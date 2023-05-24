В офисе президента Украины предлагают новый санкционный пакет против России. Но предлагают они его Западу. Но в этом плане Киева отсутствует что-либо о запрете транзита нефти и газа из РФ через украинскую территорию.

Украина этот транзит объясняет тем, что у неё просто нет выбора, хотя Москва и зарабатывает на этом миллионы долларов. Она же (Украина) лоббирует продление договоров о транзите.

Американская пресса подняла вопрос о том, что при всех заявлениях Украины о «ведении России агрессивной войны», а также о том, что «противостоять России нужно везде и во всём», Киев явно не спешит «сжигать все мосты».В издании The Washington Post опубликована статья, в которой рассказывается о транзите российских углеводородов, который до сих пор осуществляется через территорию Украины в страны Европы. При всех санкциях, и при всех тех боевых действиях, которые ведутся.Авторы материалы уличают Киев в том, что он, требуя свернуть всякое торгово-экономическое сотрудничество с Москвой, сам этого не делает, стараясь на торговле с РФ продолжать зарабатывать.Из статьи:WP пишет, что, по сути, украинские власти предлагают прекратить поставки энергоносителей в Европу по любому маршруту, кроме украинского.Издание называет сам факт продолжение транзита газа и нефти из России по территории Украины «сюрреализмом»:Можно констатировать, что это крайне редкий для западных СМИ случай, когда авторы всё же решили посмотреть на реальность без пропагандистских очков. Ведь особенность киевского режима в том и состоит, что он многого требует от других, но когда самому нужно принять то или иное решение, пытается объяснять странности своего поведения термином «так нужно» или «у нас просто нет выбора».Вопроса о том, почему Россия продолжает качать через Украины свои нефть и газ, WP в этом материале не задаёт.