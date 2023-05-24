Турецкая пресса: США хотят «заморозить» украинский конфликт для превращения Украины во «второй Афганистан» для России

Состояние «ни мира, ни войны», которое еще называют «заморозкой» вооруженного конфликта на Украине, в настоящее время является одной из вероятных целей политики США по украинскому вопросу. Об этом пишет турецкое издание Yeni Safak, анализируя ситуацию на Украине.По утверждению издания, США попытаются реализовать «корейский сценарий» на Украине, чтобы конфликт длился годами или даже десятилетиями. Фактически, пишет издание, это свидетельствует о том, что США ведут затяжную гибридную войну против России.Американские власти хотят «заморозить» украинский конфликт для превращения Украины во «второй Афганистан» для России, который будет постоянным фактором отвлечения ее внимания, ослабления экономического и военного потенциала.По версии турецкого издания, именно «заморозка» украинского конфликта, в котором не будет победителей, является не вынужденным, а изначальным и предпочтительным его результатом для Вашингтона. США не выгодно, чтобы Россия победила киевский режим, но и устраивать третью мировую войну из-за Украины в Вашингтоне тоже явно не хотят. Зато рассматривают возможность «афганизации» украинского конфликта.США будут постоянно накачивать Украину вооружением, стимулировать ее на отдельные антироссийские провокации. В итоге постоянный конфликт будет ослаблять Россию внутренне, способствовать росту общественного недовольства. В итоге, по планам администрации Джо Байдена, Москве рано или поздно придется самой отказаться от новых территорий.Но в Вашингтоне явно не учитывают, что за годы затягивания конфликта ситуация может измениться и на Украине тоже, да и в самих США. Поэтому Россия может и выгоду извлечь из этого затягивания конфликта, добившись в конечном итоге своей цели – превращения остатков Украины в нейтральное государство. Главное в этом случае – переиграть США и Евросоюз, добившись и их ослабления тоже.