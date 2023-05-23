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Появилась видеофиксация боевиков ВСУ, ликвидированных в Белгородской области

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Появилась видеофиксация боевиков ВСУ, ликвидированных в Белгородской области

В сети появилось видео, на котором запечатлены тела украинских боевиков, ранее совершивших попытку террористического захвата нескольких приграничных населенных пунктов в Белгородской области.

По данным Минобороны РФ, на территории Белгородской области в ходе контртеррористической операции были уничтожены более 70 боевиков ВСУ, а также несколько единиц бронетехники противника, преимущественно западных образцов, среди которых 4 БМП и 5 пикапов. Также сообщается о нескольких трофейных единицах бронетехники западного производства. Все прорвавшиеся на российскую территорию участники украинских нацистских формирований были заблокированы и разгромлены.

Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, к сожалению, от рук украинских террористов погиб один мирный житель села Козинка. Супруга погибшего получила ранения и доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Властями региона принято решение об отмене введенного ранее режима контртеррористической операции на территории Белгородской области.

Также сообщается, что российская армия нанесла несколько авиаударов при помощи ФАБ с модулями УМПК по скоплениям живой силы и военной техники боевиков киевского режима в приграничных районах Харьковской области, откуда противник осуществляет атаки на территорию Белгородской области и террористические обстрелы приграничных населенных пунктов.



Использованы фотографии:
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128 комментариев
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 19:48
    +15
    Кто просил выложить трупики всех 70-ти укробоевиков в рядок?
    Не совсем ясно кто снимал, похоже чья-то "скрытая" сьемка (без разрешения).
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 19:54
      +3
      Цитата: alystan
      Кто просил выложить трупики всех 70-ти укробоевиков в рядок?

      НытеГи и ЦИПСОвики?
    2. Маз
      Маз Сегодня, 19:56
      +30
      Запрос от редакции телеграм-канала «Портфель Генштаба» и ответ:
      Уважаемый Евгений Викторович, здравствуйте!
      На фоне последних событий, а именно вторжения украинских подразделений на территорию России в Белгородской области, встает серьезный вопрос о защите приграничных территорий нашей Родины. В Сети не утихают споры о том, что необходимо создавать подразделения для усиления границ и недопустимости прорыва противника на территорию России.

      В связи с этим хотелось бы узнать, будет ли ЧВК «Вагнер» в случае необходимости принимать участие в организации деятельности противодиверсионных подразделений на приграничных территориях на базе подготовленного инструкторами ЧВК народного ополчения/силами одного из своих подразделений?

      комментарий Евгения Пригожина:
      «Несколько месяцев назад, когда я заявил о том, что буду вести подготовку бойцов в Белгородской и Курской областях, случилось несколько событий. Первое, мне позвонил Министр обороны Шойгу Сергей Кужугетович и, возмущенный, сказал: «Не лезьте, Евгений Викторович, куда не надо. Российская армия сама способна защищать границы». А второе, это было несколько встреч с губернаторами регионов, которые тоже попросили заниматься самостоятельно. Поэтому как же мы можем, как говорится, в чужой хоровод.
      Вот когда они будут просирать все и народ с вилами выйдет на улицу, естественно, тогда мы придем и будем защищать. Что делать-то? Это же наша Родина. Бюрократы, они виноваты в том, что противник прорывается». У меня есть предложение, собрать всех генералов, у нас их тысяча целая, составить из них генеральскую бригаду и пусть они на границе курской и белгородской областей бегают по дозорным тропам, повдоль и по контрольно- следовой полосе и вдоль электросигнализационной системы и защищают границы Родины и Отечество. Думаю эта бригада всех вывернет наизнанку и поставит раком , но границу от врага защитит намертво.
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 20:07
        +1
        У меня есть предложение, собрать всех генералов, у нас их тысяча целая, составить из них генеральскую бригаду и пусть они на границе бегают по дозорным тропам, повдоль и по контрольно- следовой полосе и вдоль системы и защищают границы Родины и Отечество. Думаю эта бригада всех вывернет наизнанку и поставит раком , но границу защитит намертво.

        и тут у нас тысяча есть, итого 2
        через каждые 50м уже на 10км хватит
        поддерживаю
        1. NotPetya
          NotPetya Сегодня, 20:17
          +2
          Цитата: Трямс
          и тут у нас тысяча есть, итого 2
          через каждые 50м уже на 10км хватит

          Однако, проблема более сложная, чем кажется на первый взгляд.
          Ловить ДРГ придется на протяженности в 650 км.
          1. DenD
            DenD Сегодня, 20:26
            +9
            Стоп! 650км и что охранять не нужно.? Тогда у меня совсем плохие новости, протяжённость границы с Финляндией (на минуточку, членом НАТО), 1165 километров, может и её не стоит перекрывать? По вашей логике, с ними то мы не воюем, так что и угрозы в принципе нет.
            1. Трямс
              Трямс Сегодня, 20:37
              -1
              Цитата: DenD
              Стоп! 650км и что охранять не нужно.?
              1165 километров, может и её не стоит перекрывать? По вашей логике, с ними то мы не воюем, так что и угрозы в принципе нет.

              я даже не знаю, где вы всю эту логику вычитали
              выше речь о 100% наличии генеральского резерва для 10км
              а также о том, что на самом деле у нас огромные границы и нехватка населения и технологий
              любое дрг при желании проползет, и ракета или дрон
              проблема может быть частично решена только созданием буферной зоны размером во всю бУкраину
              1. DenD
                DenD Сегодня, 20:58
                +5
                "Генеральский резерв 100%", всем составом, полностью, на пенсию в 20-25 тр , с формулировкой "утратившие доверие". Не каких выплат и допов, хватит кормить тех, кто имея звания, не выполнил свои должностные обязанности. Более того скажу, не просто на пенсию, а куда нибудь в Воркуту(простите воркутинцы). В Белгороде, климат слишком мягок, для этих бездарей-бездельников. На освободившиеся места, на денежное довольствие, набрать контрактников. Или кто то серьёзно думает, что этот "Генеральский полк", сможет что либо противопоставить ДРГ врага? Пить будут и сбегут, после первого выстрела.
                1. Storm1978
                  Storm1978 Сегодня, 21:07
                  +2
                  Не жирно будет 20/25 т.р У честных тружеников пенсия меньше.У моей мамы пенсия 14 тысяч. Проработала всю жизнь учителем русского языка и литературы.
                  1. naglets
                    naglets Сегодня, 21:14
                    -4
                    Не надо врать насчёт "всю жизнь проработала". У меня мать бывший учитель, пенсия 23 тыс.
                    1. Storm1978
                      Storm1978 Сегодня, 21:25
                      0
                      г. Улан Удэ. Зайдите на сайт пенсионного фонда Улан Удэ и всё узнаёте. И ещё поинтересуйтесь сколько зарабатывает учитель в Бурятии
              2. Serg Koma
                Serg Koma Сегодня, 21:07
                -2
                Цитата: Трямс
                а также о том, что на самом деле у нас огромные границы и нехватка населения и технологий
                любое дрг при желании проползет, и ракета или дрон

                Первое: Протяженность границ СССР
                Второе: Количество "дружественных" стран окружавших СССР
                Третье: Что кроме Хасана можете вспомнить?
                Четвертое: ОПТИМИТИЗАЦИЯ по Сердюкову Погранвойск России
                Имеем то, что имеем - проходной двор и борьба с мелкими контрабандистами, на что и "заточена" новая структура ПС ФСБ РФ. После отказа от ПВ - Граница только на карте осталась!
                1. Pablo Blade
                  Pablo Blade Сегодня, 21:14
                  +3
                  При чем здесь сердюков и понранвойска?
                  Это вообще абсолютно разные ведомства.
                2. котик-русич
                  котик-русич Сегодня, 21:30
                  0
                  Цитата: Serg Koma
                  Цитата: Трямс
                  а также о том, что на самом деле у нас огромные границы и нехватка населения и технологий
                  любое дрг при желании проползет, и ракета или дрон

                  Первое: Протяженность границ СССР
                  Второе: Количество "дружественных" стран окружавших СССР
                  Третье: Что кроме Хасана можете вспомнить?
                  [/b]
                  13 августа 1969г в районе погранзаставы Жаланашколь несколько десятков солдат КНР перешли границу и заняли сопку.
                  Пограничники СССР отбили сопку, китайцы больше попыток нарушать границу не предпринимали.
                  Потери СССР - 2 убитых и 10 раненых.
                  Потери КНР - 21 убитый, 1 пленный, 40 раненых.
                  Ещё можно "вспомнить" о. Даманский 2-15 марта 1969г...
                  hi
      2. Простой
        Простой Сегодня, 20:15
        +14
        Цитата: Маз
        У меня есть предложение, собрать всех генералов, у нас их тысяча целая, составить из них генеральскую бригаду и пусть они на границе курской и белгородской областей бегают по дозорным тропам, повдоль и по контрольно- следовой полосе и вдоль электросигнализационной системы и защищают границы Родины и Отечество. Думаю эта бригада всех вывернет наизнанку и поставит раком , но границу от врага защитит намертво.


        Можно поступить проще - расселить по приграничным с Украиной деревням семьи и родственников из номерклатуры Кремля и генералов из МО ( хотя-бы временно, пока СВО не закончится)..
        P.S. Ниже уже пришла светлая мысль в головы посетителей.
      3. PASus
        PASus Сегодня, 20:19
        +5
        Для генеральской бригады в довесок нужны заград отряды и смерш.
      4. Наган
        Наган Сегодня, 20:58
        +2
        Цитата: Маз
        составить из них генеральскую бригаду и пусть они на границе курской и белгородской областей бегают по дозорным тропам

        Генералы не бегают, потому что в мирное время вид бегущего генерала вызывает смех, а в военное панику.
        lol
      5. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 21:13
        0
        бегают по дозорным тропам, повдоль и по контрольно- следовой полосе и вдоль электросигнализационной системы

        Где он там всё это видел? Особенно - контрольно-следовую полосу?
    3. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 20:14
      +14
      Цитата: alystan
      Кто просил выложить трупики всех 70-ти укробоевиков в рядок?
      Не совсем ясно кто снимал, похоже чья-то "скрытая" сьемка (без разрешения).

      Народ возмущается просто ,вот и выкладывать начали .
      А то пишут одно ,а где доказательства ..Вообще считаю ,хватит нашей власти либеральничать ,нужно показывать труппы укронациков ,как они наши постоянно выкладывают и фотошопят не стесняясь ..
      ВИДЕО И фото УДОВЛЕТВОРЕН !
      Этот корпус власовцев должен быть полностью уничтожен ,где бы они потом не скрывались мрази
      1. Наган
        Наган Сегодня, 20:59
        0
        Цитата: Zemaan
        Этот корпус власовцев должен быть полностью уничтожен ,где бы они потом не скрывались мрази

        Брать живыми, судить, и публично вешать.
        1. Zemaan
          Zemaan Сегодня, 21:34
          0
          Цитата: Наган
          Брать живыми, судить, и публично вешать.

          Нет судить не нужно (было уже с азовцами) ..Вешать просто и уходить .,типо сами повесились .
          А Судить будем потом после Победы ,как положено и ловить их где бы не скрывались черти .
    4. astepanov
      astepanov Сегодня, 21:27
      0
      Цитата: alystan
      Кто просил выложить трупики всех 70-ти укробоевиков в рядок?

      Вы полагаете, что штабелем было бы лучше? Да вы эстет.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 19:48
    +5
    Лиц не видно. Если документы при них были, хорошо бы выложить. А съемки, чувствуется, сделаны вчера ночью.
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 19:54
      -5
      Цитата: monetam
      Лиц не видно. Если документы при них были, хорошо бы выложить. А съемки, чувствуется, сделаны вчера ночью.

      Я вот не пойму, кто там за пропаганду отвечает? Сказали 70, ну хоть не 70, а 60 привезите выложите и сфотайте. Хоть своих притворяющихся положите, но что была массовость. А то сфоткали каких то 4 , а пишут о 70! Еще бы они 4 там не завалили! И это даже, если снято ночью, утром должно было быть в эфире. Но похоже дела обстоят не так радужно, в телеге аудиозапись якобы из Грайворона . где отчетливо слышны звуки перестрелки. Правда это можно и вчера было записать. Хотя тогда непонятно зачем.Не охота на Одноклассники идти , спросить знакомую оттуда. Туда попадешь, все сейчас накинутся со своими подарками, вопросами, лайками !))))
      1. Rage66
        Rage66 Сегодня, 20:10
        -5
        А ты трупофил?
        Или тут надо все сотни тысяч выкладывать?
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 20:23
          +3
          В Великую Отечественную выкладывали всё, что могли. Тогда весь народ трупофилами был?
          1. Vasia
            Vasia Сегодня, 20:50
            -2
            Цитата: Аль Манах
            В Великую Отечественную выкладывали всё, что могли. Тогда весь народ трупофилами был?

            Что за бред вы несете, и как же население смотрело то, что выкладывали? По айфону? И куда вообще "выкладывали"?fool Впечатление, что вы глупый школьник. Телевидение активно развиваться начало только к концу 50-х приблизительно.
            1. invisible_man
              invisible_man Сегодня, 21:15
              +1
              По айфону? И куда вообще "выкладывали"?

              Вы действительно такой дуб, не воспринимающий образных выражений, или прикидываетесь? Если второе, то поздравляю, виртуозно.
            2. Аль Манах
              Аль Манах Сегодня, 21:25
              +1
              Выкладывали в широкий доступ - в кинотеатры. Если не знаете, что такое кинотеатр и что такое фронтовая кинохроника, то я вам сочувствую, хоть и понимаю, что в ЕГЭ этого наверняка не было.
        2. Евгений Иванов_5
          Евгений Иванов_5 Сегодня, 21:12
          0
          Учитывая, что наши власти и военные заврались за эти два года, верю только "данным визуального контроля". Как у спецназа и летчиков - нет фото сбитого тобой самолета, значит и не было. Нет затрофеиного оружия, значит и не было его.
      2. Адриан28
        Адриан28 Сегодня, 20:23
        +2
        сфоткали каких то 4 , а пишут о 70!

        Маловероятно что их с разрешения выложили. Скрытно сняли тех, что допустим в одном дворе нашли.
  3. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 19:49
    +9
    Оно, конечно, хорошо, но надо бы все 70 трупов показать, раз уж про них заявили. Или остальные на куски разорваны? А танки ушли, или их вообще не было?
    1. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 19:56
      -4
      Цитата: Авиатор_
      но надо бы все 70 трупов показать,

      Записывайся добровольцем и снимай.
      А если серьезно - то на видео вечер, значит съемка от понедельника. О 70-ти трупах заявили во вторник.
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 20:21
      +1
      Цитата: Авиатор_
      Оно, конечно, хорошо, но надо бы все 70 трупов показать, раз уж про них заявили. Или остальные на куски разорваны?

      Согласен и фамилии их желательно и кто родственники в России этих власовцев ..
      Цитата: Авиатор_
      А танки ушли, или их вообще не было?

      Сожгли всю бронетехнику немного ее было Это просто пиар ,чтобы Бахмут затмить hi ..
      И на территории украины их еще фигачили ,часть чертей ушли все же
      Пора и русским ДРГ рейды вглубь усраины задействовать ..Почему этого не делаем ? Вот в чем вопрос..
      Во времена СССР были у нас диверсанты (водолазы-спасатели) ..Шустрые парни были и учили их на максимуме
      Они бы эту окраину на уши поставили диверсиями и США в том числе (хотя возможно и работают ,судя по авариям там ) ..
      Сейчас наверное их уже нет в живых ЕБН все и всех разогнал ,ради сша ..Иуда !!!!
      1. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 21:17
        +1
        До тех пор пока ДРГ и солдат противника мы будем приравнивать просто к террористам или жертвам пропаганды, работу наших ДРГ можно и не начинать иначе мы сами ставим их на одну доску. Мы настолько сами себе замусорили голову о том, что они террористы, а мы белые и пушистые и ждем трамвая, что стали заложниками своей риторики.
      2. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 21:27
        +1
        Цитата: Zemaan
        Пора и русским ДРГ рейды вглубь усраины задействовать ..Почему этого не делаем
        Вам же показали, чем такие рейды заканчиваются. Ну и нафига они нужны, если есть Калибры, Герани и планирующие бомбы?
        1. Zemaan
          Zemaan Сегодня, 21:38
          0
          Цитата: nik-mazur
          Цитата: Zemaan
          Пора и русским ДРГ рейды вглубь усраины задействовать ..Почему этого не делаем
          Вам же показали, чем такие рейды заканчиваются. Ну и нафига они нужны, если есть Калибры, Герани и планирующие бомбы?

          Не по тем целям бьем видать ,раз эти черти живые ..Все жалеем angry
  4. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 19:50
    +4
    Достаточно - лишь принудительно поселить в приграничных сёлах: дочек Шойгу, Путина и сыночка Пескова. Граница - сразу же станет неприступной. А пока их детки в Европе и Дубае, никакой ЛИЧНОЙ ответственности - они не несут. crying
    1. Шмель_3
      Шмель_3 Сегодня, 19:57
      +2
      Цитата: Сулла__Славный
      Достаточно - лишь принудительно поселить в приграничных сёлах: дочек Шойгу, Путина и сыночка Пескова. Граница - сразу же станет непреступной. А пока их детки в Европе и Дубае, никакой ЛИЧНОЙ ответственности - они не несут. crying

      Заодно и генералов и чиновников отвечающих за снабжение и боеготовность армии, вместе с семьями.
      1. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 21:19
        -1
        Да вообще всех генералов, ментов и ФСБшников собрать толпой и расселить в окопах вдоль границы. И автомат выдать один на двоих. Пусть воюют.
  5. bravo77
    bravo77 Сегодня, 19:50
    -4
    так то "были уничтожены более 70 боевиков"

    и вопрос - они перед смертью просили не снимать лица?
    а то потом всплывут вдруг живыми и невредимыми
  6. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:50
    -7
    На видео только 5 человек, где остальные 65? Без доказательств, как-то совсем не верится докладам Конашенкова.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 19:57
      +2
      Цитата: Аркадий007
      На видео только 5 человек, где остальные 65? Без доказательств, как-то совсем не верится докладам Конашенкова.

      Ну извините. Под ваш запрос никак не поспевают выложить обугленные фрагменты тел и конечности, разбросанные в радиусе 100 м после авиаударов, чтобы была возможность проконтролировать всех до единого
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 20:54
        -4
        Под ваш запрос никак не поспевают выложить обугленные фрагменты тел и конечности, разбросанные в радиусе 100 м после авиаударов
        А подсчитать всех в точности значит успели. Или по принципу, видели 70, 100, 500. Куда то туда накидали. Пятерых нашли, а осталные хайли лайкли испарились при прямом попадении.
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:08
      +13
      Цитата: Аркадий007
      , где остальные 65? Без доказательств, как-то совсем не верится докладам Конашенкова.

      Еще один обгоревший хинзир на КПП "Грайворон" отдыхает. 3 «Хамви», 1 «Спартан» и пикап + сгоревшая «Кобра» у Ридовки.



      1. Wer bist do
        Wer bist do Сегодня, 20:11
        +14
        Вот такие фото и в статью добавить не стыдно good
        1. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:14
          +4
          Иллюстрация для статей типа: «Почему западная техника так плохо себя показала на Украине», «Миллиарды денег на военную помощь Украине не помогли или лучше бы раздали неграм», «Залужный: хроники утерянных побед», «Дорога предательства»
          1. 1 z1
            1 z1 Сегодня, 20:41
            +2
            hi
            «Почему западная техника так плохо себя показала на Украине», «Миллиарды денег на военную помощь Украине не помогли или лучше бы раздали неграм», «Залужный: хроники утерянных побед», «Дорога предательства»

            У Вас талант. Без шуток. Особенно на фоне заголовков от "экспертов" "профессионалов"
      2. Томпсон
        Томпсон Сегодня, 20:24
        0
        Следуя логике ВОшных клавостратеготактиковоинов - больно хаммеры чистенькие! Явно показуха
        Второе фото вообще как нарисованное и где лицо, документы? А точно не кукла? (сарказм)
        1. Томпсон
          Томпсон Сегодня, 20:39
          0
          Минусы показатели моей правоты wink Ещё кого то задело за живое!
      3. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 20:40
        +5
        Спасибо за фото Виктор ! А то тут всепропало и кац предлагает сдаться заныли хороводоми .. hi Расчет на это и был ,Бахмут забыт и сколько там укронациков положили и наемников Если их всех выложить в рядок там км на десяток в пять рядов будет
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:52
    +3
    Там нужен решим повышенной готовности,иначе следующие нападение снова окажутся неожиданными.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 20:44
      0
      Цитата: Бережливый
      Там нужен решим повышенной готовности,иначе следующие нападение снова окажутся неожиданными.

      Найдут лазейку все равно ..Мочить нужно просто Киев и границу польши
      Ну и на Кубе что то там разместить иначе это может продолжаться очень долго .Я так считаю ! Англосаксы трусливы по своей сущности ,особенно когда им угрожают близко от их границ ! Проверено !!!!
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 21:28
        +1
        Англосаксы трусливы по своей сущности ,особенно когда им угрожают близко от их границ !
        К сожалению нет никого наглее и беспощаднее труса почуявшего безнаказанность.
  8. bravo77
    bravo77 Сегодня, 19:52
    -2
    не разгляжу ни касок с желтосиними изолентами, ни шевронов в каких позировали

    слаб на зрение видимо стал. наверняка они есть
  9. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 19:54
    -3
    У меня была тройка по математике, но чего то даже я не насчитываю здесь "70".
    1. Rage66
      Rage66 Сегодня, 20:03
      +1
      Видимо, поэтому и была тройка! Думаю hi
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 20:11
        +2
        Острите? Но сравните сколько они выкладывают, ничего не стесняясь и не секретя и сколько мы.
      2. Шмель_3
        Шмель_3 Сегодня, 20:14
        +2
        Rage66 (Андрей)
        Есть информация, что несколько человек, к нам в плен попали. Их лица не показывают в интересах следствия?
    2. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 21:25
      +1
      Цитата: AdAstra
      У меня была тройка по математике, но чего то даже я не насчитываю здесь "70".

      Странно,что тройка.Учителя вам симпатизировали видимо)
  10. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:57
    +4
    Цитата: monetam
    Если документы при них были, хорошо бы выложить

    Не уверен, берут ли с собой документы, выходя в составе таких ДРГ
    Почему-то кажется, что не берут.
    Но утверждать не берусь
  11. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 19:57
    +9
    Маловато надо все 70 хвостоголовых дохлых скотов показывать лучше с документами.

    Пы сы вот ещё один подсвинок оттуда:
    Well Done.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 20:00
      +8
      Цитата: Incvizitor
      надо все 70 хвостоголовых дохлых скотов показывать лучше с документами.

      Исключительно с документами. Они ж все с загранпаспортами и свидетельствами о браке входили. Там ещё техпаспорта и полисы ОСАГО на MaxxPro и Хаммеры надо обязательно выложить, ибо не счетово...
      1. Простой
        Простой Сегодня, 20:29
        0
        В принципе это все вторично.
        Первичное действо х.охлов - медийность и недовольство эффективностью российской власти достигнуто.
        Можно было избежать? При желании - вполне., тем более "место встречи" и желание со стороны х.охлов были известны.
        Поэтому риторический вопрос - зачем это все ( некупирование угрозы, а наоборот - подозрительное бездействие) понадобилось собирать властям России?
      2. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 20:45
        0
        техпаспорта и полисы ОСАГО на MaxxPro
        так же"зелёные карты " для проезда по России и обязательно СНИЛС в левом нарукавном кармане
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:58
    +4
    Труп врага хорошо пахнет. Почаще надо демонстрировать.
  13. ilpine
    ilpine Сегодня, 20:00
    -3
    Ждите, показали не всё и не всех. Пока 3-ри Hanvee. Два танка и БТР где-то потерялись... Заехало свыше 100 боевиков? 75-ть украинских боевиков завтра Минобороны и КТО представит всему миру? Ждём.
  14. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 20:01
    -11
    Доблестным пограничникам ФПС РФ "ура" от тех мирных жителей кто был ранен и убит... Видео выше всяких похвал, видеоотчётс лайков в соцсетях много наберёт, украинские "они" точно испугаются...
    1. Napayz
      Napayz Сегодня, 20:06
      +5
      Дядя Сёма, ты дypak? (с)
      PS зато смысл понятен
      1. Vasia
        Vasia Сегодня, 20:31
        +1
        Цитата: Napayz
        Дядя Сёма, ты дypak?

        Поаккуратнее, мне за эту фразу предупреждение админ влупил еще на прошлом аккаунте и коммент удалил. На этом уже 2 за более безобидные высказывания hi
  15. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:01
    -8
    Цитата: Аркадий007
    только 5 человек, где остальные 65? Без доказательст как-то совсем не верится докладам Конашенкова

    Там же, где сотни сбитых самолётов, разбитых хаймерсов, утопленных в болотах танков и прочее
    Там ещё много места свободного
    Следите за выступлениями Конашенкова!
  16. Rage66
    Rage66 Сегодня, 20:01
    +2
    Это очень правильная практика!
    Её надо максимально тиражировать, чтобы в следующий раз (не дай Бог), эти салоеды трижды подумали идти или не идти за "славой"!
    Японские камикадзе недоделаные. hi
    1. cmax
      cmax Сегодня, 20:21
      -2
      Цитата: Rage66
      Это очень правильная практика!
      Её надо максимально тиражировать, чтобы в следующий раз (не дай Бог), эти салоеды трижды подумали идти или не идти за "славой"!
      Японские камикадзе недоделаные. hi

      Мужик, ты уже задрал своим подлизованием. Сразу бы написал звание и должность. Всем все понятно- как эта ситуация возникла и кто в этом виноват. Такими темпами в следующий раз будешь " умно" объяснять про налет и вытеснение в Москве. А здесь- если вытеснили , молодцы, но такого вообще не должно было случиться в нормальной стране, где есть МО, тысячи генералов и армия называется второй в мире!
  17. alystan
    alystan Сегодня, 20:02
    +1
    Остальные драпали, что даже не захватили побратимов. У них наверное негласно действует пакт о дополнительном заработке за счет погибших.

    Появились новости, что сотрудники украинской государственной службы медицины катастроф в военном госпитале Херсона тайно изымают для трансплантации органы из тел погибших укровояк.

    Отмечается, что после изъятия органов тела сжигают в госпитальном крематории, а родственникам выдаются справки о пропаже солдата без вести.

    Как-то было сообщение, что это же практикуют в морге городской больницы № 1 в Николаеве, причем на трупах отсутствовали следы ранений.
  18. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:02
    +1
    Цитата: Бережливый
    Там нужен решим повышенной готовности,иначе следующие нападение снова окажутся неожиданными.

    Приезжайте и удостоверьтесь, только не забудьте предупредить, что от ЦИПСО.
  19. Шмель_3
    Шмель_3 Сегодня, 20:04
    -2
    Со зрением у меня реально проблемы, но что-то не видно пулевых отверстий, да и крови не видно. Неужели все были убиты попаданием в голову?
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:10
      +4
      Наелись и спят. Слишком кратко, но как есть
    2. Vasia
      Vasia Сегодня, 20:36
      +1
      Цитата: Шмель_3
      Неужели все были убиты попаданием в голову?

      В зад не считается?
      1. Шмель_3
        Шмель_3 Сегодня, 20:46
        -1
        Цитата: Vasia
        Цитата: Шмель_3
        Неужели все были убиты попаданием в голову?

        В зад не считается?

        Не считается! До сих пор один из раненных в "дупу" в АТО, бегает и призывает убивать moskaley. Думаю фамилию называть не надо?
        1. Vasia
          Vasia Сегодня, 21:07
          0
          Цитата: Шмель_3
          Не считается! До сих пор один из раненных в "дупу" в АТО, бегает и призывает убивать moskaley. Думаю фамилию называть не надо?

          Мы про убитых говорим на фото, а вы уже в другую степь... Я к тому, что если вам на убитых спереди "не видно пулевых отверстий, да и крови не видно", то может они сзади например?
    3. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 20:41
      +4
      Цитата: Шмель_3
      не видно пулевых отверстий, да и крови не видно. Неужели все были убиты попаданием в голову?

      Видимо, отбирали наиболее "фотогеничных". Что можно понять - расчлененку у нас как-то не принято показывать ширнармассам.
      1. Шмель_3
        Шмель_3 Сегодня, 20:49
        0
        Репеллент (R)
        Так вроде съемка "в тихую" велась. Не официальная же от МО
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 20:55
          0
          Цитата: Шмель_3
          Так вроде съемка "в тихую" велась

          Вроде - в роте... я сделал предположение, не нравится - не ешьте.
          1. Шмель_3
            Шмель_3 Сегодня, 21:07
            0
            Цитата: Репеллент
            Цитата: Шмель_3
            Так вроде съемка "в тихую" велась

            Вроде - в роте... я сделал предположение, не нравится - не ешьте.

            Реально, такое жрать не собираюсь!
    4. Ray
      Ray Сегодня, 21:33
      0
      Да и камуфляж на всех трупах "Пикселька", тогда как во всех видео и фото диверсантов, они все в "мультикам".
  20. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 20:05
    +1
    Съёмка явно неофициальная, сделана из-под тишка, и трупы явно не все - сколько было, столько и снял. Почему нет официальной съёмки от МО и ФСБ (или она есть, но её не показывают) - это вопрос! Не хотят пугать людей видом трупов? У экранов могут быть дети? Боятся реакции и обвинений Запада в "негуманности"?
    1. Ray
      Ray Сегодня, 21:31
      0
      на трупах у них у всех раскраска камуфляжа по типу "Пикселька", тогда как во всех видео и фото диверсантов, они все в "мультикам".
  21. КостикХвостик
    КостикХвостик Сегодня, 20:05
    -3
    Они от инфаркта помрали чтоль? Больно чистенькие и аккуратненькие.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:16
      +1
      Вы правильно заметили.Даже не от испуга померли...Хотя если честно-человеку хватит и маленькой иголочки в голову
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 20:52
      0
      Цитата: КостикХвостик
      Они от инфаркта помрали чтоль? Больно чистенькие и аккуратненькие.

      Ну их держат для таких операций ..Это же власовцы чистой воды!
      Так называемый усский копус..смертники,когда нужно !
  22. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:07
    +2
    Их надо отправить в Европу хотя бы после смерти. В Москве много посольств, можно перевалить через забор недружественных стран, пусть позаботятся
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 20:55
      0
      Цитата: alexoff
      Их надо отправить в Европу хотя бы после смерти. В Москве много посольств, можно перевалить через забор недружественных стран, пусть позаботятся

      Зачем ? закопать тут же ,как бешеных собак ...Но вот родственников их в России нужно найти обязательно и допросить с пристрастием ..Там много чего можно узнать и нужно .
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 21:05
      0
      В Москве много посольств, можно перевалить через забор недружественных стран, пусть позаботятся
      А вот это правильно. Отправить их к тем кто их готовил, на переподготовку.
  23. Комментарий был удален.
  24. gmss
    gmss Сегодня, 20:11
    +1
    Цитата: Шмель_3
    Цитата: Сулла__Славный
    Достаточно - лишь принудительно поселить в приграничных сёлах: дочек Шойгу, Путина и сыночка Пескова. Граница - сразу же станет непреступной. А пока их детки в Европе и Дубае, никакой ЛИЧНОЙ ответственности - они не несут. crying

    Заодно и генералов и чиновников отвечающих за снабжение и боеготовность армии, вместе с семьями.

    " ...а нас то за що?..."
  25. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:13
    +3
    Хотел бы у вас, всех комментаторов которые высказались до меня... Вы в самом деле так ненавидите Россию, что не грош ей не верите? Вам наверное больше нравятся высказывания хоохлов? По вашим словам у нас все врут, а украинцы по видимому герои которые только правду и ничего кроме... Так? Нет? А как еще интерпретировать ваши слова? Вообще-то на войне все врут в свою пользу, наши естественно в нашу сторону, но вам, как мне кажется, не нравится когда врут в нашу... а значит вы больше доверяете украинской пропаганде.
  26. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:14
    +2
    Цитата: Аркадий007
    На видео только 5 человек, где остальные 65? Без доказательств, как-то совсем не верится докладам Конашенкова.

    Вы это на полном серьёзе пишете? Ну вот кому вы нужны с вашей "верой"? А если только 60 выложат, как быть?
  27. bravo77
    bravo77 Сегодня, 20:16
    +1
    Цитата: Володин
    Цитата: Incvizitor
    надо все 70 хвостоголовых дохлых скотов показывать лучше с документами.

    Исключительно с документами. Они ж все с загранпаспортами и свидетельствами о браке входили. Там ещё техпаспорта и полисы ОСАГО на MaxxPro и Хаммеры надо обязательно выложить, ибо не счетово...


    ну да.а морд их соцсетях, телеграмах нет. ксерокопий из паспортных столов не взять?
    если они из рф, чего рядом с каждым копии разложить и пусть люди видят конкретную работу, что такой то отбегался.
    просто такие снимки в темноте они могут сомнение сеять.

    и врагу урок, что хлопотны с точки зрения здоровья такие рейды.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 20:42
      -3
      ну да.а морд их соцсетях, телеграмах нет. ксерокопий из паспортных столов не взять?


  28. Томпсон
    Томпсон Сегодня, 20:17
    +4
    Вот не хочется материться... То врут,что уничтожают, дайте фотки! Дали фотки...неее, а что так мало, почему не все 70. Уже началось- а почему лмц не видно? Пулевых не видно. Больно чистенькие. Вдруг постанова. Дальше будет - адреса, явки , пароли!!!
    Как вы задолбали клавиатурные стратеги, тактики, генералисимусы а по сути - нытики и всёпропальщики!
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 20:22
      -4
      Цитата: Томпсон
      Дальше будет - адреса, явки , пароли!!!
      Как вы задолбали клавиатурные стратеги, тактики, генералисимусы а по сути - нытики и всёпропальщики!

      Такие как ты тоже задолбали в доску. В печке ищи прокламации.
      1. Томпсон
        Томпсон Сегодня, 20:28
        +4
        Задело за живое? Будешь проходить мимо-проходи.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 21:13
          -3
          Цитата: Томпсон
          Задело за живое?

          Нет, млин, за окорочка дохлые. А ты шагай лесом.
    2. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 20:28
      -2
      А вы то тоже хороши, молчуны и уверовавшие беспрекословно в любую чушь, что по ящику говорят люди с родней и интересами далеко от границ РФ. Если бы не те, кто шум поднимает, ваши друзья и ваши дети могли быть брошены в окопах без разведки, снаряжения и с ржавыми ксюхами. Так что продолжайте держать язык там, где обычно держите, и дайте народу высказываться.
      1. Томпсон
        Томпсон Сегодня, 20:33
        +3
        Лучше держать язык за зубами и думать, чем бездумно чесать языками!
    3. Ray
      Ray Сегодня, 21:28
      0
      А ты уверен, кто на фотках?
      Проблема в том, что возможно сей пейзаж действительно должен вызывать сочувствие. Ибо вообще возможно, что на фото наши парни с передовой, снятые специально для фальсификации. т.к. у них у всех раскраска камуфляжа по типу "Пикселька", тогда как во всех видео и фото диверсантов, они все в "мультикам". Почему так??? Как так получилось???
    4. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 21:36
      0
      Цитата: Томпсон
      а что так мало, почему не все 70. Уже началось- а почему лмц не видно?
      Подождите немного, после лиц рассерженные патриоты будут требовать фото в фас, в профиль, отпечатки пальцев, номер мобильного и три цифры с обратной стороны банковской карты. А иначе Конашенков всё врёт и на самом деле ни один участник рейда не пострадал.
  29. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 20:17
    +3
    Цитата: AdAstra
    У меня была тройка по математике, но чего то даже я не насчитываю здесь "70".

    Да видимо и по другим предметам не все хорошо
  30. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:20
    +1
    Цитата: alystan
    Остальные драпали, что даже не захватили побратимов. У них наверное негласно действует пакт о дополнительном заработке за счет погибших.

    Появились новости, что сотрудники украинской государственной службы медицины катастроф в военном госпитале Херсона тайно изымают для трансплантации органы из тел погибших укровояк.

    Отмечается, что после изъятия органов тела сжигают в госпитальном крематории, а родственникам выдаются справки о пропаже солдата без вести.

    Как-то было сообщение, что это же практикуют в морге городской больницы № 1 в Николаеве, причем на трупах отсутствовали следы ранений.

    Это давняя практика укрорейха. Например, на разбитых позициях фашей периодически демонстрируют трофеи в виде контейнеров для транспортировки органов.
    1. Vasia
      Vasia Сегодня, 20:43
      0
      Цитата: Tagan
      Это давняя практика укрорейха. Например, на разбитых позициях фашей периодически демонстрируют трофеи в виде контейнеров для транспортировки органов.

      Давняя практика их наставников и вдохновителей, ученики достойны своих учителей.
  31. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:21
    +3
    По многочисленным просьбам ночных трудящихся на ВО. Сейчас они там, проснутся, из корыта похлебают. и порадуют нас старинным бойцовым петушиным кличем
    "Выфсевретиииии!!!!"
  32. bravo77
    bravo77 Сегодня, 20:22
    -1
    Цитата: Роман Ефремов
    Не хотят пугать людей видом трупов? У экранов могут быть дети? Боятся реакции и обвинений Запада в "негуманности"?

    шта и это после более года операции и кучей видеоматериалов в западных сми

    да тут надо на горячем как можно быстрее выкладывать для успокоения особенно приграничного населения(мол вас защищают, враг от меча...)
    а для особо чутких фраза "убрать детей..." и заблюрить если вообще фарш
    тем более всякие поздние тематические передачи есть для видавших виды
  33. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 20:22
    +1
    Так делают в Израиле и они считают это правильным при борьбе с террористами. Думаю.что это правильно,лучше чем молчание.
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 21:39
      0
      Цитата: tank64rus
      Так делают в Израиле и они считают это правильным при борьбе с террористами
      И как, помогает? Уже искоренили терроризм под корень или ещё немножко осталось? А то ведь больше семидесяти лет всё правильно делают...
  34. km-21
    km-21 Сегодня, 20:26
    -1
    Очень правильную мысль высказал депутат генерал Гурулев. Нужны отряды территориальной обороны со стрелковым и противотанковым вооружением на основе местных силовиков и добровольцев из местного населения. Подготовить людей можно достаточно быстро. А сопредельная сторона, зная о том что местное население вооружено, наглеть станет меньше.
    1. Шмель_3
      Шмель_3 Сегодня, 20:38
      +2
      Цитата: km-21
      Очень правильную мысль высказал депутат генерал Гурулев. Нужны отряды территориальной обороны со стрелковым и противотанковым вооружением на основе местных силовиков и добровольцев из местного населения. Подготовить людей можно достаточно быстро. А сопредельная сторона, зная о том что местное население вооружено, наглеть станет меньше.

      Я не согласен с такой постановкой вопроса. Примером могут служить украинские тербаты. Много они навоевали? Нужна армия, подведенная к границе с Украиной! Со всем вооружением и техническим обеспечением. Нужно минирование по всей границе, чтобы все эти дрг не ездили как на пикник.
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 21:15
        -1
        Нужна армия, подведенная к границе с Украиной! Со всем вооружением и техническим обеспечением.
        Нам и медицина нужна. Но пока у нас сами губеры отвечают, и за самоизоляцию, и за самовакцинацию. Ну а раз с этим справились, справятся как нибуть и с самообороной. Не отвлекать же по таким мелочам кремлевских.
    2. nordscout
      nordscout Сегодня, 20:39
      +1
      Уважаемый km-21! Надо вернуть пограничные войска, которые очень "ко времени" расформировали ( в целях оптимизации бюджета) и закрыть ими все границы РФ. ... Вернуть в "обойму" наказаний смертную казнь для террористов, предателей, саботажников, казнокрадов. Восстановить, в недрах спецслужб, подразделения для розыска и приведения в исполнение приговоров террористам, предателям, саботажникам, казнокрадам, где бы они не скрывались.... А если в двух словах- надо не бояться давать сдачи и, желательно, по чувствительнее....
  35. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:31
    +5
    Цитата: Сергей Аверченков
    Вы в самом деле так ненавидите Россию, что не грош ей не верите? Вам наверное больше нравятся высказывания хоохлов?

    Уважаемый, не валите в кучу котлеты с мухами.
    Отвечу за себя
    Я не верю никому. Ни одним, ни другим. Верил. Перестал. И причина проста - слишком много разных противоречивых и весьма очевидных фактов всплывает после любого громкого утверждения. И у одних, и у других.
    И не спрашивайте меня о примерах. Если вы их не видите - значит, вы просто не хотите это знать.
    И, последнее, но самое главное:
    Не верить конашенковым/песковым и иже с ними - совершенно не означает ненавидеть Россию
    Не ставьте эти два понятия даже рядышком
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 20:58
      +1
      good
      совершенно не означает ненавидеть Россию
      Не ставьте эти два понятия даже рядышком
  36. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:34
    0
    Цитата: Wer bist do
    Вот такие фото и в статью добавить не стыдно

    Более того - с них и надо начинать статьи!
  37. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:37
    +3
    Цитата: Томпсон
    Вот не хочется материться... То врут,что уничтожают, дайте фотки! Дали фотки...неее, а что так мало, почему не все 70. Уже началось- а почему лмц не видно? Пулевых не видно. Больно чистенькие. Вдруг постанова. Дальше будет - адреса, явки , пароли!!!
    Как вы задолбали клавиатурные стратеги, тактики, генералисимусы а по сути - нытики и всёпропальщики!

    Крик души? Понимаю. Только вы их не проймете. Ну а у кого-то работа такая.))
  38. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:39
    +2
    Не скажу, что сей "пейзаж" доставил удовольствие, но сочувствия нет. И не будет. Не мы кричали про москаляку, не мы продались натовской мрази. Закономерный итог для любой нацистской дряни.
    1. Ray
      Ray Сегодня, 21:25
      +1
      Проблема в том, что возможно сей пейзаж действительно должен вызывать сочувствие. Ибо это вполне возможно, наши парни ((( т.к. у них у всех раскраска камуфляжа по типу "Пикселька", тогда как во всех видео и фото диверсантов, они все в "мультикам".
  39. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:40
    +1
    Цитата: мордвин 3
    Цитата: Томпсон
    Дальше будет - адреса, явки , пароли!!!
    Как вы задолбали клавиатурные стратеги, тактики, генералисимусы а по сути - нытики и всёпропальщики!

    Такие как ты тоже задолбали в доску. В печке ищи прокламации.

    Помешали глотку драть?
  40. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 20:55
    +2
    Когда человеку ампутируют поражённую гангреной конечность ему спасают жизнь. Но вот поводов для радости у него нет.
    То же происходит сейчас. Планы американцев удались, русские убивают русских. Вот это в сухом остатке. Их машина пропаганды сработала на все 100.
    Потому никак не могу разделить восторги некоторых.
  41. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:01
    +1
    Цитата: ЧеловекИздалека
    А вы то тоже хороши, молчуны и уверовавшие беспрекословно в любую чушь, что по ящику говорят люди с родней и интересами далеко от границ РФ. Если бы не те, кто шум поднимает, ваши друзья и ваши дети могли быть брошены в окопах без разведки, снаряжения и с ржавыми ксюхами. Так что продолжайте держать язык там, где обычно держите, и дайте народу высказываться.

    Как быть с истеричками, которые поднимают визг на основе, мягко говоря, непроверенной информации и собственных выдумках? Ну расскажите, за что им все должны быть благодарны? Перестаньте склёвывать непотребное, рассуждая при этом кто и где держит свой язык.
  42. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:09
    0
    Как то Вителлий произнес историческую фразу:

    – Хорошо пахнут кости врага, а еще лучше – гражданина.
  43. Ray
    Ray Сегодня, 21:21
    +2
    Почему столь авторитетный сайт Topwar выложил откровенный фейк?
    А фейк этот ведь разоблачается удивительно просто. Читайте:
    Несмотря на то, что нет ни одной видеофиксации с нашей стороны уничтожения или пленения диверсанта, есть огромное количество вражеских видеозаписей, где они либо весело лихачат на своих бтр-ах по нашим просторам, либо шмонают погранзаставу, с убитым погранцом, бьют из миномёта, заводят трофейый бэтр, и ТД и тп. Многие из них даже уже идентифицированы до имён и позывных. Т.к. совершенно не скрывают лиц. Но, внимание! На всех видео враги одеты в камуфляжную форму мультикам! А почему на фото все убитые в пиксельке??? Это что, попросили трупы наших павших парней снять на передовой, чтобы сделать фальсификацию???