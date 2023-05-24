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В Пентагоне заявили, что не давали Киеву разрешение на передачу военной техники каким-либо «военизированным структурам»

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В Пентагоне заявили, что не давали Киеву разрешение на передачу военной техники каким-либо «военизированным структурам»

Соединенные Штаты не разрешали Украине передавать американское военное оборудование другим военным формированиям для использования в боевых действиях. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.


В Пентагоне прокомментировали ситуацию с появившимися в Сети снимками американской военной техники, участвовавшей в нападении украинских вооруженных формирований на Грайворонский район Белгородской области. На очередном брифинге представитель военного ведомства США Патрик Райдер, отвечая на вопросы журналистов заявил, что Вашингтон не давал Киеву разрешение на использование американского оружия и техники какими-либо "военизированными структурами", кроме ВСУ. По его словам, Украина не запрашивала передачу оружия, а Пентагон не разрешал.

Мы не одобряли никакой передачи оборудования, и они не запрашивали передачу оборудования военизированным структурам

- заявил Райдер.

В то же время в Пентагоне не уверены, что снимки американских бронемашин являются достоверными, поскольку это "никто подтвердить не может".

Между тем, по информации украинских источников, в офисе Зеленского уже ищут виновных в использовании американских броневиков в операции на территории Белгородской области. Киеву уже "прилетело" из Вашингтона, ведь США на всех углах заявляют, что против применения американских вооружений на территории России. Пока все шишки валятся на главу ГУР Буданова, который организовывал диверсию. Имеется информация, что взять американские броневики, а не турецкие, например, его надоумили британские "советники".

По данным российской стороны, в ходе провокации украинское вооруженное формирование потеряло американские бронеавтомобили: 2 единицы M1224 MaxxPro (оба захвачены), 2 единицы HMMWV M1151A1 (оба повреждены и брошены), а также один грузовой HMMWV M1152A1 (уничтожен).
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9 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:35
    +2
    взять американские броневики, а не турецкие, например, его надоумили британские "советники".

    Ай-я-яй! Какие нехорошие советники! А США теперь отдуваться!)))
    А вообще, оригинально: "Никому, кроме ВСУ" Вот будут укры каждый раз спрашивать, где им переданную технику использовать. Счас!
  2. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 06:40
    +1
    Всё правильно если даёшь приказ о таком рейде зачем давать разрешение а тем запрашивать это разрешение нужно исполнять.
  3. Попандос
    Попандос Сегодня, 06:41
    +1
    Пока все шишки валятся на главу ГУР Буданова

    Может пора не шишками, а ФАБами завалить эту конторку.
    Для наглядности решимости, или так и будут наши главные командиры сопли жевать?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:50
    +1
    Мы не одобряли никакой передачи оборудования, и они не запрашивали передачу оборудования военизированным структурам
    А кто сказал, что те кто участвовал в рейде относятся к каким-то непонятным военизированным структурам? Разговор о неких "русских патриотах" (предателях) и их участие исключительно для того, чтобы дать понять ЕС и англосаксам в медийном пространстве, что Киев к этому отношения не имеет и все вопросы к себе заранее снимает. Операция готовилась в ГУР при непосредственном участии американцев поэтому все эти ля, ля, тополя исключительно для западного обывателя.
  5. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 06:54
    0
    Это была синяя линия которую не стоило переступать.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 07:18
      +1
      Ну, раз уж переступили, то ладно, чего уж
  6. andrey682006
    andrey682006 Сегодня, 07:16
    0
    Цитата: Попандос
    Пока все шишки валятся на главу ГУР Буданова

    Может пора не шишками, а ФАБами завалить эту конторку.
    Для наглядности решимости, или так и будут наши главные командиры сопли жевать?

    Так завалите, у вас диван способен нести ФАБы?
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:20
    0
    Янки лжёт, а мы тиражируем их заявления, уверовав эту ахинею.
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 07:32
    0
    Чё за бред! Пин-до-сы броневики дали фашистам для подвоза кока-колы и гамбургеров к полевым кухням ВСУ?
    Для кого эта лапша на уши, можно подумать еще остался кто-то в мире кто верит, что США оказывают гуманитарную помощь?
    Или это уже количество, перешедшее в качество - так заврались, что и сами стали в это верить?