В сети появилось видео, на котором запечатлены тела украинских боевиков, ранее совершивших попытку террористического захвата нескольких приграничных населенных пунктов в Белгородской области.
По данным Минобороны РФ, на территории Белгородской области в ходе контртеррористической операции были уничтожены более 70 боевиков ВСУ, а также несколько единиц бронетехники противника, преимущественно западных образцов, среди которых 4 БМП и 5 пикапов. Также сообщается о нескольких трофейных единицах бронетехники западного производства. Все прорвавшиеся на российскую территорию участники украинских нацистских формирований были заблокированы и разгромлены.
Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, к сожалению, от рук украинских террористов погиб один мирный житель села Козинка. Супруга погибшего получила ранения и доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Властями региона принято решение об отмене введенного ранее режима контртеррористической операции на территории Белгородской области.
Также сообщается, что российская армия нанесла несколько авиаударов при помощи ФАБ с модулями УМПК по скоплениям живой силы и военной техники боевиков киевского режима в приграничных районах Харьковской области, откуда противник осуществляет атаки на территорию Белгородской области и террористические обстрелы приграничных населенных пунктов.