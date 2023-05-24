Премьер-министр Великобритании: Запад готов поддерживать Украину годами

Запад готов поддерживать Украину годами

На Западе в очередной раз дали понять, что не заинтересованы в дипломатическом разрешении украинского конфликта. Единственный вариант, который устраивает антироссийскую коалицию – это поражение нашей страны.По крайней мере, именно на это указывает заявление британского премьера Риши Сунака, которое он сделал в ходе недавней пресс-конференции по вопросам обороны в Лондоне.Со слов политика, России не стоит рассчитывать на то, что рано или поздно Запад «устанет» от этого конфликта и откажется от поддержки Киева.- подчеркнул Сунак, добавив, что российская стратегия «выжидания» не сработает.Британский премьер добавил, что прямо сейчас союзники Украины ведут обсуждение возможных вариантов заключения соглашений о безопасности с Киевом. При этом последние могут быть как двусторонними, так и многосторонними.В свою очередь, комментируя слова главы правительства Великобритании, эксперты из газеты Financial Times предположили, что вышеупомянутые соглашения могут быть рассмотрены членами Североатлантического альянса на июльском саммите в Вильнюсе. Кроме того, в издании добавили, что, вероятно, на том же мероприятии страны Балтии и Польша будут настаивать на принятии Украины в НАТО.