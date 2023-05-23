Главное управление разведки МО Украины разрабатывает ещё несколько операций на территории России «под чужим флагом»

Несмотря на гибель большого числа боевиков, перешедших границу в Белгородской области, в Киеве считают операцию исключительно успешной. Она полностью затмила поражение ВСУ в Бахмуте и сняла с повестки дня большие потери и проблемы с контрнаступлением. Киевскому режиму удалось переключить внимание на проводимую операцию, подав ее под "правильным соусом". Согласно украинской пропаганде, отряды "русских партизан" почти захватили весь регион и только случайность не дала им завершить операцию.В настоящее время ГУР МО Украины готовит еще ряд аналогичных операций и не только на территории Белгородской области, стрельнуть может в любом месте. По данным украинских источников, Буданов планирует провести несколько нападений под "чужим флагом", т.е. они будут подаваться, как борьба "настоящих русских" против "режима Путина" и т.д. При этом будет учитываться психологический эффект этих операций, Киеву необходимо создать панические настроения не только среди мирного населения, но и в российской армии.Для усиления эффекта ГУР планирует вхождение боевиков в Белгород, действия отрядов в Грайворонском районе показали, что это вполне возможно, размещенных на границе сил российской армии для ее прикрытия явно недостаточно, а сил местной самообороны просто не существует, созданные отряды не имеют вооружений и т.д.Проводя операции на нашей территории противник хочет раздергать армию, заставить командование российской группировки перебросить часть подготовленных войск с оборонительных рубежей, тем самым ослабив оборону в преддверии контрнаступления. И Белгород рассматривается в качестве цели не зря, он ближе всего к границе. К тому же Киев подталкивают к этому британцы, они хотят провести психологическую операцию против России, тем самым спровоцировать Москву на резкие ответные шаги.