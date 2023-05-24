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Байден запросил у Конгресса США 108 миллионов долларов на противодействие влиянию РФ на Балканах

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Байден запросил у Конгресса США 108 миллионов долларов на противодействие влиянию РФ на Балканах

Американский президент Джо Байден запросил у Конгресса США 108 миллионов долларов на противодействие влиянию РФ на Западных Балканах. Данные средства должны быть выделены с 1 октября.


Такое заявление сделала помощник руководителя Агентства международного развития по делам Европы и Евразии Эрин Макки во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей.

По словам чиновницы, Москва распространяет свое влияние гораздо дальше пределов Белоруссии, Украины и Молдавии. Макки утверждает, что Россия якобы хочет нарушить равновесие на Западных Балканах, поэтому играет на разногласиях между этническими, религиозными и социальными группами в регионе. Она заявила, что Россия использует эти противоречия в своих целях и сеет дезинформацию.

По словам Макки, запрашиваемые Байденом 108 миллионов долларов помогут развить и укрепить взаимодействие между балканскими государствами в «экономической и демократической сферах». Из этой суммы 31 миллион будет направлен Боснии и Герцеговине на реструктуризацию системы обеспечения природным газом и другие цели.

Помимо этого, сообщает чиновница, Байдену требуется $55 миллионов, чтобы продвигать «демократические инициативы» в Молдавии. Она отметила, что Кишинев стал более решительно двигаться в этом направлении с момента начала российской спецоперации.

В это время Милорад Додик, президент Республики Сербской, входящей в состав БиГ, заявил, что Россия станет одной из опор нового мира, основанного на принципах многополярности.
Использованы фотографии:
Белый Дом
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21 комментарий
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:10
    +3
    Туда млрд, сюда млрд.... У амеров станок печатания денег не сломается от нагрузки? Или у них чит-код "бесконечные деньги" активирован ?
    В целом же они чётко следуют арабской поговорке "осёл груженый мешками с золотом способен взять неприступную крепость" ....

    зы мало будет одного осла, отправят второго, третьего и т.д. ......
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 09:13
      +1
      Ну, справедливости ради, 108 млн это так, даже не песок, пыль.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:16
        0
        Ну на фоне предыдущих траншей - да, Вы правы. Это так, чисто Зеле на кокс высшей очистки.....
        1. vadimtt
          vadimtt Сегодня, 09:40
          +1
          Что-то мне подсказывает, что кокс для верхушки укрорейха обходится штатам гораздо дороже laughing
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 09:45
            0
            Дык понятно что часть средств прилипает к ладоням.... laughing
            Как без этого то ?
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:16
        +3
        Цитата: vadimtt
        Ну, справедливости ради, 108 млн это так, даже не песок, пыль.

        Но для дворовых "жучек", на косточку сахарную хватит.
      3. Flashpoint
        Flashpoint Сегодня, 09:16
        0
        Цитата: vadimtt
        Ну, справедливости ради, 108 млн это так, даже не песок, пыль.

        В данном контексте "припыленный!" уже вроде как и не ругательство! laughing
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:16
      0
      Цитата: Nexcom
      станок печатания денег не сломается от нагрузки?

      Как то читал про Джека Ричара. Так вот. Там утверждается, что треть всех бумажных денег (доллары США), находится в России.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:19
        0
        Хотите сказать наше население хранит их наличкой в чулках ?
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 09:29
          +1
          Цитата: Nexcom
          Хотите сказать наше население хранит их наличкой в чулках ?

          Да, есть такое дело. Лично я пропил свои 20 баксов в 1998 году. Купил пиво и водку.
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 10:10
            0
            Цитата: мордвин 3
            Цитата: Nexcom
            Хотите сказать наше население хранит их наличкой в чулках ?

            Да, есть такое дело. Лично я пропил свои 20 баксов в 1998 году. Купил пиво и водку.

            Мы в 1993-м вдвоём, командировочные, часа полтора поздним вечером ходили по провинциальному городку по "точкам" (частным квартирам, киосков в "городе" не было), не могли пропить 20 долларов, а рубли закончились.
            Беда в том, что в нём тогда не просто обменников не было, а в глаза доллары никто не видел. По телевизору, конечно, слышали про них, но брать неизвестную бумажку боялись. Наконец одна, из молодых, рискнула - продала нам на 20 долларов три бутылки водки. В 150 километрах, в областном центре, на 20 долларов водки можно было купить ящик.

            С тех пор наличные доллары в руках не держал. Обходился рублями.
    3. Zhan
      Zhan Сегодня, 09:18
      +1
      Цитата: Nexcom
      Туда млрд, сюда млрд.... У амеров станок печатания денег не сломается от нагрузки? Или у них чит-код "бесконечные деньги" активирован ?
      В целом же они чётко следуют пословице "осёл груженый мешками с золотом способен взять неприступную крепость" ....

      Они напечатают ровно столько, сколько им надо. Вопрос в другом, кто потом отдавать будет ? А вечных должников у Америки очень много. Тем более поток ресурсов через международную торговлю в долларах не иссякает. Вложат 108 миллионов, в итоге станут учредителями всей структуры на которую глаз положили. А там будут качать всё, что им надо. Они очень грамотно используют влияние своей финансовой системы. Дело в другом, как эту систему разрушить или затормозить ? Это сразу не сделать, иначе посыплется вся мировая финансовая система.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:15
    +1
    Помимо этого, сообщает чиновница, Байдену требуется $55 миллионов, чтобы продвигать «демократические инициативы» в Молдавии.

    Вассалам нужно платить, бесплатно даже молдоване не работают.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:16
    +1
    Байден запросил у Конгресса США 108 миллионов долларов на противодействие влиянию РФ на Западных Балканах
    Еще не закончились переговоры с конгрессменами-республиканцами о поднятии планки гос долга и сокращения расходов, а Байден уже запрашивает деньги на дополнительные расходы. Правда деньги на противодействие России ему конечно выделят.
    Байдену требуется $55 миллионов, чтобы продвигать «демократические инициативы» в Молдавии
    То-то Санду осмелела до безобразия и пустилась во все тяжкие в отношении России.
    Странно, что у нас курс валюты страны стоящей на грани дефолта 80 руб за одну бумажку.
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 09:21
    0
    Цитата: Nexcom
    Туда млрд, сюда млрд.... У амеров станок печатания денег не сломается от нагрузки? Или у них чит-код "бесконечные деньги" активирован ?
    В целом же они чётко следуют арабской поговорке "осёл груженый мешками с золотом способен взять неприступную крепость" ....

    зы мало будет одного осла, отправят второго, третьего и т.д. ......

    Все просто.
    Есть деньги - вкладывают.
    В России есть деньги - разворовывают. А потом смс-ки и сборы на армию и лечение детей. sad
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:21
    +2
    31 миллион на реструктуризацию газоснобжения в БиГ ,это хватит только на майданы или максимум пару десятков км газопровода.Слабый ответ на визит Додика в Россию.
  6. инженер74
    инженер74 Сегодня, 09:29
    0
    Надо своего Navalnoff в матрасии срочно выращивать! laughing
    Вероятные партнёры совсем берега потеряли в роспилах... Любимые темы: "борьба с влиянием", "сдерживание-пофиг-кого" и "безопасть"! И ведь отчитаться просто: "Вы ещё живы? Китай не расширился? Вы в Единую Россию не вступили?" - значит деньги потраченны не зря! wassat
  7. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 09:29
    0
    А что не из своего кармана? Закончились чтоли? Не стыдно так мало побиратся? laughing
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:38
    +1
    А что, бидон тоже бабки клянчит? Странно, а я думал, что это удел только клоунов.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:47
      +1
      Ну не будет же самоходный дед поддерживать шароварных на свои кровные.... laughing
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:39
    0
    У Бидона Бакланский кризис - у него вопрос что с 31 триллионом делать и дефолт на носу, а он ходит, копейки сшибает на опохмел