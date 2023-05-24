Латвия и Эстония планируют совместно закупить немецкую зенитную систему IRIS-T SLM

Прибалтийские лимитрофы не имеют собственной системы ПВО/ПРО, полагаясь в этом на своих союзников из НАТО, но в скором времени эта ситуация может быть исправлена. Две из трех республик объявили о планах совместной закупки зенитных комплексов. Речь идет о Латвии и Эстонии и их желании приобрести немецкую систему ПВО средней дальности.Рига и Таллин приступили к реализации подписанного в прошлом году меморандума о совместной закупке зенитных систем. В минувшее воскресенье, 21 мая, в Риге прошла встреча министров обороны Латвии и Эстонии Инары Мурциеце и Ханно Певкура, на которой они объявили о планах закупить ЗРК IRIS-T SLM. По данным Минобороны Эстонии, стороны планируют уже в ближайшее время выйти на руководство немецкой компании Diehl Defense, договориться о закупке и уже летом подписать контракт.Глава латвийского военного ведомства Мурциеце заявила, что немецкую систему IRIS-T SLM Латвия и Эстония выбирали вместе, они считают, что она надежно прикроет территорию обеих республик. По количеству планируемых к закупке комплексов информации нет, но первые поставки прибалты хотят уже в 2024 году.ЗРК IRIS-T SLS/SLM разработан немецкой компанией Diehl Defence, является зенитным ракетным комплексом модульной конструкции, построенным на принципах открытой архитектуры. Основан на зенитной управляемой ракете IRIS-T SL (Surface Launched), которая, в свою очередь, представляет собой модернизированную ракету "воздух-воздух" IRIS-T производства все той же компании Diehl.В состав одной батареи IRIS-T SLM входят пункт управления, одна мобильная многофункциональная РЛС, от двух до четырех самоходных пусковых установок на колесном шасси, на каждой из которых размещены восемь ТПК с перехватчиками IRIS-T SLM. Вертикальная пусковая установка смонтирована на шасси легкого грузового автомобиля и обеспечивает возможность поражения целей в секторе 360 град. Дальность стрельбы достигает 40 км, досягаемость по высоте - 20 км.