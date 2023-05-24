Байден запросил у Конгресса США 108 миллионов долларов на противодействие влиянию РФ на Балканах

Американский президент Джо Байден запросил у Конгресса США 108 миллионов долларов на противодействие влиянию РФ на Западных Балканах. Данные средства должны быть выделены с 1 октября.Такое заявление сделала помощник руководителя Агентства международного развития по делам Европы и Евразии Эрин Макки во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей.По словам чиновницы, Москва распространяет свое влияние гораздо дальше пределов Белоруссии, Украины и Молдавии. Макки утверждает, что Россия якобы хочет нарушить равновесие на Западных Балканах, поэтому играет на разногласиях между этническими, религиозными и социальными группами в регионе. Она заявила, что Россия использует эти противоречия в своих целях и сеет дезинформацию.По словам Макки, запрашиваемые Байденом 108 миллионов долларов помогут развить и укрепить взаимодействие между балканскими государствами в «экономической и демократической сферах». Из этой суммы 31 миллион будет направлен Боснии и Герцеговине на реструктуризацию системы обеспечения природным газом и другие цели.Помимо этого, сообщает чиновница, Байдену требуется $55 миллионов, чтобы продвигать «демократические инициативы» в Молдавии. Она отметила, что Кишинев стал более решительно двигаться в этом направлении с момента начала российской спецоперации.В это время Милорад Додик, президент Республики Сербской, входящей в состав БиГ, заявил, что Россия станет одной из опор нового мира, основанного на принципах многополярности.