, где нет ничего ни работы, ни воды, ни газа ,ни света. Что под убой призываете мирное население подставить ? Давайте для начала на фронте разберемся.
    4. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 19:19
      0
      Не факт, что надо. Может дешевле снести и новый построить на месте. Я бы подумал.
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 18:47
    +5
    Кроме того, принято решение о восстановлении предприятий, ранее работавших в городе. Речь идет не только про добычу соли, но и про другие.

    Так устроена жизнь, что-бы понять радость работы и занятости, нужно ее потерять и быть невостребованным.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:50
    0
    С уважением отношусь к народу Донбасса но может есть смысл отстроить другой город?
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:50
    +2
    Кстати. Марик по словам знакомых восстанавливают - да-а... Там при укропе в последнее время такая разруха была, что прямо анекдот
  5. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 18:52
    +2
    Он отметил, что разрушений в городе очень много, но принято решение его восстановить, благо опыт уже есть, сейчас республика восстанавливает Мариуполь.

    Это конечно замечательно, но прежде чем говорить о восстановлении города, надо довершить начатое, полной капитуляцией не только киевской хунты, но и западных спонсоров, а пока только ставки повышаются вопреки нашим хотелкам и неизвестно как будет сейчас чувствовать население того-же Мариуполя и других освобождённых городов ЛДНР.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:54
    +4
    Ну не восстанавливать а строить заново.Только для начала нужно от города километров на 40 минимум всушников отбросить,иначе обстрелы будут непрерывно идти,и разрушения будут большие.
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 19:15
      +1
      Цитата: Бережливый
      Ну не восстанавливать а строить заново.Только для начала нужно от города километров на 40 минимум всушников отбросить,иначе обстрелы будут непрерывно идти,и разрушения будут большие.

      Смотря как восстанавливать. Жители все равно все разъехались (разбежались), давайте там устроим филиал Рублевки с принудительным переездом населения? Уверен, ход СВО на данном участке резко поменяется.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:19
      0
      Цитата: Бережливый
      нужно от города километров на 40 минимум всушников отбросить

      Ноль дописать нужно, а то и два. yes
  7. Pastoret
    Pastoret Сегодня, 19:08
    -1
    Сейчас поймаю кучу минусов.., ну да ладно..!!! Моё личное мнение такое, прекрасно, что город освободили, но там нечего восстанавливать, там всё надо отстраивать заново..!!! Один из моих пациентов участвует в строительстве в Мариуполе, город светится ночью как днём с его слов..!!! Так вот, я к чему долго столь и нудно, цены на материалы, на воду, продукты питания, отличаются на всё в разы, соответственно стройка в 2-2.5 стоимости выше - прекрасные "бонусы" для чинуш и верхушки строителей.., говорит работают вахтово.., приезжаешь из дома.., фамилия та же.., ряха больше в 2 раза и живот на столе лежит, не говоря уже о смене условий жительства и перемещения..!!! Там сейчас отмываются бешенные деньги, к сожалению.., на благих делах как всегда наживаются приближённые и никто это не контролирует..!!!Отсюда и радостный вой, что "восстановят"...
    1. Бледар
      Бледар Сегодня, 19:16
      0
      Отсюда и радостный вой, что "восстановят"...

      Главное, чтоб восстановили. Только отодвинуть фронт надо сначала, а то укры назло бомбить будут всё, что будет построено
    2. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 19:17
      0
      Минус ставить не буду, но восстанавливать его придётся по двум причинам: 1. руины вместо города в России привлекут стаи журналюг, которые только и будут там топтаться, 2 . земля под городом уже не пригодна для сельхозназначения, рекультивация будет слишком дорогой, проще расчистить территорию и опять там строить. А экономику считать не надо, эти деньги всё равно украдут или обесценят, а так люди хоть делом занимаются и стройиндустрия хоть живёт.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:14
    0
    Не против Пушилина, но...
    Как вместо ВРИО будет Губернатор, областное Собрание, Мэр областного центра, Глава областного центра, в каждом райцентре будет Глава и Депутаты... Вот тогда ДНР превратится в такой же регион России, как и другие.
    А если для ДНР создают особые правила, то зачем Новосибирску, Вологде, Белгороду, Орлу, Брянску, Саратову этот новый регион? Что бы часть дохода отправить туда?
  9. Graf_MGK
    Graf_MGK Сегодня, 19:17
    0
    Будет откровенны. Город мертв. Его жители давно сбежали и уже никогда не вернутся или погибли. Нужно ли его восстанавливать ? Прежде чем говорить о его восстановлении и тратить на это деньги и ресурсы нужно завершить войну. Желательно победой.
  10. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 19:18
    0
    Это чтоб потом опять хохлам вернуть? Мы очень богатая страна.
  11. Аскет
    Аскет Сегодня, 19:18
    0
    Кроме того, принято решение о восстановлении предприятий, ранее работавших в городе. Речь идет не только про добычу соли, но и про другие.

    С началом добычи здесь каменной соли (80-е гг. 19 в.) Россия прекратила её ввоз из-за границы
    После ВОВ в пригороде Артемовска - Соледаре было образовано предприятие «Артёмсоль», которое производило порядка 40% каменной соли в СССР. На данный момент разработано лишь 3% соли, которая находится на месторождении в Соледаре.  В Артёмовском месторождении составляют колоссальные 5,4 млрд тонн соли. Кроме этого, Артёмовское месторождение характеризуется феноменальной чистотой руды: содержание NaСl — 98%. 
    Помимо соли там была развитая промышленность-Заводы: по обработке цветных металлов, горного оборудования и инструментов, ремонтно-механический, строительной керамики, шамотный, стекольный; алебастровый комбинат и др. Развита пищевая (мясокомбинат, заводы ликёро-водочный и шампанских вин, молокозавод), лёгкая (обувная, швейная) промышленность.
  12. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 19:21
    0
    Большинство многоэтажек придется сносить, а на их фундаментах строить быстровозводимые четырехэтажки. Работы лет на 20, при нашем-то экономическом потенциале.
    А что там с Попасной? Так и останется город-призрак?