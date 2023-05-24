



Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, в 2016 году бывшая основной соперницей Дональда Трампа на президентских выборах, заявила, что в случае победы последнего на грядущих выборах, это станет концом для Украины и для американской демократии.В интервью американскому изданию Financial Times Клинтон отметила, что не верит в возможность победы Трампа на президентских выборах в США. Однако, если это все же произойдет, заняв высшую государственную должность, Трамп, по мнению Клинтон, выведет страну из военного блока НАТО.Кроме того, Клинтон добавила, что преклонный возраст Байдена и связанное с ним состояние здоровья нынешнего президента США и одновременно будущего главного соперника Трампа на выборах 2024 года являются "вопросом, который американские избиратели имеют право рассмотреть" при принятии решения на голосовании.Подобные заявления Клинтон указывают на то, что в своей предвыборной кампании демократы попытаются "разыграть украинскую карту", пытаясь убедить американских избирателей в том, что одной из основных заслуг Байдена является поддержка киевского режима в ходе вооруженного конфликта на Украине. Однако, весьма сомнительно, что эта тема при текущем положении дел в экономике США и угрозе дефолта волнует американских граждан так же, как и год назад и еще более сомнительно то, что вооруженный конфликт на Украине будет волновать американских избирателей спустя еще год, однако, несмотря на это, демократам практически больше не на что опираться в своей предвыборной кампании.