Как только военные разрешат, мы сразу вернем жителей в собственные дома.

В сети появились кадры, снятые в населенном пункте Глотово Грайворонского района Белгородской области, куда 22 мая ворвались украинские боевики. В настоящее время террористы выдавлены из этого населенного пункта. Вопреки многочисленным сообщениям украинской пропаганды, в селе не видно каких-либо значительных повреждений. О недавних боевых действиях напоминает лишь поврежденный автомобиль на обочине дороги.На кадрах также можно увидеть, что село практически пустое: на дорогах нет машин, а на улицах людей. Почти все обитатели этого населенного пункта эвакуированы в город Старый Оскол. Однако, боевые действия завершены, никакого присутствия украинских террористов не замечено. Боевики были полностью выбиты с территории приграничного села Глотово.Сообщение губернатора Белгородской области относительно Ракитянского, Ивнянского районов и Яковлевского округа: