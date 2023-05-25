К вопросу об уровне артиллерийской подготовки английского и японского флотов начала ХХ века

Броненосец King Edward VII на стрельбах в 1907 году
«Практически бесполезно
открывать огонь
на дистанциях свыше 4 000 ярдов,
а 8 000 ярдов – нелепая
и невозможная
для сражения дистанция».
Контр-адмирал Р. Кастенс,
(борт броненосца Venerable,
Средиземное море, 1903 год).
открывать огонь
на дистанциях свыше 4 000 ярдов,
а 8 000 ярдов – нелепая
и невозможная
для сражения дистанция».
Контр-адмирал Р. Кастенс,
(борт броненосца Venerable,
Средиземное море, 1903 год).
В отечественных источниках, посвящённых истории Русско-японской войны на море, давно общим местом стал нарратив, согласно которому японский флот, беря пример с англичан, якобы овладел искусством стрельбы на дальних для того времени дистанциях, обеспечив тем самым себе преимущество в боях с русским флотом. Русский же флот, не уловив веяния времени, продолжал учебные стрельбы на близких дистанциях, что и предопределило его поражение в Русско-японской войне. В наше время, благодаря интернет-архивам, а также военно-морской литературе и периодике начала XX века из электронных библиотек, у любителей истории флота появилась возможность проверить истинность вышеприведённых постулатов.
Непосредственным толчком для написания предлагаемой статьи послужил пост «Обстрел мишени английским флотом в октябре 1905 года», выложенный в LiveJournal давним оппонентом автора статьи. Суть этого поста сводится к умозаключению, что раз броненосец King Edward VII в 1905 году метко стрелял на практической стрельбе, значит, точно так же метко – «школа-то одна» – стрелял и японский флот при Цусиме. А результаты сражения – тому подтверждение. Не принимая слепо этот вывод на веру, путём сравнения результатов нескольких стрельб английского и японского флотов попытаемся выяснить, насколько верно такое умозаключение.
Стрельбы английского флота
Начнём со стрельб английского флота, с уровнем артиллерийской подготовки которого, как считал секретарь Адмиралтейства господин Х. Арнольд-Форстер, не мог тогда сравниться никакой другой флот.
В 1901 году 127 кораблей Королевского флота приняли, согласно приказа Адмиралтейства, участие в ежегодных призовых стрельбах, являвшихся проверкой боеспособности кораблей. Ещё 47 кораблей, не выполнив приказ, воздержались от участия в стрельбах.
Согласно опубликованным тогда данным, только один корабль – крейсер Terrible – сумел достичь меткости стрельбы, превысившей 70 процентов. Ещё у двух кораблей меткость превысила 65 процентов. Семьдесят пять кораблей достигли меткости стрельбы 15 процентов, а пять кораблей, включая флагман Тихоокеанской станции броненосный крейсер Warspite, не попали в мишень ни разу. Условия стрельбы зависели от калибра орудий. Огонь из тяжёлых орудий вели по мишеням трапециевидной формы высотой 15 футов (площадь 525 квадратных футов) с расстояния 1 400–2 000 ярдов на скорости 8 узлов.
Огонь из скорострельных орудий – с расстояния 1 400–1 600 ярдов и на скорости 12 узлов – вели по мишеням прямоугольной формы высотой всё те же 15 футов, но площадью, уменьшенной до 300 квадратных футов. Всего из 1 137 орудий всех калибров было выпущено 9 806 снарядов, 36,3 процента которых попали в цель.
Кроме призовых стрельб, в том же году Средиземноморский флот с разочаровывающими результатами провёл ещё и практическую стрельбу с дистанции 6 000 ярдов, на этот раз инициированную Адмиралтейством. Как известно, в период с 1899 года по 1900 год Средиземноморский флот, который с 1 июля 1899 года возглавил адмирал Фишер, по инициативе последнего провёл серию практических стрельб на дистанциях от 5 000 до 6 000 ярдов.
Цель, которую преследовал при этом Фишер, была прозаической – продемонстрировать Адмиралтейству, что эффективная стрельба на дальние дистанции невозможна без необходимых инструментов, и таким образом побудить Адмиралтейство раскошелиться и начать наконец их массовые поставки на флот. В обобщённом виде результаты этих экспериментов, вошедшие в серию статей кептена Э. Хардинга, выглядят следующим образом: 10 процентов попаданий на дистанции 5 000 ярдов и 5 процентов – на дистанции 7 000 ярдов.
Для справки: общая меткость стрельбы Королевского флота на призовых стрельбах в 1901 году составила 36,3 процента.
Постепенно в Адмиралтействе начали осознавать, что без более основательного обучения и без соответствующего стимулирования артиллеристов, а также без обеспечения их необходимыми инструментами надлежащего качества стрельба на дальние дистанции успешно осуществляться не может. Играя на публику, Адмиралтейство требовало тогда от моряков стрелять подальше и поточнее, избегая при этом неизбежных расходов, необходимых для выполнения этих указаний.
Факты свидетельствуют в пользу правоты Фишера: возможности артиллеристов флота Его Величества не соответствовали ставившимся перед ними задачам, что хорошо иллюстрируют результаты стрельб пары средиземноморских броненосцев на обычных и дальних дистанциях.
В 1902 году Средиземноморский флот провёл три призовых стрельбы, в ходе одной из них броненосец Formidable выпустил 22 снаряда главного калибра, 14 из которых попали в мишень. Броненосец Vengeance выпустил 19 снарядов главного калибра, 8 из которых попали в мишень. Таким образом, меткость стрельбы орудий главного калибра двух броненосцев составила 63,63 и 42,1 процента соответственно. Условия стрельбы были стандартными для английского флота того времени: площадь щита 525 квадратных футов при высоте 15 футов, дистанция 1 400–2 000 ярдов, скорость восемь узлов.
В следующем 1903 году во время практической стрельбы на дальнюю дистанцию (6 000 ярдов) эти же корабли показали другие результаты. Стрельба Formidable произвела настолько удручающее впечатление, что броненосец получил обидное для боевого корабля прозвище «Ручная мышь», а Vengeance, выпустивший в мишень двести два снаряда, добился лишь четырёх попаданий.
Броненосец Vengeance
В следующем 1904 году эти же два броненосца на призовых стрельбах вели огонь с расстояния 2 500 ярдов, и результаты стрельбы опять радуют глаз Их Лордств. Formidable выпустил 195 снарядов, 134 из которых попали в мишень. Vengeance выпустил 178 снарядов, 98 из которых попали в мишень. Таким образом, общая меткость стрельбы двух броненосцев составила 68,2 % и 55 % соответственно.
1905 год стал для стрельб английского флота переломным. Контр-адмирал Перси Скотт после назначения на должность инспектора по стрельбе по долгу службы в 1905 году присутствовал на всех стрельбах Флота Канала, Атлантического и Средиземноморского флотов. Увиденное его потрясло, а результаты он назвал «плачевными». 68 кораблей, на стрельбах которых он присутствовал, использовали двадцать различных способов ведения огня.
Пытаясь искоренить сложившуюся практику, Скотт составил стандартный набор правил ведения состязательной стрельбы кораблей флота, впервые дававшие возможность оценивать в баллах и сопоставлять как результаты стрельб, так и уровень боевой подготовки экипажей. Проверка уровня артиллерийской подготовки во всем флоте была организована и проведена по единой для каждой эскадры и для каждого корабля схеме.
Поскольку результаты предыдущих, 1904 года, призовых стрельб, вследствие резкого изменения условий стрельбы оказались хуже стрельб 1903 года (общая меткость стрельбы всех кораблей-участников в 1903 и 1904 годах – 46,04 и 42,86 процента соответственно), к учебным стрельбам 1905 года готовились основательно. Видимо, после триумфа японского флота в Русско-японской войне на «туманном Альбионе» возникла острая необходимость показать всему миру, что и английский флот не лыком шит.
На кораблях стали появляться приборы управления артиллерийским огнём для каждого отдельно взятого калибра, на мачтах были оборудованы пункты для наблюдения за падением снарядов. Поскольку по новым правилам дальность стрельбы увеличивалась до 6 000 ярдов (30 кабельтовых), для облегчения работы наводчиков в качестве мишени был принят прямоугольный щит циклопических, по старым меркам, размеров (2 700 квадратных футов). Скорость решили увеличить с восьми – двенадцати до пятнадцати узлов.
В стрельбах приняли участие сто кораблей шести эскадр, включая двадцать семь броненосцев семи типов с 12" орудиями главного калибра. Из всех кораблей-участников стараниями прессы наиболее известным стал броненосец King Edward VII (261,4 балла), занявший третье место в общем зачёте Королевского флота со следующими результатами:
– 12" орудия: 11 выстрелов / 10 попаданий;
– 9,2" орудия: 31 выстрел / 15 попаданий;
– 6" орудия: 71 выстрел / 26 попаданий.
Мы не располагаем подобными сведениями по другим броненосцам типа King Edward VII, однако у нас имеется возможность сопоставить количество баллов, полученных за меткость стрельбы всеми броненосцами этого типа.
– King Edward VII: 261,4 балла;
– Hindustan: 153,7 балла;
– Dominion: 148,7 балла;
– Commonwealth: 87,2 балла;
– New Zealand: 25,7 балла.
Бросается в глаза пестрота результатов, полученных однотипными новейшими кораблями в одних и тех же условиях и при совершенно одинаковом обучении комендоров. Как видим, лучший результат (King Edward VII) отличается от худшего (New Zealand) более чем в четырнадцать раз, что не лучшим образом характеризует новую систему подготовки комендоров английского флота. Кроме броненосцев трёх флотов, дислоцированных в европейских водах, на стрельбах 1905 года приняли участие два броненосца Китайской станции. Как известно, в начале лета 1905 года все её броненосцы (Albion, Vengeance, Centurion, Ocean и Glory) получили приказ вернуться в домашние воды.
Броненосец Centurion
Три из них по прибытии в метрополию были отправлены в вооружённый резерв, остальные же приняли участие в стрельбах 1905 года, где Albion «выбил» 46,7, а Glory, показавший худший среди всех броненосцев результат, лишь 11,7 балла.
Напомним читателю, что на призовой стрельбе 1903 года эти два броненосца показали следующие результаты:
Albion
– 12" орудия: 11 выстрелов / 4 попадания;
– 6" орудия: 117 выстрелов / 57 попаданий.
Glory
– 12" орудия: 21 выстрел / 7 попаданий;
– 6" орудия: 115 выстрелов / 80 попаданий.
В 1904 году на призовой стрельбе Albion улучшил прошлогодний результат. На 174 выпущенных снаряда пришлось 105 попаданий. Таким образом, общая меткость стрельбы составила 60,34 процента против прошлогодних 47,65 процента. Однако достаточно было увеличить дистанцию с 2 500 до 6 000 ярдов, как меткость стрельбы резко упала, и оба броненосца оказались в самом низу турнирной таблицы. Нам неизвестно, сколько и каких снарядов выпустил Albion в 1905 году, однако нам известно, что общая меткость его стрельбы в 1904 году составила 60,34 процента (на 174 выстрела 105 попаданий), тогда как общая меткость стрельбы броненосца King Edward VII в 1905 году составила 45,13 процента (на 113 выстрелов 51 попадание).
Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация: находившийся в строю менее года броненосец продемонстрировал чудеса меткости стрельбы на дальних дистанциях, а дальневосточный ветеран, у которого за плечами несколько лет упорных тренировок и свыше десятка призовых стрельб с достойными результатами, оказался худшим среди всех броненосцев.
Немало заслуженных стрелков вроде того же броненосца Majestic (общая меткость стрельбы 58,63 процента в 1903 году и 41 балл в 1905 году), блиставших в предыдущие годы, на стрельбах 1905 года показали жалкие или ничтожные результаты, не идущие ни в какое сравнение с успехами нескольких броненосцев, возглавивших турнирную таблицу.
В дополнение к вышесказанному приведём ещё один, весьма показательный пример.
Броненосец Bulwark на призовых стрельбах в 1902 году выпустил тридцать 12" снарядов, из них пятнадцать попали в цель. В 1904 году на призовых стрельбах он выпустил 190 снарядов всех калибров, из них в цель попало 113 (59,47 процента).
Как видим, качество артиллерийской подготовки там было на должном уровне. Оно и понятно: Bulwark – флагман Средиземноморской эскадры, бессменным первым командиром которого был кэптен Ф. Гамильтон, зимой 1905 года сменивший кэптена П. Скотта на посту кэптена крупнейшей артиллерийской учебной школы в Портсмуте, а два года спустя – на посту инспектора по стрельбе. Однако, несмотря на все успехи предыдущих лет, в 1905 году орудия главного калибра броненосца Bulwark на дистанции 6 000 ярдов не смогли добиться ни одного попадания.
Все эти случаи резкого снижения меткости стрельбы вследствие значительного увеличения дистанции стрельбы отлично иллюстрируют правоту адмирала Фишера, не устававшего повторять, что без должного технического оснащения эффективная стрельба на дальние дистанции невозможна. Постепенно это стали понимать и в Адмиралтействе. Как известно, в процессе подготовки к стрельбам 1905 года, сильно смахивающим на масштабную пропагандистскую пиар-акцию, на флот поступила партия оптических прицелов лейтенанта Мостина с трёхкратным увеличением, предназначенных для установки на башенные орудия.
Очевидно, партия прицелов была ограниченная, и наличием или отсутствием таких прицелов при стрельбе на дистанции 6 000 ярдов в основном и объясняются как успехи едва вступившего в строй броненосца King Edward VII (374,8 балла), так и неудачи бывшего флотского чемпиона броненосца Albion (46,7 балла).
Стрельбы японского флота
А теперь обратим свой взор на стрельбы японского императорского флота: насколько условия их проведения и полученные результаты были схожи с английскими?
Информация, содержащаяся в открытых источниках, позволяет сделать вывод, что некоторые важные условия стрельб японских и английских броненосцев разнились. Судя по имеющимся данным, английский флот, в отличие от японского, для калибровых стрельб использовал широкий спектр щитов разной формы, площадь которых колебалась от 640 до 100 квадратных футов. В японском флоте, насколько нам известно, тогда имелось два типа щитов.
Щит размерами 48 на 18 ярдов
Щит размерами 24 на 18 ярдов
Различался и расход 12" снарядов на стрельбах двух флотов: англичане превосходили японцев по этому показателю, в зависимости от обстоятельств, в семь-восемнадцать раз. При этом дистанция, на которой японцы вели огонь по щитам, составляла от 2 000 до 1 900 ярдов, у англичан – от 2 000 до 1 400 ярдов.
В скобках заметим, что расход 12" снарядов у японцев был меньше, чем не только у англичан, но и у русских. В наше время выяснилось, что совершенно напрасно уважаемый Р. М. Мельников десятилетиями возмущённо упрекал Российский императорский флот за «до неприличия экономный» расход снарядов на примерно-показательных стрельбах – японские броненосцы на стрельбах расходовали их заметно меньше.
Так, во время примерно-боевой стрельбы в Порт-Артуре, проведённой 19 октября 1903 года, четыре русских броненосца выпустили сорок восемь 12" снарядов, а на стрельбах японского флота, проведённых в апреле того же года, шесть японских броненосцев выпустили девятнадцать 12" снарядов.
Сравнение меткости стрельбы английских и японских броненосцев в 1903 году оказывается также не в пользу японцев. В ходе одной призовой стрельбы четыре броненосца Китайской станции (Ocean, Glory, Albion и Goliath), выпустившие семьдесят шесть 12" снарядов, добились тридцати шести попаданий (47,4 %). В ходе другой призовой стрельбы три броненосца (Ocean, Albion и Goliath), выпустившие семьдесят восемь 12" снарядов, добились 51 попадания (65,4 %).
Броненосец Ocean в «викторианской окраске» – многократный чемпион призовых стрельб Королевского флота
Японские же шесть броненосцев, выпустившие, как уже было сказано выше, девятнадцать 12" снарядов, добились лишь пяти попаданий (26,3 %).
Результаты стрельбы 12" орудий, как и дистанции ведения огня, сведены автором в таблицу.
Справедливости ради заметим, что дистанция у японцев была заметно больше, чем у англичан, но в то же время мишени у двух флотов разительно отличались друг от друга. У англичан, вероятно, это был трапециевидный щит размерами 50 футов в длину и 15 футов в высоту, японцы же вели огонь по известному островку размерами от 24 до 30 метров в длину и 10,5–12 метров в ширину.
В одном из японских интернет-архивов имеется небрежное изображение броненосца «Пересвет», на фоне которого изображён этот островок, регулярно использовавшийся японским флотом в качестве мишени. Пропорции там искажены, поэтому мы облагородили эту картинку, заменив набросок броненосца заводским чертежом последнего. Справа от островка для наглядности размещён английский щит – как видим, он в несколько раз уступал в размерах островку.
Вывод
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что наводчики орудий главного калибра японских броненосцев накануне Русско-японской войны по уровню боевой подготовки серьёзно уступали своим английским коллегам. Однако, судя по результатам стрельбы броненосцев Того в морском бою 9 февраля 1904 года под Порт-Артуром, в дальнейшем японцами были реализованы некие меры, направленные на исправление ситуации в лучшую сторону.
Напомним читателю, что шедшая 16-узловым ходом японская эскадра, ведя огонь на дистанции от 46 до 26 кабельтовых, выпустила по русским кораблям семьдесят девять 12" снарядов. Как показывает статистика, меткость стрельбы шести броненосцев Того составила 7,59 процента (броненосец «Петропавловск» – два 12" снаряда, броненосец «Полтава» – два 12" снаряда, броненосец «Победа» – один 12" снаряд, крейсер «Баян» – один 12" снаряд).
В скобках заметим, что ответная стрельба пяти русских броненосцев, выпустивших по кораблям трёх боевых отрядов шестьдесят пять 10" и 12" снарядов, была более меткой и составила 9,23 процента (броненосец Mikasa – один 10" снаряд и один 10"–12" снаряд, броненосец Fuji – один 12" снаряд, крейсер Iwate – один 10"–12" снаряд, крейсер Kasagi – два 12" снаряда).
Таким образом, факты позволяют нам сделать вывод, что на момент начала Русско-японской войны наводчики орудий главного калибра японских броненосцев уступали по уровню боевой подготовки, как своим английским партнёрам, так и своим русским визави.