Полярная станция «Северный полюс-41» прошла более 1100 морских миль вместе с полярными льдами

Российская дрейфующая полярная станция "Северный полюс-41", начавшая дрейф вместе с полярными льдами в октябре прошлого года, продолжает свою работу. Об этом сообщается в официальном ТГ-канале Арктического и антарктического научно-исследовательского института.Ледостойкая самодвижущая платформа "Северный полюс" начала дрейф в начале октября 2022 года и за почти восемь месяцев сумела пройти очень большое расстояние, оставаясь вмерзшей в лед. На 23 мая, по данным Арктического и антарктического научно-исследовательского института, общая длина маршрута, пройденного ЛСП, составляет более 1174 морских миль (около 2174 км), а генерального дрейфа – более 535 морских миль (около 990 км).Ледостойкая самодвижущая платформа проекта 00903 является всесезонной научно-исследовательской платформой с функционалом научно-исследовательского центра. Предназначена для круглогодичных научных исследований в Северном Ледовитом океане.ЛСП "Северный полюс" в конце сентября прибыла в район Новосибирских островов, где и легла в дрейф. Платформу закрепили тросами, она выполняет роль лагеря российской дрейфующей полярной станции "Северный полюс-41". Открытие станции состоялось 2 октября 2022 года в 7 часов утра в точке с координатами 82°37’ северной широты и 155°31’ восточной долготы. Над льдами был поднят флаг экспедиции, в составе которой 27 ученых + экипаж платформы.Судно сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола (ледовый класс Arc8), принимать вертолеты типа Ми-8АМТ (Ми-17). Длина – 83,1 м; ширина – 22,5 м; водоизмещение – около 10390 тонн; мощность ЭУ – 4200 кВт; скорость - не менее 10 узлов; автономность по запасам топлива - около 2 лет; срок службы - не менее 25 лет. Экипаж судна - 14 человек + 34 человека научный персонал.