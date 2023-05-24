Как дальше защищать свою границу?

Начать думаем с двух маленьких экскурсов в историю. 2 марта группа вооруженных людей с территории Украины зашла в села Сушаны и Любечане Брянской области. Обычная «пиар-акция», можно было ни в кого и не стрелять, реальной необходимости в этом не было.
Ответственность за это взял на себя «Русский добровольческий корпус», три десятка клоунов, вроде бы воюющих на стороне Украины.
По сути – зашли, устроили селфи-сессию на фоне почты и быстренько смотались, пока действительной не прискакали те, кто может навешать по физиономиям. Все-таки потрясать автоматами перед абсолютно безоружными селянами – это одно, а даже срочники из российской армии – совсем другое.
Однако данная акция показала, что замок, на котором должна быть наша граница то ли ржавый, то ли распиленный пополам в районе дужки. Не важно, главное – не держит. И уже 26 апреля (недолго музыка играла, так сказать) главный наш думский по обороне господин Картаполов выдал просто прекрасное интервью, в котором сказал, что граждане сами должны защищать границу.
«К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ. Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется».
(Из интервью порталу URA.ru)
(Из интервью порталу URA.ru)
Последние события показали, что это именно так. Погранслужба ФСБ России ничего не смогла сделать с проникшими на территорию Белгородской области по нескольким причинам, главная из которых – полное отсутствие информации о том, что происходит в километре по ту сторону границы.
И в том виде, в котором она существует, ПС ФСБ РФ просто не может охранять и оборонять границу. У нее нет для этого сил и возможностей, но об этом мы поговорим в продолжении этой статьи. Погранслужба полностью уподоблена таможне, только имеет дело не с грузами и багажом, а с документами.
Однако о пограничный войсках и пограничной службе мы поговорим отдельно, в следующем материале.
Тонкость в том, что юридически Россия с Украиной не воюет. СВО – это не война, это, как сегодня принято говорить, другое. И означает, что границу продолжают прикрывать пограничные части, которые согласно всем Уставам и нормам, должны стоять на границе только в мирное время. Но так как войны нет, то стоят именно пограничники, а не армия.
И как раз атаку диверсантов пограничники отразить могут, для этого их и готовят. А когда через границу ломится батальон с танками при поддержке артиллерии – простите, какие ожидания от пограничников, у которых нет даже противотанковых гранатометов?
Армии тоже претензий не предъявить, армия, она реагирует. И естественно, военные просто не обучены той работе, которая была нормой для советских пограничников. Будет прорыв – будет реакция. Сутки в нашем случае реагировали.
Охранять границу силами местных жителей… Территориальная оборона, пограничное ополчение или как там еще это можно назвать. Вполне возможный вариант. Как наемники и добровольцы вместо регулярной армии.
Однако эту территориальную оборону, чтобы она была способна хоть что-то оборонить, требуется экипировать, оснастить, вооружить и обучить. Иначе это не территориальная оборона, а живые мишени.
Да, еще в 2022 году секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил президенту России Владимиру Путину дать бойцам территориальной обороны добровольных народных дружин право на ношение оружия. Но…
Давайте немного отвлечемся.
Очень важный вопрос: а против кого будет действовать эта самая Тероборона?
И сразу отставим в сторону откровенную агитклоунаду пресловутого РДК, «русского добровольческого корпуса». Корпус – это слишком громкое название для такого формирования. То, что на той стороне есть желающие воевать за Украину против России из числа граждан бывшего СССР/СНГ, мы знаем и ни в коем случае не оспариваем их существования. Однако говорить о «корпусах» и «легионах» мы не станем. Просто потому, что на основании изученных материалов одновременно пришли к выводу, что так обзываемый РДК – это структура по численности примерно равная взводу и никак не больше. А на камеры показывалось и того меньшее количество людей.
Однако РДК – это прекрасная ширма, за которой могут работать, вообще не стесняясь в средствах, кто угодно. И, судя по тому, как это происходит сейчас в Белгородской области, там зашли ну совсем не оппозиционеры из числа российских противников Путина. Там вполне себе нормальные военнослужащие, скорее всего, из числа сил ГУР МО Украины.
В США не дураки сидят, мы это долбим уже давно. И учат они своих падаванов из ВСУ прочно и надежно. Просто так у них положено: вбить в голову все так, чтобы без каски все рикошетило. Попробовали на Брянщине – прокатило. Поняли, что так работать можно, а значит – нужно.
Кстати, трупы, которые тогда остались после боестолкновения, опознаны так и не были, что дало возможность говорить украинской стороне о том, что это российские коллаборанты. А значит – внутреннее дело России, а они тут и вообще не при чем.
И вот совершенно тот же сценарий, на кадрах контента, который украинцы гонят чуть ли не в прямом эфире, бегают и катаются несколько уже знакомых по Брянщине отморозков. Остальные 390 человек предпочитают делать свое дело «не высовываясь».
Но делают они его громко. То, что визитеры увешаны камерами и гонят информацию чуть ли не в режиме репортажа в прямом эфире – это позволяет им выполнить главную задачу. А что является главной задачей у украинского командования? Правильно, нивелировать потерю Бахмута.
Так вот, эта задача не просто выполнена, она перевыполнена с лихвой. Украинский инфосегмент просто заполнен репортажами из Белгородской области и Бахмут уже ощущается не так ярко. Тем более, что последние полгода и так было ясно, что его не удержать. Скажем так, в Украине уже все понемногу свыклись с тем, что Бахмут придется оставить. И вот вам контрвыпад.
Ведь понятно, что зашедшие на российскую территорию там надолго не задержатся. Незачем. Пока их пытаются выбить оставшиеся в ППД части той же 3 мсд, они будут делать вид, что яростно сопротивляются, а как только запахнет жареным – снимутся и уйдут. Нанеся как можно больший ущерб противнику, понятное дело, но тот ущерб, который они нанесли в информационном плане, он будет несоизмеримо больше.
Извечный вопрос: кто виноват и что делать?
Здесь уже стоит поговорить о Теробороне, ополчении, партизанских отрядах и всем прочем.
Тероборона у нас есть, но ее нет. Да, Указ президента России от 19 октября 2022 года есть, и в нем расписано многое, кроме одного. О вооружении Теробороны. Ни слова, ни полслова. Обязанности, варианты работы, много чего. А вот кто даст бойцам Теробороны оружие, в каких количествах и качествах – ничего.
Можно было бы привести в пример Украину. Да, в свое время наши СМИ и блогеры вдоволь потешились новостями на тему того, что в Киеве с машин раздают оружие. И что вот сейчас с завтрашнего дня начнется невиданный разгул терроризма и криминала, Киев захлебнется в мракобесии и так далее.
Однако сегодня можно констатировать факт того, что да, всплеск криминальных событий на Украине был, но далеко не такой, какой предсказывали российские эксперты. Зато было сформировано приличное количество бригад, которые и приняли на себя основной удар, в том числе в Мариуполе и Бахмуте. А потом уже как-то и стерлись различия между теробороновскими бойцами и бойцами ВСУ.
Что касается криминала, было дело, некоторое количество оружия попало в криминальные структуры. Но оно в любом случае несравнимо с теми количествами, которые шли потоком из зоны АТО все эти годы. Помните, информация о том, что очередной ветеран АТО устроил файер-шоу при помощи вывезенной гранаты уже никого не удивляло?
То есть, украинское правительство сделало весьма неоднозначный шаг: доверило оружие своему народу. Насколько правильным оказался этот шаг, мы обсуждать сейчас не станем, поскольку у нас задачи несколько иные.
У нас есть на бумаге Территориальная оборона. То есть, в куче регионов созданы штабы, назначены командиры, которые получают зарплаты, а самих подразделений нет! Республика Марий-Эл, Хабаровский край, Чукотка, Тверская область – лидеры по «организации» Теробороны. Конечно, этим регионам очень важно создание таких подразделений, они так близко к зоне проведения СВО…
А подразделения, если они и созданы, что в них толку? Вот в Белгородской области создали, и что? С чем бойцы ТО должны были встречать этих «диверсантов» на танках и БТРах? С вилами и черенками от лопат?
Без оружия все смотрится абсолютно бессмысленно
Год назад можно было бы взять шахты Соледара и извлечь из них те же СКС и ППС-43, вполне было бы достаточно, если не хватает АК. Но сегодня уже поздно, как все убедились, «диверсанты» вполне нормально перемещаются на танках и бронетехнике. И для этого стрелковки откровенно мало.
Да и сегодня в «телеграмме» уже разместили рассказы пограничников, которые ничего не могли противопоставить танкам и БТРам противника. У них не было даже гранатометов…
Картина получается так себе. 10 миллиардов рублей грохнули на создание некоей линии обороны, которая не может ничего защитить и оборонить, потому что противник не дурак. Используя данные разведки и коптеров, он прошел по совершенно неохраняемым дорогам туда, куда ему было нужно.
Блок-пост? Да, тот самый, из безумно жаркого лета 2014 года? Где стояли ополченцы, вооруженные кто чем, но – вооруженные! Нет, видимо, такое просто недостижимо в наших реалиях.
А должно быть. Должны быть не только командиры и штабы фиктивных подразделений, должны быть и сами подразделения. Не только вооруженные и оснащенные, но и обученные, под командованием вменяемых командиров. И тогда это реально будет оборона, на которую можно будет рассчитывать.
Но у нас все выглядит не так радужно. Вот завсегдатай ток-шоу Владимира Соловьева, Сергей Карнаухов уже говорит о том, что коль мы не создали буферной зоны на украинской территории, надо… создавать ее на своей! То есть, кроме жителей Херсонской и Запорожской областей, свои дома должны потерять еще десятки тысяч жителей Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областей.
Которые, кстати, и без того готовы драться за свою землю, если им дадут такую возможность.
Настают не самые приятные времена для некоторых граждан нашей страны. И, если государство не в состоянии защитить их, оборонить границы страны, то там, в Москве соответствующие лица обязаны наконец-то задуматься о происходящем и принять решения о доверии своему народу. Либо оправдать доверие своего народа, избравшего их и исполнить свой долг перед гражданами Российской Федерации в соответствии со статьями Конституции РФ.