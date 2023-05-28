Конструкции, технологии и материалы: тенденции развития приборов бесшумной стрельбы

Многокамерный ПБС типа SOCOM300-SPS от компании SureFire. Фото SureFire
С начала прошлого века продолжается процесс создания и совершенствования приборов бесшумной стрельбы (глушителей) для стрелкового оружия. Регулярно предлагаются новые конструкции и модели таких изделий, имеющие те или иные преимущества. На нынешнем этапе дальнейшему развитию всего этого направления способствует появление ряда новых технологий и материалов. В результате сейчас можно наблюдать несколько важных и любопытных тенденций, определяющих дальнейшее развитие глушителей.
Базовые идеи
Как известно, звук выстрела формируется из нескольких составляющих. Наиболее громкую волну дают раскаленные пороховые газы, вырывающиеся из дула за пулей. Прибор бесшумной стрельбы (ПБС) должен удерживать эти газы и не позволять им создавать звуковую волну. Основные принципы их удержания были сформированы уже к началу прошлого века. В тех или иных формах они используются до сих пор.
Глушитель с коническими перегородками в разрезе. Фото Wikimedia Commons
В целом все сводится к установке на дульную часть ствола корпуса с внутренними поперечными перегородками, за счет которых внутренний объем разделяется на отдельные камеры. Перегородки могут быть выполнены из металла или в виде резиновых или полимерных мембран с отверстием / надрезом в центре. Перегородки любой конструкции позволяют пуле пройти через ПБС, но задерживают газы. Для лучшего их удержания полости корпуса могут заполняться сеткой.
Принцип работы ПБС достаточно прост. Устройство пропускает через себя пулю, но задерживает пороховые газы или затрудняет их выход через дуло. Как следствие, газы охлаждаются и теряют способность создавать ударную волну. Основная составляющая звука выстрела исчезает.
Разные варианты внутренней компоновки ПБС. Графика Wikimedia Commons
Перегородки разных форм и конфигураций, эластичные мембраны, сетка и разные их сочетания использовались как на ранних конструкциях, так и в современных разработках. При этом развитие науки и техники в последние десятилетия дало новые технологии и материалы, которые помогают дальнейшему совершенствованию конструкций.
Компьютерные технологии
Значительный вклад в развитие ПБС на нынешнем этапе делают компьютерные средства разработки и проектирования. С их помощью обеспечивается проведение необходимых исследований, а также осуществляется поиск конструкций с оптимальным соотношением рабочих характеристик, технологичности производства и т.д.
Глушитель с сеткой (видна в отверстиях переднего торца). Фото Saimaa Still Oy
Ключевой задачей при разработке ПБС является оптимизация газодинамических процессов внутри корпуса. Уже достаточно давно существуют и совершенствуются программные средства для моделирования течения газов и их взаимодействия с внутренними устройствами глушителя. Применение компьютерных моделей значительно упрощает и ускоряет процесс поиска оптимальных конструкций и последующей разработки.
Так же, как и во множестве других отраслей, широкое распространение имеют системы автоматизированного проектирования. Цифровые системы позволяют быстрее и эффективнее использовать результаты исследований, готовить техническую документацию, а также разрабатывать процессы производства. Все эти особенности разработки полезны как при выполнении армейских заказов, так и в случае с коммерческими изделиями.
Изделие Huntertown Kestrel в разобранном виде. На заднем плане - корпус, перед ним - перегородки. Фото Wikimedia Commons
Усложнение конфигурации
Компьютерное моделирование позволяет прорабатывать и изучать принципиально новые, смелые и оригинальные конфигурации камер и перегородок внутри глушителя. Различные иностранные разработчики, ориентированные на коммерческий рынок, регулярно представляют новые образцы ПБС с теми или иными оригинальными особенностями.
Прежде всего, удалось отойти от традиционной конструкции с цилиндрическими камерами и плоскими либо коническими перегородками. В новых системах используются наклонные перегородки и другие элементы, обеспечивающие более эффективное перераспределение газов. Также подбирается оптимальный размер и объем внутренних камер.
ПБС с перегородками в виде единого агрегата. Фото Gorilla Ammunition
Достаточно давно появилась идея сменных перегородок и мембран, позволяющая продлить эксплуатацию ПБС. Подобный модульный подход в последние годы получил любопытное развитие. Создано несколько вариантов глушителей, собираемых из единичных цилиндрических модулей, каждый из которых вмещает одну перегородку. Модули при помощи резьбы собираются в единое изделие необходимой длины с требуемым уровнем снижения шума.
Материалы и производство
Как в прошлом, так и сейчас основным материалом для производства ПБС остаются различные сорта стали. Из них изготавливаются как корпус, так и внутренние перегородки. Для эластичных мембран использовалась резина. Также прорабатывались и внедрялись другие материалы – различные сплавы, соответствующие нагрузкам, и полимеры с улучшенными характеристиками.
Модульный ПБС MODX-45, напечатанный из титанового порошка. Фото Sig Sauer
В последние годы достаточно популярным решением в области материалов стал титан. Этот материал позволяет делать более сложные конструкции, выдерживающие более высокие нагрузки. При этом готовое изделие сохраняет приемлемую массу. Главным недостатком титанового ПБС является его высокая стоимость. Впрочем, и дорогие изделия находят своего покупателя – такие глушители появились в каталогах продукции практически всех производителей.
Развиваются и технологии производства. Наибольшее внимание сейчас привлекает т.н. аддитивное производство. Не всегда элементы глушителя, имеющие оптимальную с точки зрения характеристик конфигурацию, можно изготовить по «традиционным» технологиям. Трехмерная печать из металла, в т.ч. титана позволяет решить эти задачи. При этом современный способ производства может объединяться с новыми конструкциями. К примеру, элементы модульного ПБС выгоднее именно печатать, а не изготавливать иным образом и собирать из более мелких деталей.
Странные эксперименты: пистолет-пулемет MP5 с модульным ПБС Erector 9 от компании Q. Использование чрезмерного количества модулей приводит к изгибу всей конструкции, из-за чего пуля может биться о перегородки. Кадр из видео от Demolition Ranch
Результаты и перспективы
Приборы бесшумной стрельбы разного рода давно и прочно заняли свое место в сфере стрелкового оружия, и не стоит ожидать, что от них когда-либо откажутся. Наоборот, это направление и впредь будет развиваться и давать новые любопытные результаты. Дальнейшему совершенствованию конструкций помогут современные разработки в области материаловедения, производства, средств проектирования и т.д.
Также следует ожидать сохранение либо рост спроса на ПБС со стороны армий и других заказчиков. Так, в настоящее время в США разрабатывается новый комплекс стрелкового вооружения для пехоты. В нем используется патрон повышенной мощности с соответствующими показателями шума. В связи с этим новые винтовки и пулеметы оснащаются штатным глушителем.
Автоматическая винтовка NGSW от компании Textron со штатным глушителем. Фото Vpk.name
В подобном оснащении может нуждаться и актуальное оружие. Так, российские подразделения, задействованные в текущей Спецоперации, массово получают и используют ПБС разных типов, созданные для автоматов Калашникова. При помощи таких изделий обеспечивается большее удобство и эффективность решения боевых задач.
В ряде зарубежных государств на развитие глушителей положительно влияет и гражданский рынок. Более того, зачастую именно коммерческие разработки разных фирм способствуют появлению и внедрению новых технических решений, технологий и т.д. Нередко проекты для рынка преобразуются в изделия для армий и наоборот.
Таким образом, направление ПБС активно развивается, а готовая продукция получает широкое распространение. Такие тенденции, очевидно, будут сохраняться и в будущем. Какие идеи и технологии будут внедрены благодаря этому, и какие конструкции на их основе появятся, покажет время. Предпосылки к изменению таких тенденций пока отсутствуют.