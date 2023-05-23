Российский истребитель Су-27 «перехватил» над Балтийским морем два американских стратегических бомбардировщика В-1В

Пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США попытались приблизиться к российской государственной границе над акваторией Балтийского моря. Воздушные цели были засечены средствами контроля воздушного пространства Западного военного округа.
Для пресечения попытки нарушения госграницы в воздух был поднят многоцелевой истребитель Су-27 дежурных сил ПВО Балтийского флота. Приблизившись к потенциальным нарушителям, было установлено, что это два американских стратега B-1B Lancer. Российский самолет занял установленную зону дежурства, экипажи американских бомбардировщиков повернули назад и ушли в сторону, противоположную российской границе.
После удаления иностранных военных самолетов от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования
- говорится в сообщении Национального центра управления обороной.
Нарушения воздушного пространства России иностранными самолетами допущено не было. С какой военной базы взлетели американские бомбардировщики, пока не ясно, о переброске стратегов в Европу в последне время не сообщалось.
Тяжелый бомбардировщик B-1 Lancer (Rockwell International B-1 Lancer — Улан) — многорежимный бомбардировщик, создававшийся как замена самолету Боинг В-52 в рамках программы AMSA с 1965 года, и первый в мире боевой самолет, в конструкции которого были широко реализованы элементы технологии "Стелс". Состоит на вооружении ВВС США с 27 июля 1985 года. В начале 1990-х началось переоборудование самолётов B-1 для оснащения их обычными вооружениями. В окончательной версии бомбардировщика (B-1B) реализована концепция маловысотного прорыва ПВО посредством полёта на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности.