Названы предварительные сроки межфлотского перехода на ТОФ подводного ракетоносца «Генералиссимус Суворов»

Подлодка "Генералиссимус Суворов" в августе совершит межфлотский переход с Северного флота на Тихоокеанский. Переход будет выполняться по Северному морскому пути, в том числе в подводном положении

Новейший подводный ракетоносец "Генералиссимус Суворов" проекта 955А ("Борей-А"), базирующийся в настоящее время на одной из морских баз Северного флота , в скором времени совершит межфлотский переход к месту постоянного базирования на Камчатке. Об этом сообщил информированный источник.Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" отправится на Тихоокеанский флот в конце лета этого года, предварительно межфлотский переход запланирован на август. Подводный ракетоносец пойдет по Северному морскому пути, часть перехода будет пройдена в подводном положении. Как уже неоднократно сообщалось, межфлотский переход атомные подлодки традиционно совершают в сопровождении групп кораблей Северного и Тихоокеанского флотов.- приводит ТАСС слова источника."Генералиссимус Суворов" - второй серийный атомный ракетоносец стратегического назначения модернизированного проекта "Борей-А". Заложен 26 декабря 2014 года, выведен из эллинга 25 декабря 2021 года, спущен на воду 11 января 2022 года. В боевой состав флота передан 29 декабря 2022 года.Водоизмещение подводное - 24000 тонн, глубина погружения - 480 метров, экипаж - 107 человек, автономность - 90 суток, подводная скорость - 29 узлов. На вооружении БРПЛ Р-30 Булава, торпеды калибра 533 мм, ракетоторпеды РПК-6М "Водопад". Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.