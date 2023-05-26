Американцы охотятся за секретами «Циркона» даже на дне Баренцева моря

Американцы, извлекая со дна Южно-Китайского моря обломки F-35, доказали, что способны находить и поднимать на поверхность даже очень мелкие объекты, если им удастся сузить район поиска. Так что не исключено, что им удастся поднять остатки российских ракет «Циркон» со дна Баренцева моря и, возможно, изучить по обломкам новейшие российские гиперзвуковые ракеты.
Гонка за обломками
3 марта 2022 года американцы объявили о подъеме со дна Южно-Китайского моря многоцелевого самолета F-35C Lightning II, многие в Пентагоне вздохнули с облегчением. Новейший американский боевой самолет неожиданно оказался в общедоступной акватории, и китайцам теоретически тоже был предоставлен прямой доступ к ней.
Так началась своего рода гонка по подъему обломков первыми, которые американцы могли использовать только для возможных судебных разбирательств, а китайцам дали возможность узнать о новейших авиационных и электронных технологиях. На борту потерянного F-35C находились не только технологии, относящиеся к самому самолету, но и военные, засекреченные устройства связи и передачи данных, система боевого опознавания с шифровальными устройствами и бортовой компьютер.
Интересно, что американцы не торопились поднимать обломки F-35. Авария произошла 24 января 2022 года, и специальное исследовательское судно DSCV Picasso (поисково-глубоководное судно) не было отправлено с Окинавы до 23 февраля 2022 года. Это был высокий риск, поскольку самолет был потерян в нейтральных водах примерно в 300 км к западу.
Китайцы также примерно знали местонахождение обломков, так как авария произошла во время неудачной посадки на борт авианосца USS Carl Vinson. Между тем не секрет, что ВМС Китая постоянно отслеживают местоположение американских кораблей.
Властям в Пекине был известен потенциальный район действия американского авианосца, тем более что после аварии всегда возникает неразбериха в способах передвижения авианосной команды и даже в способах радиосвязи. Удар самолета о палубу привел к пожару, семи раненым (троих из которых пришлось доставить на берег в госпиталь в Маниле на Филиппинах) и необходимости перенаправить самолеты на борт второго авианосца, работающего в этом регионе – USS Abraham Линкольн.
После этого военно-морской флот смог обогнуть потенциальный район поиска и попытаться найти затонувший самолет, который оказался на глубине 3 779 метров.
В итоге гонку выиграли американцы, снова задействовав гражданское судно, специализирующееся на подводных работах. Однако на борт DSCV «Пикассо» поднялись специалисты ВМС США, в основном из спасательно-водолазной инспекции SUPSALV (Supervisor of Salvage and Diving), которые выполняли поисковые работы и обеспечили безопасность затонувшего самолета.
В конце концов, американский самолет был обнаружен всего через несколько дней разведки. Это означает, что технологии разведки и работы на больших глубинах становятся все более совершенными. Ведь это вторая операция подобного рода за последнее время.
В декабре 2021 года были обнаружены обломки F-35B Lightning II, потерянного ВМС Великобритании в Средиземном море. При этом самолет искали, опасаясь не китайских, а российских «поисковых и исследовательских судов».
В случае с Южно-Китайским морем для работ на глубине более 3 000 м использовался ROV (дистанционно управляемый аппарат) с тросовым подводным аппаратом CURV-21 (Cable-controled Undersea Recovery Vehicle). Это робот, подготовленный для работы на глубине до 6 000 м. Этому транспортному средству требуется большая система спуска и подъема, поскольку он весит 2 900 кг и имеет относительно большие размеры (2,44 м в длину, 1,52 м в ширину и 2,13 м в высоту). Эта система спуска, однако, не должна быть специализированной, а это означает, что CURV-21 может быть доставлен практически на любое судно, оснащенное краном соответствующей грузоподъемности и рабочей палубой.
CURV-21 может управляться во всех шести направлениях движения под водой и имеет автоматическое управление глубиной, высотой и курсом. Он оснащен гидролокатором CTFM (с непрерывной частотной модуляцией передачи) для наблюдения за дном (с дальностью 600 м), системой обнаружения акустических транспондеров (так называемых пингеров), цифровой камерой высокого разрешения, черно-белой камерой и цветной телевизионной камерой. Изображение с этих датчиков передается на поверхность в режиме реального времени по оптоволоконному кабелю.
Для подводных работ используется специальный шарнирный манипулятор с многофункциональным захватом. Именно с его помощью к обломкам самолета были прикреплены специализированные такелажи и канаты, которые затем были соединены с краном на борту «Пикассо» на грузовой палубе. Теперь он должен быть доставлен в Соединенные Штаты, где будет осмотрен в целях текущего расследования.
Смогут ли американцы достать обломки «Циркона»?
Обнаружение обломков обоих F-35 доказывает, что американцы могут найти любой объект под водой, если они приблизительно знают его местонахождение. Это касается не только систем вооружений НАТО, но и российских, и китайских. Теоретически морское право этого не запрещает, если подводная разведка не ведется в исключительной морской экономической зоне другой страны.
Американцы, зная координаты российских полигонов в открытом море, могут обыскать их и извлечь то, что там есть, не нарушая морских законов. Ранее это не делалось открыто, так как прилагались усилия, чтобы не обострять отношения с Российской Федерацией. Однако сейчас ситуация изменилась, и то, что раньше было трудно сделать, стало возможным, тем более что имеющиеся технологии позволяют это сделать.
На дне Баренцева моря в районе полигонов лежат обломки ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Особый интерес для них, конечно, представляет обломки КР «Циркон». В частности, интерес представляет физический и химический состав материала корпуса ракеты – фюзеляжа и аэродинамических поверхностей, термонагруженных элементов и особенно химический состав горючего.
Также особый интерес для них представляют остатки (обломки) ГСН и не только «Циркона» – обломки полотна антенны, возможно, уцелевшие блоки, детали бортового компьютера и многое другое. Зная реальные возможности ГСН наших ракет, американцы могут подготовить эффективные меры противодействия.
Американцы прекрасно знают координаты мишеней на полигоне, где искать обломки ракет они знают.
Точное картографирование морского дна они вполне могут осуществлять с помощью автономных подводных аппаратов, оснащенных гидролокаторами бокового обзора, которые могут работать автономно на больших глубинах до 100 часов до глубины 6 000 м (например, типа Hugin норвежской компании Kongsberg). Так что об обыске дна никто не узнает, а после нахождения ракеты ее извлечение является лишь вопросом правильной организации. Отправной точкой таких поисков может стать норвежский архипелаг Шпицберген, замыкающий с севера Баренцево море.
Необходимо, опередив американцев, самим с помощью глубоководной техники, имеющейся в распоряжении Северного и Балтийского флотов собрать все, даже мелкие обломки ракет. Работа, конечно, затратная и трудоемкая, но крайне необходимая. Иначе в будущем больших проблем не избежать.