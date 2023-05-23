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Канцлер ФРГ: Украина вступит в Евросоюз после окончания войны

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Канцлер ФРГ: Украина вступит в Евросоюз после окончания войны

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина станет полноправным членом Евросоюза после завершения вооруженного конфликта. По его словам, таким образом будет закончена "горькая глава в истории Европейского континента".


На церемонии, посвященной 160-летнему юбилею со дня основания Социал-демократической партии Германии, Шольц, являющийся главой этой политсилы, выразил надежду, что именно СДПГ должна поддерживать Украину в вооруженном конфликте с Россией, а также отстаивать существующие принципы, касающиеся неприменения силы, нерушимости границ, а также права всех народов на самоопределение и сохранения территориальной целостности государств.

Ранее глава австрийского МИД Александр Шалленберг заявил, что вопрос присоединения к Евросоюзу Украины не должен находиться в приоритете. Главу внешнеполитического ведомства Австрии практически дословно поддержала его немецкая коллега Анналена Бербок, заявившая, что вопрос о предоставлении Украине членства в Евросоюзе и получении Киевом гарантий безопасности от НАТО в настоящее время не стоит на повестке дня.

Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель в свою очередь заявлял, что украинским властям необходимо ускорить процесс реформ и перехода на европейские стандарты для того, чтобы не упустить "уникальный шанс вступления в Евросоюз". Также Боррель сообщил, что страны Евросоюза уже завершили подготовку 15 тысяч украинских военнослужащих и планируют подготовить еще такое же количество до конца текущего года.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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28 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:49
    +4
    Таким образом они покажут долю из под локтя Турции,долгие десятилетия желающей стать членом Евросоюза. А мы обязаны всеми способами оторвать от ук-роины как можно больше территорий!
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 20:02
      +2
      А могут показать пример Финляндии. И по поводу мирных переговоров можно посмотреть мой предыдущий комментарий. Не буду его приводить чтобы не повторятся. Но похоже намечается мощная многоходовочка против России.
    2. ProkletyiPirat
      ProkletyiPirat Сегодня, 20:13
      +2
      не, озвученное вами спорно и холиварно, факт только один: сие заявление направлено на разжигание войны, ибо даёт весомый повод РФ не останавливать "горячею войну" даже в том случае если русофобы захотят замириться и\или заморозить конфликт, в принципе ничего для РФ не меняется, нам так и так наиболее выгодно проводить ликвидацию русофобов, а горячий военный конфликт это как раз точка кристаллизация наиболее активных русофобов.
      1. Простой
        Простой Сегодня, 21:07
        0
        Не знаю - какой имеет смысл "выкристаллизовывать" русофобов -это на садомазохизм смахивает.

        Надо иметь ввиду обстоятельства в которых Канцлер Шольц заявил про необходимость вступления бандеровской Украины в ЕС - партсобрание.
        Ну и все эти финансовые вливания в войну за бандеровсую Украину в составе ЕС - это обоснование будущено профита инвестироания в "сдесь и сейчас".
        Все эти предсказания от главы страны, которая не является независимой в геополитике - это несерьезно.
        Немецкая прагматичность спряталась как мыш под веник в доме, где превуалируют интересы заморских хозяев..
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 19:50
    +2
    как по мне это просто очевидно, запад пытается заставить Киев на удар.. рассказывая вот такие сказки.. пытаясь убедить что у них будут гарантии.
    слишком уже много за сегодня вот таких новостей под разным соусом
  3. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 19:51
    +1
    надеется, что война будет длиться вечно?
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 20:05
      +2
      Ага! И доллар, такой золотой, и ФРС впереди! При капитализме войны не прекращаются. Или борьба против конкурентов без армии, или борьба против конкурентов с помощью армии.
  4. hohohol
    hohohol Сегодня, 19:53
    +9
    По его словам, таким образом будет закончена "горькая глава в истории Европейского континента".

    Что ты родимый! Горькая глава в истории Европейского континента только начинается, за всё в этой жизни приходится платить. И за поставку вооружения и за конфискованные материальные ценности. Расплачиваться придется за всё. Как говорится, вход рубль, выход - два.
  5. PASus
    PASus Сегодня, 20:00
    0
    Чтож, говорящая голова говорит то, что велят.
    Т.е. это хотелки и целеполагание сша
  6. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 20:01
    +2
    Украина НЕ вступит в Евросоюз. И ни в какие другие надгосударственные и/или военные организации. Это одно из условий окончания войны.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 20:07
      0
      Цитата: Pavel73
      Украина НЕ вступит в Евросоюз.....Это одно из условий окончания войны.


      Помнится ВВП был раньше не против вступления Украины в ЕС, как сейчас не знаю....

      17 июн 2022

      С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявил, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.
      «
      "ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличии от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция была последовательная, понятная, но мы ничего не имеем против - это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения принимать в свои члены новые государства или нет", — сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.

      .............

      По его словам, решение о вступлении в организацию должны принимать только Украина и действующие страны-члены, добавил Путин.
      1. Томпсон
        Томпсон Сегодня, 20:48
        +1
        Так и было. Так и есть. Был против вступления в НАТО !!!
    2. Томпсон
      Томпсон Сегодня, 20:46
      0
      Тут надо применить логику матрасников- хорошая украина-мёртвая украина! Для них!
      А для нас - процветающая в составе России!!!
    3. ian
      ian Сегодня, 21:10
      0
      Цитата: Pavel73
      Украина НЕ вступит в Евросоюз. И ни в какие другие надгосударственные и/или военные организации. Это одно из условий окончания войны.

      Вероятнее всего вступит. Хоть тушкой, хоть чучелком. Но подобные заявления стимулируют Россию к оформлению чучелка максимально компактных размеров. Учитывая интересы венгров, поляков и всяких румынов- это будет к примеру Ивано-Франковская область.....
  7. Stas157
    Stas157 Сегодня, 20:01
    +4
    Шольц заявил, что Украина станет полноправным членом Евросоюза после...

    "Никогда ещё кружевные труселя не были так близко!" - подумал Тарас, истекая кровью в окопе.
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:04
    0
    В принципе я не против, если боши заплатят за всё, пусть полностью оплачивают восстановление всего порушенного с 1991 года
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 20:48
      +2
      Никто их никуда не примет. Картонная дурилка для убандеренных, что бы не вздумали соскочить и воевали до последнего приdурка.
  9. Rage66
    Rage66 Сегодня, 20:05
    +2
    Конечно вступит.
    Но это будет уже другой евросоюз yes
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 20:28
      +1
      Будет кому вступать? what ..............
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 20:53
        +1
        Конечно. Как многие становятся гражданами ЕС? Кусочками. Кто почкой, кто селезенкой, кто сердцем, кто печенью (хотя ихняя печень после горилки no ). Так же кусочками и державка "самостийная" пойдет. Часть поляки отожмут, кусочек румыны, кусочек венгры.
        1. Mouse
          Mouse Сегодня, 21:06
          0
          Да тушкой уже не вариант... wassat ..................
  10. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:05
    +3
    отстаивать существующие принципы, касающиеся неприменения силы, нерушимости границ, а также права всех народов на самоопределение и сохранения территориальной целостности государств

    Пусть расскажет это Югославии! Каждый из этих пунктов.
    Если найдет сегодня эту страну на карте
  11. svp67
    svp67 Сегодня, 20:07
    +2
    Они просто в спину нас подталкивают, в вопросе решения дальнейшей судьбы Украины...
  12. Luminman
    Luminman Сегодня, 20:18
    0
    Если у скакуасов после завершения СВО останутся хоть какие-то территорильные претензии к России, то никакого ЕС им не видать, впрочем, как не видать им и НАТО...
  13. Алексей Красногорский
    Алексей Красногорский Сегодня, 20:19
    0
    Вполне возможно, что пара-тройка областей войдут в Польшу, и хрен бы с ними
  14. vet
    vet Сегодня, 20:28
    -3
    Ну, Путин, конечно, молодец. До СВО даже и речи не было о том, чтобы принять Украину в Евросоюз или НАТО, только общие слова. А он перевёл всё в практическую плоскость. Звание Героя Украины надо давать. И официальную благодарность от НАТО за содействие по вступлению в эту организацию Финляндии и Швеции.
  15. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:43
    +1
    Вот гни-да лысая! Всё hohлов- ослов морковкой манит, а еССовская банда своих скоро прокормить не сможет не то что Украину.
  16. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 21:04
    0
    Олаф Шольц заявил, что Украина станет полноправным членом Евросоюза после завершения вооруженного конфликта.