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Зарубежные эксперты считают, что своей вылазкой в Белгородской области Киев сам подталкивает страны Глобального Юга на сближение с Россией

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Зарубежные эксперты считают, что своей вылазкой в Белгородской области Киев сам подталкивает страны Глобального Юга на сближение с Россией

В западных медиа появляются первые комментарии военных экспертов и политологов после отмены в Белгородской области введённого накануне режима контртеррористической операции. Отмена режима КТО, как известно, была объявлена после уничтожения (как минимум частичной) украинского отряда, прорвавшегося 22 мая в Грайворонский район на бронетехнике.


Сегодня министерство обороны и губернатор Белгородской области публикуют видео- и фотосвидетельства с уничтоженной или трофейной техникой на территории упомянутого Грайворонского района.

Вячеслав Гладков:⠀

Грайворон и Головчино – жители вернулись в свои дома. А жителей Гора-Подол, Глотово и Козинки вернём централизованно в ближайшее время.

Тем временем западные эксперты, которые получили информацию о восстановлении российскими войсками контроля над границей в районе села Козинка, а также фотовидеоматериалы с потерянной ВСУ (ГУР) техникой и личным составом, обсуждают вопрос о том, каков для Украины «эффект» от этой вылазки в Белгородскую область. Мнения при обсуждении расходятся. В частности, одни уверены в том, что Украина таким образом «сама старается повысить свой боевой дух после утраты контроля над Бахмутом». Другие, оппонируя первым, считают, что повысить боевой дух потерей десятков человек личного состава группы и вдобавок десятка единиц поставленной из США бронетехники - точно не вариант. В ГУР явно хотели большего, но получилось то, что получилось.

Есть и те западные военные эксперты, которые считают, что своими операциями сначала в Брянской, а теперь и в Белгородской областях России, Главное управление разведки Украины сделало серьёзные ошибки. Во-первых, Киев такими действиями сам подталкивает страны Глобального Юга в сторону России. Во-вторых, ведомство Буданова «засвечивает» свою работу с российской агентурой (речь, судя по всему, о тех предателях, которые перешли на сторону киевского режима), в том числе и в плане передаче ей поставленной НАТО техники, в итоге «неосознанно» давая понять, что отправляет подготовленных агентов фактически на верную смерть.
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5 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 21:32
    +2
    Кажется, русский генерал Лапин оживил себя, уничтожив рейдерский отряд. Сначала ему удалось дорого взять пару городов, затем последовал провал украинского контрнаступления, а теперь он вновь обрел победу, уничтожив террористов-рейдеров. Генерал-полковник Александр Лапин лично руководил уничтожением украинских террористов в Белгородской области. http://t.me/DDgeopolitics
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 21:34
    0
    Во-вторых, ведомство Буданова «засвечивает» свою работу с российской агентурой (речь, судя по всему, о тех предателях, которые перешли на сторону киевского режима), в том числе и в плане передаче ей поставленной НАТО техники, в итоге «неосознанно» давая понять, что отправляет подготовленных агентов фактически на верную смерть.

    непонятно, что имеется в виду - буданов агент Кремля? и что с аналогичными неадекватным персонажами к нам на разборку и изучение приедет и лео абрамыч? или что?

    его угрозы расправой мирным жителям очень затачивают их против У - тут сходится
  3. zenion
    zenion Сегодня, 21:35
    0
    А может быть!.. А может быть ворона, а может быть собака, а может быть корова с разбегу забралась...
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:38
    +1
    Киев такими действиями сам подталкивает страны Глобального Юга в сторону России.

    А почему не говорят, что запад своей необдуманной политикой делает тоже самое. Если бы не перебор с санкциями вряд-ли Россия, настолько, сблизилась бы с Китаем и Ираном.
  5. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 21:38
    +1
    Украина в конце-концов может рискнуть и попробовать взять Белгород или Брянска. С целью, как они могут думать, размена территорий на переговорах. Они могут так считать. И шансы, чисто военные, на успех в таком начинании высоки. Там фронт голый, это правда. Но только это игра на тоненькой. Обозлят население России это точно. А вот согласится ли на такой вариант политическое руководство России это не факт! Скорее эффект может быть обратным.