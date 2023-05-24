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Институт изучения войны США: ВС РФ «вероятно, оттеснили» отряд ВСУ за пределы Белгородской области

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Институт изучения войны США: ВС РФ «вероятно, оттеснили» отряд ВСУ за пределы Белгородской области

Вооруженным силам Российской Федерации удалось «вероятно, оттеснить» украинские формирования за пределы Белгородской области. Об этом заявили эксперты американского Института изучения войны, характеризуя текущую ситуацию на фронте и в приграничных с Украиной регионах России.


Таким образом, американские источники осторожно признали разгром вторгшегося в Грайворонский район Белгородской области позавчера украинского бандформирования, в значительной степени укомплектованного предателями-нацистами, некогда сбежавшими из РФ на Украину и вступившими в ВСУ.

Второй интересный момент, на который тоже обращают внимание американские аналитики – генеральный штаб Украины в своей традиционной сводке не сообщил о боях за Артемовск (Бахмут) вообще, хотя раньше всегда упоминал этот город в своих материалах. Это является «тревожным» знаком, поскольку исчезновение названия города из сводки генштаба ВСУ обычно означает, что украинских формирований в этом населенном пункте уже нет.

Наконец, американские аналитики упоминают о наступательных действиях российской армии сразу на нескольких направлениях. Во-первых, ВС РФ, по утверждению Института изучения войны США, осуществляют наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк. Во-вторых, российские войска активно действуют к северо-востоку от Купянска и на рубеже Сватово-Кременная, где также проводят атакующие действия.

В целом сводка от Института изучения войны США выглядит скорее как перечень успехов, пусть и не очень масштабных, российской армии. О том, каких успехов удалось добиться формированиям ВСУ, не сообщается, и это тоже не очень хорошо для киевского режима, зависимого от западной финансовой и военной помощи и, соответственно, заинтересованного в создании впечатления о «приближающейся победе» ВСУ на Западе.
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18 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:58
    +4
    Вообще-то западные СМИ освещают обстановку по сводкам ВСУ.И фото апаликтического бабаха в Хмельницком в западных СМИ я не видел,даже с вариантами нарушение Т.Б,удар молнии ,окурок ,НЛО и кара божья.Надо бы сейчас посмотреть ,есть фото с прошедшего боя и затрофеенной нами техники.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:01
      0
      Цитата: tralflot1832
      западные СМИ освещают обстановку по сводкам ВСУ

      Тут вопрос сродни - что было первым - яйцо или курица?
      Если и те и другие берут информацию из одного корыта
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 09:09
        0
        Цитата: Bingo
        что было первым - яйцо или курица?

        Ээээ... Цыпленок, однако....
    2. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:10
      +5
      "Институт изучения войны США" представляет собой одного пожилого американца и трех хохлушек, аналитические статьи по России и СВО пишет уроженка Киева -Екатерина Степаненко. Так что делать какие то выводы по их взбросам не стоит.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:01
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Вообще-то западные СМИ освещают обстановку по сводкам ВСУ.И фото аналитического бабаха в Хмельницком в западных СМИ я не видел,даже с вариантами нарушение Т.Б,удар молнии ,окурок ,НЛО и кара божья.

    Не по сводкам ВСУ, по методичке ЦИПСО. И кстати: ВСУ и ГУР не преследовали целей закрепиться на территии РФ. Сия акция это голый пиар.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:03
      +1
      Сия акция-оттянуть силы РФ с нужного для всук участка
  3. Комментарий был удален.
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:01
    +3
    Всё-таки "оттеснить" и "разгромить" немного разные вещи. Если, как сказал Конашенков, 70 трупов ещё и пленные - разгром; если как показали на видео 5 трупов - оттеснили.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:22
      +1
      Просто не стали все трупы показывать чтобы не шокировать либеральную общественность и западных партнеров. Обвинят же в кровавости - как можно ?
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 09:41
        0
        Вот как раз и надо нашей власти показать все трупы, если конечно они есть в таком количестве. Не думаю, что население наших приграничных областей в восторге от происходящего. А у нас выборы Президента меньше чем через год. И куда кривая выведет, ещё неизвестно.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:02
    -2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Институт изучения войны США: ВС РФ «вероятно, оттеснили» отряд ВСУ за пределы Белгородской области

    верятнее всего "отряд ВСУ" распетушили полностью!!! )))) Полностью!!!)))
  6. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 09:05
    0
    Вооруженным силам Российской Федерации удалось «вероятно, оттеснить» украинские формирования за пределы Белгородской области. Об этом заявили эксперты американского Института изучения войны,

    А, ну это Конашенков так сказал, разве нет? Что мы по диверсментами снарядами пуляли.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:05
    +2
    О том, каких успехов удалось добиться формированиям ВСУ, не сообщается, и это тоже не очень хорошо для киевского режима

    А кто же главные эксперты в ISW, знакомьтесь:
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:06
    +2
    сводка от Института изучения войны США выглядит скорее как перечень успехов, пусть и не очень масштабных, российской армии.
    При этом стараются по отдельным моментам высказываться неопределенно: "вероятно удалось оттеснить", "ГШ ВСУ молчит о боях в Артемовске"... Но со временем признавать приходится даже сквозь зубы то, что уже скрыть нельзя.
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:13
    +2
    Что происходит в Белгородской области? Разбор обстановки от Рыбаря.
    Российские подразделения продолжают проведение контртеррористической операции на территории Белгородской области. По предварительным данным, Козинка и погранпереход «Грайворон» взяты под контроль российскими войсками. Мероприятия по поиску и зачистке уцелевших боевиков продолжаются.
    Поскольку в Большой Писаревке по ту сторону границы наблюдается скопление до полутысячи членов украинских формирований, есть опасения, что будет предпринята попытка ещё одного прорыва границы.
    Со стороны Казачьей Лопани и Уд предпринимаются попытки пересечения границы малыми силами: российские пограничники отразили вылазки под Щетиновку и Горьковский. Небольшая ДРГ противника из пяти человек попыталась пересечь госграницу под Цаповкой. Обстреляв российские позиции, группа под ответным огнём сбежала обратно на территорию Украины.
    Российские пограничники внимательно контролируют подступы к Шебекино: со стороны Волчанска наблюдается повышенное скопление техники и личного состава.
    Несмотря на общее завершение основного этапа контртеррористической операции, пока ещё сохраняется вероятность попыток прорыва госграницы со стороны ДРГ противника на других участках.
    Среди рядового звена ВСУ распространяют слухи о скором броске «на 20 км вглубь» Белгородской области и что происходящее — «ещё не конец». Насколько эти слухи с настроениями подтвердятся и не являются ли самым обычным успокаиванием самих себя в том, что ещё не всё потеряно, мы увидим в ближайшие дни.
  10. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 09:29
    +3
    Цитата: Владимир М
    Всё-таки "оттеснить" и "разгромить" немного разные вещи. Если, как сказал Конашенков, 70 трупов ещё и пленные - разгром; если как показали на видео 5 трупов - оттеснили.

    1. В области создания информационного контента безоговорочная победа украинских шоуменов. Рейд освещался в прямом эфире, чуть ли не онлайн. Было свежее видео. Плюс массированная атака блогеров. В том числе чуть не наизнанку вывернулся блогер Ш.
    Наши успехи показаны либо с большим опозданием, либо заявлены, но не подтверждены.
    Уж видео пленных можно было показать. Но не срослось, ещё один удар по доверию и репутации.
    2. Видео техники врага показано. Исходя из этого можно сделать вывод, что основной задачей противника был медийный эффект, это не была армейская операция по захвату территории. Также не ставилось цели нанести потери мирному населению, во избежание обвинений в терроризме.
    3. Реакция армии России крайне медленная для 20-х годов 21 века. Это показывает уровень связи и управления, соответствующий 30-м годам прошлого века. Но противник это не банда басмачей, извините.
    4. На данном этапе нападение купировано. Надеюсь, специалисты проведут анализ ситуации, и сделают выводы. Иначе следующий рейд может иметь больший медийный эффект, как минимум.
    5. Линия зубов дракона оказалась дырявой.
    6. Украинцы набрали клоунов.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 09:49
      0
      Понятно, что Украина этой вылазкой бьёт в первую очередь по имиджу Президента и власти в целом. Но создаётся ощущение, что у нас те, кто отвечает за информационную составляющую СВО - работают против нашей страны.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:47
    0
    Хайли лайкли по Белгородской области? Ну, а за Артемовск спросите у малярши от всук, она еще воюет в городе и, походу, что одна.
  12. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:50
    0
    Опять встает вопрос ребром кому верить.
    Наши говорят что всех представителей ДРГ уничтожили, а с той стороны говорят их вытеснили обратно.
    Веры ни тем ни другим нет, а инфа от корреспондентов очень разноречива.