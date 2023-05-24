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Офицер НМ ЛНР в отставке: В район Часова Яра ВСУ стягивают бронетехнику для попытки атаковать фланги под Артёмовском

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Офицер НМ ЛНР в отставке: В район Часова Яра ВСУ стягивают бронетехнику для попытки атаковать фланги под Артёмовском

Подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Морочко сообщил о стягивании ВСУ дополнительных сил и техники под Часов Яр с целью нанесения удара по флангам российской армии в Артёмовске (украинское название Бахмут) в ДНР.


В районе населённого пункта Часов Яр зафиксировано прибытие новых подразделений вооружённых формирований Украины. При этом противник стягивает сюда свою бронетехнику и вооружения. Судя по данной ситуации, можно сделать вывод о том, что украинское командование намерено нанести удар по флангам наших подразделений в Артёмовске

– заявил он в беседе с ТАСС, исходя из данных, предоставленных российской разведкой.

Как сообщал уже ранее отставной офицер, украинские военнослужащие предпринимают неоднократные попытки прорыва линии обороны ВС РФ как под Артёмовском, так и под Соледаром.

Артёмовск расположен в северной части ДНР. Ещё до недавних пор (до его перехода под контроль российских сил) он являлся важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город шли ожесточённые бои, начиная с 1 августа прошлого года, которые завершились 20 мая нынешнего года. Стоит подчеркнуть, что данное сражение – одно из наиболее крупных за всё время проведения спецоперации. Украинские войска в нём потеряли только убитыми от 44 до 50 тысяч человек.

На днях врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что российские военные приступили к разминированию территории Артёмовска.
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13 комментариев
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  1. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 08:58
    +2
    Я надеюсь в МО это видят, знают и предпринимают меры, а то надоело одно и тоже, вроде все видят и говорят об этом, а МО опять не готово.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:28
      0
      Меры предпринять...Как мотивацию поднять у многих воинов?Как улучшить и упростить взаимодействие между подразделениями.Как....этих "как"миллион.
  2. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 09:01
    +1
    Послушал интервью с Пригожиным. Оптимизма не вселяет. Надеюсь что Вагнер скоро вернется на боевые позиции. Иначе дело дрянь.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 09:04
    +1
    Цитата: Lemur2023
    Послушал интервью с Пригожиным. Оптимизма не вселяет. Надеюсь что Вагнер скоро вернется на боевые позиции. Иначе дело дрянь.

    Пригожин сказал , что бюрократическая система которая выросла в нашем МО .. .чудовищна ...
    Ну и ещё упомянул , пару тех с кем конкретно ему пришлось в ней туго , а с кем хорошо
    Вагнер скорее всего перекинут ещё на какое нибудь опасное направление ибо они ж ЧВК , их работа война
    1. Легат
      Легат Сегодня, 09:48
      0
      Вообще-то война - это работа армии. ЧВК Вагнера и Пригожину в частности пришлось взвалить на себя эту ношу. Благодаря сверхэффективным результатам действующей системы
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:06
    +1
    Цитата: Lemur2023
    Послушал интервью с Пригожиным. Оптимизма не вселяет. Надеюсь что Вагнер скоро вернется на боевые позиции. Иначе дело дрянь.

    Им нужно пара месяцев, а в идеале все четыре: отдохнуть и подготовить новых бойцов.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 09:08
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Им нужно пара месяцев, а в идеале все четыре: отдохнуть и подготовить новых бойцов.

      Честно говоря, удивляют такие рассуждения. Как будто есть только два варианта: а) весь списочный состав ЧВК воюет, б) весь списочный состав ЧВК отдыхает.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:23
    +3
    Евгений Пригожин поделился подробностями операции по взятию Артемовска.

    «Мы воевали в Бахмуте против превосходящих сил, уничтожили около 50 000 военных ВСУ и ранили до 70000.

    У ЧВК „Вагнер” было в 3,2 раза меньше погибших, чем у ВСУ, и примерно в 2 раза меньше раненых.

    У ЧВК в Артёмовске в лучшие моменты было 50 000 человек, а у ВСУ — 82000, а соотношение для штурма должно быть 3 к 1 у штурмующих.

    За время операции я выбрал 50000 заключенных, из них погибли 20%, еще 20% были ранены.

    Цель Артемовска была не сам Артемовск, а „Бахмутская мясорубка”. И в Артемовске мы уничтожили всех, кого должны были уничтожить, выполнили задачу.

    Задача была выполнена из-за высочайшего уровня организации.

    У нас есть свои: самолеты, вертолеты, ПВО, артиллерия, РСЗО, разведка и даже своя спутниковая разведка».
    1. Юра 27
      Юра 27 Сегодня, 09:46
      0
      Арифметика получается такая :
      20% от 50 тыс. ЗК, - это 10 тысяч погибших/раненых, а в 3,2 раза меньше погибших, чем 50 тысяч у противника, - это 16 тысяч; раненых в два раза меньше, - пусть будет 30 тысяч от семидесяти.
      Итого, потери ранеными и убитыми около 46 тысяч, из них 26 тысяч вольнонаёмными.
      Максимальная численность "оркестра", - до 50 тысяч. Не убитых и не раненых, получается 4 тысячи осталось. И ещё часть бывших ЗК, через полгода домой помилованными вернулись.
      1. Deadушка
        Deadушка Сегодня, 10:01
        0
        Едва ли. Ради "красного словца" может и другие цифры озвучить. Слишком большие потери у него получаются. Один к пяти минимум должно быть в норме один к десяти. Если правда то, что он озвучил - получается "мясо" и просчеты в планировании(как и 500 погибших на одном небольшом участке).
      2. igork735
        igork735 Сегодня, 10:14
        0
        Из телеги.
        ""На момент начала осады Бахмута в рядах ЧВК было 35 тысяч бойцов. За всё время СВО среди заключенных было набрано 50 тысяч человек. 20% от них (10 тысяч заключенных) — погибли в боях. Ещё 10 тысяч штатных бойцов ЧВК тоже погибли".
        (C) Е.Пригожин 23.05.2023 г."

        Раненных и покалеченных не считает.
  6. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 09:45
    0
    Très curieuse "logique" Ukrainienne !?
    Pendant des mois ils affirment que Backmut n'a aucun intérêt...et ils y sacrifient des dizaines de milliers d'hommes pour essayer de garder la ville.
    Pendant des jours après la perte de Backmut ils affirment que la ville n'a aucun intérêt stratégique ...et ils seraient prêt à y lancer des blindés et les milliers d'hommes qui vont avec pour essayer de la reprendre !?
    Visiblement soit :
    -toutes leurs affirmations sont mensongères
    - leur "logique" est vraiment différente de la mienne car pour ma part une chose sans "intérêt" je l'ignore, je m'en désintéresse ...

    Очень любопытная украинская "логика"!? В течение нескольких месяцев они утверждали, что Backmut не заинтересован в этом... И они жертвуют десятками тысяч людей, чтобы попытаться защитить город. В течение нескольких дней после потери Бакмута они утверждают, что город не имеет стратегического интереса... И они были бы готовы запустить танки и тысячи мужчин, которые идут с ними, чтобы попытаться забрать его обратно!? Очевидно либо: -все их утверждения ложны - Их "логика" действительно отличается от моей, потому что с моей стороны что-то без "интереса" я не знаю, мне не интересно...
  7. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 09:56
    0
    Как бы все эти "манипуляции" не были отвлекающим маневром, особенно прорыв границы РФ.