В Госдепе подтвердили отсутствие у США планов по передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS

Когда речь идет о конкретных оружейных системах вроде ATACMS, это всегда рассматривается

Соединенные Штаты не намерены поставлять Украине дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS, таких планов у Вашингтона нет. Об этом заявил помощник главы Госдепа США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.Представитель госдепартамента выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США, где говоря о военной помощи Украине отметил, что у Белого дома нет планов по поставкам Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS. Такая возможность обсуждалась и неоднократно, но на сегодняшний день принято решение ракеты не поставлять. Как заявил Хоган, США поставляют Украине то, что ей необходимо, а ракеты в этот список пока не входят.- заявил представитель Госдепа.Стоит отметить, что Украина с прошлого года выпрашивает у США поставку ракет ATACMS, тем более, что установки HIMARS для их применения у Киева еще имеются. В октябре Киев предложил поставить ракеты в обмен на право американским военным самим осуществлять выбор целей для этих боеприпасов, но и тогда США в поставке отказали.В настоящее время британцы поставили Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, но они воздушного базирования и под них необходимо переделывать оставшиеся у Воздушных сил ВСУ боевые самолеты. ATACMS - это оперативно-тактическая ракета наземного базирования, ее применение намного легче, а РСЗО HIMARS у Киева есть, тем более, что США обещали поставить еще. Так что Киев не отступится от своей идеи заполучить эти ракеты.