Имитация борьбы с коррупцией: НАПК заявляет, что партии Зеленского «Слуга народа» грозит уголовное дело

О том, что Украина была и есть одной из самых коррумпированных стран Европы? известно давно, и в ЕС об этом часто говорят, когда заходит речь о возможном принятии Украины в Союз.Очередной громкий коррупционный скандал на Украине сегодня разгорается вокруг партии «Слуга народа», от которой выступал президент Зеленский. Как сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины, при финансировании этой партии были выявлены правонарушения. Эти данные отправлены в Национальную полицию Украины для проверки.Согласно сообщению НАПК, речь идет о получении «партией власти» около 2,9 миллиона гривен (более 78 тысяч долларов), которые были ей перечислены тремя физлицами. Эти люди не имели право переводить такие суммы, так как в период с 2017 по 2020 годы не имели необходимых доходов, отмечает агентство.Кроме того, по данным НАПК, сами эти физлица не были собственниками перечисленных партии «Слуга народа» денег, а лишь распоряжались ими за тех, кто хотел остаться в тени. По украинским законам анонимные лица не имеют права делать взносы политическим партиям, за что грозит уголовная ответственность.Напомним, что с 2019 года партия Зеленского «Слуга народа» занимает большинство мест в украинском парламенте – Верховной Раде.Само же разбирательство по поводу 2,9 млн гривен выглядит как имитация борьбы с коррупцией. Действующие власти освоили уже миллиарды долларов, в НАПК решили устроить представление по поводу суммы, в тысячу раз меньшей. При этом окончание разбирательства может быть таким, что в НАПК заявят об отсутствии выявленных нарушений, как это уже бывало.