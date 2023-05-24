Пресс-секретарь президента РФ дал понять, что Россия выступает против «замораживания» украинского конфликта

Российская Федерация выступает против «замораживания» вооруженного конфликта на Украине. Такой вывод можно сделать из опубликованных ТАСС фрагментов беседы агентства с пресс-секретарем президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрием Песковым.
Как отметил пресс-секретарь главы российского государства, «Россия солидарна» с западными странами в вопросе о том, что нельзя допускать «замораживания» украинского конфликта.
Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами
- заявил Песков в беседе с ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента РФ, предпосылки для мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют. Что касается переговоров о мире, то Россия, по словам Пескова, к ним готова, однако на Украине ведение таких переговоров запрещено законодательно, поэтому о них не может быть речи.
Интересно, что категорически против «замораживания» украинского конфликта выступают страны Западной Европы, включая Великобританию и Германию, а также сам киевский режим. В то же время, предложения Китая и стран «Глобального Юга» допускают возможность «замораживания» украинского конфликта, поскольку предусматривают начало мирных переговоров с сохранением контроля ВС РФ над теми территориями, где они сейчас находятся.