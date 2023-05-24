Германия продолжает наращивать поставки вооружений Украине на фоне заявлений о недостаточном финансировании Бундесвера

Германия наращивает военную поддержку Украины на фоне недофинансирования собственных вооруженных сил. Киев получает технику из арсеналов Бундесвера, о боеготовности немецкой армии в Берлине предпочитают не говорить.
Киев получил новую партию военной техники и вооружений из Германии, поставка снова не афишировалась, поэтому сказать точные сроки передачи военной помощи нет возможности. Однако, немецкое правительство не своем официальном сайте еженедельно публикует новую информацию, где отражает все поставки военной техники, оборудования, автотранспорта и вооружения Украине.
Согласно списку, на предыдущей неделе ВСУ получили: одну РЛС воздушного обзора TRML-4D, два танковых мостоукладчика Biber, три неназванные мобильные системы разминирования, 54 разведывательных беспилотника VECTOR, восемь антидроновых систем, шесть машин для пограничной охраны, одну станцию РЭБ, 34 тягача 8×8 HX81, гражданские внедорожники, грузовики и автобусы.
Также сообщается, что в планах Берлина поставить Киеву следующие вооружения: 110 танков Leopard 1, 20 БМП Marder, боеприпасы для танков и БМП, 4 ЗРК IRIS-T SLM, 15 ЗСУ Gepard. Это не весь список, просто он достаточно большой, там очень много позиций. Здесь показаны основные.
Все это финансируется из немецкого бюджета, в этом году немцы заложили на помощь Украине 5,4 млрд. евро, подняв более чем в два раза расходы на Украину по сравнению с прошлым годом. В 2022 году Берлин профинансировал ВСУ "всего" на 2 млрд.
Все это происходит на фоне заявлений о недофинансировании Бундесвера, у которого с вооружениями не все так хорошо, как думают в Бундестаге. Немецкое Минобороны уже длительное время просит у правительства выделения дополнительных средств на закупку новой военной техники и боеприпасов, но получает отказ. У Берлина деньги на Украину есть, а на собственную армию нет.