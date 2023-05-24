Дедолларизация: Бразилия предлагает ускорить процесс по созданию единой валюты БРИКС

Накануне глава российского правительства Михаил Мишустин провёл встречу с главой банка БРИКС Дилмой Роусефф, экс-президентом Бразилии. Одна из основных тем для обсуждения – уход от долларового диктата, который в отношении участников мировой торговли устраивают Соединённые Штаты Америки. Один их механизмов создания по-настоящему свободного пространства для мировой торговли – создание условий использования альтернативных валют.Мишустин выразил надежду на то, что при руководстве Дилмой Роусефф банк БРИКС будет динамично развиваться.Тем временем во французской прессе вышел материал, в котором говорится, что из-за ужесточения санкционной политики со стороны США в отношении крупнейших стран БРИКС (России и Китая) действительно может появиться альтернативная валюта. Эта валюта для начала будет использоваться во взаимной торговле стран упомянутого сообщества. Об этом пишет Александр Лемуан в издании AgoraVox. Ускорить процесс создания единой валюты предлагает Бразилия.На сегодняшний день на страны БРИКС приходится примерно 24% объёмов мировой торговли. Это около 7,5 трлн долларов. Внутренний товарооборот БРИКС – сотни миллиардов долларов в год (один только российско-китайский товарооборот по итогам прошлого года составил 190 млрд в долларовом эквиваленте).По словам Лемуана, если к БРИКС присоединятся такие страны как Саудовская Аравия, Алжир, Иран, Египет, Турция, Объединённые Арабские Эмираты, то дедолларизация в мире, которая уже началась, наберёт ещё более высокие обороты.Тем временем, находящаяся в Китае российская делегация предлагает создание новой системы расчётов для стран БРИКС и ШОС. Предложение высказано Игорем Шуваловым. Выступая на Российско-китайском бизнес-форуме в китайском Шанхае, он заявил, что это можно реализовать на основе работы крупнейших банков РФ, КНР и других стран, входящих в указанные объединения.