Военное обозрение
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Российские войска восстановили контроль над погранпунктом в Козинке и показали уничтоженную технику противника

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Российские войска восстановили контроль над погранпунктом в Козинке и показали уничтоженную технику противника

Российские силовые подразделения восстановили контроль над пограничным пунктом Козинка в Белгородской области. Напомним, что именно этот объект стал первым, подвергшимся захвата со стороны вооружённой группы, прорвавшейся через границы со стороны Украины.


Ранее министерство обороны сообщило о том, что около 70 боевиков в результате действий, осуществлённых в режиме контртеррористической операции в Белгородской области, были уничтожены. Появляются свидетельства того, что российские войска в районе здания пограничного пункта в Козинке уничтожили несколько единиц бронетехники противника.

Представлены кадры с подбитыми бронемашинами «Хамви» и «Хаммер», ранее поставленными Украине из США. В результате ударов с воздуха, а также огневой работы российской артиллерии, несколько бронемашин (включая бронеавтомобиль «Спартан»), на которых противник вторгся на территорию РФ, были превращены в груду искорёженного металла. Несколько единиц техники достались нашим силовикам в качестве трофеев. При этом одни бронемашины боевики из состава подразделений украинского ГУР бросили, а другие превратились в трофеи в результате уничтожения в них украинских экипажей.

Надписи на некоторых бронемашинах выдают одну из составляющих этой украинской операции – «отместка» за потерю Бахмута. Но медийность не всё, на что был расчёт. Эксперты считают, что вооружённым отрядам после прорыва границы ставилась задача держать плацдарм до прибытия основных сил, а затем взять под свой контроль город в Белгородской области. Это, по замыслу Киева, давало бы ему аргументы в плане «переговоров с позиции силы». Именно о таком варианте переговоров и грезит киевский режим.





Стало известно о том, что на данный момент продолжается поиск и сбор фрагментов тел украинских боевиков, осуществивших вылазку на территорию Грайворонского района. Многие тела уничтоженных военнослужащих армии противника и наёмников ГУР российского происхождения серьёзно обгорели в результате авиаударов по их позициям и военной технике, в которой они находились.
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45 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 20:25
    +8
    Ну наверное стоящий размен на наши два неисправных БТРа... Только прояснилась ли судьба попавшего в плен срочника?
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:33
      +5
      MaxxPro еще 2 шт затрофеили наши у хинзиров по итогам их меганахрюка.



      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 20:34
        +6
        Так им и надо! Четко их отработали. А сколько воплей было...Прорыв..Где армия?

        Все на месте: армия на позициях, трофеи в тылу, бандеровцы в земле.
        1. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:46
          +9
          Цитата: Ilya-spb
          Четко их отработали. А сколько воплей было...Прорыв..Где армия?

          Ведение инфовойны с нашей стороны отдано на откуп дегенератам.
          1. Неконтролируемое множество тэгэшных «военкур» с сотнями тысяч подписчиков, для которых основа деятельности хайп с одним лишь прицелом на рекламную монетизацию.
          2. Идиотские ток-шоу на центральных телеканалах (шоу Первого канала это вабще заповедник, туда же и новостные передачи с «украинскими радикалами»), когда любой эфир состоит из двух тезисов «Уррряя мы ломим, гнутся шведы» и « Китай/Индия/Бразилия и т.д. с нами».
          3. Открытый информационный конфликт и противопоставление силовых ведомств. Допуск такого беспредельного перформанса Пригожина это какой-то позор… Что интересно, парни из Четверки видеообращений к продюсеру не пишут, хотя могли бы.
          4. Полное отсутствие целенаправленного и систематического освещения результатов работы по противнику в виде объективного видеоконтроля/разбора прошлых удачных операций/презентаций и т.д. и т.п. По факту имеем только текстовые сводки Конашенкова, что провоцирует миграцию хомячков в п.№1
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 20:52
        0
        Блудный - это хорошо))) Особенно вместе - "Блудный сокол" laughing
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 21:21
          +2
          Цитата: Bingo
          Блудный сокол

          Это дятел получается request
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 21:28
            0
            Цитата: Репеллент
            Это дятел получается

            Вот он и воткнулся клювом в дерево так, что всем стадом вытащить не смогли, как копытцами не упирались
            1. Репеллент
              Репеллент Сегодня, 21:38
              0
              Цитата: Bingo
              Вот он и воткнулся клювом в дерево

              Умело брошенный дятел летит не менее 30 метров, втыкается по пояс и висит два часа. Мнение у дятлов всегда отрицательное

              Чё-та ржу laughing
        2. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 21:29
          +1
          " блудный"- это рагульское народное творчество. На большее,не способны по причине умственной отсталости. Зачали и выросли,в свинарниках. Но...в вышиванках..)
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 20:51
      +3
      Вот так вот поступают с предателями. Гитлер тоже вот на мясо пускал перешедших на его сторону.
      1. astepanov
        astepanov Сегодня, 21:22
        +1
        Цитата: Аргон
        Вот так вот поступают с предателями.

        Цитата: Аргон
        Многие тела уничтоженных военнослужащих армии противника и наёмников ГУР российского происхождения

        А что, уже известно, что убитые диверсанты - это русские? По мне, так этнический русский с украинским паспортом и воюющий на стороне ВСУ и под командованием ВСУ или спецслужб Украины - это украинец, хоть тресни. Даже если его предки и были когда-то русскими.
    3. TRex
      TRex Сегодня, 20:59
      0
      Я ни не понимаю - как "неисправный" БТР-82А своим ходом ушел к противнику? И почему "неисправный" БТР на погранпереходе остался без экипажа? И как вообще организована защита госграницы - издалека наблюдаем за наступлением противника, ждем его, заманиваем на свою территорию... даже с потерей населенных пунктов и жертвами среди мирного населения... там какие-то долбаки рулят?
      Я в Крыму нахожусь. Мысли всякие лезут нехорошие в голову... А если завтра в Черноморском или Евпатории причалят пара-тройка катеров с этой мразотой - также будем ждать, заманивать, сопли жевать?
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 21:10
        +2
        как "неисправный" БТР-82А своим ходом ушел к противнику? И почему "неисправный" БТР на погранпереходе остался без экипажа?

        Да всё там исправное. Ночью проспали нападение и не успели воспользоваться техникой. Добежать до нее не успели - так точнее.
        Меня другое больше волнует - судьба погранцов.
  2. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 20:26
    +4
    Надписи на некоторых бронемашинах выдают одну из составляющих этой украинской операции – «отместка» за потерю Бахмута.

    Та вы шо? Они же еще сидят на окраинах Бахмута.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 20:45
      +6
      Цитата: Адриан28
      Надписи на некоторых бронемашинах выдают одну из составляющих этой украинской операции – «отместка» за потерю Бахмута.

      Та вы шо? Они же еще сидят на окраинах Бахмута.

      Не просто сидят.
      Один довольно читаемый на Украине укроресурс (не хочу рекламировать) часа три или четыре назад сообщил, что "в ближайшие часы планируется контрудар, а в ближайшие несколько дней - окружение и разгром российских войск в Бахмуте" и что "отступление было тактическим".

      Во как...
      Что у них в головах? Даже не картофельное пюре.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 21:10
        0
        Цитата: Zoldat_A
        Что у них в головах? Даже не картофельное пюре.

        отруби же!
  3. PASus
    PASus Сегодня, 20:26
    +7
    Как я понимаю, хохликам плевать на потери техники (да и на побратимов тоже) ведь платит хозяин, а холопу только нахрюк делать.
    Вот такие они, ручные свинки Байдена.
  4. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 20:28
    +7
    Я так и не понимаю военного смысла этой акции. Что украинцы получили от этого действа материального?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:35
      +4
      Тут главное не материальная составляющая.А моральная.И еще.Серьезно надо подходить к возможности всук наносить удары с помощью ракет.
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:37
      +1
      На самом деле они не мало получили от этой акции. Вряд-ли цель у них была захватить и удерживать какой-нибудь населенный пункт. А вот рейтинг ВВП это точно не добавляет. Вряд-ли население приграничных областей в восторге от этого. А у нас в стране выборы президента меньше чем через год.
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 20:54
        -1
        чегооо?
        от каких-то неадекватов никакие рейтинги не зависят. у нас не глупый народ, не надо тут
    3. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 20:37
      +2
      Я так и не понимаю военного смысла этой акции. Что украинцы получили от этого действа материального?

      Материального ничего. Один пиар и для ук-ров и хозяев. Главное нашему командованию выполнить реальные материальнве действия против повторов. Кстати с учетом хох-ской хитрости, коей они владеют из-за продолжительного польского гнета.
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 20:53
      -3
      Русских отправили на бойню, потому что нет к ним доверия.
    5. A2AD
      A2AD Сегодня, 21:32
      0
      Что украинцы получили от этого действа материального?
      Вот с матеральным то там все в порядке. За нападение всук на территорию России кое кому еврофашисты нехило отвалят бабосов. Правда не только лишь всем. И уж точно уже не этим.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:28
    +2
    Разрушенное восстановят,но это не решает главную проблему,а именно мониторинг ситуации для предотвращения подобного вторжения. И обязательно нужно иметь силы из числа местных добровольцев с опытом ведения боевых действий для силового противодейстаия новым девирсионным подразделением ук-роины.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:43
      +5
      Как раз местные добровольцы хоть с опытом, хоть без - не сильно помогут. Где будет хранится их боевое оружие? Дома под кроватью или в полицейских участках и сколько надо будет времени добровольцам что бы добраться до оружия? После начала СВО, ответственность в приграничных областях должна быть на МО.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 20:50
        +5
        Где будет хранится их боевое оружие? Дома под кроватью

        Т.е. хранить дома в сейфе под кроватью "Тигра" можно, а вот СВД - это уже будет страшная угроза для окружающих? Или угроза для кого-то, кто сидит далеко и высоко?
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 20:56
          +2
          Да, страшная угроза. Этим добровольцам сначала надо прибыть в пункт сбора, получить задачу..., а не сразу палить куда кому захочется. Ещё раз это должна быть ответственность подразделений МО.
          1. Аль Манах
            Аль Манах Сегодня, 21:10
            -4
            В пункт сбора прилетит выстрел из гранатомёта раньше, чем кто-то объявит тот сбор. А типовые задачи можно поставить и заранее, рассмотрев варианты возможного нападения.

            Ещё раз это должна быть ответственность подразделений МО.

            Предлагаете в каждое село разместить его подразделения, на постой?
          2. Аль Манах
            Аль Манах Сегодня, 21:21
            -2
            Этим добровольцам сначала надо прибыть в пункт сбора

            Да, военком должен проверить качество побритости и подстрижки, потом краткий инструктаж на полчаса, всем расписаться в журнале и можно идти занимать очередь в оружейку. Вражеские же боевики пусть пока покурят на крыльце.

            а не сразу палить куда кому захочется.

            Действительно, если у людей по домам будут ещё и портативные рации, то могут и не куда попало палить. Ах да, раций же в МО такой избыток, что военачальники побоятся завалить ими бедных глупых тероборонцев.
          3. hhurik
            hhurik Сегодня, 21:21
            0
            Военные не могут работать с гражданским населением в принципе, да и репутация у них в последнее время подмочена. Так что местная самооборона - это все в подчинении местного-же МВД должно быть. Сие ведомство и гражданское оружие на руках у населения в свое время контролировало, и войска свои имело в количестве - есть опытные люди, опять же они для самообороны свои, местные. Вопрос в управленческой беспомощности федерального уровня.
  6. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 20:33
    +4
    Цитата: Тарелка
    Я так и не понимаю военного смысла этой акции. Что украинцы получили от этого действа материального?

    Да понятно всё - европейская/окраинная жажда нанести любой вред, любым путем России и ее жителям
  7. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 20:34
    +1
    да тут задач было кучи, очевидно что рассматривались несколько вариантов продолжения. как по мне они рассматривали и провал и какой то удержание позиции и возможность к дальнейшему наступлению .. исхожу из того сколько оружия было у этой группы.. и это только то что нам показали.. не известно сколько там было его изначально
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:51
    +10
    "За бахмут" - это они чтоль намалевали на обломках СВОЕЙ техники? Слушайте, я уж думал они меня своей тупостью не удивят, но...
    Вот сколько раз думаешь - все, лохлятина дно пробило, дальше некуда... Только отвлечешься, слышишь - нет, новое нашли, долбят и кукарекают.
    Эпичный реванш - потерять город, разложив минимум полсотни тысяч пятаков по оврагам и канавам, потом раздолбать библиотеку и сельский клуб, сдохнуть под авиабомбой на приграничном брошенном блоке и последний выживший 3,14-Тарас, придерживая обрубок культи и воняя паленой щетиной, выводит соплями на сгоревшем свиновозе "забахмут"
    Потом хрюкает и отбрасывает заготовку для холодца. Титры, тризуб, стекломой из банки не чокаясь. Вы смотрели блокбастер "Восставшие из зада"
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 21:03
      -2
      По моему это не они намалевали, а те кто фото делали.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 21:07
        +2
        Им-то какой смысл? Им чего за Бахмут - в Бахмуте все отлично, он Артемовск. Это как в освобожденном Сталинграде не флаги вывешивать а малевать "За Сталинград!" Что за Сталинград-то? Сталинград наш, в чем он провинился?
      2. GRIGORIY76
        GRIGORIY76 Сегодня, 21:26
        0
        Краска поверх обгоревшей техники намекает…

        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 21:31
          0
          Цитата: GRIGORIY76
          Краска поверх обгоревшей техники намекает…

          Шины целые - не горел. максимум термобаром опалило. кто выжил мог и намалевать, бросая именно
  9. Трямс
    Трямс Сегодня, 20:53
    +5
    Что значит "За Бахмут!" ? Это была такая мстя что ли? Или этих персонажей просто пустили в расход? – Мда, против неадекватов никто никогда не сможет подготовиться в полной мере, увы. Но теперь стоит попробовать учесть.

    А вообще, посмотрели, как люди живут, и сразу на конечную.
  10. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 20:55
    +2
    немного смущает белая краска на обгоревшей технике, но да ладно....
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 21:03
      -1
      По моему это не они намалевали, а те кто фото делали.

      думаете..?)) да пусть будет, так красивше.
      Если это наши сами придумали, то я поздравляю всех с эволюцией - мы начали заниматься самой сильной из всех сил - Мягкой. Бахмут пришелся на день Тщеславия Зе на очередной сходке западной шайки. И тут эта мстя - ну такими клоунами их ненавязчиво выставить - это надо уметь. (я все ж думаю, что они и без нашей помощи шмогли)
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 21:10
      +1
      немного смущает белая краска на обгоревшей технике, но да ладно....

      Ну как все наши СМИ хором озвучили что это есть месть за потерянный Артёмовск. И тут как раз у оператора завалялся баллончик с белой краской. А дальше на трофейной тут же появились Z ну а на уничтоженной на что хватило воображение.
  11. Ив762
    Ив762 Сегодня, 21:10
    +2
    Кажись сообщали, что у нападавших пару танков было... К стати, где они??? request
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:25
    0
    Цитата: dnestr74
    немного смущает белая краска на обгоревшей технике, но да ладно....

    Посмотрите видосики со стороны хрюш непосредственно перед диверсией. Белые кресты там точно прям резали глаза.
  13. Куница
    Куница Сегодня, 21:30
    0
    Машина выгорела, а красочка надписей свежая. Как - так?