Появилась видеофиксация боевиков ВСУ, ликвидированных в Белгородской области

В сети появилось видео, на котором запечатлены тела украинских боевиков, ранее совершивших попытку террористического захвата нескольких приграничных населенных пунктов в Белгородской области.По данным Минобороны РФ, на территории Белгородской области в ходе контртеррористической операции были уничтожены более 70 боевиков ВСУ, а также несколько единиц бронетехники противника, преимущественно западных образцов, среди которых 4 БМП и 5 пикапов. Также сообщается о нескольких трофейных единицах бронетехники западного производства. Все прорвавшиеся на российскую территорию участники украинских нацистских формирований были заблокированы и разгромлены.Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, к сожалению, от рук украинских террористов погиб один мирный житель села Козинка. Супруга погибшего получила ранения и доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.Властями региона принято решение об отмене введенного ранее режима контртеррористической операции на территории Белгородской области.Также сообщается, что российская армия нанесла несколько авиаударов при помощи ФАБ с модулями УМПК по скоплениям живой силы и военной техники боевиков киевского режима в приграничных районах Харьковской области, откуда противник осуществляет атаки на территорию Белгородской области и террористические обстрелы приграничных населенных пунктов.