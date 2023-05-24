Как дальше защищать свою границу?

«К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ. Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется».

(Из интервью порталу URA.ru)

Очень важный вопрос: а против кого будет действовать эта самая Тероборона?

Извечный вопрос: кто виноват и что делать?

Без оружия все смотрится абсолютно бессмысленно