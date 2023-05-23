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Главный украинский разведчик: Контрнаступление скоро начнётся, но для успеха нам нужно больше оружия

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Главный украинский разведчик: Контрнаступление скоро начнётся, но для успеха нам нужно больше оружия

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в сегодняшнем интервью японской службе информации NHK прокомментировал вопрос контрнаступления. Главный украинский разведчик заявил о том, что «контрнаступление скоро начнётся».


Буданов:

Мы получили тот минимум оружия и техники, который необходим для начала контрнаступления. Но чтобы вытеснить русских с территории Украины, вооружения нужно больше. Нам нужны западные истребители.

Глава украинского ГУР таким образом анонсирует «скорое начало контрнаступления», чего, по всем законам военного дела, казалось бы, делать никак не должен. Получается, что либо Буданов лукавит, либо ему приходится отвечать за ведомство Залужного, и говорить то, чего от него ждут спонсоры вооружённого конфликта.

Буданов:

Мы должны выбить россиян с нашей территории. Мы должны использовать для этого все наши силы и средства.

Далее начальник ГУР Украины произнёс фразу, которую можно считать ключевой в его интервью японским журналистам:

Нам нужно больше оружия для успешного продолжения операции.

Продления? Значит ли это, что те действия, которые украинская армия пытается предпринимать на флангах под Артёмовском, у границы с Белгородской областью, а также на Запорожском направлении, и являются начальной фазой «контрнаступа»? И, если обратиться к словам Буданова, начать контрнаступление он гарантировал, а вот успешно его продолжить – уже нет.

Тем временем украинское военное ведомство утверждает, что главком Залужный «провёл телефонный разговор с командующим американскими вооружёнными силами в Европе генералом Кристофером Каволи». Такая запись появилась в ТГ самого Залужного:

Обсудили важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники. Также рассказал о количественном и качественном составе нашей армии и об инициативе усиления украинской морской пехоты за счет создания новых бригад.
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4 комментария
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  1. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 21:40
    0
    Леопардов, Челенджеров, Мардеров и Бредли пока не было, а значит это только разведка боем.
  2. tun5t
    tun5t Сегодня, 21:41
    0
    Что Песков, что буданов - одному глубокая озабоченность, другому здоровую ракету и побрякушек.
  3. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 21:45
    -1
    Глава украинского ГУР таким образом анонсирует «скорое начало контрнаступления», чего, по всем законам военного дела, казалось бы, делать никак не должен. Получается, что либо Буданов лукавит, либо ему приходится отвечать за ведомство Залужного, и говорить то, чего от него ждут спонсоры вооружённого конфликта.
    Вот про это можно забыть навсегда. С современными возможностями спутниковой разведки и с возможностями агентурной разведки на этой войне, скрыть концентрацию сил и средств для наступления невозможно. И время наступления можно определить с точностью в пару суток. Так что анонсируйте на здоровье сколь угодно!
  4. север 2
    север 2 Сегодня, 21:48
    0
    Между прочем , если все серьёзные и авторитетные СМИ России и популярные пророссийские интернет порталы перестали бы ежедневно публиковать высказывания этого Буданова , это было просто трагический удар по Буданову . Антиреклама тоже реклама ...