The Washington Times: Демократы в США прилагают все усилия для уничтожения среднего класса

Демократы хотят нацию сверхбогатых и пролов а-ля «1984» и ничего между ними, а себя в качестве Внутренней партии

Скоро мы будем сидеть в своих домах, изнемогая от зноя летом и замерзая зимой, ездить на работу на велосипедах и кушать корм для собак

Политика американских демократов и конкретно администрации Джо Байдена уже не первый год вызывает критику в американском обществе. Причём недовольство растёт как внешней, так и внутренней политикой властей.Политика Демократической партии в США ведёт к тому, что скоро здесь практически исчезнет средний класс, отмечает обозреватель американского издания The Washington Times Дон Федер. Как известно, средний класс является основой западных демократий. По словам Федера, без этого фундамента американской демократии конец.— говорит обозреватель The Washington Times.По мнению Федера, демократы хотят осуществить свои планы несколькими способами. В частности, они используют в своих целях рост преступности в стране, связанный с убийствами полицейскими афроамериканцев. Власть в лице демократов желает запугать людей и подорвать их доверие к полиции и суду, считает журналист.Ещё одним ударом по среднему классу будет реализация планов по выплате репараций темнокожим американцам и приёму большого количества мигрантов. С помощью этого, по мнению Федера, средний класс будет доведён до бедности.Общая экономическая политика администрации Байдена, направленная на повышение стоимости жизни, ведёт к обеднению среднего класса, пишет Федер в своей статье для The Washington Times.- отметил журналист.По его словам, ещё один срок Байдена превратит средний класс в «разбомблённую оболочку самого себя».