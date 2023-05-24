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Турецкая пресса: США хотят «заморозить» украинский конфликт для превращения Украины во «второй Афганистан» для России

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Турецкая пресса: США хотят «заморозить» украинский конфликт для превращения Украины во «второй Афганистан» для России

Состояние «ни мира, ни войны», которое еще называют «заморозкой» вооруженного конфликта на Украине, в настоящее время является одной из вероятных целей политики США по украинскому вопросу. Об этом пишет турецкое издание Yeni Safak, анализируя ситуацию на Украине.


По утверждению издания, США попытаются реализовать «корейский сценарий» на Украине, чтобы конфликт длился годами или даже десятилетиями. Фактически, пишет издание, это свидетельствует о том, что США ведут затяжную гибридную войну против России.

Американские власти хотят «заморозить» украинский конфликт для превращения Украины во «второй Афганистан» для России, который будет постоянным фактором отвлечения ее внимания, ослабления экономического и военного потенциала.

По версии турецкого издания, именно «заморозка» украинского конфликта, в котором не будет победителей, является не вынужденным, а изначальным и предпочтительным его результатом для Вашингтона. США не выгодно, чтобы Россия победила киевский режим, но и устраивать третью мировую войну из-за Украины в Вашингтоне тоже явно не хотят. Зато рассматривают возможность «афганизации» украинского конфликта.

США будут постоянно накачивать Украину вооружением, стимулировать ее на отдельные антироссийские провокации. В итоге постоянный конфликт будет ослаблять Россию внутренне, способствовать росту общественного недовольства. В итоге, по планам администрации Джо Байдена, Москве рано или поздно придется самой отказаться от новых территорий.

Но в Вашингтоне явно не учитывают, что за годы затягивания конфликта ситуация может измениться и на Украине тоже, да и в самих США. Поэтому Россия может и выгоду извлечь из этого затягивания конфликта, добившись в конечном итоге своей цели – превращения остатков Украины в нейтральное государство. Главное в этом случае – переиграть США и Евросоюз, добившись и их ослабления тоже.
Использованы фотографии:
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11 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:00
    +2
    Пока, задача освобождение всей территории России, а там видно будет, зачем загадывать и ванговать. Далее про ишака и султана будет как раз в тему.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:03
    +3
    Только полное уничтожение идей нацизма вместе с их носителями; а до этого никакой заморозки
    1. ian
      ian Сегодня, 08:36
      -1
      Расскажите это главнокомандованию. Мы ж не воюем. Мы просто озабочены и проводим военную операцию. Как договорятся - прекратят. А вот о чем договорятся......
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:04
    -3
    Наоборот. Это в Кремле хотят заморозить конфликт по "корейскому" варианту. А США хотят нанести России военное поражение, но пока не получается. В Кремле соевые всё надеются, что через месяц-другой всё само рассосётся и "будет как раньше".
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:05
    +1
    для превращения Украины во «второй Афганистан» для России

    а самим штатам это боком не выйдет, как и «первый Афганистан» ? об этом не думали???
    1. ААК
      ААК Сегодня, 09:16
      0
      "Первый Афганистан" боком вышел как раз СССР, а "заморозка" СВО, к глубокому сожалению, вполне себе вероятна, так как её прекращения добиваются не столько США с "коллективным западом", сколько Китай и "неприсоединившиеся", причём все в качестве основополагающего принципа заключения мира выдвигают тезис о "сохранении территориальной целостности", так что "заморозке" будет предшествовать "жест доброй воли" по возврату к границам РФ на 1991 год, а может чего и похуже, поскольку в действиях "верхов" абсолютно не наблюдается ни пассионарности ни воли к победе, всё заменила безответственная болтовня и поиск собственной выгоды при полном игнорировании требований народа
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:13
    +1
    США попытаются реализовать «корейский сценарий» на Украине, чтобы конфликт длился годами или даже десятилетиями.
    Надеюсь, что наша сторона не купится на такой вариант. А чтобы такие варианты не возникали в американской голове необходимы наши победы на поле боя и такие, чтобы у запада даже не возникала мысль принуждать к переговорам, а тем более диктовать свои условия.
  6. iran
    iran Сегодня, 08:27
    0
    Сомневаюсь, что укроину можно превратить в подобие Афганистана. Я на минутку напомню, чтобы Афганистане воевали не афганцы, а именно защитники Ислама, которые противостояли советскому антирелигиозному социализму. Именно Америка сделала беспроигрышную ставку на исламизацию Афгана как противовес советскому социализму.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:37
      0
      А потом от радикальных исламистов пришла очередь США получить в Афганистане по зубам.Последнее время американцам везёт на соперника от которого они получают по зубам.
  7. uralex
    uralex Сегодня, 09:15
    0
    США хотят «заморозить» украинский конфликт для превращения Украины во «второй Афганистан» для России
    В 2014 году у них уже один раз получилось "надуть" наших с "перемирием", надеюсь, уроки извлечены...
  8. solar
    solar Сегодня, 09:54
    0
    называют «заморозкой» вооруженного конфликта на Украине, в настоящее время является одной из вероятных целей политики США по украинскому вопросу. Об этом пишет турецкое издание Yeni Safak

    Откровенную чушь турки написали. Поставки оружия на Украину идут по нарастающей, как по количеству, так и по качеству и ассортименту. Заморозкой конфликта там и не пахнет.