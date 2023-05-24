Минобороны примет решение о включении пистолета-пулемёта ПП-2000 в НАЗ военных лётчиков по итогам опытной эксплуатации оружия

В настоящее время 9х19-миллиметровый пистолет-пулемет ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в ВКС РФ, по результатам которой будет принято решение о замене АКС-74У на пистолет-пулемет ПП-2000

Российский пистолет-пулемет ПП-2000 может сменить укороченный автомат Калашникова АКС-74У в носимом аварийном запасе военных летчиков, решение будет принято по итогам опытной эксплуатации оружия . Об этом сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы".Партия пистолетов-пулеметов ПП-2000 в прошлом году поступила в ВКС РФ для опытной эскплуатации. Оружие уже прошло испытания по размещению в НАЗ военных летчиков и получило положительные отзывы. Окончательное решение о замене АКС-74У на ПП-2000 будет принято по итогам испытаний.- приводит ТАСС слова представителя холдинга.О том, что российских военных летчиков могут вооружить ПП-2000 вместо АКС-74У, сообщалось еще в 2019 году. Минобороны рассматривало вариант размещения пистолета-пулемета в носимом аварийном запасе. НАЗ летчика, закрепленный под катапультным креслом, включает в себя, помимо средств связи, медикаментов, воды, еды и т.д., автомат АКСУ калибра 5,45Х39 мм, патроны к нему и гранаты. Масса автомата без патронов составляет 2,7 кг, длина со сложенным прикладом - 430 мм, с разложенным - 730 мм.Пистолет-пулемет ПП-2000 разработан под патрон 9Х19 мм, может использовать все патроны этого калибра, в том числе бронебойные повышенной мощности 7Н21 и 7Н31, масса без магазина - 1,4 кг, магазин на 20 патронов. Длина со сложенным прикладом 350 мм, с разложенным - 582 мм, прицельная дальность до 100 метров. Удобен для использования как правшами, так и левшами, поскольку рукоятка затвора и кнопка защелки магазина могут быть переустановлены на любую сторону.