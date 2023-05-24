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Пресса США: Украина требует от Запада отказаться от нефти и газа из России, а сама продолжает их транзит через свою территорию

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Пресса США: Украина требует от Запада отказаться от нефти и газа из России, а сама продолжает их транзит через свою территорию

Американская пресса подняла вопрос о том, что при всех заявлениях Украины о «ведении России агрессивной войны», а также о том, что «противостоять России нужно везде и во всём», Киев явно не спешит «сжигать все мосты».


В издании The Washington Post опубликована статья, в которой рассказывается о транзите российских углеводородов, который до сих пор осуществляется через территорию Украины в страны Европы. При всех санкциях, и при всех тех боевых действиях, которые ведутся.

Авторы материалы уличают Киев в том, что он, требуя свернуть всякое торгово-экономическое сотрудничество с Москвой, сам этого не делает, стараясь на торговле с РФ продолжать зарабатывать.

Из статьи:

В офисе президента Украины предлагают новый санкционный пакет против России. Но предлагают они его Западу. Но в этом плане Киева отсутствует что-либо о запрете транзита нефти и газа из РФ через украинскую территорию.

WP пишет, что, по сути, украинские власти предлагают прекратить поставки энергоносителей в Европу по любому маршруту, кроме украинского.

Издание называет сам факт продолжение транзита газа и нефти из России по территории Украины «сюрреализмом»:

Украина этот транзит объясняет тем, что у неё просто нет выбора, хотя Москва и зарабатывает на этом миллионы долларов. Она же (Украина) лоббирует продление договоров о транзите.

Можно констатировать, что это крайне редкий для западных СМИ случай, когда авторы всё же решили посмотреть на реальность без пропагандистских очков. Ведь особенность киевского режима в том и состоит, что он многого требует от других, но когда самому нужно принять то или иное решение, пытается объяснять странности своего поведения термином «так нужно» или «у нас просто нет выбора».

Вопроса о том, почему Россия продолжает качать через Украины свои нефть и газ, WP в этом материале не задаёт.
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15 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:49
    +2
    украинские власти предлагают прекратить поставки энергоносителей в Европу по любому маршруту, кроме украинского.
    Неужели постепенно до Запада начинает доходить, что украинский наркоман их просто умело использует по пятой усиленной давя на больную для запада точку - русофобию. Подождите, скоро начнет доходить какого монстра вы породили и подкармливаете и тогда станет совсем грустно.
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 09:30
      +2
      Доходит до них, ага! А как же Алькайда и ИГИЛ, которых они сами и создали, растили, финансировали, а теперь якобы борются с ними?! angry
  2. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 08:51
    +1
    Да неужели до жирафа стало что-то доходить? laughing
    1. Жнец
      Жнец Сегодня, 09:08
      +2
      запад всё знал с самого начала, все эти игры в демократию и свободу с независимостью просто слова для обывателей.
      к чему, допустим, эта статья в WP? кого она удивит? что нового прольёт в умы? все всё знают. Бизнес, ничего лишнего.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 09:57
      0
      То что Зеленский- наркоман, они поняли. Они ещё не знают, самое страшное- что такой рагулизм и украинское селючье. ))
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:51
    +1
    Странная война с стороны украины(на нас они уже давно положили) почему не перекрывают транзит нефти и газа ,через свою территорию?Зачем США это надо,СП 1,2 они на раз два рванули,почему не дают команду сделать тоже самое на Украине.И не надо перекидывать стрелки на Россию.На территории Украины мы не командуем.Транзит Украине приносит копейки по сравнению с западной помощью.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:13
      +2
      Зачем США это надо,СП 1,2 они на раз два рванули,почему не дают команду сделать тоже самое на Украине.

      Вся хитрость в семейке байденов. Они имеют доход от транзита газа через укропию так как являются совладельцами газопроводной системы укропии. winked
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:51
    0
    Киев в том, что он, требуя свернуть всякое торгово-экономическое сотрудничество с Москвой, сам этого не делает, стараясь на торговле с РФ продолжать зарабатывать.

    так хапают и ртом, и , извините, попой.... где и как могут....
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:52
    0
    Есть отличное решение в ответ на их хотелки: уничтожить их газовые хранилища.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:54
    +3
    В офисе президента Украины предлагают новый санкционный пакет против России. Но предлагают они его Западу.

    "Чужой попой, голого ежа, всегда давить легче."
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:15
    +2
    Перед Новым годом перелапатил горы фото с Украины в тырнете с полками- холодильниками с банками с красной икрой и производитель как я предполагал оказался ни как не штат Аляска,как было в рекламе.Как икра к ним в глотку лезла. lol
    1. solar
      solar Сегодня, 09:48
      0
      производитель как я предполагал оказался ни как не штат Аляска,как было в рекламе

      А кто был производитель?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:14
        0
        П- ов Камчатка к США ни как не относится ,там много производителей.Поставка на прямую не производится ,а через посредника в другой стране.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:59
      +1
      Цитата: tralflot1832
      и производитель как я предполагал оказался ни как не штат Аляска,как было в рекламе.Как икра к ним в глотку лезла.

      А главное, как икра из России попала на Украину.
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 09:43
    0
    Вопроса о том, почему Россия продолжает качать через Украины свои нефть и газ, WP в этом материале не задаёт.

    Потому что в России власть (колониальное правительство)от США.