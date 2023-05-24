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Появились кадры из населённого пункта Белгородской области, который 22 мая пытались захватить боевики ВСУ

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Появились кадры из населённого пункта Белгородской области, который 22 мая пытались захватить боевики ВСУ

В сети появились кадры, снятые в населенном пункте Глотово Грайворонского района Белгородской области, куда 22 мая ворвались украинские боевики. В настоящее время террористы выдавлены из этого населенного пункта. Вопреки многочисленным сообщениям украинской пропаганды, в селе не видно каких-либо значительных повреждений. О недавних боевых действиях напоминает лишь поврежденный автомобиль на обочине дороги.


На кадрах также можно увидеть, что село практически пустое: на дорогах нет машин, а на улицах людей. Почти все обитатели этого населенного пункта эвакуированы в город Старый Оскол. Однако, боевые действия завершены, никакого присутствия украинских террористов не замечено. Боевики были полностью выбиты с территории приграничного села Глотово.





Сообщение губернатора Белгородской области относительно Ракитянского, Ивнянского районов и Яковлевского округа:

Как только военные разрешат, мы сразу вернем жителей в собственные дома.
Использованы фотографии:
ТГ/Настоящий Гладков
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18 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 05:58
    +1
    Ну вот и подтверждение подъехало. Видно подбитую технику.
    Однако граница не на замке... Очень протяженная граница
    1. Комментарий был удален.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:09
    +7
    Одного местного террористы Буданова все таки убили... был в камуфлированной форме дома.
    Явно Буданов взял на вооружение тактику террориста Басаева... захвата гражданских населенных пунктов и последующего пиара своих успехов.
    По результатам истории с Басаевым это все прекратится только со смертью организаторов террактов и никак иначе...любые переговоры, уговоры, сожаления, недоумения, красные линии приведут только к ухудшению ситуации в целом.
    Логично также организовать системную работу по ликвидации укронацистких отморозков всеми доступными способами по всей планете...пока этого нет зло размножается в геометрической прогрессии.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:11
    +2
    Как только военные разрешат, мы сразу вернем жителей в собственные дома.
    Но людям вернувшимся в свои дома нужна будет железная гарантия, что такое больше не повторится. Иначе будут жить, как на иголках и вздрагивать от любого резкого звука.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:21
      +3
      От КОГО в настоящее время может быть такая гарантия?От погранслужбы?Так это после сердюковского разгрома погранвойск представляет собой пункты видеонаблюдения.От МО?У них проблем выше крыши и без границы.От Кремля?По им самим прилетает.Добавлю.Да,необходимо обеспечивать нормальную жизнь этим людям.Как?В данных условиях,считаю,это сделать невозможно.Писал уже не раз-эвакуация и устройство мертвой зоны на той стороне,километров на пятьдесят.Раз так получается с этой СВО.а точнее-никак
      1. Бюрер
        Бюрер Сегодня, 06:32
        +1
        Уточните, пожалуйста, какой именно из Сердюковых разгромил погранвойска??? winked
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 06:48
          0
          Я могу ошибаться.Но погранвойска были "преобразованы"в погранслужбу именно в начале 2000-х.Впрочем,они то подчинялись ФСБ,но тренд на сокращение именно тогда был.Если не раньше.Я имею в виду "табуреткина"с его свитой.Это и ФСБ коснулось.
      2. Slon1978
        Slon1978 Сегодня, 06:35
        +1
        Ответ есть - использование для прикрытия границы и поддержки подразделений Пограничной службы ФСБ подразделений Минобороны, укомплектованных срочниками. В СВО срочников не используют и я это поддерживаю - считаю, что пока не женился и не родил минимум 2-ух детей, то на войне тебе делать нечего. Но прикрытие границы - самая подходящая для них задача. Воины в контактном бою из них никакие, но такие вылазки довольно редки и под руководством грамотных и опытных офицеров срочники вполне могут и должны прикрывать границу. Иначе я вообще не понимаю смысла в расходе ресурсов на их ежегодный призыв, обучение, питание и оснащение.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 06:51
          0
          А вот тут я с Вами полностью соглашусь.Это неплохой вариант.Но,как Вы заметили-при правильном руководстве,управлении.Кстати,на КПП был срочник.Он попал в плен и судьба пока неизвестна
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 06:16
    +1
    Вот и сбывается, то что пророчится...
    Иметь наглость обмануть кохлов и при начале перемирия и переговлров просто двинуть армию и тп до днепра. Вся лев бережн будет наша. А мир подпишем. И сануции усилят еще. Независимо от сговорчивости кремля.
    Западу нкжны рынок рф и рксурсы.
    Костингрефпотанин выдержат натиск фолквагена и басф? А мирнвм франкам что надо от наших пустырей?и это без шелл и сша(всех корпораций)
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:28
    +2
    Хорошо, у нас СВО, а не война. Но разве нельзя в СВО больше войска задействовать, чем сейчас?
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 06:32
      0
      Цитата: Егоза
      Хорошо, у нас СВО, а не война. Но разве нельзя в СВО больше войска задействовать, чем сейчас?

      срочников что ли ? ряд ли "конрабасов" найдётся много.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:55
        +1
        Притащить за пятую точку,тех кто слинял с контракта полтора года назад.На границу их...Впрочем,их теперь даже ямы не заставишь копать,хитросделанных.Служим,когда тепло и квартиру получил.А когда война пришла в дом,то...Тьфу!
        1. Виктор Ленинградец
          Виктор Ленинградец Сегодня, 07:16
          0
          Скоро их притащат. В легион "Свобода России" - реинкарнацию РОА. Сперва измажут в крови в карательных операциях в Приднестровье и Прибалтике, а когда назад хода не будет - для разведывательно-диверсионной деятельности на территории России.
    2. Аскет
      Аскет Сегодня, 06:41
      +2
      Цитата: Егоза
      Но разве нельзя в СВО больше войска задействовать, чем сейчас?

      А где их взять? До сих пор аукается развал армии в 90-х и сердюковский "новый облик вооруженных сил".У России нет опытных офицеров, потому что Сердюков закрыл все военные училища – нам не хватает ни младших, ни средних офицеров, ни даже генералов. Мы это видим по тому, как ведутся боевые действия. А одними высокими зарплатами и льготами проблему не решить, нужна системная работа по реформированию ВС, а не показушные отчеты.Надеюсь СВО придаст этому импульс, иначе нас рано или поздно сомнут, либо придется воевать моим родным РВСН.
  6. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 06:35
    +3
    Непонятно, укры не стесняются бить туда, где оборона слаба и ее можно прорвать. Наши обязательно бьются именно в хорошо укрепленную линию противника. Неужели наши войска, при наличии вертолетов, не могут проводить рейдовые действия в Сумской, Харьковской областях, оттягивая резервы противника от Донбасса и Херсона.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 06:48
      +1
      Неужели наши войска, при наличии вертолетов, не могут проводить
      Могут, но нельзя партнеры не поймут.
  7. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:39
    +1
    Фронт пора расширять. Для этого еще надо мобилизовать и обучить. Они вначале провоцировали каждый день обстрелы, а теперь вот решили наступать.
    Не понятно как такая группа проехала и где укрепления?
    В приграничных областях также пора уже вести боевые действия, недавно передавали огромная группа ехала к грание России
    Путин заявил, что Украины не было в истории человечества до создания УССР
    https://www.gazeta.ru/politics/2023/05/23/16749506.shtml
    И Украинцы так сказать сносят памятники тех кто их нацию придумал
    Полностью разговор между президентом и председателем КС звучал так:

    — У нас в Конституционном суде нашлась копия карты XVII века, составленной при Людовике XIV. То есть, составленная самими французами. Почему я привез ее, Владимир Владимирович: там нет Украины.
    — Ну так конечно.
    — Нет Украины, но есть в двух местах край. Край Речи Посполитой, юг, по Ивано-Франковску. И край Казакии. И большое царство российское.
    — Ну да.
    — Почему я все же рискнул вам показать: потому что много было спекуляций на счет того, где истоки, как и что, как все это образовывалось.
    — Ну мы знаем, что эти земли входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского Царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования. Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества.

    Намеки поняты.. Видимо ее скоро не будет как государства
    Украинцев напоминает, СССР их создали
    Возомнили себя великим народом, которого в истории не было, бьются непонятно за что, за то что в истории их не было
    Если это земли исконно другой страны то вопрос кто на кого напал?
    Как известно Россия возвратилась к тому что было до 1917 года, и вправе потребовать все обратно.
    А вот этот вопрос самый щекотливый для современных украинцев. Считается, что Богдан Хмельницкий во второй половине XVII столетия пытался создать независимое государство на территории нынешней Украины, но сделать этого не смог, в результате чего земли эти оказались окончательно подчинены России. Так это или нет – на 100% не скажет никто, хотя исключать нельзя. А вот после февраля 1917 г. действительно была попытка на революционной волне заявить о самостоятельности украинской нации и создания суверенного государства, но куда там… Сначала территории поделили между собой поляки, чехи и немцы, потом большевики пришли в роли спасителей, и в 1922 г. впервые в истории Украину официально назвали Украиной, кроме того, появился ее первый зафиксированный административный статус, то есть УССР.

    Большая часть нынешней украинской территории была получена республикой в годы советской власти. Так, были отданы ей Крым, Закарпатье, Перемышль, Волынь и пр. Если все это сейчас отнять, то от Украины останется где-то половина, а если вернуть ее в предполагаемые границы 1654 г., то в статусе суверенного государства останется Киевская область, да и то не вся.

    И вот 24 августа 1991 года Украина впервые в своей истории получила статус независимого государства. Но вот вам ложка дегтя – как это свойственно молодым государствам (в нашем случае, новорожденному), среди населения начинается некое подобие национализма с отчаянными попытками доказать всем и вся, что, мол, они самостоятельные, ни от кого не зависят, даже флаг свой есть… Ничего страшного. СВО внесет свои коррективы.
    СССР их породило их в страну, от СССР они ничего помнить не хотят. Жалкие нацисты хотят доказать что они украина. Они лезут со своим языком на те земли которые Украиной никогда не были.
  8. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 07:06
    0
    https://dzen.ru/a/Y8lmVGD9A3Eierqt Украина под кем только не была, и под шведами и поляками, и татарами, и турками. Их все время громили они все время под кем то были. И даже при советской власти у них вначале то одна банда рулит то другая.
    До революции на их территориях шла война, оттуда видимо идут их вояки.
    Территория, которая сейчас называется Украиной, никогда не была государством и никогда им не будет. Она всегда была частью другой державы или областью, разделенной между другими государствами, такими как Польша, Австрия, Венгрия, Турция и Россия. Не существует ни одного исторического документа, где речь идет об Украине как о государстве или независимой области.
    Как бы укроп-националистам ни хотелось, они не могут менять «старую» историю, так что пытаются проделать это с современной историей, например, «подчищая» биографию военного преступника, нацистского приспешника и массового убийцы — Бандеры. Правда, киевская нацистская хунта предпринимает попытки фальсифицировать даже «старую» историю, но античные и средневековые авторы слишком хорошо изучены, а источники слишком хорошо задокументированы, чтобы можно было легко исказить прошлое.

    Доказан и хорошо известный факт, что первым русским государством была Киевская Русь — обратите внимание «Русь», а не Украина! Также известно, что само слово «Украина» относится к древнему русскому миру и никогда не обозначало страну — под ним подразумевалась приграничная область между странами и упомянутыми государствами. Позднее слово «Украина» употреблялось для обозначения самых западных частей Российской империи. Когда Российская империя расширилась на юг, новые территории, освобожденные от турецкой оккупации, назывались Новороссией или Новой Россией. И опять ни одного упоминания об «Украине»! Все это хорошо изученные и доказанные исторические факты.


    Части северо-восточных территорий назывались Малороссией или Малой Русью. К сожалению, коммунистические вожди СССР решили объединить все эти области воедино — в новую советскую республику, которую назвали Украиной. И именно они добавили в нее единственную исторически нерусскую часть — Галицию, а позднее присовокупили Крым в качестве «подарка». И все это они проделали, не называя территорию (без Галиции) ее подлинными историческими именами — Новороссия и Малороссия. Отчасти это было сделано случайно, а отчасти — из практических соображений, потому что большая часть этой обширной территории ранее была «пограничным краем» России.

    Народ украинский видимо ошалел что пошел войной против своих же.
    После СССР мы типа все новая страна теперь. А история говорит об обратном. И национализм это как шашка динамита для украины. Народ помнит историю.
    Я вот вчера смотрел девушку из украины про медицину ее у них практически нет, у них один врач и ты не можешь попасть к другому.
    Украина думает им за оружие ничего выплачивать не нужно будет?
    Америке нужна украина лишь для того чтобы те платили им деньги за оружие.
    Они говорят Россия им виновата, а не Америка? Которая разрушает страны и приводит страны к войнам. Они возвращаются к истокам истории им напоминают кто они были и за что воюют.
    Вся украина будет как Мариуполь, Артемовск, Соледар в руинах стоять.