Военное обозрение
Войти Регистрация

Противник сбросил взрывное устройство с дрона на проезжую часть в Белгороде

7
Противник сбросил взрывное устройство с дрона на проезжую часть в Белгороде

Очередная атака дронов зафиксирована в Белгородской области. На этот раз украинские беспилотники были выпущены по административному центру региона и, по словам губернатора, один из дронов сбросил взрывное устройство на проезжую часть.


Местные жители сообщали о дыме, который поднимался над одним из районов Белгорода.

Сообщение губернатора Вячеслава Гладкова, которое он опубликовал в районе 12 часов ночи:

В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте.

Примерно через полчаса глава региона сделал заявление о том, что средствами ПВО был сбит другой беспилотный летательный аппарат. По данным на тот момент, пострадавших нет.

Напомним, что в последнюю неделю противник значительно нарастил число атак приграничных регионов России с использованием БПЛА. А в понедельник, 22 мая, отряд боевиков на бронетехнике при поддержке артиллерии прорвался в Грайворонский район Белгородской области. По заявлению официального представителя Минобороны, уничтожено около 70 боевиков и несколько единиц техники. Накануне были распространены кадры с возвращённого российскими войсками под контроль пункта пропуска в селе Козинка и с разбитой техникой противника, среди которой превалируют бронемашины производства США.

Использованы фотографии:
ТГ/Настоящий Гладков
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 06:36
    -1
    Применение нами Гераней воодушевило краину на аналогичный ответ. К сожалению у спонсоров технологии и финансы в достатке,наклепают в Польше. Надеюсь Петров с Башировым повторят пожар как в Прибалтике.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:36
    +3
    Не хочу оказаться панекером,но сегодня тоже был массовый ракетный обстрел одного из городов России. Напишут военные тогда выложу свою информацию по тому что творилось в небе в 3часа 50минут утра по Москве....
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:38
    +2
    Противник сбросил взрывное устройство с дрона на проезжую часть в Белгороде

    Пиар-акция...для меня это не является неожиданным.
    На Украине налажено производство своих БПЛА помимо зарубежных поставок...так что добро пожаловать в войну современного типа с новинками техники.
    Пора СВО переименовывать во что то другое.
  4. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 06:57
    +2
    А согласитесь, жалко выглядят украинские ответки "За Бахмут". Пусть у нас не получилось так сделать сразу, в первый день нападения, но в итоге разобрались достойно. А нам стоит поумерить свой критический диванный угар в следующий раз, когда случится подобное. Это война, а не секс в телефонной будке. feel
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:35
      0
      Цитата: Сабуров_Александр53
      А согласитесь, жалко выглядят украинские ответки "За Бахмут". Пусть у нас не получилось так сделать сразу, в первый день нападения, но в итоге разобрались достойно

      Соглашусь...это чисто пиар-акция...серьезного ущерба ни армии ни гражданским обьектам не было нанесено.
      smile Более того мы получили представление и понимание о составе и методах действия ДРГ Буданова...серьезный прокол с его стороны...
      Кроме того выявились лица в нашей среде, hi которые мягко говоря ведут себя весьма неадекватно и подозрительно.
  5. andrey682006
    andrey682006 Сегодня, 07:12
    +3
    ЦИПСО панику сеет.
    А по нашим СМИ первое время никакой конкретики.
    С другой стороны - положить 70 человек с техникой для инфоповода и отвлечения внимания от поражения в Бахмуте - как-то по-людоедски...

    Надо смотреть на юг, туда, откуда внимание отвлекают.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:21
    0
    Это все- не причина. Это все- следствие. А, с причиной никто бороться не собирается, судя по тому, что у нас нет войны.