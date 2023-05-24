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The Washington Times: Демократы в США прилагают все усилия для уничтожения среднего класса

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The Washington Times: Демократы в США прилагают все усилия для уничтожения среднего класса

Политика американских демократов и конкретно администрации Джо Байдена уже не первый год вызывает критику в американском обществе. Причём недовольство растёт как внешней, так и внутренней политикой властей.


Политика Демократической партии в США ведёт к тому, что скоро здесь практически исчезнет средний класс, отмечает обозреватель американского издания The Washington Times Дон Федер. Как известно, средний класс является основой западных демократий. По словам Федера, без этого фундамента американской демократии конец.

Демократы хотят нацию сверхбогатых и пролов а-ля «1984» и ничего между ними, а себя в качестве Внутренней партии

— говорит обозреватель The Washington Times.

По мнению Федера, демократы хотят осуществить свои планы несколькими способами. В частности, они используют в своих целях рост преступности в стране, связанный с убийствами полицейскими афроамериканцев. Власть в лице демократов желает запугать людей и подорвать их доверие к полиции и суду, считает журналист.

Ещё одним ударом по среднему классу будет реализация планов по выплате репараций темнокожим американцам и приёму большого количества мигрантов. С помощью этого, по мнению Федера, средний класс будет доведён до бедности.

Общая экономическая политика администрации Байдена, направленная на повышение стоимости жизни, ведёт к обеднению среднего класса, пишет Федер в своей статье для The Washington Times.

Скоро мы будем сидеть в своих домах, изнемогая от зноя летом и замерзая зимой, ездить на работу на велосипедах и кушать корм для собак

- отметил журналист.

По его словам, ещё один срок Байдена превратит средний класс в «разбомблённую оболочку самого себя».
Использованы фотографии:
architectureguru.ru
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:32
    +2
    Сами о себе и так нехорошо, а по большому счету - плювать, у нас самих забот выше крыше.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:41
    +3
    Скоро мы будем сидеть в своих домах, изнемогая от зноя летом и замерзая зимой, ездить на работу на велосипедах и кушать корм для собак

    - отметил журналист.

    Дон Федер прав. Но нет ничего плохого, если американец, начнет жевать собачий корм.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:52
      0
      Зачем собачий корм? Это слишком роскошно - там же мясо. Видел рекламу что им предлагают жареных насекомых жрать - типа там протеины и белок тоже есть. Вот такое их будущее ждёт.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:44
    0
    Без среднего класса США превратятся в а-ля СССР ,с светящимися лозунгами на небоскребах в полутьме: Слава Демпартии! Да здравствует Байденизм!Храните деньги в банках Байдена -мл! США многонациональное государство,но негры самые пострадавшие!Нет частной собственности,кроме собственности олигархов!Я не против,пущай так и будет!
  4. ArtPilot
    ArtPilot Сегодня, 09:50
    0
    Возможно, Дон Федер озвучил оптимистический сценарий для США.
  5. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 09:52
    0
    В каждом обществе есть энтузиасты, есть трудоголики, есть пассионарии, есть
    лентяи, но есть также и паразиты – тунеядцы, паразитирующие на чужом труде. В
    Китае периода империи это были маньчжурские аристократы, торговцы опиумом и
    ростовщики, в позднем СССР это были бюрократы и номенклатура КПСС, в царской
    России перед революцией – высшее дворянство, нечистоплотные финансисты и
    спекулянты.
    На примере этих трех империй мы видим, что Белый Лис приходил, когда
    загнивающая аристократия смыкалась со спекулятивным капиталом.
    Общество по мере сил борется с паразитами, стараясь ограничить их возможности
    проникновения в центры принятия решений. По аналогии с животным царством,
    паразит в кишечнике – это зло, с которым приходится мириться. Но паразит в мозге –
    это уже смерть всему организму, зачастую, вместе с паразитом, возомнившим себя
    хозяином.
    А теперь обратим свои взоры к США эпохи Байдена.
    Несчастную страну победивших сексуальных меньшинств не осмеял только ленивый,
    и в этой книге мы не будем исключением. Если упоминать фольклорные
    разновидности пушистого полярного зверька, то здесь вспоминается его самая
    ужасная разновидность, а именно:
    «Лютый Белый Лис».
    Если обратиться к самой глубинной причине, то мы впервые в истории видим
    общество, где к власти пришел класс, называйте его «глубинным государством», или
    «финансистами», этому классу доступно новое искусство добывать деньги, не
    прибегая к старым классическим схемам типа:
    «Производство – товар – деньги»; «Товар – деньги – товар».
    Открыта новая схема:
    «Эмиссия денег – финансовые механизмы – деньги».
    Всё, ситуация изменилась: потребитель, производитель, товар – это всё уже не нужно
    для цикла воспроизводства денег. В этой формуле лишним стало население.
    Чтобы дать отмашку на такое изменение, необходимо одно важное условие:
    Необходимо изменить критерии добра и зла.
    Добро и зло больше не являются абсолютными, они начинают меняться местами. И в
    массовое сознание закидываются новые установки, разрушающие старые критерии
    «что такое хорошо, и что такое плохо». Сравните американские фильмы 60-70 годов
    и современные сериалы с этой точки зрения!
    Опасаюсь, что новая система ценностей вступает в жесткий конфликт с
    протестантской системой ценностей, и последняя уже сейчас принесена в жертву.
    Реднеки стали новыми париями.
    Вторым уровнем проблем являются проблемы высокого государственного долга,
    отрицательного торгового баланса, финансовых пузырей, разрушения
    промышленности, переход большей части населения на пособия, рост бедности,
    выброс «вертолетных денег» как метод решения экономических проблем.
    Когда ситуация станет необратимой?
    Америка была создана белыми мужчинами, исповедующих протестантскую этику.
    Американская промышленность была создана белыми мужчинами. В Америке
    изначально было две «темы»:
    - уважение к труду, идущее от колонистов-протестантов;
    - стремление получить лёгкие деньги, идущее от ссыльных каторжников, беглых
    преступников.
    Похоже, что к концу двадцатого века вторые победили первых.
    Попытка Трампа вернуть процесс создания национального богатства к формуле:
    «Производство – товар – потребление» была задавлена финансистами.
    Теперь их задача – уничтожить носителей протестантской этики – белых
    гетеросексуальных мужчин, живущих своим трудом. И, похоже, «процесс пошёл».
    Ситуация станет необратимой, когда реднеки будут окончательно раздавлены.
    Мне абсолютно безразлично, как и в каких формах произойдет агония этой страны,
    лишь бы ядерное оружие не попало в руки феминисток(зачеркнуто) фанатиков.
    Читать целиком:
    https://disk.yandex.ru/i/nrAS1MLdNrbzIw
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:56
    +2
    Государственные облигации США являются основой мировой финансовой системы, поэтому трудно в полной мере оценить ущерб, который может нанести дефолт, но руководство ожидает значительной волатильности на фондовом, долговом и других рынках. Возможность торговли казначейскими облигациями на вторичном рынке будет серьезно ограничена.
    Руководители Уолл-​стрит, консультировавшие Казначейство по долговым операциям, предупредили, что дисфункция казначейского рынка быстро распространится на рынки деривативов, ипотеки и сырьевых товаров, поскольку инвесторы поставят под сомнение действительность казначейских облигаций, широко используемых в качестве залога для обеспечения сделок и займов. Финансовые учреждения могли бы попросить контрагентов заменить облигации, по которым будут допущены пропуски платежей.
    Даже кратковременное нарушение потолка долга может привести к резкому повышению процентных ставок и падению цен на акции.
    Рынки краткосрочного финансирования, скорее всего, также будут заморожены, считают аналитики Moody's.
    Банки, брокеры и торговые платформы готовятся к сбоям на рынке казначейских облигаций, а также к более широкой волатильности.

    Но не забываем, вся Америка - это большое шоу. И в последний день все будут радоваться, обниматься, биться фужерчиками и говорить о том, как в очередной раз спасли весь мир от грандиозного коллапса.
    Но зачем нам такое мироустройство, которое завязано на внутренние движения отдельной страны с не совсем вменяемой элитой и экономикой пузыря?
  7. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 10:04
    0
    Напоминаю, мои сообщения не несут оскорбительных дискриминационных и других негативных элементов. Критика, высказывание своих скудных мыслей. Не более того

    Из последнего, помеченного...

    В В Путин
    «Путин выразил уверенность, что Россия с союзниками добьются формирования более справедливого мира, а дискриминационная модель развития необратимо уйдет»
    РИА Новости

    Только замечу. Абсолютно в этой модели, как и все страны Мира, без исключений, находится вся структура и Российской власти.
    Ибо, любая власть несёт в себе дискриминационную модель в замен на определенные бонусы для населения, в том числе и защиту.