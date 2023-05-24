Сообщается о первом в мире полностью автоматическом уничтожении самолётов зенитным комплексом - ЗРК С-350 «Витязь»

В ходе специальной военной операции российские войска задействуют самые разнообразные средства противовоздушной и противоракетной обороны. Среди них и ЗРК С-350 «Витязь», который позволяет решать широкий спектр задач, включая задачи по поражению беспилотной и пилотируемой авиации и ракет различного класса.
На страницах РИА Новости вышел материал со ссылкой на неназванный источник, где говорится, что этот комплекс впервые в мире в ходе СВО сбил самолёты (украинские) в полностью автоматическом режиме.
В режиме «автомата» было осуществлено как обнаружение целей, так их сопровождение и последующее уничтожение.
В заявлении неназванного источника говорится о том, что ЗРК «Витязь» в таком же режиме осуществил и уничтожение беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
В ход автоматической работы комплекса боевой расчёт не вмешивался, осуществляя при этом контроль работы С-350. Отмечено, что расчёт невмешательством в саму работу ЗРК фактически подтвердил верность выбранного искусственным интеллектом этого комплекса решения и его дальнейшее воплощение автоматикой «Витязя».
Напомним, что это новейший российский ЗРК. Он поступил на вооружение ВС РФ в 2020 году. Время, в течение которого комплекс приводится в полную боеготовность «с колёс», составляет около 5 минут.