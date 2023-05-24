Глава Белгородской области Гладков: Украина продолжает атаки на регион с помощью беспилотников

Сегодняшняя ночь в Белгородской области прошла не совсем спокойно, украинские вооруженные формирования продолжают атаковать регион с помощью беспилотников. Российская ПВО сбила большую часть БПЛА ВСУ, но какое-то количество дронов все же сумело прорваться. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале.
Украинские беспилотники атаковали ряд гражданских объектов, нанеся удары как в самом Белгороде, так и по области. Повреждения получили честные дома, административные здания и легковой транспорт. Среди населения пострадавших нет. В Грайворонском районе поврежден газопровод, имеется возгорание. Причина повреждения пока не установлена, этим будут заниматься правоохранители. В Яковлевском округе беспилотники ВСУ дважды атаковали административные здания в Томаровке, сбросив на них взрывные устройства.
В населенных пунктах, пострадавших в ходе диверсионного рейда ВСУ, восстанавливаются электросети, водоснабжение и сотовая связь. В лечебных учреждениях находятся девять человек, из них трое в тяжелом состоянии. Несмотря на отраженную атаку, население приграничных сел пока находится в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Ракитном и других населенных пунктах. Возвращение их планируется только после получения разрешения от военных, а они продолжают зачищать территорию.
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Подсчет ущерба, нанесенного в ходе диверсии ВСУ, пока не завершен, но он будет большой. Не только в материальном смысле, но и в психологическом.
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Уже сегодня утром ВСУ нанесли артиллерийский удар по окраине села Терезовка в Шебекинском городском округе, ранения ног получил мужчина. Его доставили в ближайшее медицинское учреждение.