Боевую лодку морского спецназа ВСУ повредили при отражении высадки украинских арткорректировщиков на левом берегу Днепра

Во время очередной операции украинского спецназа по высадке на левом берегу реки Днепр была серьезно повреждена одна из боевых лодок, находившихся на вооружении 73-го морского центра специального назначения ВМСУ. Об этом сообщает украинский генеральный штаб в Telegram-канале.Как рассказывает противник, перед украинскими спецназовцами была поставлена задача выполнить наведение и корректировку артиллерийского огня по позициям ВС РФ на левом берегу реки Днепр. Для этого на левый берег высадилась группа артиллерийских корректировщиков огня из состава центра спецназа.Однако факт высадки группы был обнаружен российскими военными. После этого ВС РФ приступили к массированному артиллерийскому обстрелу прибрежной зоны, стремясь уничтожить украинских корректировщиков. В результате осколками снарядов была повреждена одна из боевых лодок. Ее решили не бросать и отбуксировали назад. При этом на лодке танцевал один из спецназовцев, и эти кадры генштаб ВСУ тоже опубликовал.Украинский генштаб в итоге представил довольно «оптимистичный» для ВСУ пост, в котором бегство группы спецназовцев с поврежденной лодкой от российского огня выдает едва ли не за «победу».Отметим, что украинские формирования регулярно пытаются форсировать Днепр, пытаясь то закрепиться на левом берегу, то навести артиллерийский огонь на российские позиции. Во всех случаях данные попытки высадки плохо заканчиваются для «морских котиков» киевского режима. Возможно, что под «победой» командование ВСУ понимает любой результат, когда члены ДРГ все же не полностью уничтожаются, а возвращаются назад, пусть и с поврежденным оборудованием.