Глава МИД Японии: К настоящему времени мы выделили Украине в общей сложности 7,6 млрд долларов

Япония не является членом НАТО и, как буквально сегодня заявил премьер-министр страны, на данный момент даже не рассматривает вариантов присоединения к альянсу. Между тем будучи союзником США, Токио с готовностью оказывает помощь Киеву. Правда пока гуманитарную.О том, что к настоящему моменту правительство Японии выделило Украине финансовую и прочую помощь на сумму 7,6 млрд долларов заявил в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Что характерно, тем самым дипломат подтвердил информацию, ранее озвученную киевскими властями.Со слов Хаяси, средства выделялись в основном на экономические нужды. В частности, на восстановление хозяйства. В то же время, часть из них пошла на финансирование подготовки украинских саперов.Глава внешнеполитического ведомства Японии добавил, что прямо сейчас на территории его страны находится украинская делегация. Целью визита является знакомство с японским опытом преодоления последствий стихийных бедствий, а также восстановления разрушенной инфраструктуры.Стоит добавить, что в ранее в Токио пообещали продолжить оказание "гуманитарной" помощи Киеву. В частности, на прошлой неделе японские власти пообещали выделить для ВСУ порядка 30 тысяч армейских сухпайков и 100 военных грузовиков. Кроме того, Япония готова принимать на лечение украинских солдат. Видимо, поставки военных грузовиков - тоже "гуманитарка"...