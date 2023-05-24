Что касается F-16, то речь идет о долгосрочной поддержке Украины, они не предназначены для контрнаступления

Украина не получит истребители F-16 в ближайшее время, использование американских самолетов в планируемом контрнаступлении исключено. Поставка истребителей - это долгосрочная поддержка Украины. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.В военном ведомстве США прошел очередной брифинг, посвященный поддержке Украины, в том числе и передачи ей истребителей F-16. Как оказалось, в ближайшей перспективе Киев самолетов не получит, это долгосрочная программа поддержки Украины. По крайней мере, об этом заявил представитель Пентагона. По его словам, в предстоящем контрнаступлении ВСУ истребители участвовать точно не будут.- заявил Райдер добавив, что сроки поставки, обучение украинских пилотов и другие вопросы, касающиеся передачи Украине F-16, США будут обсуждать со своими союзниками.Таким образом, можно отметить, что все разговоры на Украине про передачу самолетов в ближайшее время - это всего попытка выдать желаемое за действительное. Сроки поставки не знают даже в США, этот вопрос только начинает прорабатываться и может занять довольно много времени. Так что в наступление ВСУ пойдут с поддержкой из имеющихся в наличии самолетов советского производства.Кстати, заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о начавшейся подготовке пилотов Воздушных сил ВСУ тоже не соответствует действительности, это подтвердили даже в Киеве. Так что поторопился представитель Евросоюза, этот вопрос также только решается.