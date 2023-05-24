Военное обозрение
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Экс-аналитик ЦРУ о тактике Зеленского по удержанию Бахмута: Сегодня в Вашингтоне многие задаются вопросом, о чем он вообще думал

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Экс-аналитик ЦРУ о тактике Зеленского по удержанию Бахмута: Сегодня в Вашингтоне многие задаются вопросом, о чем он вообще думал

На Западе продолжают обсуждать причины и последствия оставления ВСУ Бахмута (Артемовска), оборону которого вопреки всякой военной логики в течение нескольких месяцев пыталась удержать украинская армия ценой огромных потерь.


Экс-аналитик ЦРУ по России Джордж Биб напомнил в интервью американскому онлайн-журналу Responsible Statecraft, что даже Пентагон еще в прошлом году открыто намекал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что цена удержания города при его невысокой стратегической значимости для всей военной кампании слишком высока.

Сейчас американские эксперты и военачальники не понимают, зачем Зеленскому нужно было потерять в попытке обороны Бахмута столько военнослужащих, в том числе из наиболее боеспособных частей, в конечном итоге оставив город. Ведь очевидно, что логичнее было сохранить эти ресурсы для использования на других участках фронта в будущих сражениях, считает экс-аналитик ЦРУ.

Бывший сотрудник американской внешней разведки вспомнил, как украинский президент в декабре прошлого года посетил Вашингтон, где довольно театрально в торжественной обстановке подарил флаг Бахмута Конгрессу США. Тогда Зеленский преподнес оборону города на Донбассе как символ решимости Украины не только отстоять Бахмут, но и нанести поражение России.

Что ж, все это провалилось. Теперь ясно, что все, что они (страны Запада) вложили в его защиту, оказалось потраченным впустую

— констатировал американский эксперт.

Намеренно преувеличенная Зеленским значимость удержания Бахмута, огромные усилия, предпринятые ВСУ для этого, после сдачи города стали не столько военным, сколько репутационным поражением киевских властей. Теперь в Вашингтоне задаются логичным вопросом: зачем все это нужно было президенту Украины? И еще предстоит выяснить, какими будут масштабные последствия для способности украинской армии вытеснить российские войска с подконтрольных ВС РФ территорий, подчеркнул Биб.

Сегодня в Вашингтоне многие качают головами, задаваясь вопросом, о чем думал Зеленский

— резюмирует экс-аналитик ЦРУ.

Отвечая на вопрос журналиста о контрнаступлении ВСУ, Биб отметил и здесь некоторую абсурдность поведения киевского руководства, которое неоднократно анонсировало начало прорыва фронта в направлении Азовского моря. В результате российские военные создали на этом направлении мощные фортификационные сооружения, что подтверждается спутниковыми снимками.

Пытаться контратаковать на Донбасском направлении будет означать для ВСУ втягивание в очередное мощное противостояние и бои на истощение, похожие на сражения в Бахмуте, уверен эксперт.
Автор:
Использованы фотографии:
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15 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:04
    0
    Вышло интересное интервью Пригожина касаемо Бахмута.Видео интервью по ссылке ниже.Во время штурма Артёмовска погибло больше бойцов, чем советских солдат за всю войну в Афганистане.Об этом заявил глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин в интервью экс-спикеру МИД ДНР Константину Долгову.
    Пригожин сообщил, что потери ВСУ оцениваются в 50 тысяч человек. Примерно еще 50-70 тысяч украинских солдат выбыли из строя по ранению. Как правило, «вагнеровцы» отрезали тылы, что затрудняло эвакуацию раненых украинцев, поэтому их состояние становилось тяжелым.Потери «музыкантов» Пригожин оценивает так:«В 3,2 меньше у меня убитыми. И приблизительно в два раза у меня меньше раненых», – сказал он.Чуть позже в интервью он сказал, что от ЧВК в Артёмовске погибло более 10 тысяч бойцов.

    https://www.politnavigator.net/prigozhin-ozvuchil-poteri-sredi-byvshikh-zekov-pri-shturme-bakhmuta.html

    Продолжение видео интервью Пригожина по ссылке ниже.
    https://www.politnavigator.net/prigozhin-o-khode-svo-my-nalozhili-v-shtany.html
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 11:13
      +2
      цена удержания города при его невысокой стратегической значимости

      Ой-ой-ой ...
      Про "невысокую" значимость Артёмовска, это транспортного узла, начали говорить только тогда, когда стало понятно, что нацистов от туда выжмут.
      До этого говорили как раз о его стратегической значимости и важности удержания.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:26
        -1
        А тут совсем чудесатая версия озвучивается политологом Дмитрием Васильцом. Анализ «Хуторской игры престолов» ведет к двум основным вариантам уничтожения Залужного:

        1. У Ермака в верных помощниках числится некий «Михаил Подоляк», который известен тем, что делает грозные и пустые бравурные заявления с трибуны офиса Зеленского, однако, по «удивительной случайности», его брат полковник запаса, причем очень непростой, ведь служил он не в каких-то «ВСУ», а ГРУ Генштаба России. Для удара ВКС РФ данные через брата Подоляка попадают напрямую в командный центр и решение на ликвидацию идет моментально, ведь информация поступает от своего проверенного человека.


        2. Однако у пана Ермака есть не только этот «канал для ликвидации неугодных конкурентов», ведь в украинском ГУРе Ермак поставил на должность своего «смотрящего» Дмитрия Усова, который должен ему докладывать о всех действиях пана Буданова, которого поставили ЦРУ и Ми-6 руководить их прокси-террористической организацией «ГУР Украины». ... По этому «каналу» пан Ермак также мог элементарно скинуть необходимую для ВКС РФ или реактивной артиллерии «Вагнеров» информацию о месте и времени «фотосессии Залужного и Сырского».


        https://dzen.ru/a/ZG00s4GPAk1Urjv0
        https://dzen.ru/golos
    2. akropin
      akropin Сегодня, 11:28
      0
      Если все сказанное действительно имеет место, то как минимум украинской армии нужно время зализать раны от потерь. Предположу, что это время удобно для активных действий с нашей стороны. Может не прав. Но "в окопах войну не выигрывают" (С)
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 11:08
    0
    Больше года назад подаляка :палоград - последний для энергетики. Там угли.
    Потом только аэс спасут.
    Все правильно сделал зе, ющенко не перевел на альтернативы энергии.
    А мы и зашли до пригородов запрожя и Днепропетровска - там игла ухрии, в шахте.
  3. vet
    vet Сегодня, 11:10
    0
    Почему же, логика есть. Защищаться всегда легче, чем атаковать, и потери обороняющихся, как правило, ниже. К тому же удерживая абсолютно неважный в стратегическом плане Бахмут, украинцы связывали российские войска и не давали России возможность наступать на действительно важных направлениях - на Авдеевку и Марьинку. В результате наиболее боеспособные соединения - Вагнера - обескровлены, сил для развития успеха нет.
    1. Легат
      Легат Сегодня, 11:18
      +3
      Каким образом украинцы связывали российские войска (вынесем Вагнер за скобки)? Как раз армия получила возможность после перегруппировок с опережением графика перевести дух. Обучить мобилизованных, подготовить резервы и т.д.. ВСУ тогда как раз таки потеряли инициативу и были вынуждены ввязаться в бои с вагнерами
  4. Легат
    Легат Сегодня, 11:13
    +3
    О чем думал главковерх, когда после "добрых воль" одобрил лобовые штурмы укреп районов на Донбассе
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:14
    0
    Сегодня в Вашингтоне многие качают головами, задаваясь вопросом, о чем думал Зеленский

    так он и не думал... тупо приказ Фашингтона... ваш же приказ и исполнял....
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:17
    0
    Плохой аналитик ЦРУ, нужно исходить из сущности персонажа - актер, шоумен. Он кино снимает со своим участием в главной роли на деньги запада. А подарки, а что подарки, он их раздал уже не меряно, бритам авиа шлем, Папе- Римскому кусок броника, полосатым - флаг с автографами защитников "Бахмута", надеюсь, что подписанты там и остались в виде "тушек". Одна из последних серий - "Железный кулак гудериана " в Белгородской области, до этого - "Удар по Кремлю". Там гремучая смесь - военизированное шоу, хочется надеяться, что этот сериал будет короче, чем "Санта-Барбара", сидел с родителями у ТВ еще школьником, закончилось, когда уже свои дети под стол пешком пошли.
  7. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 11:18
    0
    Бывший сотрудник американской внешней разведки вспомнил, как украинский президент в декабре прошлого года посетил Вашингтон, где довольно театрально в торжественной обстановке подарил флаг Бахмута Конгрессу США.
    У одного у меня впечатление, что укропы уверены - чем больше флагов развесят и нарисуют, чем больше стен лозунгами изгадят - тем станут сильнее?
    Или, например, у такой стены, как на фотографии в статье, подыхать легче?

    Всегда бойцовские качества людей сравнивал с собаками. Соседскую болонку слышно на весь посёлок. Когда мимо них еду, а жена соседа на улице с ней идёт - чуть ли не колёса у машины откусывает.
    Был у меня алабай - я и не слышал, как моё чудище в полный голос гавкает. Зато видел, как молча работают его челюсти.
  8. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 11:32
    -1
    российские военные создали на этом направлении мощные фортификационные сооружения

    А почему на белгородском направлении не созданы и не создаются фортификационные сооружения хоть какие нибудь, а то ДРГ ВСУ как у себя в тылу ходить по нашим прифронтовым областям?!
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:50
      0
      созданы и создаются но без личного состава это не поможет
      1. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 12:24
        0
        без личного состава

        Без личного состава, если некому оборонять, то это не не оборона...
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:55
    0
    Ну они нихрена не понимают. По мнению высокообразованых вон аналитиков с ВО, Бахмут был разгромным поражением России, ага...
    Тут этих аналитиков мно-ого... С утра вон мне уже доказывали. что никаких Пэтриотов никто не поражал. ага...
    Я не понимаю, как мы еще живы-то, везде проиграв? wassat