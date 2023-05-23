Канцлер ФРГ: Украина вступит в Евросоюз после окончания войны

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина станет полноправным членом Евросоюза после завершения вооруженного конфликта. По его словам, таким образом будет закончена "горькая глава в истории Европейского континента".
На церемонии, посвященной 160-летнему юбилею со дня основания Социал-демократической партии Германии, Шольц, являющийся главой этой политсилы, выразил надежду, что именно СДПГ должна поддерживать Украину в вооруженном конфликте с Россией, а также отстаивать существующие принципы, касающиеся неприменения силы, нерушимости границ, а также права всех народов на самоопределение и сохранения территориальной целостности государств.
Ранее глава австрийского МИД Александр Шалленберг заявил, что вопрос присоединения к Евросоюзу Украины не должен находиться в приоритете. Главу внешнеполитического ведомства Австрии практически дословно поддержала его немецкая коллега Анналена Бербок, заявившая, что вопрос о предоставлении Украине членства в Евросоюзе и получении Киевом гарантий безопасности от НАТО в настоящее время не стоит на повестке дня.
Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель в свою очередь заявлял, что украинским властям необходимо ускорить процесс реформ и перехода на европейские стандарты для того, чтобы не упустить "уникальный шанс вступления в Евросоюз". Также Боррель сообщил, что страны Евросоюза уже завершили подготовку 15 тысяч украинских военнослужащих и планируют подготовить еще такое же количество до конца текущего года.