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Премьер-министр Японии: Страна не планирует вступать в НАТО, но открытие представительства альянса обсуждается

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Премьер-министр Японии: Страна не планирует вступать в НАТО, но открытие представительства альянса обсуждается

Япония не рассматривает возможность вступления в состав Североатлантического альянса. Однако вопрос об открытии в стране представительства НАТО обсуждается. С таким заявлением выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида, его слова цитирует информационное агентство Reuters.


Как отметил глава японского правительства, обсуждение вопроса об открытии офиса НАТО в стране продолжается. Но окончательное решение руководством страны пока не принято. Ранее о том, что ведутся переговоры об открытии представительства альянса сообщал и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

Глава МИД Японии в беседе с CNN заявил, что одним из факторов, побудивших Токио активизировать сотрудничество с Североатлантическим альянсом, стали события на Украине и снижение уровня стабильности в современном мире.

Впрочем, ранее и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что принятие в альянс азиатских государств не планируется. Но с Японией НАТО и так наращивает сотрудничество. США заинтересованы в том, чтобы и в Азии создать своеобразный аналог НАТО из своих сателлитов, который бы стал надежным подспорьем Вашингтона в грядущем противостоянии с Китаем.

В то же время, открытое вступление Японии в Североатлантический альянс стало бы дополнительным раздражающим фактором для Китая и заставило бы как Китай, так и КНДР, и Россию наращивать свой военный потенциал в Тихоокеанском регионе. Конечно, этот вопрос в Токио тоже не могут не учитывать, обсуждая перспективы членства в альянсе.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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4 комментария
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:15
    0
    а фигли.... НАТО уже вступила к ним по полной... пользует как хочет... bully
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:25
    +1
    Япония не рассматривает возможность вступления в состав Североатлантического альянса.
    Так по логике где северная атлантика с Европой, а где Япония. Для Японии есть другие союзы и альянсы заточенные исключительно на противостояние Китаю и конечно России. Не стоит забывать и про американские базы в Японии. Но тесную дружбу с НАТО сегодня все пытаются оправдать событиями на Украине и "агрессивностью" России.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:57
    0
    Япония должна стать целью для наших МБР: список целей должен официально опубликован; пусть japas знают, что их ждёт.
  4. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 09:03
    0
    Не хотят вступать, а придется, устроят провокацию, кипишь и панику и здрасьте Япония в альянсе, проходили уже.