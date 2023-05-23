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Главное управление разведки МО Украины разрабатывает ещё несколько операций на территории России «под чужим флагом»

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Главное управление разведки МО Украины разрабатывает ещё несколько операций на территории России «под чужим флагом»

Несмотря на гибель большого числа боевиков, перешедших границу в Белгородской области, в Киеве считают операцию исключительно успешной. Она полностью затмила поражение ВСУ в Бахмуте и сняла с повестки дня большие потери и проблемы с контрнаступлением. Киевскому режиму удалось переключить внимание на проводимую операцию, подав ее под "правильным соусом". Согласно украинской пропаганде, отряды "русских партизан" почти захватили весь регион и только случайность не дала им завершить операцию.


В настоящее время ГУР МО Украины готовит еще ряд аналогичных операций и не только на территории Белгородской области, стрельнуть может в любом месте. По данным украинских источников, Буданов планирует провести несколько нападений под "чужим флагом", т.е. они будут подаваться, как борьба "настоящих русских" против "режима Путина" и т.д. При этом будет учитываться психологический эффект этих операций, Киеву необходимо создать панические настроения не только среди мирного населения, но и в российской армии.

Для усиления эффекта ГУР планирует вхождение боевиков в Белгород, действия отрядов в Грайворонском районе показали, что это вполне возможно, размещенных на границе сил российской армии для ее прикрытия явно недостаточно, а сил местной самообороны просто не существует, созданные отряды не имеют вооружений и т.д.

Проводя операции на нашей территории противник хочет раздергать армию, заставить командование российской группировки перебросить часть подготовленных войск с оборонительных рубежей, тем самым ослабив оборону в преддверии контрнаступления. И Белгород рассматривается в качестве цели не зря, он ближе всего к границе. К тому же Киев подталкивают к этому британцы, они хотят провести психологическую операцию против России, тем самым спровоцировать Москву на резкие ответные шаги.
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35 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 19:38
    +12
    на самом деле как по мне статья опять же паническая, ситуация следующие, проблемы есть с этим ни кто не будет спорить, есть большое НО, все зависит только от нас, я не буду писать или предлагать что и как делать, есть кому. У Киева ресурсов не там много, как кажется, и как пытаются показать на западе..
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 19:40
      +9
      Сто процентов в ваших словах есть толк, поддерживаю, но кинжалом отправить на чай к Бандере добрую сотню верховных фашиков было бы неплохо, репутационно как минимум и стратегически как максимум, меньше бы красовались и проводили операции свои в телеге, и да, это сплотило бы общество.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 20:42
        +1
        Надо Зеленского откинжалить. Будут меньше играть в терроризм.
        1. kapitan92
          kapitan92 Сегодня, 21:17
          0
          Цитата: Ilya-spb
          Надо Зеленского откинжалить. Будут меньше играть в терроризм.

          С Зеленским "маленькие проблемы", "честное путинское слово" перед израилем.
          А вот этого "муданова" давно завалить надо было.

          «Главное управление разведки Министерства обороны Украины» по адресу Киев, улица Электриков, 33,
          Что то я не слышал, что наше МО уничтожило этот рассадник. Или тоже договоренность имеется?
  3. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 19:40
    +5
    Немного аналитики от ребят знающих поболе:А теперь поговорим о наших проблемах, чтоб у жителей нашей страны было понимание происходящего, далее текст свидетеля с места событий в Белгородской области:

    "Что тебе ответить, брат.. намечавшийся перевели в ситуацию средней напряженности, хотя были все шансы и силы этого не допустить вовсе. Но тут, как и всегда, вмешался человеческий фактор, причем множественный.

    Смотри, погранцы не имеют нормальной связи и взаимодействия с нами, для этого уже с месяц как идут работы по внедрению цифровой системы управления боем, основные наши узлы и узлы погранцов завязаны в одну сеть, на опорниках, у пехоты, у погранцов и арты есть мобильные терминалы для связи, хочешь звони, хочешь координаты и обстановку на карту кидай. Попробовали - работает, в самом низу начали так взаимодействовать межлу собой и с погранцами, а наверху кто эту систему знает, командованию у нас и у них похер, ленивые, забили . В итоге низы общаются по системе, а группировка шлет в телеге, причем не цифры даже, а из разряда ебани по перекрестку. Такое привычно от взводного мобилизованного видеть, но не от комполка или от начарта группировки.. хотя , он старый, дни до пенсии считает, ему впадлу разбираться, да и кэп не лучше, хоть и молодой, но там просто клиника.. мудрый армейский командир..
    У нас херни натворили при планировании, у арты тоже - сектора раздвинули, создали мертвые зоны. К погранцам вопросов тоже дохера - где мвз на путях следования, где бронегруппы маневренные прикрытия застав.. к разведке - как они колонны эти просрали.. проверяющих зато было дохера из всяких академий, мыслят категориями 80х годов, но гонора .. сидят второй день у кэпа за тележкой и картой рисованной, потому что не могут и не хотят освоить новое, небось еще орден за рулежку войсками получат. В общем, обосрались все.. да и перестроиться до сих пор не могут..

    Если бы не приехал Лапин, при всем моем неоднозначном к нему отношении, и не взял на себя управление, так бы и сидели втыкали в пятидесятку с тупыми лицами.. генерал, , в боевые порядки спустился, а кэп не может со своими подразделениями разобраться, хотя времени у него было на организацию хоть жопой жуй.."
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:41
    +6
    Вариантов только два-силовая операция против ГУР и Буданова с его немедленной ликвидацией. И,помочь Брянской и Белгородской областям путём привлечения туда добровольцев для помощи пограничникам их числа тех кто умеет общаться с оружием,имеет опыт ведения боевых действий,способен трезво оценивать ситуацию и решительно реагировать. И,хочет кремль или нет,нам придётся провести в Сумах и Харьковщине операцию по отодвижению границы вглубь территории ук-роины минимум на 50 километров. И создания новых оборонительных рубежей.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 20:24
      +1
      С первым вариантом согласен По второму не совсем. Тупое привлечение добровольцев ситуацию не спасёт. Нужна организация управления и снабжения. Это можно сделать только через единое командование (управление). Приедут добровольцы. А дальше что? Где им жить? Чем кормить? Где им брать ГСМ и БК? Оборонительные рубеж кто делать будет и на какие шиши? И обять с рубежами проблемка нарисовалась. Пирамид накидали и траншей накопали. А дороги совсем не прикрыли. Вот пошла колонна укров. Кто их огнём встретил? Они видимо и сами ошалели от нашего раздолбайства. Так просто пройти через КПП и не получить прилёта!? Так что, к нам можно танковыми колоннами наступать?
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 20:38
        0
        Северный Кавказ-проблема в отсутствии координации действий. Тех же добровольцев можно временно включить в список МО,и выделить для них финансирование. Людей нужно поднатоскать,чтобы они не сбежали когда стало жарко. А по укрепрайонам-легко прошли мимо,значит готовили дилетанты в области фортификации. Тут главное настоящее желание властей всех уровней действовать как единое целое а не тянуть одеяло на себя.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:43
    +6
    laughing
    Так фишка в том. что это нихрена не под чужим флагом, а наоборот, для Укропенваффе еще хуже. Либо эти так называемые русские - действуют вне ВСУ, тогда получаются НВФ и террористы, причем, их крышует режим, то есть, опа - официально спонсор международного терроризма. Или, как вариант, это наемники в составе ВСУ. Еще не легче
    Под чужим флагом - это маскируясь под вооруженные силы другой страны
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 19:50
      +1
      Цитата: Bingo
      Под чужим флагом - это маскируясь под вооруженные силы другой страны
      По большому счету не имеет значения под каким флагом вороги сунутся - реакция должна быть жестокой и быстрой. Впечатление что побеждает бюрократия
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:44
    0
    Обыгрывает окраина и Ко Россию в информационной составляющей. Ни как мы не хотим учиться побеждать и в этих сражениях. Они создали инфофон с входом дрг на нашу территорию, нам нужно ликвидировать кого-то из верхушки укрорейха, чтобы перебить эффект от их "перемоги".
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:00
      +1
      Цитата: Лешак
      Обыгрывает окраина и Ко Россию в информационной составляющей.

      Да... Просерил Артемовск - захвати сельский клуб и сдохни! Докажи все проклятой вате!
      Главное же в интернетике победить
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:45
    +7
    Она полностью затмила поражение ВСУ в Бахмуте и сняла с повестки дня большие потери и проблемы с контрнаступлением.
    Так уж и полностью? Ну что за трындеж?
  8. ata
    ata Сегодня, 19:46
    +2
    Если уж совсем логично ставить вопрос, то операции под чужим флагом логичнее было бы проводить против хозяев украинского истеблишмента, накачивающий Украину оружием.
    Вызывает сомнение наличие политической воли у руководства РФ, которое по факту уже многократно предало и армию и народ, в том числе и со всей очевидностью во время этой СВО.

    Возможно, симметричным ответом, если кого-то ещё заботит симметрия, на враждебные действия стран НАТО против России, используя как прокладку Украину, могли бы быть удары сомалийских пиратов по американским авианосцам или экзекуция злыми террористами членов семей банкиров, финансировавших нацификацию Украины.

    Ведь как минимум на протяжении более чем тридцати лет, с момента лишения русского языка статуса государственного на Украине, стало очевидно, что Украину готовят на роль пушечного мяса в будущей войне с Россией.
  9. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 19:48
    +7
    еще такой момент, большинство тут активно критикует военных, власть и тд, но при этом сами очень сильно поддаетесь пропаганде и психологическим операциям врага.. я не отбеливаю руководство, косяки есть, но именно читатели вот таких сайтов и несут панику в общество... вы подаетесь на уловки врага, и несете ее деструктив
  10. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:51
    +5
    Есть факт - украинский диверсионный отряд численностью до 120 чел, усиленный бронетехникой, прорвался на территорию Белгородской области, как это делали басмачи и поляки в 20-х годах прошлого века. Отряд разгромлен. Ситуация должна быть проанализирована и предприняты меры против повторения в будущем. Статья излагает киевские планы и фантазии. Командование ВСР пусть принимает решения, ну а мы информацию к сведению.
  11. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:52
    0
    Что мешает или кто мешает нашим запускать подобные ДРГ вглубь Украины?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:04
      +3
      Ну и концлагеря нам никто не мешает строить, как Навоз в Мариуполе, вот только НАХРЕНА?!
      Военный смысл операции, где мы например лезем в сумскую область, разваливаем три сарая, теряем около 70 человек, пару танков подбитыми, несколько бронемашин... И драпаем оттуда со свистом. Да за такую операцию все инициаторы срок мотать поедут на зону
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 20:05
      +1
      Кто мешает ? Косность мешает вот что главное .
      Группу должен вести командир дерзкий , жестокий к врагу которому плевать на условности всякие .
      Бойцов найти можно и они должны быть готовы работать жестоко тут все упирается в маленькую хрень свободу в действиях и свободу от ответственности за действия группы в тылах врага .
      Не надо села кошмарить , надо выходить на позиции артиллеристов и вырезать ночью к маме , минировать дороги и проселки словом работать на грани.
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 20:28
        0
        Цитата: сайгон

        Группу должен вести командир дерзкий , жестокий к врагу которому плевать на условности всякие .
        Бойцов найти можно и они должны быть готовы работать жестоко тут все упирается в маленькую хрень свободу в действиях и свободу от ответственности за действия группы в тылах врага .

        Прям как в кино про Рэмбо!
        Ну и какая конкретно излишняя "ответственность за действия" у нас имеется ?
        Кого привлекли и за что?
        За базар надо отвечать.....
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 20:57
        +1
        Цитата: сайгон
        надо выходить на позиции артиллеристов

        Уй-ё-ё-ё-ё-ё-ё...
        Да если бы кто знал, где эти позиции, никого резать не надо. их нахлобучили бы. Алё!!! Крепостная артиллерия и забетонированые позиции для нее давно, сто с лихреном лет кончились
    3. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 20:14
      0
      Вероятно, острый дефицит потенциальных камикадзе в ВС РФ
    4. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 20:21
      0
      Что мешает или кто мешает нашим запускать подобные ДРГ вглубь Украины?

      Трезвые украинские аналитики уже оценили этот рейд в Белгородскую область, как пропагандистское действие не имеющее никакого военного значения и выполненное чтобы сбить растерянность ук-р населения из-за сдачи Артемовска и огромных потерь там ВСУ. Нужна ли нам такая диверсионная деятельность с большими потерями и только ради пиара- большие сомнения. Нам нужен реальный результат.
    5. Юра
      Юра Сегодня, 20:57
      +1
      Цитата: Аркадий007
      Что мешает или кто мешает нашим запускать подобные ДРГ вглубь Украины?
      Без шума и пыли.
      Владимир Рогов сообщил через свой телеграм-канал, что российские группы спецназа проводят рейды по приграничным районам на украинской территории, выявляют места расположения украинских диверсантов и уничтожает таковых физически. «Наш спецназ провёл операцию «Возмездие» после сбития авиагруппы на Брянщине и постоянных диверсий по отношению к мирным жителям - вырезаны целые подразделения нацистов. Российские диверсанты вырезают боевиков ВСУ в приграничных Черниговской и Сумской областях. Наши спецгруппы прошлись по вражеским объектам, охотясь на транспорт, места расположения, патрули и наблюдательные пункты боевиков Зеленского на границе. В ходе одного из внезапных налётов враг потерял убитыми сразу 11 боевиков, ещё трое выжили с ранениями». Украинские источники подтверждают гибель на своей территории членов диверсионных групп ВСУ. Также указывается, что российские спецназовцы минируют мета атаки перед отходом и оставляют множество мин-ловушек. В том числе минируют трупы украинских диверсантов.
      1. alexandr 66
        alexandr 66 Сегодня, 21:44
        0
        Где такую полу туфту прочитали? Особенно про авиа группу?
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:57
    0
    Цитата: Аркадий007
    Что мешает или кто мешает нашим запускать подобные ДРГ вглубь Украины?

    Почему вы думаете, что это не делается? Разве что не в таком формате.
  13. PASus
    PASus Сегодня, 20:10
    +1
    Ну, а что хохликам остается ещё делать? В прямых боестолкновениях их раскатывают, оборона у них долго не держится, остается находить "бреши" в позициях армии РФ и крысить потихому, мирных, безоружных стрелять.
  14. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 20:14
    0
    Если анализировать в целом и представить действия от лица противника. Классическое контр.наступление и попытки вклиниться на территорию РФ, с целью укрепиться, не имеет на данном этапе никакого смысла. Я думаю той живой силы и техники, на текущий момент времени, недостаточно. Но проведение внешних и внутренних ударов через атаки приграничных районов, повреждение тыловой инфраструктуры, ликвидации медиа лиц, более простой и действенный вариант. Потери ДРГ и диверсантов внутри территории, не особо критичны по масштабности, а вот их удачные действия, очень хорошо укрепляют информационный пузырь.
    Пока идёт незначительное продвижение на линии соприкосновения, поставки авиации и ещё более дальнобойных ракет, лишь вопрос времени. what
    1. Radius
      Radius Сегодня, 20:35
      0
      т.е., типично бандеровская тактика
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 21:44
      +1
      Потери ДРГ и диверсантов внутри территории, не особо критичны по масштабности, а вот их удачные действия, очень хорошо укрепляют информационный пузырь.

      А эти информационные пузыри действуют на кого нибудь кроме как на слабых умом?
      На тех кто принимает решения на всех уровнях сверху донизу, что у нас что за рубежом, на пиар устойчивая аллергия. Они понимают хорошо откуда и зачем растут ноги. Верят только фактам и реальным действиям. Только вот цели у этих людей разные и на компромиссы идут очень неохотно.
  15. Алексей Красногорский
    Алексей Красногорский Сегодня, 20:17
    0
    А что плохого, если будут резкие ответные ходы? Они давно уже не назрели, а даже не знаю, как это назвать, прокисло, что-ли
  16. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:20
    0
    Цитата: Bingo
    наоборот, для Укропенваффе еще хуже. Либо эти так называемые русские - действуют вне ВСУ, тогда получаются НВФ и террористы, причем, их крышует режим, то есть, опа - официально спонсор международного терроризма

    Да какая разница, как это видим мы?
    Всё зависит от того, насколько это всё получится доказать/втолковать Европе.
    А втолковать будет очень сложно.
    На сегодня государством-террористом считают нас, а не Украину. Более того, они уверены, что мы любое белое выдаём за черное, и они, скорее, поверят, что эта вылазка была сфабрикована Москвой.
    Сложно доказывать, что ты не верблюд...
  17. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 20:24
    0
    Цитата: сайгон
    Кто мешает ? Косность мешает вот что главное .
    Группу должен вести командир дерзкий , жестокий к врагу которому плевать на условности всякие .
    Бойцов найти можно и они должны быть готовы работать жестоко тут все упирается в маленькую хрень свободу в действиях и свободу от ответственности за действия группы в тылах врага .
    Не надо села кошмарить , надо выходить на позиции артиллеристов и вырезать ночью к маме , минировать дороги и проселки словом работать на грани.

    Это делается, только не всё подаётся в инет. У знакомого, сын в всу, об этом рассказывал, что наши так их и шугают
  18. Radius
    Radius Сегодня, 20:29
    0
    Ага, под чужим флагом! )) Из-за которого торчат одни и те же уши.
  19. blackcat
    blackcat Сегодня, 21:13
    0
    Не пора уже разрабатывальщиков отправлять к Бандере на совещание ? am