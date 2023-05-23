Главный украинский разведчик: Контрнаступление скоро начнётся, но для успеха нам нужно больше оружия

Мы получили тот минимум оружия и техники, который необходим для начала контрнаступления. Но чтобы вытеснить русских с территории Украины, вооружения нужно больше. Нам нужны западные истребители.

Мы должны выбить россиян с нашей территории. Мы должны использовать для этого все наши силы и средства.

Нам нужно больше оружия для успешного продолжения операции.

Обсудили важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники. Также рассказал о количественном и качественном составе нашей армии и об инициативе усиления украинской морской пехоты за счет создания новых бригад.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в сегодняшнем интервью японской службе информации NHK прокомментировал вопрос контрнаступления. Главный украинский разведчик заявил о том, что «контрнаступление скоро начнётся».Буданов:Глава украинского ГУР таким образом анонсирует «скорое начало контрнаступления», чего, по всем законам военного дела, казалось бы, делать никак не должен. Получается, что либо Буданов лукавит, либо ему приходится отвечать за ведомство Залужного, и говорить то, чего от него ждут спонсоры вооружённого конфликта.Буданов:Далее начальник ГУР Украины произнёс фразу, которую можно считать ключевой в его интервью японским журналистам:Продления? Значит ли это, что те действия, которые украинская армия пытается предпринимать на флангах под Артёмовском, у границы с Белгородской областью, а также на Запорожском направлении, и являются начальной фазой «контрнаступа»? И, если обратиться к словам Буданова, начать контрнаступление он гарантировал, а вот успешно его продолжить – уже нет.Тем временем украинское военное ведомство утверждает, что главком Залужный «провёл телефонный разговор с командующим американскими вооружёнными силами в Европе генералом Кристофером Каволи». Такая запись появилась в ТГ самого Залужного: