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В Госдепе подтвердили отсутствие у США планов по передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS

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В Госдепе подтвердили отсутствие у США планов по передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS

Соединенные Штаты не намерены поставлять Украине дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS, таких планов у Вашингтона нет. Об этом заявил помощник главы Госдепа США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.


Представитель госдепартамента выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США, где говоря о военной помощи Украине отметил, что у Белого дома нет планов по поставкам Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS. Такая возможность обсуждалась и неоднократно, но на сегодняшний день принято решение ракеты не поставлять. Как заявил Хоган, США поставляют Украине то, что ей необходимо, а ракеты в этот список пока не входят.

Когда речь идет о конкретных оружейных системах вроде ATACMS, это всегда рассматривается

- заявил представитель Госдепа.

Стоит отметить, что Украина с прошлого года выпрашивает у США поставку ракет ATACMS, тем более, что установки HIMARS для их применения у Киева еще имеются. В октябре Киев предложил поставить ракеты в обмен на право американским военным самим осуществлять выбор целей для этих боеприпасов, но и тогда США в поставке отказали.

В настоящее время британцы поставили Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, но они воздушного базирования и под них необходимо переделывать оставшиеся у Воздушных сил ВСУ боевые самолеты. ATACMS - это оперативно-тактическая ракета наземного базирования, ее применение намного легче, а РСЗО HIMARS у Киева есть, тем более, что США обещали поставить еще. Так что Киев не отступится от своей идеи заполучить эти ракеты.
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6 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:56
    +4
    у Белого дома нет планов по поставкам Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS
    Сегодня для официоза планов нет, а завтра? Практика показывает, что Сша могут кардинально менять заявленные решения и планы на ходу и при этом сделав вид, что все происходит так, как планировалось раньше.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:56
    +2
    Значит точно поставят, значит точно будем сбивать. Вариантов и выбора нет, ни у них, ни у нас. Короче, просчитываем и готовимся к встрече, танков, летаков и ракет. Все там будет.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:02
    +1
    таких планов у Вашингтона нет

    и
    это всегда рассматривается

    на ум пошло.....
  4. МВГ
    МВГ Сегодня, 08:05
    +2
    Они всегда начинают с рассуждений "о неприемлемости" и "об отсутствии планов". А заканчивают тем, что "Украина самостоятельна в принятии решений".
    Откровенная ложь не перестает быть таковой, если и размазана по времени.
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:07
    +2
    Украина с прошлого года выпрашивает у США поставку ракет ATACMS, тем более, что установки HIMARS для их применения у Киева еще имеются

    Попрошайки просят, просят, просят, наконец им говорят: "Нате, только отвяжитесь" И ведь выпросят! (((
  6. Аскет
    Аскет Сегодня, 08:41
    +1
    Раз говорят, что не планируют, значит давно уже в планах есть, вопрос времени. Как говорится-послушай Госдеп и сделай все наоборот laughing