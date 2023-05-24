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Германия продолжает наращивать поставки вооружений Украине на фоне заявлений о недостаточном финансировании Бундесвера

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Германия продолжает наращивать поставки вооружений Украине на фоне заявлений о недостаточном финансировании Бундесвера

Германия наращивает военную поддержку Украины на фоне недофинансирования собственных вооруженных сил. Киев получает технику из арсеналов Бундесвера, о боеготовности немецкой армии в Берлине предпочитают не говорить.


Киев получил новую партию военной техники и вооружений из Германии, поставка снова не афишировалась, поэтому сказать точные сроки передачи военной помощи нет возможности. Однако, немецкое правительство не своем официальном сайте еженедельно публикует новую информацию, где отражает все поставки военной техники, оборудования, автотранспорта и вооружения Украине.

Согласно списку, на предыдущей неделе ВСУ получили: одну РЛС воздушного обзора TRML-4D, два танковых мостоукладчика Biber, три неназванные мобильные системы разминирования, 54 разведывательных беспилотника VECTOR, восемь антидроновых систем, шесть машин для пограничной охраны, одну станцию РЭБ, 34 тягача 8×8 HX81, гражданские внедорожники, грузовики и автобусы.

Также сообщается, что в планах Берлина поставить Киеву следующие вооружения: 110 танков Leopard 1, 20 БМП Marder, боеприпасы для танков и БМП, 4 ЗРК IRIS-T SLM, 15 ЗСУ Gepard. Это не весь список, просто он достаточно большой, там очень много позиций. Здесь показаны основные.

Все это финансируется из немецкого бюджета, в этом году немцы заложили на помощь Украине 5,4 млрд. евро, подняв более чем в два раза расходы на Украину по сравнению с прошлым годом. В 2022 году Берлин профинансировал ВСУ "всего" на 2 млрд.

Все это происходит на фоне заявлений о недофинансировании Бундесвера, у которого с вооружениями не все так хорошо, как думают в Бундестаге. Немецкое Минобороны уже длительное время просит у правительства выделения дополнительных средств на закупку новой военной техники и боеприпасов, но получает отказ. У Берлина деньги на Украину есть, а на собственную армию нет.
Использованы фотографии:
Бундесвер
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6 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:30
    +1
    Германия наращивает военную поддержку Украины
    "Ворон ворону глаз не выклюет", "рыбак рыбака видит издалека" - одним словом фашист фашиста не оставит пока сам не получит по зубам.
    У Берлина деньги на Украину есть, а на собственную армию нет.
    Да и хрен (корешок) с ним Берлином, Шольцем, Бербок и конечно Урсулой в ЕС.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:36
    +2
    У Берлина деньги на Украину есть, а на собственную армию нет.

    «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую», — сказал понимающий толк в строительстве армии Наполеон Бонапарт.
    «Я устал управлять рабами», сказал Фридрих II — король Пруссии.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:50
      0
      Цитата: carpenter
      У Берлина деньги на Украину есть, а на собственную армию нет.

      «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую», — сказал понимающий толк в строительстве армии Наполеон Бонапарт.
      «Я устал управлять рабами», сказал Фридрих II — король Пруссии.

      Мой отец "с присущей всем армейцам смекалкой"(с) говорил в таких случаях:
      Жену отдай дяде, а сам иди к ...
      ну, Вы поняли, к кому.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:40
    +1
    На фоне идущей быстрыми темпами деиндустриализации Германии, вся техника передаваемая Украине, будет заменена на американскую, или немецкую, но произведённую за океаном.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:44
      0
      Цитата: Южноукраинец
      На фоне идущей быстрыми темпами деиндустриализации Германии, вся техника передаваемая Украине, будет заменена на американскую, или немецкую, но произведённую за океаном.

      Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в Германии в марте увеличился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

      Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,1%.

      Согласно пересмотренным данным, в феврале промпроизводство увеличилось на 3,7%, а не на 3,5%, как было объявлено ранее.

      Выпуск автомобилей и запасных частей к ним, что является крупнейшим секторов промышленности в ФРГ, повысился в прошлом месяце на 7,6%. Производство в перерабатывающей промышленности выросло на 2,4%, объемы строительства увеличились на 1,5%. Между тем выработка электроэнергии сократилась на 1,1%.

      Деиндустриализация wassat
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 10:09
        +1
        Цитата: BlackMokona
        Деиндустриализация

        Федеральное правительство больше не ожидает рецессии в Германии в текущем году. В своем последнем экономическом прогнозе федеральный министр экономики Роберт Хабек указал, что предполагается рост валового внутреннего продукта на уровне 0,2% в 2023 году.
        В октябре немецкие власти ожидали снижения ВВП на 0,4% в текущем году. На 2024 год они теперь прогнозируют рост на 1,8%. Об этом первым сообщило информационное агентство Reuters.


        В случаи с Германией арифметика простая: газ стал дороже минимум в два раза, СПГ терминалов недостаточно, атомные станции остановили, а теперь собираются ещё и утилизировать, а это 11% вырабатываемой энергии. Зима была теплая, газа на отопление ушло не много, посмотрим, что будет через год. Да, эти процессы не быстрые, но производство активно переносится на территорию штатов и это уже не остановить. Так что, толи ещё будет....