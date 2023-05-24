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Западные эксперты обсуждают возможное создание бетонных укрытий для размещения истребителей F-16 на Украине

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Западные эксперты обсуждают возможное создание бетонных укрытий для размещения истребителей F-16 на Украине

После принятого решения о том, что истребители F-16 всё же будут поставлены Украине, в Соединённых Штатах началось экспертное обсуждение этого вопроса. Обсуждаются несколько нюансов, связанных с передачей боевых самолётов американского производства. Один из нюансов связан со временем подготовки украинских лётчиков.


В издании Newsweek вышел материал обозревателя Элли Кук, которая пишет, что для начала всё-таки нужно определиться с тем временным интервалом, в течение которого обучение украинских пилотов будет вестись. На днях в Штатах заявляли, что хватит и 4-х месяцев.

Также автор пишет, что нужно решать вопросы создания необходимой инфраструктуры. Как ранее заявили в Пентагоне, истребители F-16 будут базироваться на территории Украины. Это означает, что нужны не только лётчики, но и многочисленный технический персонал, соответствующие службы на аэродромах, включая службы топливной заправки истребителей американского образца.

Необходимы налаженные цепочки поставок, гладкие взлётно-посадочные полосы.

В материале говорится, что при размещении истребителей F-16 на украинских аэродромах, эти объекты превратятся в основные цели для российских ударов.

Кук также пишет, что поставка Киеву боевых самолётов натовского образца может спровоцировать новый виток конфликта, дополнительную эскалацию.

Другие западные эксперты предполагают, что для размещения истребителей на Украине будут строиться специальные бетонные укрытия, в том числе и «ложные» - «для введения в заблуждение российской разведки». При этом отмечено, что уже на стадии строительства такие укрытия (реальные) могут уничтожаться Россией.
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9 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 06:19
    -6
    Мы идем к миру. Ни чего этот виток не спровацырует.
    А мы мс21 и ил96 будем защищать бетонными капонирами?
  2. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 06:20
    +2
    "вышел материал обозревателя Элли Кук" "Также автор пишет, что нужно решать вопросы создания необходимой инфраструктуры" Ничего себе, какие слова девочка Элли знает, да ещё и в предложения их складывает. Ей бы в Госдеп, она бы там звездой пряма стала.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:23
    +2
    В целях маскировки сойдет обычный из пластика, или например гофролиста. А от удара бетоний не поможет))) Заманаетесь пыль глотать. При цена летака в десятки млн баксов можно и кинжал за лимон-поллимона рублей потратить, хотя и он не нужен
    1. Винни76
      Винни76 Сегодня, 07:15
      -1
      Цитата: Bingo
      можно и кинжал за лимон-поллимона рублей потратить

      Ошибочка на порядок, а скорее на два
  4. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 06:25
    +4
    "Другие западные эксперты предполагают, что для размещения истребителей на Украине будут строиться специальные бетонные укрытия, в том числе и «ложные» - «для введения в заблуждение российской разведки». " Другие западные эксперты, видимо из британских ученых.. Интересно, как они это стройку века представляют? Турок подрядят? Кстати актуальность бетонных, и даже железобетонных укрытий разумных габаритов и трудоемкости вызывает лютые сомнения. Лучше бы укры подземные выкопали, а что, они море вырыли, а уж укрытия вообще легко.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:41
    +3
    Необходимы налаженные цепочки поставок, гладкие взлётно-посадочные полосы.
    А еще: обученный технический персонал или европейские "добровольцы", склады под вооружение для F-16, который является платформой для новых видов вооружений, дополнительные средства ПВО для защиты аэродромов и еще много чего. И как это все развертывать, строить там куда в любой момент может прилететь? Поэтому и звучат мнения о базировании этих самолетов в одной из приграничных с Украиной стран НАТО. И не зря вдруг американцы начали настойчиво говорить о том, что F-16 будут дислоцироваться исключительно на украинской территории. За заверениями Сша всегда следуют совершенно обратные действия.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:43
    +3
    По две нюки на аэродром хватит, сметёт...
  7. esl462
    esl462 Сегодня, 07:13
    0
    Во-первых на многих аэродромах украины ангары имеются и ничего строить не надо. Во-вторых для ф-16 нужны не столько гладкие, сколько чистые впп и рулёжки, иначе движка п.. да сразу настанет.
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 07:36
    0
    Хорошее дело, при попадании ракеты или бомбы в истребитель, стоящий в бетонном укрытии, обломки далеко не разлетаются, легче утилизировать.
    Опять же денежки попилить на строительстве укрытий - милое дело.