Что ж, все это провалилось. Теперь ясно, что все, что они (страны Запада) вложили в его защиту, оказалось потраченным впустую

Сегодня в Вашингтоне многие качают головами, задаваясь вопросом, о чем думал Зеленский

На Западе продолжают обсуждать причины и последствия оставления ВСУ Бахмута (Артемовска), оборону которого вопреки всякой военной логики в течение нескольких месяцев пыталась удержать украинская армия ценой огромных потерь.Экс-аналитик ЦРУ по России Джордж Биб напомнил в интервью американскому онлайн-журналу Responsible Statecraft, что даже Пентагон еще в прошлом году открыто намекал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что цена удержания города при его невысокой стратегической значимости для всей военной кампании слишком высока.Сейчас американские эксперты и военачальники не понимают, зачем Зеленскому нужно было потерять в попытке обороны Бахмута столько военнослужащих, в том числе из наиболее боеспособных частей, в конечном итоге оставив город. Ведь очевидно, что логичнее было сохранить эти ресурсы для использования на других участках фронта в будущих сражениях, считает экс-аналитик ЦРУ.Бывший сотрудник американской внешней разведки вспомнил, как украинский президент в декабре прошлого года посетил Вашингтон, где довольно театрально в торжественной обстановке подарил флаг Бахмута Конгрессу США. Тогда Зеленский преподнес оборону города на Донбассе как символ решимости Украины не только отстоять Бахмут, но и нанести поражение России.— констатировал американский эксперт.Намеренно преувеличенная Зеленским значимость удержания Бахмута, огромные усилия, предпринятые ВСУ для этого, после сдачи города стали не столько военным, сколько репутационным поражением киевских властей. Теперь в Вашингтоне задаются логичным вопросом: зачем все это нужно было президенту Украины? И еще предстоит выяснить, какими будут масштабные последствия для способности украинской армии вытеснить российские войска с подконтрольных ВС РФ территорий, подчеркнул Биб.— резюмирует экс-аналитик ЦРУ.Отвечая на вопрос журналиста о контрнаступлении ВСУ, Биб отметил и здесь некоторую абсурдность поведения киевского руководства, которое неоднократно анонсировало начало прорыва фронта в направлении Азовского моря. В результате российские военные создали на этом направлении мощные фортификационные сооружения, что подтверждается спутниковыми снимками.Пытаться контратаковать на Донбасском направлении будет означать для ВСУ втягивание в очередное мощное противостояние и бои на истощение, похожие на сражения в Бахмуте, уверен эксперт.