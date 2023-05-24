В районе населённого пункта Часов Яр зафиксировано прибытие новых подразделений вооружённых формирований Украины. При этом противник стягивает сюда свою бронетехнику и вооружения. Судя по данной ситуации, можно сделать вывод о том, что украинское командование намерено нанести удар по флангам наших подразделений в Артёмовске

Подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Морочко сообщил о стягивании ВСУ дополнительных сил и техники под Часов Яр с целью нанесения удара по флангам российской армии в Артёмовске (украинское название Бахмут) в ДНР.– заявил он в беседе с ТАСС , исходя из данных, предоставленных российской разведкой.Как сообщал уже ранее отставной офицер, украинские военнослужащие предпринимают неоднократные попытки прорыва линии обороны ВС РФ как под Артёмовском, так и под Соледаром.Артёмовск расположен в северной части ДНР. Ещё до недавних пор (до его перехода под контроль российских сил) он являлся важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город шли ожесточённые бои, начиная с 1 августа прошлого года, которые завершились 20 мая нынешнего года. Стоит подчеркнуть, что данное сражение – одно из наиболее крупных за всё время проведения спецоперации. Украинские войска в нём потеряли только убитыми от 44 до 50 тысяч человек.На днях врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что российские военные приступили к разминированию территории Артёмовска.