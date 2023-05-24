Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава МИД Японии: К настоящему времени мы выделили Украине в общей сложности 7,6 млрд долларов

11
Глава МИД Японии: К настоящему времени мы выделили Украине в общей сложности 7,6 млрд долларов

Япония не является членом НАТО и, как буквально сегодня заявил премьер-министр страны, на данный момент даже не рассматривает вариантов присоединения к альянсу. Между тем будучи союзником США, Токио с готовностью оказывает помощь Киеву. Правда пока гуманитарную.


О том, что к настоящему моменту правительство Японии выделило Украине финансовую и прочую помощь на сумму 7,6 млрд долларов заявил в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Что характерно, тем самым дипломат подтвердил информацию, ранее озвученную киевскими властями.

Со слов Хаяси, средства выделялись в основном на экономические нужды. В частности, на восстановление хозяйства. В то же время, часть из них пошла на финансирование подготовки украинских саперов.

Глава внешнеполитического ведомства Японии добавил, что прямо сейчас на территории его страны находится украинская делегация. Целью визита является знакомство с японским опытом преодоления последствий стихийных бедствий, а также восстановления разрушенной инфраструктуры.

Стоит добавить, что в ранее в Токио пообещали продолжить оказание "гуманитарной" помощи Киеву. В частности, на прошлой неделе японские власти пообещали выделить для ВСУ порядка 30 тысяч армейских сухпайков и 100 военных грузовиков. Кроме того, Япония готова принимать на лечение украинских солдат. Видимо, поставки военных грузовиков - тоже "гуманитарка"...
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian
    ian Сегодня, 11:23
    +1
    Даже с японцев уже 7 ярдов стрясли.... Такого лютого попила денег еще не знала история.
    Мне кажется, если бы в\на узнали, сколько денег им "пожертвовала мировая общественность", они б уже считали себя миллионерами. Каждый....
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 11:29
      +1
      Глава МИД Японии: К настоящему времени мы выделили Украине в общей сложности 7,6 млрд долларов
      И не стыдно в глаза Зеленскому смотреть? Крохоборы! wassat laughing laughing laughing
      1. frruc
        frruc Сегодня, 12:05
        +1
        Ёсимаса Хаяси : .....мы выделили Украине в общей сложности 7,6 млрд долларов.

        Зелик & Co деньги в карман положат молча. Выделяйте ышо.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:03
      0
      Цитата: ian
      Даже с японцев уже 7 ярдов стрясли....

      Вопрос к японцу. Может быть, на первый взгляд, не в тему Украины, зато в тему Америки и 7,6 лярдов американских денег - "А сколько в сегодняшних ценах стОят две бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки?" 7,6 лярдов?

      Я не злопамятный. Просто злой и память хорошая.
    3. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:16
      0
      Цитата: ian
      Мне кажется, если бы в\на узнали, сколько денег им "пожертвовала мировая общественность", они б уже считали себя миллионерами. Каждый....

      Если бы они не доставались 2-3 десяткам приближенных ,то думаю реально ,каждый украинец был бы миллионером ,в тех же гривнах
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:24
    0
    Правительство Японии может забыть об этих деньгах их возвращать ни кто не будет.И до Украины дойдёт только малая часть.Правительство Украины приняло очень грамотное решение по выплате процентов инвесторам.Интересно что будет с Украиной через 90 дней,время пошло.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:25
      0
      Наверно правильнее сказать что некому просто будет все эти средства возвращать.
      Шароварные в таких долгах что даже страшно предположить.
      Если по-честному всё это возвращать да с процентами - Бог его знает сколько поколений там после Зели будут должны.
    2. ian
      ian Сегодня, 11:31
      0
      Ну как бы никто о возврате и не говорит. Вы путаете понятия "кредит" и "гуманитарная помощь".
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:33
        +1
        Такие суммы - гуманитарная помощь ? Слабо верится в альтруизм США, ЕС и прочих.

        зы Пример: в 90е годы когда дружбанство с США и Европой было вовсю нам в институт предложили "в виде помощи" пользованное оборудование для сжижения азота, оргтехнику, приборы. Везде говорилось - типа помощь. Ога. Когда сели обсуждать детали поставок - все оказалось надо оплачивать. Не сразу, типа в кредит, не как за новое - дёшево но тем не менее....
        Так что не верю я во все эти гуманитарки да на такие суммы....

        зы2 я в курсе что такое кредит и "чистая" гуманитарка.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:11
        +1
        Цитата: ian
        Вы путаете понятия "кредит" и "гуманитарная помощь".

        Как говорится,
        Что прОпито, то не ....
        Ну, вы знаете... Не потеряно, вобщем.

        Тут инвестиция ещё более ценная - в развал и уничтожение России. А ради такой благой для Запада цели и то, что уже потрачено - копейки, и много-много больше не жалко. Мы не Украина - нас можно не одно столетие разворовывать.
        Потому и "инвестируют".
        А Украина в этих финансовых операциях - не более, чем резинка для денег.
        Я бы даже сказал не "Резинка банковская", а "Резинка Банковая"...
  3. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 12:06
    0
    Очень хочется верить, что Исторически в своё время припомнят ВСЕХ спонсоров Нацизма!