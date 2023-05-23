Зарубежные эксперты считают, что своей вылазкой в Белгородской области Киев сам подталкивает страны Глобального Юга на сближение с Россией

Грайворон и Головчино – жители вернулись в свои дома. А жителей Гора-Подол, Глотово и Козинки вернём централизованно в ближайшее время.

В западных медиа появляются первые комментарии военных экспертов и политологов после отмены в Белгородской области введённого накануне режима контртеррористической операции. Отмена режима КТО, как известно, была объявлена после уничтожения (как минимум частичной) украинского отряда, прорвавшегося 22 мая в Грайворонский район на бронетехнике.Сегодня министерство обороны и губернатор Белгородской области публикуют видео- и фотосвидетельства с уничтоженной или трофейной техникой на территории упомянутого Грайворонского района.Вячеслав Гладков:⠀Тем временем западные эксперты, которые получили информацию о восстановлении российскими войсками контроля над границей в районе села Козинка, а также фотовидеоматериалы с потерянной ВСУ (ГУР) техникой и личным составом, обсуждают вопрос о том, каков для Украины «эффект» от этой вылазки в Белгородскую область. Мнения при обсуждении расходятся. В частности, одни уверены в том, что Украина таким образом «сама старается повысить свой боевой дух после утраты контроля над Бахмутом». Другие, оппонируя первым, считают, что повысить боевой дух потерей десятков человек личного состава группы и вдобавок десятка единиц поставленной из США бронетехники - точно не вариант. В ГУР явно хотели большего, но получилось то, что получилось.Есть и те западные военные эксперты, которые считают, что своими операциями сначала в Брянской, а теперь и в Белгородской областях России, Главное управление разведки Украины сделало серьёзные ошибки. Во-первых, Киев такими действиями сам подталкивает страны Глобального Юга в сторону России. Во-вторых, ведомство Буданова «засвечивает» свою работу с российской агентурой (речь, судя по всему, о тех предателях, которые перешли на сторону киевского режима), в том числе и в плане передаче ей поставленной НАТО техники, в итоге «неосознанно» давая понять, что отправляет подготовленных агентов фактически на верную смерть.