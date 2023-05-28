Конструкции, технологии и материалы: тенденции развития приборов бесшумной стрельбы

Изделие Huntertown Kestrel в разобранном виде. На заднем плане - корпус, перед ним - перегородки. Фото Wikimedia Commons

Странные эксперименты: пистолет-пулемет MP5 с модульным ПБС Erector 9 от компании Q. Использование чрезмерного количества модулей приводит к изгибу всей конструкции, из-за чего пуля может биться о перегородки. Кадр из видео от Demolition Ranch