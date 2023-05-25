Великая депрессия и Вторая мировая война

Одно из первых совещаний Военного кабинета у президента США Франклина Рузвельта после вступления Америки в войну в декабре 1941 года
Великая депрессия
Первая мировая война только на короткий срок сгладила кризисные явления в капиталистической системе. Уже в 1929 году в Америке началась Великая депрессия. Кризис охватил и Западную Европу. Жесткий кризис капитализма. Перепроизводство, падение спроса.
Казалось, что на Западе наступает конец света. Когда грянул кризис, то выяснилось, что в США нет никакого социального законодательства. Никаких пенсий и пособий по безработице. Людей просто выбрасывали на улицу. Сотни тысяч человек просто умерли от голода, болезней. На Западе любят очернять СССР, в частности, упоминать про т. н. голодомор. Но в США ситуация была не лучше. Товары и продукты питания просто жгли, топили, уничтожали, так как у людей не было денег их купить. Разъярённые фермеры и рабочие, учителя и служащие громили банки и требовали сделать так, «как в Советской России». Толпы голодных крушат продовольственные магазины.
Предшественники Рузвельта, республиканцы, действовали своими традиционными методами. Мол, выживают сильнейшие (социал-дарвинизм). Это было похоже на российскую «шоковую терапию» образца 1990-х годов, которую устроили стране и народу российские «младореформаторы». Республиканцы бесконечно балансировали бюджет, сокращали расходные статьи, не желали выделять средства на государственные программы развития новых производств, помощь селу. Делали упор на обеспечение низкой инфляции и стабильность доллара.
Неудивительно, что Штаты сотрясали многомиллионные демонстрации. Стачки проходили под коммунистическими лозунгами. Несут портреты Ленина, раздаются звуки революционных маршей. Полиция применяет против забастовщиков огнестрельное оружие, вплоть до пулеметов. Дело доходит до того, что летом 1932 года власти бросают против ветеранов мировой войны войска. В ход идут гранаты со слезоточивым газом, бронетехника. Власти штатов, чтобы защитить свою территорию от наплыва бездомных и безработных, которые искали себе место получше, устраивают на границах полицейские заслоны и кордоны. В солнечной Калифорнии создают концентрационные лагеря.
Весной 1932 года происходит банковский крах. Рассыпаются тысячи финансово-кредитных организаций. Естественно, что выигрывают крупные «киты», поглощающие малые и средние банки. Множество американцев остаются без сбережений. Фермеры, чьи хозяйства грозят продать за долги, берут в руки оружие и срывают аукционы. В некогда сытой Америке назревает война города и деревни, как во время Гражданской войны в России. Между работодателями и рабочими происходят настоящие побоища. Крупный бизнес давит рабочих с помощью мафии. Над США витает призрак второй гражданской войны.
В Западной Европе на волне кризиса к власти повсеместно приходят авторитарные, милитаристские режимы. Происходит крах демократии в привычном виде. Торжествуют правые, крайне правые партии и организации. Фашистский режим в Италии. В 1933–1934 гг. канцлер Дольфус устанавливает фашистский (корпоративный) режим в Австрии. Т. н. австрофашизм, который просуществовал до аншлюса 1938 года. Авторитарные режимы процветают в Польше и Болгарии, военная диктатура Хорти и Гёмбёша – в Венгрии. Военные режимы созданы в Финляндии, странах Прибалтики и Румынии. Свои диктатуры укрепились в Португалии и Испании. В Германии торжествует нацизм. Правые едва не берут верх во Франции.
«Новый курс»
В 1932 году в США приходит к власти Франклин Делано Рузвельт, президент от демократов. Он провозглашает и проводит в жизнь «Новый курс» (англ. new deal) и отказывается от принципа невмешательства государства в экономику. На время закрываются банки – открывается Реконструкционная финансовая корпорация. Вводится чрезвычайный закон, который гарантирует частные вклады в уцелевших банках. Но людям грозит уголовное наказание, если они будут хранить деньги в «матрасе». Американцев заставляли снова класть деньги в банки.
5 апреля 1933 года Рузвельт подписал указ № 6102 о фактической конфискации у населения и организаций золота, находившегося в слитках и монетах. Физические и юридические лица (в том числе иностранные граждане и компании, хранившие золото на территории США) были обязаны до 1 мая 1933 года обменять золото на бумажные деньги по цене 20,66 долл. за тройскую унцию в любом банке на территории США. За уклонение от сдачи золота был установлен большой штраф до 10 тыс. долларов или тюремное заключение до 10 лет. США создают золотой запас в форте Нокс Федеральной резервной системы, строительство которого было завершено к концу 1936 года. После окончания сбора золота его официальная цена была резко поднята до 35 долларов за унцию.
Формируется мощный сектор государственной промышленности. Вводится планирование производства, госконтроль за ценами. Деньги казны используются для финансирования промышленных проектов. Серьёзную помощь оказывают аграрному сектору. Огромные средства идут на общественные работы и развитие ВПК, в частности, на кораблестроение. Создан Корпус гражданского строительства (аналог советской трудовой армии), где сотни тысяч ранее безработных строят автострады и плотины. Всего за доллар в день и за еду. Вводятся механизмы социальной защиты простых американцев. Бизнес обязали ввести минимальную величину заработной платы.
Президент получил право издавать указы вместо законов. Права штатов урезают. Усиливаются спецслужбы, в частности, Федеральное бюро расследований. ФБР давит начавшуюся во время Великой депрессии криминальную революцию. Пресекает начавшуюся смычку организованной преступности с бизнесом и чиновниками.
Неудивительно, что часть политиков и крупного капитала выступали против президента. Его называли диктатором и коммунистом. В свою очередь Рузвельт мечет молнии в олигархов, монополистов, «новых феодалов» и «королей» крупного бизнеса, которые совей деятельностью едва не довели Америку до краха.
Указ № 6102 о фактической конфискации у населения и организаций золота
Вектор на большую войну
Однако, несмотря на некоторые успехи (развитие производства, ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры, создание золотого запаса страны т. д.), «Новый курс» явно не может вытащить США из ямы жестокого кризиса. В 1937 году накатывает новая волна кризиса. Вновь быстро растёт безработица, падает производство. Экономику лихорадит, несмотря на все усилия команды Рузвельта и коренные реформы. Аналитики говорят о новой депрессии и экономическом крахе в начале 40-х годов.
Дело в самой капиталистической системе. Рузвельт не мог его преодолеть без коренной перестройки всей системы, по образцу СССР, где в этот период никакого кризиса не было. Наоборот, СССР стремительно развивался. Выход был один – снова мировая война, которая позволит сбросить на другие страны противоречия, приведет к притоку золота, капиталов, дешёвой рабсилы. Позволит ограбить другие державы, такие как Китай, Япония, СССР, Европа, и проникнуть на рынки дряхлеющих колониальных империй, в частности, Британской империи.
Новая глобальная бойня стала единственной надеждой Вашингтона. Она позволяла не только преодолеть внутренний кризис, но выйти из войны мировым гегемоном, не имеющим конкурентов. Поэтому Вашингтон всеми силами мешает создать в Европе систему коллективной безопасности, которая могла помешать началу большой войны. Рузвельт поддерживает политику Чемберлена, который «умиротворяет» Гитлера за счёт соседей и подталкивает его на Восток. Англо-американские банки финансируют милитаризацию Третьего рейха. Причём США не рвали экономические связи с Германией уже во время Второй мировой войны.
Собственно, «Новый курс» Рузвельта и был подготовкой США к большой войне. Это мобилизация США, которая началась раньше, чем в нацистской Германии. Бюджет оздоровили. Издержки производства снизили, получили дешёвую рабсилу (Великая депрессия снизила стоимость рабочей силы до нуля, люди работали за еду), капиталистов-монополистов приструнили. С 1934 по 1938 год военный бюджет США удваивается.
Америка вовсю готовится к войне, пока в Европе ещё о ней не думали. Сформированы, в сущности, трудовые армии, для модернизации инфраструктуры страны. Создаются крупные госпредприятия. Авиационная и судостроительная отрасли национализированы. Всё делось под лозунги о защите простых американцев и создании для них рабочих мест. В конце концов, создана мобилизационная полуплановая экономика, которая превосходила германскую и советскую. Америка была богаче всех стран, имела самую мощную индустрию.
Таким образом, США произвели колоссальную милитаризацию раньше всех в западном мире. Только сталинский СССР был раньше. В Москве отлично понимали, к чему идёт мир. В США наклепали гору оружия к началу Второй мировой войны, самолетов и кораблей. Проблема была в том, что нельзя долго выпускать горы оружия безнаказанно для экономики. Оружие надо использовать. Без мировой войны США свалились бы в новую волну жесточайшей депрессии, возможно, в гражданскую войну.
Рузвельт в 30-е годы печатал доллары, готовил страну к войне и клепал горы оружия. Поэтому мировая война в 1939 году в Европе (а в Китае ещё раньше) началась как раз вовремя. Первоклассная авиация и огромный флот сразу стали востребованными. К войне США подошли самыми подготовленными.
Кроме того, война шла на чужой территории. Вашингтон использовал немецкое и японское «пушечное мясо», чтобы развязать мировую войну.
Официально агрессорами стали Япония и Германия. А США – оплот демократии, свободы и добра. Очень удобно. Другие страны, чтобы получить финансовую, материальную и военную поддержку США, становились зависимыми.