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Минобороны примет решение о включении пистолета-пулемёта ПП-2000 в НАЗ военных лётчиков по итогам опытной эксплуатации оружия

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Минобороны примет решение о включении пистолета-пулемёта ПП-2000 в НАЗ военных лётчиков по итогам опытной эксплуатации оружия

Российский пистолет-пулемет ПП-2000 может сменить укороченный автомат Калашникова АКС-74У в носимом аварийном запасе военных летчиков, решение будет принято по итогам опытной эксплуатации оружия. Об этом сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы".


Партия пистолетов-пулеметов ПП-2000 в прошлом году поступила в ВКС РФ для опытной эскплуатации. Оружие уже прошло испытания по размещению в НАЗ военных летчиков и получило положительные отзывы. Окончательное решение о замене АКС-74У на ПП-2000 будет принято по итогам испытаний.

В настоящее время 9х19-миллиметровый пистолет-пулемет ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в ВКС РФ, по результатам которой будет принято решение о замене АКС-74У на пистолет-пулемет ПП-2000

- приводит ТАСС слова представителя холдинга.

О том, что российских военных летчиков могут вооружить ПП-2000 вместо АКС-74У, сообщалось еще в 2019 году. Минобороны рассматривало вариант размещения пистолета-пулемета в носимом аварийном запасе. НАЗ летчика, закрепленный под катапультным креслом, включает в себя, помимо средств связи, медикаментов, воды, еды и т.д., автомат АКСУ калибра 5,45Х39 мм, патроны к нему и гранаты. Масса автомата без патронов составляет 2,7 кг, длина со сложенным прикладом - 430 мм, с разложенным - 730 мм.

Пистолет-пулемет ПП-2000 разработан под патрон 9Х19 мм, может использовать все патроны этого калибра, в том числе бронебойные повышенной мощности 7Н21 и 7Н31, масса без магазина - 1,4 кг, магазин на 20 патронов. Длина со сложенным прикладом 350 мм, с разложенным - 582 мм, прицельная дальность до 100 метров. Удобен для использования как правшами, так и левшами, поскольку рукоятка затвора и кнопка защелки магазина могут быть переустановлены на любую сторону.
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6 комментариев
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  1. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 07:13
    +1
    Очень неплохая штучка!
    Стрелял из него на полигоне.
    При стрельбе стоит, как вкопанный. Лёгкий, современный, смертоносный.
    Правда патрон - пистолетный. У АКСУ - помощнее будет.
    Зато ПП-2000 в 2 раза легче!
    1. Slon1978
      Slon1978 Сегодня, 07:33
      +2
      Летчик не отягощен излишним грузом при катапультировании, всего по минимуму. Лишние 1,5 кг и у тебя пусть неполноценный, но автомат АК-74У с нормальным боеприпасом, а не пистолет-пулемет из которого можно разве что застрелиться. Не понимаю этой возни. Если АК-74У влазит в НАЗ, не мешает катапультированию, то зачем городить огород с облегчением на 1 кг в ущерб боевой эффективности. С АК-74У кое-кто даже на штурмы ходит, судя по видео.
  2. Керенский
    Керенский Сегодня, 07:15
    0
    Некультяпистый.
    Да, текст короткий, но что ещё сказать?!
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:32
    0
    А куда ППК-20 ? Вроде же объявляли что его в НАЗ будут включать? Опять всё переиграли ?
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:33
    -1
    Это хорошая новость: АКС-74У избыточен для лётчика.
    1. Ехим
      Ехим Сегодня, 07:36
      0
      а что скажут сами летчики? Какой выберут они?