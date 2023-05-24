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Нидерланды в рамках программы ЕС выделят 260 млн евро на закупку боеприпасов для Киева

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Нидерланды в рамках программы ЕС выделят 260 млн евро на закупку боеприпасов для Киева

Запад продолжает накачивать Украину вооружениями, все еще рассчитывая на множество раз отложенное контрнаступление. Причем четко прослеживается стратегия, реализуемая Вашингтоном, согласно которой основное бремя затрат на поддержку Киева должно лечь на европейцев. Даже относительно небольшие страны ЕС, забывая о собственных экономических и военных интересах, все более активно начинают участвовать в совместных программах Евросоюза по финансированию производства и закупок оружия и боеприпасов для ВСУ.


Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила после состоявшейся вчера в Брюсселе встречи с коллегами по ЕС, что союзное королевство намерено выделить 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины. Речь идет о финансировании совместного производства для нужд ВСУ 155-мм снарядов натовского образца, сообщается на сайте военного ведомства страны.

Помимо этого, Амстердам по просьбе Германии направит десять своих военных инструкторов для обучения батальона ВСУ. Всего до конца года голландские военные намерены обучить два батальона для украинской армии. С этой целью на полигоны бундесвера, где и происходят в том числе тренировки бойцов ВСУ, Нидерланды направят 200 своих солдат.

Всего с февраля прошлого года Нидерланды уже выделили на военную помощь Украине более 1,2 млрд евро. Это порядка десяти процентов от всех расходов на оборону страны в 2022 году. Из армейских запасов Киеву было отправлено вооружений, военной и иной техники почти на миллиард евро, включая расходы на доставку. При этом в планах нидерландского руководства обозначено постепенное снижение оборонных расходов, которые должны быть уменьшены на 10% в реальном выражении к 2026 году.



Отметились голландцы и в нефинансовой помощи киевскому режиму. После недавнего европейского турне Зеленского, именно Нидерланды и Великобритания выступили инициаторами создания так называемой «истребительной коалиции», которая должна заняться организацией закупок современных боевых самолетов для Воздушных сил Украины.

В то же время, в Минобороны Нидерландов признают, что военные поставки в Украину влияют на оперативную обороноспособность страны, но оценивают эти последствия как «приемлемые». Помимо прямой военной помощи, Амстердам выделяет деньги и на гуманитарную поддержку Украины.
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Использованы фотографии:
Сайт Минобороны Нидерландов
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5 комментариев
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  1. solar
    solar Сегодня, 09:36
    0
    Речь идет о финансировании совместного производства для нужд ВСУ 155-мм снарядов натовского образца

    Во время боевых действий (в том числе в Артемовске) артиллерия (а главное- наличие достаточного боезапаса к ней) показала себя главной силой на поле боя. Сейчас все будут стараться набрать побольше боезапаса перед активными боевыми действиями.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:39
    +1
    намерено выделить 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины.
    Вспомнился Остап Бендер: "Мы должны протянуть руку помощи! И мы её протянем! Но эту руку мы протянем не всем, господа, а только маленьким беспризорным детям!... Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы"
    В роли Остапа - Сша
    В роли новоявленных членов союза "Меча и орала" - Европа.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:40
      +1
      ...парабеллум они тоже дадут...
      __________________________
  3. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 09:59
    +3
    Если и дальше рисовать "красные линии" и ничего не делать, то важно знать, что темпы производства снарядов на Западе растут и растут! Проблема даст о себе знать осенью - зимой... Да и население усраины уже от безвыходности пойдёт воевать
  4. TerraSandera
    TerraSandera Сегодня, 10:05
    0
    Крайнее время, кажется, что Нидерланды одна из богатейших, и главное самых заинтересованных стран в накачке противника оружием.