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В Пентагоне опровергли информацию о якобы передаче Украине американских истребителей F-16 перед контрнаступлением

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В Пентагоне опровергли информацию о якобы передаче Украине американских истребителей F-16 перед контрнаступлением

Украина не получит истребители F-16 в ближайшее время, использование американских самолетов в планируемом контрнаступлении исключено. Поставка истребителей - это долгосрочная поддержка Украины. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.


В военном ведомстве США прошел очередной брифинг, посвященный поддержке Украины, в том числе и передачи ей истребителей F-16. Как оказалось, в ближайшей перспективе Киев самолетов не получит, это долгосрочная программа поддержки Украины. По крайней мере, об этом заявил представитель Пентагона. По его словам, в предстоящем контрнаступлении ВСУ истребители участвовать точно не будут.

Что касается F-16, то речь идет о долгосрочной поддержке Украины, они не предназначены для контрнаступления

- заявил Райдер добавив, что сроки поставки, обучение украинских пилотов и другие вопросы, касающиеся передачи Украине F-16, США будут обсуждать со своими союзниками.

Таким образом, можно отметить, что все разговоры на Украине про передачу самолетов в ближайшее время - это всего попытка выдать желаемое за действительное. Сроки поставки не знают даже в США, этот вопрос только начинает прорабатываться и может занять довольно много времени. Так что в наступление ВСУ пойдут с поддержкой из имеющихся в наличии самолетов советского производства.

Кстати, заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о начавшейся подготовке пилотов Воздушных сил ВСУ тоже не соответствует действительности, это подтвердили даже в Киеве. Так что поторопился представитель Евросоюза, этот вопрос также только решается.
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9 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:51
    +4
    Как говорил Станиславский : "..не верю !!!"
  2. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 08:53
    0
    Это окна камертона. Вначале поговорят, все привыкнут, тогда уже и передадут. Никаких красных линий, ведь тихонько тихонько, низенько низенько. Судя по интенсивности процесса "передача" уже не за горами.
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 09:40
      0
      Наверное, Овертона? smile
      Думаю, тут немного другое - как в том анекдоте "Сначала нырять научитесь, потом воды в бассейн нальём!"
      ИМХО hi
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:54
    +2
    народная примета... если тема муссируется - значит поставят....
    1. qqqq
      qqqq Сегодня, 08:58
      +2
      Цитата: Mouse
      народная примета... если тема муссируется - значит поставят....

      Поправлю - уже поставили.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:59
    +2
    Сроки поставки не знают даже в США
    Так уж и не знают? Тогда зачем Киев отправил курсантов Харьковского летного училища для обучения в Сша еще в апреле 2022 г.? Все давно распланировано американцами и планы реализуются по мере изменения обстановки на линии фронта.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:03
    +1
    Боюсь, что для уничтожения аэродромов придёться использоватьТЯО.
  6. iran
    iran Сегодня, 09:30
    -1
    Может я ошибаюсь, но, по-моему, все эти нынешние вбросы про Ф16 являются очевидной игрой для дезинформации военных России. Не в том смысле, что их не дадут Украине, а именно в том смысле, что уже давным-давно идёт усиленная подготовка украинских лётчиков для пилотирования Ф16. И эта подготовка началась ещё очень давно, задолго до объявления планов , что когда-то там в будущем, может быть , поставят эти самолёты в Украине. Это сделано для дезинформации российского министерство обороны, которые якобы не подозревает, что у Украины уже имеются боеспособная эскадрилья Ф16, которые в любую минуту можно задействовать с приграничных Украине аэропортов. По логике этой задумки, в России думают что раньше осени Украина не получит ни самолётов ни подготовленных лётчиков. И поэтому если вдруг настанет контрнаступление, то участие эскадрильи f-16 с украинскими лётчиками будет для российского министерства обороны полнейшей неожиданностью, которое застанет врасплох российских военных и сможет кардинально изменить театр боевых действий в пользу Украины.

    Не хотелось бы ошибаться, но именно так всё и будет.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 09:57
      0
      Ну да, министерство обороны же всё узнаёт из прессы. Интересно, в какой газете печаталось про расположение склада в Хмельницком?