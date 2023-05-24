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Имитация борьбы с коррупцией: НАПК заявляет, что партии Зеленского «Слуга народа» грозит уголовное дело

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Имитация борьбы с коррупцией: НАПК заявляет, что партии Зеленского «Слуга народа» грозит уголовное дело

О том, что Украина была и есть одной из самых коррумпированных стран Европы? известно давно, и в ЕС об этом часто говорят, когда заходит речь о возможном принятии Украины в Союз.


Очередной громкий коррупционный скандал на Украине сегодня разгорается вокруг партии «Слуга народа», от которой выступал президент Зеленский. Как сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины, при финансировании этой партии были выявлены правонарушения. Эти данные отправлены в Национальную полицию Украины для проверки.

Согласно сообщению НАПК, речь идет о получении «партией власти» около 2,9 миллиона гривен (более 78 тысяч долларов), которые были ей перечислены тремя физлицами. Эти люди не имели право переводить такие суммы, так как в период с 2017 по 2020 годы не имели необходимых доходов, отмечает агентство.

Кроме того, по данным НАПК, сами эти физлица не были собственниками перечисленных партии «Слуга народа» денег, а лишь распоряжались ими за тех, кто хотел остаться в тени. По украинским законам анонимные лица не имеют права делать взносы политическим партиям, за что грозит уголовная ответственность.

Напомним, что с 2019 года партия Зеленского «Слуга народа» занимает большинство мест в украинском парламенте – Верховной Раде.

Само же разбирательство по поводу 2,9 млн гривен выглядит как имитация борьбы с коррупцией. Действующие власти освоили уже миллиарды долларов, в НАПК решили устроить представление по поводу суммы, в тысячу раз меньшей. При этом окончание разбирательства может быть таким, что в НАПК заявят об отсутствии выявленных нарушений, как это уже бывало.
Использованы фотографии:
www.zhitomir.info
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6 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:37
    0
    Имитация борьбы с коррупцией: НАПК заявляет, что партии Зеленского «Слуга народа» грозит уголовное дело
    . Разборки местного разлива... что то не поделили, меж "своих".
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:45
    0
    У нас, к сожалению, не лучше.
    Это, конечно, не коррупция, но....
    Хорошо что соответствующие службы работают и отлавливают таких мразот.

    В Ростове-на-Дону инженера-конструктора оборонного предприятия задержали за госизмену в форме шпионажа на Украинские спецслужбы. Об этом KP.RU рассказали в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.

    В ведомстве отметили, что удалось задокументировать и пресечь противоправную деятельность мужчины, который с февраля по апрель 2023 года в ходе переписки в мессенджерах с сотрудником разведки Украины выполнял его задания.

    Он передавал информацию о расположении предприятий оборонно-промышленного комплекса и средств противовоздушной обороны, а также личного состава российских войск.

    Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за госизмену в форме шпионажа. Расследование продолжается.

    Ранее KP.RU рассказывал, что ФСБ возбудила дело о госизмене на двоих жителей Пермского края, которые по данным следствия перешли на сторону ВСУ. Сейчас оба фигуранта находятся в розыске.

    https://www.kp.ru/online/news/5283659/
  3. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 11:46
    0
    НАПК заявляет, что партии Зеленского «Слуга народа» грозит уголовное дело

    Уголовное действие может грозить конкретному человеку или людям, состоящим в партии, а не партии.
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:50
    +1
    Либо появились неугодные, и их надо "красиво" убрать, вот и под них подгоняют какие-то уголовные дела
    Либо по каким-то причинам надо изобразить имитацию бурной деятельности - а что ещё скажет о работе правительственного аппарата лучше, чем дело об уголовном преследовании собственной партии президента? Ну просто образец беспристрастности, всё во имя закона!
    Не верю я в эти "дела"
    Практически мем, пчелы против мёда
  5. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 11:56
    +1
    Видимо погрозит и перестанет: кто ж правящую партию посадит? what Она же... партия! laughing
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:09
    0
    Лучше напишите ,кто срок получил в Украине по статье о финансовых нарушениях ? Ан нет никого ,ну и все ,новость ни о чем ,там один Потрошенко чего только стоил