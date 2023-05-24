На Лисичанском направлении в результате действий Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов украинской армии. Удары наносились по местам скопления военной техники, складирования боеприпасов и размещения личного состава противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» ВС РФ Вадим Астафьев.
Как стало известно, авиацией группировки войск «Юг» ВС РФ были совершены два самолетных вылета. В результате вылетов были атакованы опорные пункты украинских формирований.
Кроме этого, российская артиллерия нанесла удары по украинским позициям, уничтожив 2 САУ, 1 БТР, 120-мм миномет и противотанковый ракетный комплекс. По информации российских военных, среди украинских боевиков есть потери.
С помощью ТОС «Солнцепек» был поражен взводный опорный пункт 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Под населенными пунктами Пески силы противовоздушной обороны ВС РФ сбили вражеский беспилотный летательный аппарат.
Российским военным удалось сорвать три попытки украинских формирований атаковать позиции ВС РФ на Авдеевском, Александро-Калинском и Марьинском направлениях. Таким образом, мы видим, что на ряде направлений не просто продолжаются ожесточенные бои, а противник теряет большое количество боеприпасов, техники, вооружений в результате российских артиллерийских, ракетных и авиационных ударов.
Стоит отметить, что в последнее время ВС РФ активизировали удары по местам складирования боеприпасов ВСУ. Это делается, в том числе, и с целью сокращения возможностей украинских формирований перед анонсированным киевским режимом контрнаступлением. Сроки контрнаступления постоянно откладываются Украиной, не исключено, что и из-за регулярного уничтожения российскими войсками боеприпасов, техники и вооружений, составляющих «наступательный потенциал» украинской армии.