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Премьер-министр Великобритании: Запад готов поддерживать Украину годами

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Премьер-министр Великобритании: Запад готов поддерживать Украину годами

На Западе в очередной раз дали понять, что не заинтересованы в дипломатическом разрешении украинского конфликта. Единственный вариант, который устраивает антироссийскую коалицию – это поражение нашей страны.


По крайней мере, именно на это указывает заявление британского премьера Риши Сунака, которое он сделал в ходе недавней пресс-конференции по вопросам обороны в Лондоне.

Со слов политика, России не стоит рассчитывать на то, что рано или поздно Запад «устанет» от этого конфликта и откажется от поддержки Киева.

Запад готов поддерживать Украину годами

- подчеркнул Сунак, добавив, что российская стратегия «выжидания» не сработает.

Британский премьер добавил, что прямо сейчас союзники Украины ведут обсуждение возможных вариантов заключения соглашений о безопасности с Киевом. При этом последние могут быть как двусторонними, так и многосторонними.

В свою очередь, комментируя слова главы правительства Великобритании, эксперты из газеты Financial Times предположили, что вышеупомянутые соглашения могут быть рассмотрены членами Североатлантического альянса на июльском саммите в Вильнюсе. Кроме того, в издании добавили, что, вероятно, на том же мероприятии страны Балтии и Польша будут настаивать на принятии Украины в НАТО.
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10 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:02
    +1
    laughing Особенно не из кармана Рикши))) За счет Германии - так вообще веками
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:03
    +1
    Мне "нравятся" последнее время премьеры Англии.Обещают помогать Украине годами ,но ни когда не говорят досидят ли они до конца премьерского срока.Конец бывает разный,плановый и не плановый.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:08
      +1
      А им то что?Какой конец?Отправляются в отставку.Но не на помойку или паперть.Чего им переживать?"Мавр сделал свое дело.Мавр может уходить"...
    2. alexandr 66
      alexandr 66 Сегодня, 10:11
      0
      Премьеры их меняются, но цель у них одна и она как раз и постоянная.
  3. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 10:05
    0
    Скорее всего её примут в НАТО, чтобы "законно" поставлять танки, самолёты и ракеты + военных.. Рисуя " красные линии" и ничего не предпринимая явно хорошего не получим! Как решить - скорее надо жёстко и жёстко решать
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 10:07
    0
    Запад готов печатать Евро и Баксы, а вот когда их никто не будет брать при взаиморасчётах, у Запада ничего не останется.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:07
    0
    спят и видят как Россию раздербанить.... слюной не захлебнитесь.... Ванга вроде пророчила- потопните.... wassat
  6. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 10:09
    0
    до последнего англичанина... с каждым новым премьером страна становится все более похожа на цирк
  7. Жнец
    Жнец Сегодня, 10:09
    0
    это всё политические заявления, слова политиков у власти и рвущихся к власти. Политика- она такая, нужно делать громогласные заявления во услышание электората.
    как на деле будет- видно будет. завтра могут и другое вещать
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:09
    0
    Выскажу крамольную мысль - вот еже ли они по Москве бахнут, то во Владивостоке даже не почешутся, а вот еже ли по Лондону бахнуть, то в Шотландии или Ирландии дома по новой стеклить нужно. Может я не прав, так навеяло.