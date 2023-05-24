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Пресс-секретарь президента РФ дал понять, что Россия выступает против «замораживания» украинского конфликта

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Пресс-секретарь президента РФ дал понять, что Россия выступает против «замораживания» украинского конфликта

Российская Федерация выступает против «замораживания» вооруженного конфликта на Украине. Такой вывод можно сделать из опубликованных ТАСС фрагментов беседы агентства с пресс-секретарем президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрием Песковым.


Как отметил пресс-секретарь главы российского государства, «Россия солидарна» с западными странами в вопросе о том, что нельзя допускать «замораживания» украинского конфликта.

Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами

- заявил Песков в беседе с ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, предпосылки для мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют. Что касается переговоров о мире, то Россия, по словам Пескова, к ним готова, однако на Украине ведение таких переговоров запрещено законодательно, поэтому о них не может быть речи.

Интересно, что категорически против «замораживания» украинского конфликта выступают страны Западной Европы, включая Великобританию и Германию, а также сам киевский режим. В то же время, предложения Китая и стран «Глобального Юга» допускают возможность «замораживания» украинского конфликта, поскольку предусматривают начало мирных переговоров с сохранением контроля ВС РФ над теми территориями, где они сейчас находятся.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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24 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:09
    -3
    Переговоры о нейтральном статусе окраины и ее демилитаризации после после восстановления границ России по состоянию на 2022 г.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 08:12
      +8
      Только при условии демонтажа всей инфраструктуры НАТО в Восточной Европе. Иначе бумажный "нейтралитет" Украины не имеет смысла.
      1. р_у_с_с_к_и_й
        р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 08:44
        +8
        Да о чём вы тут пишите?) Фантазёры. За последние полгода нами не проведено ни одной крупной наступательной операции. Наступали только Вагнера, которым упорно ставили палки в колёса. Инициативу на фронте мы давно потеряли, украинцы выбирают театр военных действий, а мы только "держим оборону".
        А вы тут хотите пол Украины захватить)
        С текущими руководством - нам бы отстоять что есть, а не то чтобы что-то там захватить, ибо компетентность людей на верхних уровнях ниже плинтуса.
        Суровикин начал было воевать по-настоящему, но его быстро "ушли". А остальные только трепом занимаются, да красивые отчёты делают
        1. ААК
          ААК Сегодня, 09:05
          +1
          Будем абсолютно честными - ВС РФ не проведено ни одной грамотной наступательной операции в течение более года, "жестами доброй воли" и "передислокациями" утрачено более половины ранее контролируемой территории бывшей УССР, т.е. очевидна крайняя некомпетентность как политического руководства, так и военного командования, до сих пор, через 15 месяцев после начала СВО продолжаются обстрелы Донецка, мирного населения стало гибнуть едва ли не больше, чем в период бандеровского АТО, а армия из предмета гордости начинает превращаться в миф
        2. Шарнхорст
          Шарнхорст Сегодня, 09:05
          0
          Война- наше ВСЁ! Война - х@&ня, главное процесс! Кому война, а нам мать родна. Руки прочь от войны! Война всё спишет. Ваше кредо!? - всегда! На войне как на войне! Да здравствует Столетняя война! Тормоза придумали трусы. А вдруг война а я усталый...
      2. Zhan
        Zhan Сегодня, 08:49
        +1
        Цитата: Roma-1977
        Только при условии демонтажа всей инфраструктуры НАТО в Восточной Европе. Иначе бумажный "нейтралитет" Украины не имеет смысла.

        hi Доброе утро ! Абсолютно с вами согласен, и не только в восточной, во всей Европе ! А Европе нет смысла нас принимать как соперников или врагов. Мы уже не единожды доказывали, помогая восстанавливать целостность европейских государств. А Украину, даже как территориальное образование оставлять нельзя. Это земли государства Российского исторически были, есть и будут.
        "Карфаген должен быть разрушен", но не стёрт из памяти в назидание потомкам, к чему приводят недальновидные игры политиков. И этот урок должен в деталях включён во все учебники истории и обычной и высшей школы.
    2. Светлан
      Светлан Сегодня, 08:16
      +1
      Не надо дат. Центр, Восток, Юго- Восток наш, запад польский, венгерский. И нет проблем.
    3. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 08:28
      +1
      Цитата: Uprun
      Переговоры о нейтральном статусе окраины и ее демилитаризации после после восстановления границ России по состоянию на 2022 г.

      За столом переговоров Россия ни разу не смогла отстоять своих интересов. Переговоры - это очередное поражение России.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:10
    +3
    предложения Китая и стран «Глобального Юга» допускают возможность «замораживания» украинского конфликта, поскольку предусматривают начало мирных переговоров с сохранением контроля ВС РФ над теми территориями, где они сейчас находятся.

    А вот маловато будет "где они находятся сейчас"! Мы, конечно, за мир, но на своих условиях.
  3. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 08:14
    +7
    Денацификация и демилитаризация Украины.
    Таковы основные цели СВО.
    Такими темпами,как сейчас....
    Миссия не выполнима,от слова совсем
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 08:18
      0
      Он отметил, что конечная цель спецоперации на Украине - защита Донбасса, а также создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России.

      "Конечная цель мной обозначена - это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России", - сказал Путин.
    2. Deon59
      Deon59 Сегодня, 08:45
      +2
      А как проводить денацификацию и демилитаризацию при сохранении у власти нынешнего руководства Украины
  4. Stas157
    Stas157 Сегодня, 08:16
    +6
    . предложения Китая и стран «Глобального Юга» допускают возможность «замораживания» украинского конфликта

    Россия последнее время, безусловно, поддерживает инициативы пары стран, даже если они идут в разрез с собственными интересами. Это Китай и Турция. А почему это происходит, никому объяснять не нужно.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:17
    +1
    предпосылки для мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют
    Раз это понимают, то есть уверенность, что новый Мединский со Слуцким не появятся в очередной раз.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 08:21
      +4
      Вряд-ли Мединский отсебятину нес. Он всего лишь исполнитель того, что ему поручили.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 08:39
        +2
        Вряд-ли Мединский отсебятину нес.
        Я об этом даже намека не сделал. Эти две фигуры упомянуты мной для образности, как не стоит вести переговоры, а тем более с врагом.
        1. uralex
          uralex Сегодня, 09:24
          0
          Да, Мединский своей чрезмерной напыщенностью перед пресс конференцией после "переговоров" с врагом выставил себя посмешищем.
  6. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 08:21
    0
    Цитата: Rom8681
    Денацификация и демилитаризация Украины.
    Таковы основные цели СВО.
    Такими темпами,как сейчас....
    Миссия не выполнима,от слова совсем

    Демилитаризация уже по полной провалена.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 09:06
      +1
      Цитата: Rom8681
      Цитата: Rom8681
      Денацификация и демилитаризация Украины.
      Таковы основные цели СВО.
      Такими темпами,как сейчас....
      Миссия не выполнима,от слова совсем

      Демилитаризация уже по полной провалена.

      Она не провалена. Она в процессе реализации.
      По крайней мере, за прошедший год возможности производства ВПК украины в результате "калибровок" сильно сократились, а дальнейшее ведение б/действий находится в тотальной зависимости от зарубежных поставок, которые не бесконечны т.к. обеспечиваются не закупками со стороны украины, а западными кредитами. Эта схема может работать только с прицелом на то, что все затраты в перспективе окупятся с процентами, но должного выхлопа пока не наблюдается, поскольку задачи по демонтажу экономики России, которые изначально ставили страны запада, провалились. Давать деньги без отдачи дурных нема, так что скоро спонсорская помощь украине будет сворачиваться. А пока ВС РФ будут методично выколачивать все натовские подарки и уничтожать нациков с наёмниками, что входит в процедуру по демилитаризации.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:27
    0
    Если одну из сторон выгоняют на " мороз" - это тоже замораживание конфликта?
  8. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 08:56
    -1
    "...,предпосылки для мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют". Видимо, пока... Ну никак не хотят "наши" власти иначе решать что-то с этой СВО. И не только не хотят, но и не смогут. Ждут удобной конъюнктуры, чтобы выйти "победителями". Да и выборы скоро, надо разрулить поганку, а дальше как-нибудь все само собой рассосется. На этот раз, я надеюсь, такой фортель у них не пройдет... Не надо ложных надежд, нас предали и продали уже много раз (будет очередной Минск...)
  9. Million
    Million Сегодня, 09:03
    +1
    Украину надо просто поделить.
    Восток,юг и центр отдать России,а остальное Венгрии и другим соседям.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:27
      +1
      И обнародовать документы о преступлениях бандеровцев на сопредельных территориях ,с фото из архивов дел,где ,когда родился,с адресом где был зарегистрирован до 1940 г.Поляки исправят хрущёвскую недоработку.
  10. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:48
    +2
    Пустые слова.
    Если , как заявляет Верховный, основная цель - защита страны и безопасности людей, в стране и во всем мире, то почему не эвакуируют людей из опасных территорий. Стрелков, Гоблин, другие задаются этими вопросами давно....

    А вот в ход империалистических устремлений все вписывается идеально.