Вооруженным силам Российской Федерации удалось «вероятно, оттеснить» украинские формирования за пределы Белгородской области. Об этом заявили эксперты американского Института изучения войны, характеризуя текущую ситуацию на фронте и в приграничных с Украиной регионах России.Таким образом, американские источники осторожно признали разгром вторгшегося в Грайворонский район Белгородской области позавчера украинского бандформирования, в значительной степени укомплектованного предателями-нацистами, некогда сбежавшими из РФ на Украину и вступившими в ВСУ.Второй интересный момент, на который тоже обращают внимание американские аналитики – генеральный штаб Украины в своей традиционной сводке не сообщил о боях за Артемовск (Бахмут) вообще, хотя раньше всегда упоминал этот город в своих материалах. Это является «тревожным» знаком, поскольку исчезновение названия города из сводки генштаба ВСУ обычно означает, что украинских формирований в этом населенном пункте уже нет.Наконец, американские аналитики упоминают о наступательных действиях российской армии сразу на нескольких направлениях. Во-первых, ВС РФ, по утверждению Института изучения войны США, осуществляют наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк. Во-вторых, российские войска активно действуют к северо-востоку от Купянска и на рубеже Сватово-Кременная, где также проводят атакующие действия.В целом сводка от Института изучения войны США выглядит скорее как перечень успехов, пусть и не очень масштабных, российской армии. О том, каких успехов удалось добиться формированиям ВСУ, не сообщается, и это тоже не очень хорошо для киевского режима, зависимого от западной финансовой и военной помощи и, соответственно, заинтересованного в создании впечатления о «приближающейся победе» ВСУ на Западе.