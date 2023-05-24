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Глава Белгородской области Гладков: Украина продолжает атаки на регион с помощью беспилотников

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Глава Белгородской области Гладков: Украина продолжает атаки на регион с помощью беспилотников

Сегодняшняя ночь в Белгородской области прошла не совсем спокойно, украинские вооруженные формирования продолжают атаковать регион с помощью беспилотников. Российская ПВО сбила большую часть БПЛА ВСУ, но какое-то количество дронов все же сумело прорваться. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале.


Украинские беспилотники атаковали ряд гражданских объектов, нанеся удары как в самом Белгороде, так и по области. Повреждения получили честные дома, административные здания и легковой транспорт. Среди населения пострадавших нет. В Грайворонском районе поврежден газопровод, имеется возгорание. Причина повреждения пока не установлена, этим будут заниматься правоохранители. В Яковлевском округе беспилотники ВСУ дважды атаковали административные здания в Томаровке, сбросив на них взрывные устройства.

В населенных пунктах, пострадавших в ходе диверсионного рейда ВСУ, восстанавливаются электросети, водоснабжение и сотовая связь. В лечебных учреждениях находятся девять человек, из них трое в тяжелом состоянии. Несмотря на отраженную атаку, население приграничных сел пока находится в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Ракитном и других населенных пунктах. Возвращение их планируется только после получения разрешения от военных, а они продолжают зачищать территорию.

Подсчет ущерба, нанесенного в ходе диверсии ВСУ, пока не завершен, но он будет большой. Не только в материальном смысле, но и в психологическом.

Уже сегодня утром ВСУ нанесли артиллерийский удар по окраине села Терезовка в Шебекинском городском округе, ранения ног получил мужчина. Его доставили в ближайшее медицинское учреждение.
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26 комментариев
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  1. Легат
    Легат Сегодня, 10:37
    +4
    Публикуем комментарий Евгения Пригожина:
    «Несколько месяцев назад, когда я заявил о том, что буду вести подготовку бойцов в Белгородской и Курской областях, случилось несколько событий. Первое, мне позвонил Министр обороны Шойгу Сергей Кужугетович и, возмущенный, сказал: «Не лезьте, Евгений Викторович, куда не надо. Российская армия сама способна защищать границы». А второе, это было несколько встреч с губернаторами регионов, которые тоже попросили заниматься самостоятельно. Поэтому как же мы можем, как говорится, в чужой хоровод.
    Вот когда они будут проебывать все и народ с вилами выйдет на улицу, естественно, тогда мы придем и будем защищать. Что делать-то? Это же наша Родина. Бюрократы, они виноваты в том, что противник прорывается».
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:41
      +2
      Может и в самом деле местным мужикам надо вооружатся.Но тогда вопрос стоит о дееспособности властных и силовых структур.С таким подходом не побеждают.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 11:56
        0
        Проблема в том. что в значительном числе малых сельских населённых пунктов трудоспособных и боеспособных мужчин очень мало, преобладают пенсионеры.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:52
      -1
      Цитата: Легат
      Бюрократы, они виноваты в том, что противник прорывается

      Сердюковские дети.
  2. Комментарий был удален.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:41
    +1
    Когда уже губернатор Белгороддской области будет ставить вопрос перед Путиным ,а не Песковым : О размещении воинских подразделений на территории 30 км вдоль границы
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:43
      +1
      Цитата: APASUS
      О размещении воинских подразделений на территории 30 км вдоль границы

      Специалисты считают немного не так: необходимо создание погранвойск и теробороны.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 10:55
        -2
        Погранвойск - да. Теробороны... Вы как себе представляете тероборону, останавливающую позавчерашние танки? А ПВО от теробороны, даже против беспилотников - пупок не развяжется ружья эти покупать? Тероборона как раз на чекушку их махнуть может вполне, все мы человеки
        1. Михаил Маслов
          Михаил Маслов Сегодня, 11:19
          -1
          Bingo,если у вас нет серьезных предложений не пишите чушь.1.Тероборона давно уже есть ,мужики сами ездили на базу "Вагнеров"где проходили подготовку.И количество таких ребят не маленькое.Ребята нормальные и готовы хоть сейчас нести службу,хоть сами ,хоть в взаимодействии.Гладков наш губернатор еще ранней весной обращался в Рос.гвардию по поводу вооружения и придания статуса по закону .Но воз и ныне там.А вот вопросы есть конечно,почему "Засечная линия"не закончена ,хотя рапортавали о завершениивозведения укрепов и кто за это ответит?Что касается губернатора не нужно о делах судить из всяких писулек,губернатор у нас в области хороший и надежный.А к МО лично у меня и у многих одни маты.По бпла ружья такие это уже самый крайний и не особо то нужный .Обьясню почему,квадрики ВСУ используют на нашем участке мало в основном вдоль границы,а вот по городу и тылам используют более крупные бпла с которыми наше ПВО справляется.Добавлю народ стал бдительный и как только замечают что то подазрительное сразу сообщают и скажу вам сам звонил и не впустую 5 раз.
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 12:06
            0
            Цитата: Михаил Маслов
            Bingo,если у вас нет серьезных предложений не пишите чушь.

            Разбираю голимый популизм по частям:
            Цитата: Михаил Маслов
            почему "Засечная линия"не закончена

            Закончена. Укроп как раз 4 км прошел и все, никуда не мог деться, потому что засечная линия там есть. И укроп уничтожен.
            Цитата: Михаил Маслов
            По бпла ружья такие это уже самый крайний и не особо то нужный

            Ну а зачем тероборона? Разговор идет о квадриках и о недавнем прорыве, с остальным вопросов нет.
            Чушь Я, значит пишу? Что там собрались ловить теробороной? Кочующие минометы за линией границы? ТероБАРАНЫ? Танки останавливать? Хорошие люди, с отличным губернатором наперевес? Квадрики - не нужгны вон уже...
            Что ТЫ-то предложил, популист, написав ЧУШЬ?
            Он мне ща еще расскажет, что все фигня без тех, кого на сборах зовут партизаны или махновцы
      2. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 11:55
        +1
        тероборона это глупость, есть десятки тысяч срочников, росгвардии
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 10:45
      -3
      Гладкову надо не вопросы не пойми кому задавать. А закупить тактическое ЯО у КНДР, и начать самостоятельно защищать свою область. От кремлевских импотентов, кроме озабоченности все равно ни чего другого не будет.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 10:57
        +1
        Цитата: A2AD
        А закупить тактическое ЯО у КНДР, и начать самостоятельно защищать свою область.
        а чего так мелко?!!!
        сразу самостийности требуйте
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:43
    +1
    Ответим на налёты нацистов ударным трудом ремонтников! (сарказм) Может всё-таки дать людям оружие в приграничных регионах? Хотя, о чём я, народу доверять нельзя.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:54
      0
      Цитата: Pharmacist
      Хотя, о чём я, народу доверять нельзя.

      Особенно если в этих приграничных областях, много выходцев и беженцев из Украины .
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:46
    +2
    Сбивать десятки тыс. БПЛА ВФУ - сизифов труд. Бить нужно по по логистике укрофашистов и конечно по пресловутым "центрам принятия решений".
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:53
      -1
      Цитата: Румaтa
      Бить нужно по по логистике укрофашистов и конечно по пресловутым "центрам принятия решений".

      Так "мочат" же, в "сортирах"-то...
      Только "сортиры" долго ищут почему-то.
      А по запаху искать не пробовали, не?...
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 11:02
        -1
        Цитата: Zoldat_A
        Так "мочат" же, в "сортирах"-то...

        Реально думаете кто-то что-то расскажет про то, как ползают наши за линией в приграничных областях? Если расскажут, то вот это сразу на нары.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 11:51
          0
          Цитата: Bingo
          Цитата: Zoldat_A
          Так "мочат" же, в "сортирах"-то...

          Реально думаете кто-то что-то расскажет про то, как ползают наши за линией в приграничных областях? Если расскажут, то вот это сразу на нары.

          Не думаю. По крайней мере, 35-40 лет назад никто не знал, где наши "ползали" - ушли и ушли. Вернулись - и вернулись.
          А вот результат "ползания" тогда, конечно, ни в программе "Время", ни в "Служу Советскому Союзу!" не показывали - там М.Кожухов показывал, как мы муку с "Камазов" раздаём да учения Кантемировской дивизии. Но "кто надо" результат нашей работы знал. Сейчас все интернеты гудели бы. Не о нас, конечно. О результатах.
          Только вот не вижу особо тех результатов. Плохо "сортиры" ищут.
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 11:57
            0
            Цитата: Zoldat_A
            О результатах.

            Вы сами подумайте, "Идем мы скрытно, стреляем метко" результаты в виде ушей не притаскивают. И рассказывать не могут. А кто надо - и так знают, ясен пень, но опять - кто скажет-то? Не будет никакой инет гудеть, потому как посодют. И кстати правильно сделают
  6. Иван 1980
    Иван 1980 Сегодня, 10:46
    -2
    И долго мы будем качать по ДРУЖБЕ нефть и газ Вопрос, где разрушения мостов переправ трубы, или мы с ними играем ценой генофонда, где объявление войны, где всеобщая мобилизация я готов жду реакции власти я не против властьимуших я готов свою жизнь продать дорого но и хотелость бы Что-бы наконец объявили им войну со всеми вытекающими последствиями
    1. Иван 1980
      Иван 1980 Сегодня, 10:49
      0
      Жду ворнок к себе и в пекло в перед! За Омск, за Домбас за Русских
  7. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 10:48
    +1
    Повреждения получили честные дома

    А что, разве такие бывают? what
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 10:53
      +2
      Это такие, которые на трудовые деньги построены. Бывают, они обычно небольшие и небогатые.
  8. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 10:50
    0
    «Коллективный Запад не скрывает своего намерения нанести нам стратегическое поражение, в качестве антироссийского тарана используется киевский режим, накачивающий НАТОвским режимом.»
    Лавров.

    Власть признаёт участие НАТО в войне с Россией. Следовательно, следующим шагом будет в изменение статуса СВО на статус воюющей страны? Хотя я могу что-то и не понимать. Я не такой умный.
  9. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 11:13
    0
    Почитайте полностью интервью Пригожина, есть что послушать. Сегодня в море возле Босфора беспилотниками
    атакован" Иван Хурс" . Атака предположительно была из зернового коридора.Губернатор Белгородской вчера заявил что у него вопросов к мо больше чем у населения области. Вчерашнее видео где нач.штаба сухопутных войск Лапин лично руководит зачисткой от пидоргов, что это? Нет старших офицеров для работы ,понты или получил пистон?
  10. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 11:25
    0
    Чем дальше затягивается СВО, тем будет труднее. Понимают ли это в Кремле? Что-то у меня сомнения.