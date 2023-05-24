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Латвия и Эстония планируют совместно закупить немецкую зенитную систему IRIS-T SLM

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Латвия и Эстония планируют совместно закупить немецкую зенитную систему IRIS-T SLM

Прибалтийские лимитрофы не имеют собственной системы ПВО/ПРО, полагаясь в этом на своих союзников из НАТО, но в скором времени эта ситуация может быть исправлена. Две из трех республик объявили о планах совместной закупки зенитных комплексов. Речь идет о Латвии и Эстонии и их желании приобрести немецкую систему ПВО средней дальности.


Рига и Таллин приступили к реализации подписанного в прошлом году меморандума о совместной закупке зенитных систем. В минувшее воскресенье, 21 мая, в Риге прошла встреча министров обороны Латвии и Эстонии Инары Мурциеце и Ханно Певкура, на которой они объявили о планах закупить ЗРК IRIS-T SLM. По данным Минобороны Эстонии, стороны планируют уже в ближайшее время выйти на руководство немецкой компании Diehl Defense, договориться о закупке и уже летом подписать контракт.

Глава латвийского военного ведомства Мурциеце заявила, что немецкую систему IRIS-T SLM Латвия и Эстония выбирали вместе, они считают, что она надежно прикроет территорию обеих республик. По количеству планируемых к закупке комплексов информации нет, но первые поставки прибалты хотят уже в 2024 году.

ЗРК IRIS-T SLS/SLM разработан немецкой компанией Diehl Defence, является зенитным ракетным комплексом модульной конструкции, построенным на принципах открытой архитектуры. Основан на зенитной управляемой ракете IRIS-T SL (Surface Launched), которая, в свою очередь, представляет собой модернизированную ракету "воздух-воздух" IRIS-T производства все той же компании Diehl.

В состав одной батареи IRIS-T SLM входят пункт управления, одна мобильная многофункциональная РЛС, от двух до четырех самоходных пусковых установок на колесном шасси, на каждой из которых размещены восемь ТПК с перехватчиками IRIS-T SLM. Вертикальная пусковая установка смонтирована на шасси легкого грузового автомобиля и обеспечивает возможность поражения целей в секторе 360 град. Дальность стрельбы достигает 40 км, досягаемость по высоте - 20 км.
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10 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:19
    +1
    не понял.... а что Литва тормозит? или у них с ПВО/ПРО все ок? what
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 08:56
      +1
      Цитата: Mouse
      не понял.... а что Литва тормозит? или у них с ПВО/ПРО все ок?

      Хваленые договоры трех республик это тот еще цирк. Хотя конечно прогресс: когда приобретали радары, то Латвия даже конкурс не смогла провести - волевым решением присоединилась к результатам эстонского. hi
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:24
    +1
    Да, Пэтриоты уже не в тренде, обделались. У Ирискок, походу, на окраине тоже результат не ахти. Ну не у Израиля же Купол покупать...., в ЕС точно кредит не дадут на эти плюшки.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 08:36
      0
      Писали что Пэтриоты прикрывали две Ириски, которые тоже того, "слегка повреждены", ну т.е. наглухо
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:29
    +1
    Речь идет о Латвии и Эстонии и их желании приобрести немецкую систему ПВО средней дальности.

    Урезали детские пособия до предела, подняли налоги, но закупают "вскладчину" пару установок ПВО. Это если племя нямбу-нямбу из устья Амазонки, закупит пару "Винчестеров", вместо луков со стрелами и объявит войну Бразилии. Ох уж эти агрессивные лимитрофы !
  4. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 08:31
    0
    Латвия и Эстония планируют совместно закупить немецкую зенитную систему IRIS-T SLM

    Де билы, думают в случае заварушки они им помогут, территория с вершок, которую на сквозь можно простреливать, камня на камне не останется...
    Де билы, шавки америкосские, с соседями жить дружно не пробовали?!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:33
    +1
    Латвии и Эстонии и их желании приобрести немецкую систему ПВО средней дальности.
    Т.е. в складчину? А кто будет "рулить", или по очереди - одни по четным дням, другие по нечетным? Наверное, чтобы не было ссор необходимо закупать вместе с расчетами. И кстати, по поводу IRIS-T SLM проконсультируйтесь у украинской стороны, т.к. они в курсе, как их терять.
  6. nobody75
    nobody75 Сегодня, 08:39
    -1
    С 350 в режиме полного автоматического управления перехват осуществил, а вы про какой -то "Ирис".
    Не верю я, что из ракеты воздух - воздух можно ракету комплекса ПВО сделать!!!
    С Уважением
    1. Шарнхорст
      Шарнхорст Сегодня, 08:48
      0
      Ёсть же плауюшие танки и пл у стэпьях украины?!
  7. Комментарий был удален.
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:42
    -1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Латвия и Эстония планируют совместно закупить немецкую зенитную систему IRIS-T SLM

    а денег хватит? может все таки Литву подключить? Как говорится -" на троих"