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Хиллари Клинтон: Если Трамп победит на президентских выборах в США, это станет концом для Украины

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Хиллари Клинтон: Если Трамп победит на президентских выборах в США, это станет концом для Украины

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, в 2016 году бывшая основной соперницей Дональда Трампа на президентских выборах, заявила, что в случае победы последнего на грядущих выборах, это станет концом для Украины и для американской демократии.


В интервью американскому изданию Financial Times Клинтон отметила, что не верит в возможность победы Трампа на президентских выборах в США. Однако, если это все же произойдет, заняв высшую государственную должность, Трамп, по мнению Клинтон, выведет страну из военного блока НАТО.

Кроме того, Клинтон добавила, что преклонный возраст Байдена и связанное с ним состояние здоровья нынешнего президента США и одновременно будущего главного соперника Трампа на выборах 2024 года являются "вопросом, который американские избиратели имеют право рассмотреть" при принятии решения на голосовании.

Подобные заявления Клинтон указывают на то, что в своей предвыборной кампании демократы попытаются "разыграть украинскую карту", пытаясь убедить американских избирателей в том, что одной из основных заслуг Байдена является поддержка киевского режима в ходе вооруженного конфликта на Украине. Однако, весьма сомнительно, что эта тема при текущем положении дел в экономике США и угрозе дефолта волнует американских граждан так же, как и год назад и еще более сомнительно то, что вооруженный конфликт на Украине будет волновать американских избирателей спустя еще год, однако, несмотря на это, демократам практически больше не на что опираться в своей предвыборной кампании.


Использованы фотографии:
Wikipedia
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17 комментариев
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  1. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 11:13
    +1
    Хиллари Клинтон: Если Трамп победит на президентских выборах в США, это станет концом для Украины

    Прямо по Фрейду laughing
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:18
    +2
    Она за краину переживает больше чем за свою страну..... только так это воспринять можно! yes
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:17
      0
      ....Клинтон добавила, что преклонный возраст Байдена и связанное с ним состояние здоровья .....

      У Хиллари, видно, здоровье позволяет рулить. Старая и невменяемая кляча никак не уймется.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:18
    +2
    Если Трамп победит ,то у Килари Клинтон начнутся" критические дни ".Она как то брякнула в эфир ,что Трамп собака Путина .Но теперь у Трампа есть решение суда на руках ,его связей с русскими не нашли .Ей то как раз есть за что опасаться
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:25
      +2
      ....Трамп собака Путина....

      В ходе дебатов, в феврале 2016г она затрясла головой и прилюдно как-то странно залаяла! laughing потом она поясняла, что это была шутка такая
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:33
        +1
        Привет Дмитрий soldier
        Много странного в мире происходит, хотя, если тщательнее разобраться, все как всегда!!! Борьба за власть, влияние и прилагающиеся к ним ништяки, для личного пользования!
        Всё как всегда, все как практически везде.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:24
        0
        Дмитрий, hi!
        Цитата: Reptiloid
        ....Трамп собака Путина....

        В ходе дебатов, в феврале 2016г она затрясла головой и прилюдно как-то странно залаяла! laughing потом она поясняла, что это была шутка такая

        Мой школьный друг, известный в своих кругах врач-психиатр, наверняка своим пребыванием в профессии научен понимать её шутки. И в возглавляемом им специализированном лечебном учреждении закрытого типа наверняка найдутся хотя бы пара-тройка таких "шутников".

        ... Берлага с удовлетворением услышал за своей спиной голос докторши, обращенный к санитару.
        - Нужно будет перевести его к тем трем, не то он нам всю палату перепугает.
        Два терпеливых санитара отвели сварливого вице-короля в небольшую палату для больных с неправильным поведением, где смирно лежали три человека. Только тут бухгалтер понял, что такое настоящие сумасшедшие. При виде посетителей больные проявили необыкновенную активность. Толстый мужчина скатился с кровати, быстро стал на четвереньки и, высоко подняв обтянутый, как мандолина, зад, принялся отрывисто лаять и разгребать паркет задними лапами в больничных туфлях.
        ...
        - Посадили психа на нашу голову. Так было хорошо втроем и вдруг... Возись теперь с ним! Чего доброго, этот вице-король всех нас перекусает.
        По голосу Берлага определил, что слова эти произнес Кай Юлий Цезарь. Через некоторое время, открыв глаза, он увидел, что на него с выражением живейшего интереса смотрит человек-собака.
        "Конец, - подумал вице-король, - сейчас укусит".
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:20
    0
    Трамп похоже не победит на выборах,до них ещё надо дойти.Девчура которую он по её словам " изнасиловал " в примерочной ,подала ещё один иск против него.В разы больший,за то что он прокомментировал решение суда как оно есть в его понимании на CNN.Девчура получила от этого ещё одну неизгладимую психологическую травму ,аж кушать не может.СМИ уже назначили Трампа виноватым! Шоу травли Трампа продолжается. laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:30
      +1
      Трамп пошёл против существующей системы. Система его подставила и уничтожает. Ничего удивительного. Донни - жалко, если честно... Чисто по-человечески.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:56
        +1
        Дони, зная все законы США надеюсь наехал не на эмоциях ,а на трезвом расчёте.Как не противно ,но придётся посмотреть.Центральные СММ смаковали все детали " износилования" ,а она оказывается мазохистка.Тьфу на неё.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 11:30
    +1
    Хиллари Клинтон: Если Трамп победит на президентских выборах в США, это станет концом для Украины
    Американцев, похоже уже не интересует вопрос, а что может стать концом США?
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 11:30
    0
    Трамп приди, порядок наведи!

    Разгони там всех старых жирных котов, И ведьм тоже.
  7. LAlexAlex
    LAlexAlex Сегодня, 11:30
    +1
    Хилари бедолажка - каждую ночь просыпается в слезах с мыслями об Украине.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:58
      0
      И каждое утро ,гоняется за Билом с сковородкой в руке, извиняюсь с бейсбольной битой. laughing
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:31
    +1
    Хиллари Клинтон: Если Трамп победит на президентских выборах в США, это станет концом для Украины
    . Понятно, современных политиков слушать обыватель, да вообще никто, не хочет, надоело, вот и вытащили из наф Алина изьеденные молью, муха и, тушки, мож они чего "умного, вразумительного, убедительно го" скажут. Авось их кто то послушает/услышит.
    Короче, ещё тот кирдец, в граде на холме. soldier
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:41
    +2
    "Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу" (из к/ф "Мимино")
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:51
    0
    Конец - делу абзац(Ширли-мырли)
    Так что в воду, в воду. И пусть плывет, оно не тонет