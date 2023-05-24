Противник сбросил взрывное устройство с дрона на проезжую часть в Белгороде

В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте.

Очередная атака дронов зафиксирована в Белгородской области. На этот раз украинские беспилотники были выпущены по административному центру региона и, по словам губернатора, один из дронов сбросил взрывное устройство на проезжую часть.Местные жители сообщали о дыме, который поднимался над одним из районов Белгорода.Сообщение губернатора Вячеслава Гладкова, которое он опубликовал в районе 12 часов ночи:Примерно через полчаса глава региона сделал заявление о том, что средствами ПВО был сбит другой беспилотный летательный аппарат. По данным на тот момент, пострадавших нет.Напомним, что в последнюю неделю противник значительно нарастил число атак приграничных регионов России с использованием БПЛА. А в понедельник, 22 мая, отряд боевиков на бронетехнике при поддержке артиллерии прорвался в Грайворонский район Белгородской области. По заявлению официального представителя Минобороны, уничтожено около 70 боевиков и несколько единиц техники. Накануне были распространены кадры с возвращённого российскими войсками под контроль пункта пропуска в селе Козинка и с разбитой техникой противника, среди которой превалируют бронемашины производства США.