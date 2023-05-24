В Пентагоне заявили, что не давали Киеву разрешение на передачу военной техники каким-либо «военизированным структурам»

Соединенные Штаты не разрешали Украине передавать американское военное оборудование другим военным формированиям для использования в боевых действиях. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
В Пентагоне прокомментировали ситуацию с появившимися в Сети снимками американской военной техники, участвовавшей в нападении украинских вооруженных формирований на Грайворонский район Белгородской области. На очередном брифинге представитель военного ведомства США Патрик Райдер, отвечая на вопросы журналистов заявил, что Вашингтон не давал Киеву разрешение на использование американского оружия и техники какими-либо "военизированными структурами", кроме ВСУ. По его словам, Украина не запрашивала передачу оружия, а Пентагон не разрешал.
Мы не одобряли никакой передачи оборудования, и они не запрашивали передачу оборудования военизированным структурам
- заявил Райдер.
В то же время в Пентагоне не уверены, что снимки американских бронемашин являются достоверными, поскольку это "никто подтвердить не может".
Между тем, по информации украинских источников, в офисе Зеленского уже ищут виновных в использовании американских броневиков в операции на территории Белгородской области. Киеву уже "прилетело" из Вашингтона, ведь США на всех углах заявляют, что против применения американских вооружений на территории России. Пока все шишки валятся на главу ГУР Буданова, который организовывал диверсию. Имеется информация, что взять американские броневики, а не турецкие, например, его надоумили британские "советники".
По данным российской стороны, в ходе провокации украинское вооруженное формирование потеряло американские бронеавтомобили: 2 единицы M1224 MaxxPro (оба захвачены), 2 единицы HMMWV M1151A1 (оба повреждены и брошены), а также один грузовой HMMWV M1152A1 (уничтожен).