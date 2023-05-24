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Сообщается о первом в мире полностью автоматическом уничтожении самолётов зенитным комплексом - ЗРК С-350 «Витязь»

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Сообщается о первом в мире полностью автоматическом уничтожении самолётов зенитным комплексом - ЗРК С-350 «Витязь»

В ходе специальной военной операции российские войска задействуют самые разнообразные средства противовоздушной и противоракетной обороны. Среди них и ЗРК С-350 «Витязь», который позволяет решать широкий спектр задач, включая задачи по поражению беспилотной и пилотируемой авиации и ракет различного класса.


На страницах РИА Новости вышел материал со ссылкой на неназванный источник, где говорится, что этот комплекс впервые в мире в ходе СВО сбил самолёты (украинские) в полностью автоматическом режиме.

В режиме «автомата» было осуществлено как обнаружение целей, так их сопровождение и последующее уничтожение.

В заявлении неназванного источника говорится о том, что ЗРК «Витязь» в таком же режиме осуществил и уничтожение беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

В ход автоматической работы комплекса боевой расчёт не вмешивался, осуществляя при этом контроль работы С-350. Отмечено, что расчёт невмешательством в саму работу ЗРК фактически подтвердил верность выбранного искусственным интеллектом этого комплекса решения и его дальнейшее воплощение автоматикой «Витязя».

Напомним, что это новейший российский ЗРК. Он поступил на вооружение ВС РФ в 2020 году. Время, в течение которого комплекс приводится в полную боеготовность «с колёс», составляет около 5 минут.
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22 комментария
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:49
    +1
    Самое время в автоматическом режиме проверять, когда еще не ясно, работает у нас система свой-чужой, или нет
    1. СергейБ
      СергейБ Сегодня, 06:59
      +4
      Цитата: Bingo
      Самое время в автоматическом режиме проверять, когда еще не ясно, работает у нас система свой-чужой, или нет

      Почему неизвестно?
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 07:22
        +3
        Потомушто Брянск
        Тттттттттььььььььььь
        1. Telur
          Telur Сегодня, 07:37
          0
          Цитата: роман66
          Потомушто Брянск
          Тттттттттььььььььььь

          и што Брянск? Вы уже все лично проверили и убедились или ТГ насмотрелись? вражеских
      2. Ратник-80
        Ратник-80 Сегодня, 07:33
        0
        Да вроде известно , в выходные смотрел военную приёмку по звезде , там представитель завода об этом говорил
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:01
      +5
      Машины освободят операторов от нудной работы, 24 часа в сутки не каждый человек может выдержать за столом управления установкой.
      А машине время работы не критично.
      ПВО должно быть автоматизировано до предела...оператору надо лишь оставить право на запуск ракеты...во избежании ошибки машины.
  2. Комментарий был удален.
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 06:58
    -1
    Робот ПВО - это конечно круто, но как с "дружественным огнём" быть?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:13
      0
      Цитата: Владимир_2У
      Робот ПВО - это конечно круто, но как с "дружественным огнём" быть?

      [quote][/quote]
      Опять же решение на открытие огня должен давать человек, а не машина.
      Оператора хоть можно к прокурору в наручниках привести...а машине это все до лампочки. smile
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 07:15
      +2
      Цитата: Владимир_2У
      Робот ПВО - это конечно круто, но как с "дружественным огнём" быть?


      Так дружественный огонь как раз люди то по ошибке и устраивают.
  4. Eug
    Eug Сегодня, 07:08
    0
    ИИ - это, конечно, здорово, если быть уверенным в уровне интеллекта и логики тех, кто его закладывает. И в уровне знаний, внимательности и дисциплины тех, кто его реализует. Как возможность очень даже, но только как одна из... ибо
    интуицию как составляющую профессионализма ИИ не реализует, равно как и случаи, когда приходится действовать вопреки правилам, руководствам, наставлениям и т.д.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 07:18
      +3
      Так для этого люди и работают. Стремятся создавать более совершенную технику. А если всего бояться и ничего не делать, то никогда ничего и не создадим.
  5. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 07:14
    0
    На страницах РИА Новости вышел материал со ссылкой на неназванный источник


    дальше можно не читать. Подожду пока источник назовется
  6. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 07:15
    -2
    Не в Брянской ли области испытывали wassat А вообще , небо дырявое , нужно с этим что-то делать .
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:26
      0
      Цитата: Жан Батист
      Не в Брянской ли области испытывали wassat А вообще , небо дырявое , нужно с этим что-то делать .

      Зонтик для дождика... smile самое лучшее решение.
      ПВО не сможет полностью перекрыть небо... это гигантские затраты ресурсов страны...только наиболее опасные направления и районы. hi
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 07:30
      +1
      Цитата: Жан Батист
      А вообще , небо дырявое , нужно с этим что-то делать .

      Дырявое небо над укрией, чуть менее дырявое на Ивропой. Над Россией вполне себе сетка, а через сетку нет нет, а и пролезет, особенно когда их много, тварей.
  7. KCA
    KCA Сегодня, 07:15
    +1
    Спасибо Южной Корее за ЗРК С-350, ракеты основаны на разработанных по заказу корейцев
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 07:36
      0
      Цитата: KCA
      Спасибо Южной Корее за ЗРК С-350, ракеты основаны на разработанных по заказу корейцев


      Все технологии нам передали ? Помогают нам совершенствовать военную технику ? Вы только вслух то не говорите, а то штаты быстро лавочку прикроют, придется нам все самим делать.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:21
    0
    13 мая не искусственный ли интеллект поработал в районе Клинцов Брянской области?
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 07:32
      0
      Цитата: Дилетант
      13 мая не искусственный ли интеллект поработал в районе Клинцов Брянской области?


      Это был яркий пример низкого человеческого интеллекта.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:33
    0
    Если "телега" добрая, то на конвейер, лишь бы все комплектующие были свои и время на изготовление не штучное в год.
  10. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 07:33
    0
    В любом случае оператор наблюдает за действиями компьютера ЗРК. Перед непосредственным пуском, после индексации целей компьютер запрашивает разрешение на уничтожение целей. soldier
  11. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:38
    0
    все идет нормально, но лучше сначала уничтожить украинскую инфраструктуру, аэропорты, взлетно-посадочные полосы и т.д.